W czwartek polski resort zdrowia poinformował o 837 nowych przypadkach zakażeń; 16 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 76 571 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 253 z nich. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w zapisywaniu i wydawaniu szczepionek przeciw grypie na jednego pacjenta. Będzie ono obowiązywać od dziś. W ciągu ostatniej doby w Czechach zdiagnozowano 3130 nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy od początku pandemii liczba nowych wykrytych infekcji przekroczyła 3 tys. Nowych zakażeń jest prawie o 1 tys. więcej niż w czwartek. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w relacji z 18 września.

07:41 Czechy

Nowe dane sugerują, że pandemia w Czechach gwałtownie przyspiesza. Nowych zakażeń jest prawie o 1 tys. więcej niż w czwartek, kiedy liczba zainfekowanych po raz pierwszy przekroczyła 2 tys.



Czechy były dotychczas jednym z najłagodniej dotkniętych pandemią krajów Europy.



Jak dotąd w całym kraju odnotowano 44 155 zakażeń koronawirusem, z czego prawie połowa - 20 289 - to przypadki aktywne, wykryte w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tylko 413 z nich to przypadki wymagające hospitalizacji.



Od początku pandemii w Czechach zmarło 489 osób zainfekowanych koronawirusem.





07:23 French Open

Zaledwie 5000 kibiców dziennie będzie mogło obejrzeć z trybun mecze tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open - poinformowała prefektura policji w Paryżu. Znaczne obostrzenia związane są z nasilającą się pandemią koronawirusa.



5000 to zaledwie około 12 procent liczby fanów, która do tej pory zasiadała na trybunach kompleksu ziemnych kortów im. Rolanda Garrosa. Jeszcze 10 dni temu organizatorzy informowali o planowanej obecności 11,5 tys. widzów dziennie, a na początku lipca nawet o 20 tys.



Ich plany zweryfikowała pandemia koronawirusa, która od września przybiera we Francji na sile.

W czwartek tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o 10 593 zakażeniach, co oznacza rekord dobowy od początku pandemii w tym kraju.



07:22 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 3182 nowe zakażenia koronawirusem i 201 zgonów wywołanych Covid-19 - poinformował resort zdrowia Meksyku. Łączna liczba zakażeń SARS-CoV-2 w Meksyku wzrosła do 684 113 przypadków. Liczba zgonów sięga 72 179.



07:20 USA

924 osoby z SARS-CoV-2 zmarły wczoraj w Stanach Zjednoczonych - wynika ze statystyk prowadzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa wzrósł w USA tym samym do 197 615.



Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym epidemią krajem świata. Więcej niż co piąty potwierdzony zgon z powodu Covid-19 na świecie odnotowano w USA.



07:13 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 36 303 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 829 osób.



Całkowita liczba zakażeń w Brazylii wzrosła tym samym do 4 mln 455 385 przypadków, a liczba wszystkich ofiar śmiertelnych zwiększyła się do 134 106.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Kraj ten plasuje się na drugiej pozycji, jeśli chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19.



07:03 Jest prototyp polskiej szczepionki na koronawirusa

Mamy prototyp polskiej szczepionki na SARS-CoV-2. Przechodzimy do etapu charakterystyki molekularnej i przygotowań do badań klinicznych - zapowiada onkolog i immunolog prof. Andrzej Mackiewicz. Wspólnie z grupą naukowców z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pracuje on nad stworzeniem szczepionki na koronawirusa.

Na całym świecie ponad 120 zespołów pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, ale jak tłumaczy prof. Mackiewicz, polska szczepionka różni się zasadniczo od tych opracowanych przez Amerykanów czy Chińczyków.

Ich szczepionki wykorzystują koncepcje zapobiegania zakażeniu zdrowych ludzi poprzez przeciwciała skierowane na wirus SARS-CoV-2. Jednak według ostatnich doniesień naukowców u części chorych na Covid-19 przeciwciała nie są wcale produkowane, a walkę z chorobą podejmują aktywowane komórki odpornościowe. Ponadto przeciwciała pozyskiwane od ozdrowieńców lub sztucznie utworzone wykazują bardzo ograniczoną skuteczność - powiedział.

06:56 Grypa a koronawirus

Od 1 do 15 września odnotowano 77,7 tys. przypadków i podejrzeń zachorowań na grypę; w tym czasie potwierdzono 7,7 tys. zakażeń koronawirusem - wynika z meldunków epidemiologicznych i danych Ministerstwa Zdrowia.



Od 1 do 7 września było 25 tys. 239 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, zaś od 8 do 15 września - 52 tys. 500. Łącznie to 77 tys. 739 podejrzeń i zachorowań. W tym nikt nie zmarł z powodu grypy.



Od 1 do 7 września było łącznie 3754 przypadków zarażenia koronwirusem. W pierwszym tygodniu zmarło 85 zakażonych koronawirusem osób.



Z kolei od 8 do 15 września było 4008 nowych przypadków zakażenia koronawiruse. W drugim tygodniu września zmarły 103 zakażone osoby. Oznacza to, że od 1 do 15 września badania laboratoryjne potwierdziły 7762 przypadki koronawirusa i 188 zgonów z jego powodów.







06:52 Szczepienia przeciwko grypie

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w zapisywaniu i wydawaniu szczepionek przeciw grypie na jednego pacjenta. Obwieszczenie w tej sprawie opublikowano w czwartek.



Od dziś obowiązywać będzie ograniczenie ilości wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. - w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym - produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra.



Obwieszczenie zawiera m.in. dawkę, postać, wielkość opakowania, Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN, liczbę opakowań możliwych do wydania pacjentowi w określonej jednostce czasu oraz czas, w którym produkt leczniczy może zostać wydany (180 dni).