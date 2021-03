W Polsce trzecia fala pandemii nabiera rozpędu. Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że mamy 25 052 nowych przypadków zakażenia, zmarły 453 osoby. W związku z tym minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział ogólnopolski lockdown. Oznacza to, że ograniczenia, które obowiązywały dotąd w czterech województwach, zostaną wprowadzone dla całego kraju - od soboty 20 marca. Dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Ten zapis będzie obowiązywał do 9 kwietnia. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji!

Kampania plakatowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie nawiązująca do pandemii / Tomasz Waszczuk / PAP/EPA

- Dziś odnotowano 25 052 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły 453 osoby.



- Będzie ogólnopolski lockdown - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że ograniczenia, które obowiązywały dotąd w czterech województwach, zostaną wprowadzone dla całego kraju - od soboty 20 marca. Dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Ten zapis będzie obowiązywał do 9 kwietnia. Szczegóły tych przepisów zamieszczamy >>>TUTAJ<<<

- Prawie 90 proc. osób z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa z Wielkopolski było zakażonych w ostatnich dniach tzw. brytyjskim wariantem tego patogenu.

- "Boję się sytuacji, że przyjdzie maj, przyjdzie lipiec, będą ciepłe miesiące, znowu zapomnimy o tym, że to zagrożenie istnieje i przestaniemy się chcieć szczepić. Jeśli tak zrobimy, to będzie kolejna fala na jesieni" - mówi w rozmowie z Grzegorzem Jasińskim prof. Krzysztof Pyrć. Wywiad do przeczytania tutaj .

- Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Jest on też określany mianem paszportu szczepionkowego. W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii Covid-19.

- Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock zapewnił szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna.

- Na świecie koronawirusa wykryto już u 120 mln osób. 2,6 mln z nich zmarło.

15:09 Ogólnopolski lockdown

Będzie ogólnopolski lockdown - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Oznacza to, że ograniczenia, które obowiązywały dotąd w czterech województwach, zostaną wprowadzone dla całego kraju - od soboty 20 marca. Dzieci z klas I-III wracają do nauki zdalnej. Ten zapis będzie obowiązywał do 9 kwietnia.

15:01 Konferencja ministra zdrowia

Rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której spodziewamy się ogłoszenia kolejnych obostrzeń.



14:50 Premier Morawiecki i prezydent Macron o szczepieniach

Przed spotkaniem w Pałacu Elizejskim premier Mateusz Morawiecki i prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślali potrzebę zwiększenia produkcji szczepionek w krajach UE i solidarności w ich podziale. Wśród tematów rozmów wymieniali też bieżącą agendę UE, inwestycje i obronność.



14:19 Niemcy

Niemcy przedłużają kontrole na granicach lądowych z Czechami i austriackim Tyrolem o kolejne dwa tygodnie. Powodem jest rozprzestrzenianie się tam nowych wariantów koronawirusa.



13:57 Zapisy na testy

Już 9 tys. osób dostało skierowanie na test z rządowej strony internetowej. Od dwóch dni można zgłosić się na badanie wykrywające koronawirusa, wypełniając formularz na www.gov.pl/dom. To ma odciążyć lekarzy rodzinnych, którzy w ostatnim tygodniu wystawili prawie 200 tys. skierowań na testy.

13:53 Szczepienia w UE

Możemy osiągnąć cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji Unii Europejskiej do końca lata - oświadczyła na konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



Ufam AstraZenece. Ufam tym szczepionkom. Jutro Europejska Agencja Leków (EMA) wyda oświadczenie w tej sprawie. Jestem przekonana, że to oświadczenie wyjaśni całą sytuację - powiedziała von der Leyen, odpowiadając na pytanie, czy Unia Europejska nie próbuje odwrócić uwagi od powolnego tempa szczepień na terytorium Wspólnoty, doszukując się braków w szczepionce brytyjsko-szwedzkiego koncernu.



13:22 Policja

Od początku działań związanych z koronawirusem zakażonych nim została prawie 1/5 etatowych policjantów - poinformował rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Dodał, że 17 policjantów i 11 pracowników policji zmarło w związku z powikłaniami związanymi z Covid-19.



13:18 Paszport szczepionkowy

Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu. Jest on też określany mianem paszportu szczepionkowego. W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii Covid-19.



Jak poinformowała KE, Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dowodem na to, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko Covid-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub wyzdrowiała po Covid-19. Będzie on dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej; będzie zawierał kod QR, gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu.

13:17 Hiszpania

W Hiszpanii wszedł w życie zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych ogłoszony z powodu długiego weekendu rozpoczynającego się wraz z przypadającym w piątek wspomnieniem św. Józefa. Nowym restrykcjom przeciwepidemicznym towarzyszy wzrost zachorowań na Covid-19 na większości terytorium kraju.



Od rana tysiące policyjnych patroli kontroluje trasy w związku ze spodziewanym w tym okresie masowym wyruszaniem Hiszpanów na krótkie urlopy. Prawo do przemieszczania się pomiędzy regionami mają jedynie osoby udające się do pracy, do szpitala lub na uczelnię.



Zgodnie z obowiązującymi do 21 marca przepisami wszystkie placówki handlu i usług będą musiały zostać zamknięte przed godzina 23, kiedy rozpocznie się trwająca do 6:00 godzina policyjna.





12:55 Zaszczepiona matka urodziła dziecko z przeciwciałami

U urodzonej pod koniec stycznia na Florydzie dziewczynki, której matka została w ciąży zaszczepiona przeciwko Covid-19 jedną dawką preparatu firmy Moderna wykryto przeciwciała koronawirusa.



Według naszej wiedzy to pierwszy na świecie udokumentowany przypadek narodzin dziecka z przeciwciałami po szczepieniu (matki) - zaznaczył pediatra Paul Gilbert, który wraz z dr. Chadem Rudnickiem zbadał dziecko i opisał przypadek w oczekującym na publikację artykule naukowym.



Pracująca w opiece zdrowotnej matka dziewczynki została zaszczepiona pierwszą dawką preparatu na trzy tygodnie przed porodem - relacjonuje portal "Business Insider". W krwi pępowinowej noworodka wykryto przeciwciała IgG charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2, co wskazuje na ich przeniesienie od matki przez łożysko





12:50 Ponad 4 tys. nowych zakażeń na Mazowszu

Jak wynika z danych rządowych, w środę badania potwierdziły na Mazowszu kolejne 4 142 zakażenia koronawirusem. Analogicznie w zeszłym tygodniu w środę tych zakażeń było 2 596.



Środowe dane Ministerstwa Zdrowia wykazały w woj. mazowieckim 4 142 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. W regionie zmarło 70 osób, z czego 55 miało choroby współistniejące, a 15 zmarło na Covid-19.



Według dziennej statystyki na Mazowszu w ciągu ostatniej doby wykonano 13 551 testów, a na kwarantannie przebywa 62 655 osób.



Analogicznie w ubiegłą środę na Mazowszu było 2 596 nowych zakażeń, najwięcej w powiecie wołomińskim - 214, następnie grodziskim - 92.





12:46 Prezydent o możliwym wprowadzeniu restrykcji

Prawdopodobnie możemy się spodziewać wprowadzenia restrykcji na obszarze całego kraju; sytuacja jest zła i zapanowanie nad nią ma dziś znaczenie fundamentalne - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas spotkania przedstawicielami Sił Zbrojnych zaangażowanymi w walkę z pandemią.





12:40 Brytyjski wariant szaleje w Wielkopolsce

Prawie 90 proc. osób z pozytywnym wynikiem badania na obecność koronawirusa z Wielkopolski było zakażonych w ostatnich dniach tzw. brytyjskim wariantem tego patogenu - wykazały analizy Laboratorium Diagnostyki COVID19 Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.



W ostatnich dniach stwierdziliśmy obecność brytyjskiej odmiany koronawirusa w prawie 90 proc. przypadków zakażeń. Ta odmiana to klon starego wirusa, który różni się od niego pod względem sekwencji. Cechuje go podwyższona śmiertelność i nasilone objawy kliniczne, w tym bóle mięśni, stawów i ciężki kaszel. Są dni, w których wszystkie pozytywne próbki zawierają właśnie ten wariant wirusa - twierdzi w informacji przekazanej PAP prof. Andrzej Pławski, kierownik Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Wirus brytyjski oznaczony symbolem B.1.1.7 szybciej się rozprzestrzenia. Po raz pierwszy został zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2020 r. Występuje już w ponad 100 krajach na świecie i częściej atakuje również ludzi młodych.







12:10 W Paryżu gorzej niż podczas drugiej fali pandemii

Obłożenie łóżek intensywnej terapii w stołecznym regionie Ile-de-France wynosi obecnie 103 proc. Oznacza to, że pacjenci z Covid-19 zajmują więcej łóżek niż podczas jesiennej fali zachorowań na koronawirusa - podaje regionalna Agencja Zdrowia Publicznego.



1164 pacjentów z Covid-19 przyjęto na intensywną terapię w szpitalach regionu stołecznego Ile-de-France we wtorek. Pomimo transferów pacjentów do innych regionów obłożenie OIOM-ów osiągnęło niepokojący poziom, przekraczający ustalone limity.



Jesteśmy w krytycznej sytuacji sanitarnej - powiedział we wtorek wieczorem premier Jean Castex w wywiadzie dla stacji BFMTV.





11:44 Wyniki programu szczepień





11:41 "W kolejnych województwach realizują się czarne scenariusze"



Dzisiejsze wyniki nie pozostawiają złudzeń, co do rozwoju epidemii w Polsce. Idziemy dość szybką ścieżką wrostków. Niestety w kolejnych województwach materializuje się czarne scenariusze - podkreślił Andrusiewicz.



Wskazał, że za rosnącą skalą zakażeń podążają w tej chwili wzrosty w zakresie zgonów.



W tej chwili trwają ustalenia ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z rządowym zespołem zarzadzania kryzysowego w zakresie kolejnych pilnych działań - przekazał rzecznik MZ.





11:38 Liczba zakażeń w Niemczech rośnie

Berliński instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w środę w Niemczech 13 435 nowych przypadków zakażeń kornawirusem oraz 249 śmierci z powodu Covid-19. Liczba zakażeń jest znacznie wyższa niż w środę tydzień wcześniej, kiedy było ich 9146.



RKI przekazał, że również liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni (zapadalność siedmiodniowa)wzrosła - wynosi teraz 86,2. Dla porównania dzień wcześniej była na poziomie 83,7 na 100 tys. osób.



Równo cztery tygodnie temu zapadalność na Covid-19 wynosiła 57 na 100 tys. Od końca stycznia przez kilka tygodni liczba zakażeń koronawirusem była w tendencji spadkowej, zmiana nastąpiła z początkiem marca. Jak podaje DPA, przyczyną jest rozprzestrzenianie się bardziej zaraźliwych wariantów koronawirusa.





11:30 Już dziś konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń



Rząd przyspiesza wprowadzanie nowych obostrzeń koronawirusowych! Już dziś odbędzie się w tej sprawie konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.



Co ważne - jak się nieoficjalnie dowiadujemy - jest bardzo duże ryzyko, że rząd nie będzie czekał z wprowadzeniem nowych obostrzeń aż do poniedziałku. Bardzo możliwe, że obostrzenia zostaną wprowadzone wcześniej, być może już od piątku. To by oznaczało, że nie będzie weekendowych podróży turystycznych, bo hotele zostaną zamknięte. Szczegóły poznamy na konferencji ministra zdrowia dzisiaj po południu.





11:00 Armia sama będzie szczepić żołnierzy?

Armia na kompetencje i może samodzielnie zaszczepić przeciw Covid-19 swoich żołnierzy, a także inne służby mundurowe; może też w szerszym zakresie zaangażować się w transport szczepionek - mówił szef MON Mariusz Błaszczak w Sejmie.



O informację MON dotyczącą działań żołnierzy w walce z epidemią Covid-19 wystąpiła grupa posłów PiS.



Informację przedstawił szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że Wojsko Polskie jest zaangażowane w narodowy program szczepień od momentu jego ogłoszenia. Potwierdził informacje prezentowane przez resort obrony, iż każdego dnia ponad 1000 żołnierzy wspomaga proces szczepień w wojskowych i cywilnych placówkach medycznych.





10:40 Niepokojące wyniki raportu Ministerstwa Zdrowia

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 25 052 osób, 453 chorych z Covid-19 zmarło - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Kolejny raz najwięcej przypadków zakażeń - 4142 - odnotowano na Mazowszu.



Tydzień temu (10 marca) resort informował o 17 260 nowych przypadkach i 398 zgonach, a dwa tygodnie temu (3 marca) o 15 698 zakażeniach i 309 zgonach.





10:18 Dane dotyczące zajętych łóżek i respiratorów

W szpitalach jest 21 511 chorych na Covid-19, 2193 osoby są podłączone do respiratorów - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowano 29 955 łóżek i 2979 respiratorów.



We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 21 183 chorych na Covid-19, w poniedziałek - 20 249, w niedzielę - 19 654, w sobotę - 19 541, zaś w piątek - 19 102. Tydzień temu, 10 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 378 pacjentów.



Ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie są 327 953 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 1 593 165 zakażonych.







10:17 Węgry notują największy przyrost zgonów od początków pandemii

Najwyższy od początku pandemii przyrost zgonów na Covid-19 zanotowano w środę na Węgrzech: w ciągu ostatniej doby zmarło 195 osób cierpiących na tę chorobę - wynika z danych opublikowanych na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



Do tej pory najtragiczniejszym okresem pod względem liczby zgonów na Covid-19 była na Węgrzech pierwsza połowa grudnia 2020 roku, na którą przypadło apogeum drugiej fali epidemii.



W ciągu ostatniej doby wykryto też 3456 nowych zakażeń koronawirusem. W sumie od początku pandemii stwierdzono w kraju prawie 533 tys. infekcji i prawie 17 500 chorych na Covid-19 zmarło.





09:47 Sytuacja na Ukrainie

Na Ukrainie poprzedniej doby zmarło 289 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zgonów od początku pandemii Covid-19. Również najwięcej zainfekowanych osób przyjęto do szpitali.



Według statystyki przekazanej przez ministra, we wtorek potwierdzono w kraju 11 833 infekcji. Hospitalizowano prawie 5 tys. ludzi - najwięcej od początku pandemii.



Tego dnia wyzdrowiało prawie 5,5 tys. osób, a zmarło 289 chorych. Poprzednio tak wysoką liczbę zgonów (285) odnotowano w grudniu.

09:06 Sytuacja w województwie łódzkim

W województwie łódzkim potwierdzono wczoraj ponad tysiąc zakażeń koronawirusem. To oznacza, że to województwo znalazło się na trzecim miejscu, po Mazowieckim i Śląskiem, pod względem liczby nowych infekcji.



Tylko w ciągu doby liczba chorych wymagających szpitalnego leczenia wzrosła o 48 osób. Więcej osób korzysta z respiratorów. To w sumie 115 osób. O 13 więcej niż dzień wcześniej.

Codziennie decyzją wojewody przywracane są kolejne łóżka covidowe w 11 szpitalach w Łódzkiem. W tym w 5 w samej Łodzi.

Do końca tygodnia baza łóżek dla chorych na Covid-19 ma liczyć 2,5 tys. na wszystkich trzech poziomach zabezpieczenia.

Wojewoda zapowiada też uruchomienie szpitala tymczasowego w łódzkiej hali EXPO.

08:53 Szpital tymczasowy w Ostrołęce na Mazowszu ma dzisiaj przyjąć pierwszych pacjentów

Budynek szpitala był gotowy od dłuższego czasu, brakowało jednak sprzętu i personelu, dlatego przesuwano otwarcie go dla chorych.

Problemy udało się rozwiązać tylko częściowo - sprzęt, z poślizgiem, ale dojechał, ludzi nadal nie ma jednak wystarczająco dużo. Dlatego na początek uruchamiany jest tylko jeden moduł szpitala - to jest 46 łóżek. Docelowo mają tam być 192 łóżka, w tym 20 respiratorowych - na razie brakuje jednak personelu do opieki nad pacjentami.

Trwają intensywne poszukiwania, pilne tym bardziej, że miejsca w ostrołęckim szpitalu tymczasowym na pewno szybko się zapełnią - na oddziale covidowym tamtejszego szpitala wojewódzkiego są 42 łózka, a pacjentów jest 76. Wielu z nich. ci w lepszym stanie, trafi więc od razu do tymczasowej lecznicy.





08:34 Francuskie media o wstrzymaniu szczepień preparatem AstryZeneki

Po wstrzymaniu szczepień surowicą AstraZeneca francuscy politycy i komentatorzy ubolewają nad zależnością Francji od Niemiec. Francja miała zamiar zaczekać na decyzję Europejskiej Agencji Leków (EMA), ale wstrzymanie szczepień przez Niemcy zmusiło rząd francuski do doszlusowania - podsumowuje sytuację redakcja "le Monde" w środowym numerze dziennika.



Autor analitycznego artykułu przypomina, że jeszcze w niedzielę wieczór, mimo zawieszenia użycia tej szczepionki przez kilka krajów UE, premier Jean Castex , zapewniał, że Francja będzie z niej korzystać. Nie minęła doba i zdementowany został przez prezydenta Macrona, który podjął decyzję o wstrzymaniu szczepień AstraZeneką, tłumacząc to "zgodnością z naszą polityką europejską". „A naprawdę to podjęta w Berlinie w poniedziałek popołudniu decyzja zmiotła wszystkie zapewnienia, zmuszając prezydenta Republiki (do zawieszenia szczepień AstraZeneką -przyp. RMF FM)” pisze dziennikarz „le Monde” i cytuje „francuskiego ministra”, który skarży się, że mimo wcześniejszego porozumienia, by czekać na wskazówki EMA, „Berlin strzelił pierwszy”. „Ta wolta (niemiecka) nie pozwoliła nam na przeczekanie” – przytacza autor artykułu zdanie deputowanego partii prezydenckiej LREM Pieyre-Alexandre’a Anglade’a.





07:42 Sytuacja w województwie śląskim

Nawet 40 procent wyjazdów karetek w Śląskiem dotyczy obecnie pacjentów z Covid-19. Czasami ambulans wiezie chorego do szpitala oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapowiada, że karetek będzie więcej.

Będziemy uruchamiać, na razie, do 11 dodatkowych zespołów ratownictwa, czyli ambulansów, żeby jeszcze skrócić czas oczekiwania na przyjazd karetki. Dlatego że jeżeli mamy pacjenta, którego trzeba przetransportować 30 czy 40 kilometrów, to oczywiście czas wyłączenia karetki z systemu nie jest dwugodzinny tylko np. czterogodzinny- mówi Wieczorek.

W Śląskiem odnotowano wczoraj ponad 1700 nowych przypadków Covid-19. To było drugie miejsce za woj. mazowieckim na liście wojewódzkiej nowych infekcji.





07:06 Wolne łóżka covidowe

W każdym województwie jest jeszcze zapas wolnych łóżek i respiratorów dla pacjentów z Covid-19 - wynika z danych zebranych przez PAP. W kraju pozostaje wolnych ponad 8 tys. łóżek, czyli ok. 27,7 proc., i 820 respiratorów, czyli 27,7 proc.



Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa 21 183 chorych na Covid-19, z czego 2139 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.





07:03 Ministerstwo i medycy podzieleni w sprawie lekarzy spoza UE

Naczelna Rada Lekarska sprzeciwia się zatrudnianiu lekarzy spoza UE na uproszczonych zasadach, twierdząc, że ich kwalifikacje są weryfikowane pobieżnie, dokumenty niekompletne, a umiejętności językowe niskie. Ministerstwo Zdrowia podkreśla tymczasem, że medycy mają odpowiednie kompetencje i mogą być istotnym wsparciem w walce z epidemią Covid-19.





06:57 Spór o obsadę w Szpitalu Południowym

5 lutego na warszawskim Ursynowie został otwarty Szpital Południowy. Placówka, zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego, docelowo ma zapewnić 300 łóżek covidowych. W chwili obecnej leczonych jest tam 54 pacjentów. Brakuje personelu.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka Warszawa dwukrotnie zwracała się do wojewody o oddelegowanie personelu medycznego do Szpitala Południowego. Wojewoda przypomniał również we wtorek, że w ramach uruchomionej przez niego rekrutacji kadry medycznej do szpitali tymczasowych, pozyskanych zostało ponad 800 osób, różnych profesjonalistów medycznych.

Gałecka, pytana o te zgłoszenia, wyjaśniła, że dzwoniono do wszystkich osób z listy.

06:48 Rozmowa Grzegorza Jasińskiego z prof. Krzysztofem Pyrciem

"Boję się sytuacji, że przyjdzie maj, przyjdzie lipiec, będą ciepłe miesiące, znowu zapomnimy o tym, że to zagrożenie istnieje i przestaniemy się chcieć szczepić. Jeśli tak zrobimy, to będzie kolejna fala na jesieni" - mówi RMF FM prof. Krzysztof Pyrć. Komentując kontrowersje wokół szczepionki firmy AstraZeneca wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ przyznaje, że szokuje go paniczna reakcja. Jak podkreśla, to szczepionka ratująca życie i stosunek korzyści wynikającej ze szczepienia do potencjalnego, zupełnie hipotetycznego i wciąż nie potwierdzonego ryzyka, dalej pozostanie bardzo korzystny. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim tłumaczy też, czemu ma służyć uruchomiona właśnie strona sarswpolsce.pl.









06:25 Ministerstwo podało dane dotyczące chęci wykonania testu na Covid-19

"Konsultanci skontaktowali się telefonicznie z 4,2 tys. osób, które wypełniły za pośrednictwem formularza online zgłoszenie na test wykrywający zakażenie koronawirusem" - przekazał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.



Od poniedziałku pacjenci, którzy ukończyli 18 lat i zidentyfikowali u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem, mogą zgłosić się na test przez formularz dostępny na stronie gov.pl/dom.





05:50 Mniejsza śmiertelność w bogatszych krajach





W zamożniejszych krajach Europy Zachodniej i bogatszych, północno-wschodnich stanach USA śmiertelność podczas drugiej fali zakażeń Covid-19 była niższa, niż w czasie pierwszej fali - wynika z analiz matematycznych. Wśród przyczyn naukowcy wskazują m.in. czynniki demograficzne, a w Europie - powszechność opieki zdrowotnej.



Jedynymi wyjątkami od tej tendencji były Szwecja oraz Niemcy.







05:38 Wielka Brytania zapewnia o bezpieczeństwie szczepionki AstryZeneki

"Szczepionka Oxford/AstraZeneca jest bezpieczna. Cały czas prowadzimy przegląd skutków tych szczepionek i wiemy, że szczepionka Oxford/AstraZeneca teraz ratuje życie ludzi w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli otrzymasz wezwanie, przyjmij zastrzyk - zaapelował w brytyjskich mediach minister zdrowia Matt Hancock.



Wskazał, że jak do tej pory w całym kraju otrzymało ją ponad 10 mln osób, a o tym, że nie ma powodów do obaw, zapewniały nie tylko brytyjski regulator leków MHRA, ale też Światowa Organizacja Zdrowa (WHO) i Europejska Agencja Leków (EMA).



Zapytany, czy istnieją jakieś doniesienia, by ludzie rezygnowali z tej szczepionki, Hancock powiedział: Nadal mamy ogromne liczby osób zaszczepionych każdego dnia, a w rzeczywistości liczby z wczoraj były jednymi z najwyższych, jakie widzieliśmy. Entuzjazm wobec szczepień jest niewiarygodnie silny i nadal to widzimy.





05:20 Trudna sytuacja w Brazylii

W Brazylii, która jest obecnie światowym epicentrum pandemii Covid-19, koronawirus spowodował w ciągu ostatnich 24 godzin rekordową liczbę 2 340 zgonów. To nowy dzienny rekord od początku jego ataku na kraj liczący 211 milionów mieszkańców.



Dotąd zmarło tam wskutek pandemii ponad 281 000 osób, a zachorowało na koronawirusa 11,6 mln - poinformowało we wtorek wieczorem brazylijskie ministerstwo zdrowia. Jak podaje komunikat resortu, ta dzienna liczba zgonów jest większa od zanotowanego w środę smutnego rekordu, kiedy to zmarło na Covid-19 2 286 osób.