10 ofiar śmiertelnych, 901 zarażonych koronawirusem - to najnowsze informacje nt. epidemii w Polsce. Wczoraj potwierdzono 152 nowe przypadki zarażenia. Od północy na terenie Polski obowiązują radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Szkoły od dziś mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają stawiać uczniom oceny.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce odnotowano dotąd 901 przypadków zakażenia. 10 chorych zmarło.

08:10

Obawy przed epidemią zachęciły Polaków do kupowania online, również żywności. W efekcie liczba transakcji wzrosła o 240 proc. - i to nie koniec boomu - informuje "Rzeczpospolita".



07:52

Reprezentantka Szkocja w curlingu Vicky Wright wróciła do pełnoetatowej pracy jako pielęgniarka na nocnej zmianie - poinformowały brytyjskie media. Powodem decyzji jest chęć niesienia pomocy osobom zainfekowanym koronawirusem.



Niedawno Wright wywalczyła z drużyną klubową mistrzostwo kraju, zaś z kadrą narodową udała się do Kanady na mistrzostwa świata, by rywalizować m.in. o olimpijską kwalifikację. Szybko jednak wróciła do Szkocji, bowiem ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa zawody zostały odwołane.



Z zawodu curlerka Wright jest pielęgniarką, ale od zeszłego roku postawiła wszystko na sport, starając się sięgnąć po "bilet" na igrzyska w Pekinie w 2022 roku. W obecnej sytuacji wszystko się zmieniło.



Widzę, co się dzieje i że istnieją znacznie ważniejsze sprawy niż wydarzenia sportowe. Po powrocie do domu skontaktowałam się z moim przełożonym i powiedziałam, że jestem gotowa zrobić co w mojej mocy, aby pomóc - stwierdziła Wright, która obecnie pracuje na nocnej zmianie w szpitalu Forth Valley w pobliżu miasta Stirling.



Zawodniczka podkreśliła, że teraz "będzie grała swoją rolę w znacznie większym zespole".

07:48

W ciągu ośmiu dni w Mediolanie powstał w związku z epidemią koronawirusa nowy oddział intensywnej terapii na terenie szpitala San Raffaele. Oddział sfinansowało 200 tysięcy osób podczas zbiórki rozpoczętej przez małżeństwo celebrytów: Chiarę Ferragni i Fedeza.



Znana w świecie mody właścicielka własnej marki i projektantka Ferragni oraz jej mąż, popularny raper Fedez zainaugurowali przed dwoma tygodniami w mediach społecznościowych zbiórkę pieniędzy po to, by do końca marca stworzyć dodatkowy oddział dla ciężko chorych pacjentów z Covid-19 w mieście zmagającym się tak, jak cała Lombardia ze skutkami epidemii. W ten sposób postanowili wesprzeć służbę zdrowia w swym mieście.



Wraz ze znaczną sumą, jaką sami wyłożyli, zebrali łącznie 4,3 miliona euro.



07:46

Klient musi mieć świadomość, że to rozwiązanie nie zawsze będzie zupełnie bezkosztowe. Może się zdarzyć, że bardziej będzie mu się opłacało obsługiwać kredyt na bieżąco niż go zawiesić - mówi przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski środowemu "Dziennikowi Gazecie Prawnej".





07:33

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 149 osób - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 35 w porównaniu z wtorkiem.



Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 31 554.

07:24

We wrocławskim szpitalu przy ul. Koszarowej zmarł mężczyzna w średnim wieku, który był tam hospitalizowany od tygodnia z powodu zakażenia koronawirusem - informuje reporter RMF FM Mateusz Czmiel.



W tym samym szpitalu zmarł też drugi mężczyzna, który wieczorem zgłosił się na oddział zakaźny w bardzo ciężkim stanie. W nocy jego stan znacznie się pogorszył i zmarł. To, czy był zakażony koronawirusem, potwierdzą badania.

07:10

Wywalczyła mistrzostwo Europy w pchnięciu kulą w 2018 roku. Później zaliczyła zniżkę formy, by wreszcie znów zdobyć złoto w tym roku na światowych wojskowych igrzyskach sportowych. "Zobaczyłam światełko w tunelu" - mówi nam o swojej formie Paulina Guba, z którą rozmawialiśmy o wczorajszej decyzji MKOl-u dotyczącej przesunięcia igrzysk olimpijskich. O wywróconym świecie sportowców, który zmieniła pandemia koronawirusa, z mistrzynią Europy w pchnięciu kulą rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.



07:06

Koszarowanie piłkarzy i rozgrywanie meczów przy pustych trybunach - to głośny pomysł na dokończenie sezonu Ekstraklasy, który zaproponował prezes Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski. Ekstraklasa S.A. usłyszy o tym pomyśle jutro - podczas wideokonferencji. Jednak już teraz słychać głosy, że taki plan być może jest ambitny, ale niewykonalny albo nawet szalony. O różnych scenariuszach, jakie czekają polski futbol po opanowaniu epidemii koronawirusa z trenerem piłkarskim Janem Urbanem rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.





06:46

Amerykańscy senatorzy i urzędnicy administracji osiągnęli porozumienie w sprawie ustawy o bodźcach ekonomicznych w celu złagodzenia skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki - powiedział przedstawiciel Białego Domu Eric Ueland.



Mamy porozumienie - powiedział dziennikarzom Ueland po kilku dniach negocjacji w sprawie pakietu stymulacyjnego, który ma być wart 2 biliony dolarów.

06:42

Czy złamaniem obostrzeń jest samodzielne uprawianie sportu na zewnątrz, np. rekreacyjna jazda na rowerze; czy restauracje nadal będą wydawać posiłki na wynos; czy potrzebne jest zaświadczenie od pracodawcy - m.in. na te pytania odpowiada rządowy portal gov.pl/koronawirus.



06:21

Amerykańskie władze wzywają, by wyjeżdżając z Nowego Jorku poddać się 14-dniowej kwarantannie. Na aglomerację tego miasta przypada ponad połowa wszystkich wykrytych zakażeń koronawirusem w USA. W obawie przed pandemią mieszkańcy masowo opuszczają ją.



Według szacunków rozwój pandemii koronawirusa sprawi, że stan Nowy Jork będzie potrzebował w ciągu 2-3 tygodni 140 tys. łóżek szpitalnych. Wiceprezydent USA Mike Pence zapowiedział, że do stanu Nowy Jork w ciągu 24 godzin dostarczone zostanie 4 tys. respiratorów.

06:18

Po wybuchu pandemii koronawirusa liczba przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów, wzrosła do 63 proc. - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD).



Jak wskazali autorzy badania IMAS International, przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, część zatorów nie ma podłoża ekonomicznego, tylko psychologiczne. 27 proc. respondentów nie ukrywa, że choć ma pieniądze, to nie płaci, bo trzyma je na "czarną godzinę". 65 proc. ankietowanych podejrzewa, że tak samo postępują ich kontrahenci.

06:16

Kara od roku do pięciu lat więzienia za złamanie kwarantanny przez osobę zakażoną koronawirusem została zapisana w najnowszym dekrecie, przyjętym we wtorek przez włoski rząd. Ponownie od wybuchu kryzysu epidemiologicznego ponad miesiąc temu zaostrzono przepisy.



Ponadto rząd zdecydował, że kary za złamanie przepisów mających na celu ograniczenie szerzenia się wirusa, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu, wynosić będą od 400 do 3000 euro. Dotąd kara ta wynosiła 206 euro.



Ten kolejny dekret wymienia łącznie 28 zakazów i reguł postępowania w okresie epidemii, w tym także te wprowadzone wcześniej. Jest tam między innymi zapis o możliwości zablokowania dróg, zamknięciu parków, kin i restauracji, zakazie zgromadzeń oraz wszelkich imprez zbiorowych.

Dotychczas we Włoszech potwierdzono 69 tysięcy przypadków zarażenia koronawirusem. Zmarło 6820 osób.

06:10

Większość Polaków bardzo dobrze ocenia ograniczenia wprowadzone przez władze w związku z epidemią koronawirusa. Jak dowodzi najnowszy sondaż United Surveys, przeprowadzony na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, nie tylko dobrze oceniamy już wprowadzone środki, ale samodzielnie ograniczyliśmy swoje kontakty osobiste, żeby zmniejszyć ryzyko.



05:45

W Chinach znów nie zarejestrowano nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem - podała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach trzy osoby zmarły.



Jak poinformowała Komisja, nowe przypadki infekcji z ostatniej doby dotyczą 47 osób, które przyjechały do Chin z zagranicy. Dzień wcześniej takich przypadków było 74, a w sumie od początku epidemii jest ich 474.



W sumie w Chinach kontynentalnych koronawirusem zaraziło się 81 118 osób, z których ponad 73 tysiące powróciło do zdrowia.



Według Komisji liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła o trzy do 3281.

05:42

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Korei Południowej nieznacznie wzrosła. Jak poinformowały służby sanitarne tego kraju, we wtorek zarejestrowano 100 nowych infekcji, o 24 więcej niż dzień wcześniej.

W sumie liczba infekcji w Korei Południowej wynosi obecnie 9137, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek o jedną do 126.



Tak jak wcześniej, najwięcej nowych przypadków wykryto w mieście Daegu na południowym wschodzie kraju, szczególnie dotkniętym przez epidemię.

05:39

W Stanach Zjednoczonych zmarło już 714 osób zakażonych koronawirusem. Wtorek był drugim dniem z rzędu z ponad 100 zgonami. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork, w którym zmarło już 271 osób z SARS-CoV-2.



W Stanach Zjednoczonych w szybkim tempie rośnie liczba przypadków SARS-CoV-2. Jak podaje portal "New York Times", do wtorku wieczór czasu miejscowego koronawirusa wykryto u ponad 53 tys. osób. Ponad połowa przypadków to stan Nowy Jork. Znaczne tempo wzrostu odnotowywano też w sąsiadującym z nim stanie New Jersey. Duże ogniska śmiercionośnej choroby są też w stanie Waszyngton, Kalifornii, Illinois oraz Luizjanie.



Co najmniej 17 stanów zdecydowało się na nakaz pozostania w domach. Wyjść z niego można tylko, jeśli to absolutnie konieczne. Od środy takie obostrzenia obowiązywać będą ponad połowę mieszkańców USA.



Z powodu epidemii w wielu sklepach w USA występują niedobory produktów, a sprzedaż niektórych produktów jest reglamentowana. Zamknięte są szkoły. Ceny na stacjach benzynowych są najniższe od czterech lat. Rośnie popyt na broń.

05:33

W Turcji stwierdzono 343 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Fahrettin Koca. W sumie w Turcji są 1872 osoby zainfekowane, 44 osoby zmarły.



Koca oświadczył, że w ostatnich 24 godzinach w Turcji zmarło siedem osób. Przeprowadzono 3952 testów na koronawirusa, co w sumie daje ok. 28 000 wykonanych badań.



Z powodu pandemii zamknięte są w Turcji kawiarnie, kina, kluby sportowe, restauracje i teatry, zawieszone zostały zbiorowe modlitwy w meczetach. Zamrożono także połączenia lotnicze z kilkoma krajami i zamknięto granicę lądową z Iranem. Zamknięto też wszystkie szkoły.



Kilka dni temu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał obywateli do pozostania w domach przez najbliższe trzy tygodnie, aby pokonać epidemię koronawirusa. Zapowiedział też program pomocowy dla gospodarki.

05:32

W Libii zanotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformowało libijskie Narodowe Centrum Kontroli Chorób.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że służba zdrowia w Libii jest w opłakanym stanie. Kraj jest areną konfliktu zbrojnego między uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem w Trypolisie a samozwańczą Libijską Armią Narodową (LNA) ze stolicą w Bengazi, którego szefem jest generał Chalifa Haftar.



To system opieki zdrowotnej, który jest bliski upadku - powiedziała Elizabeth Hoff, szef misji WHO w Libii. Wyjaśniła, że ilość sprzętu do testowania jest bardzo ograniczona, brakuje środków ochronnych, a przede wszystkim pracowników medycznych, szczególnie na obszarach wiejskich.

05:28

Koronawirus mógł już zainfekować znacznie więcej osób w Wielkiej Brytanii, niż naukowcy dotychczas szacowali, być może nawet połowę populacji - wynika z badań z Uniwersytetu w Oxfordzie, o których napisał dziennik "Financial Times".



"FT" cytuje Sunetrę Guptę, profesor epidemiologii teoretycznej, która prowadziła badania. Jak mówi, jeśli wyniki się potwierdzą, oznaczają one, że mniej niż jedna osoba na tysiąc osób zakażonych wirusem choroby Covid-19 zachoruje na tyle, by potrzebować leczenia szpitalnego. W zdecydowanej większości występują bardzo łagodne objawy lub w ogóle nie występują.



Model stworzony przez Grupę Ewolucyjnej Ekologii Chorób Zakaźnych na Uniwersytecie w Oxfordzie wskazuje, że koronawirus dotarł do Wielkiej Brytanii najpóźniej w połowie stycznia. Jak wiele pojawiających się infekcji, rozprzestrzeniał się w niewidoczny sposób przez ponad miesiąc, zanim pod koniec lutego oficjalnie zarejestrowano pierwsze przekazanie wirusa pomiędzy osobami będącymi w Wielkiej Brytanii.

05:25

Wraz z członkami gospodarczego sztabu kryzysowego zrobię wszystko, by jak najłagodniej przeprowadzić Polskę przez czas perturbacji ekonomicznych i zminimalizować wpływ pandemii na życie milionów polskich rodzin - zapewnił na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu posiedzenia sztabu.







Premier zwrócił uwagę, że w sytuacji pandemii koronawirusa widoczne są dwa kluczowe zagrożenia - dotyczące zdrowia i życia obywateli oraz poważne niebezpieczeństwo ekonomiczne. Jak wyjaśnił, właśnie dlatego oprócz wprowadzanego już planu tarczy antykryzysowej we wtorek rozpoczęto prace gospodarczego sztabu kryzysowego. Zaprosiłem do niego szefów i szefowe głównych instytucji odpowiedzialnych za stabilność polskiej gospodarki: Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych razem z ministrami rozwoju, finansów, rodziny, a także prezesów BGK, PFR i UOKiK oraz przewodniczącego KNF - napisał na Facebooku.



Szef rządu poinformował, że podczas pierwszego, zakończonego wieczorem teleposiedzenia omówiono możliwe scenariusze rozwoju wypadków.

05:20

Od dziś szkoły mają obowiązek prowadzenia zdalnej nauki. Nauczyciele mają realizować podstawę programową i stawiać uczniom oceny. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Mieli proponować uczniom korzystanie z rozmaitych materiałów dydaktycznych, utrwalających wiedzę zdobytą w szkole i pomagających w przygotowaniach do egzaminów. Uczniowie korzystali z nich dobrowolnie i nie mogli otrzymywać ocen.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 10 kwietnia 2020 r. wydłużony został okres zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Zawieszenie zajęć dotyczy zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych.



05:06

Od północy na terenie całej Polski obowiązują nowe radykalne ograniczenia w przemieszczaniu się. Wszedł zakaz opuszczania domów poza nielicznymi wyjątkami - jak wyjście do pracy czy po niezbędne zakupy.

Wieczorem Dzienniku Ustaw opublikowano zmienione rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii.

W rozporządzeniu wskazano m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania się z wyjątkiem np. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wyjątki dotyczą także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług.

Ograniczenie nie dotyczy również wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Lista nowych obostrzeń wprowadzanych w ramach walki z koronawirusem / RMF FM / RMF FM

Zdecydowano, że w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - dwie osoby mogą się poruszać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Jeśli chodzi o środki publicznego transportu zbiorowego -zgodnie z rozporządzeniem, w tym samym czasie może nimi podróżować nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują organizowania zgromadzeń od 25 do 11 kwietnia. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Wciąż działają też wprowadzone wcześniej regulacje związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa - m.in. zmiany w funkcjonowaniu centrów handlowych i obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.