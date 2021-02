Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 7 008 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 456 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 570 658 zakażonych. Nie żyje 40 177 spośród nich. Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli, w pierwszej kolejności dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie. Od dziś część obostrzeń zostanie poluzowana. Oznacza to otwarcie m.in. hoteli, kin, teatrów, stoków narciarskich i basenów. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledziliśmy dla Was w relacji na żywo.

Szczepionki firmy AstraZeneca / LISELOTTE SABROE / PAP/EPA

- Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli, w pierwszej kolejności dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie.



- Dziś zaczyna się luzowanie części obowiązujących dotychczas obostrzeń. Ponownie otwarte dla publiczności zostaną kina, teatry, filharmonie i opery. Działalność wznowią baseny, korty tenisowe, stoki narciarskie i zewnętrzne boiska. Gości mogą też przyjmować hotele i pensjonaty.





06:01 Australian Open

Od soboty do środy kibice nie będą mieli wstępu na wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open w Melbourne. Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews ogłosił pięciodniowy lockdown w związku z pojawieniem się nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Nowe ognisko zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa pojawiło się w jednym z hoteli w pobliżu lotniska w Melbourne, gdzie są kierowani pasażerowie na obowiązkową 14-dniową kwarantannę po przylocie do Australii. Do tej pory wykryto 13 nowych przypadków zakażenia wśród pracowników hotelu i ich rodzin.



Przez pięć dni będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń, mieszkańcy pięciomilionowego Melbourne będą musieli pozostać w domu, z wyjątkiem zakupów niezbędnych artykułów, wyjścia do pracy i ćwiczeń sportowych. Od poniedziałku do środy będą zamknięte wszystkie szkoły.



06:00 Brazylia

Odmiana koronawirusa zidentyfikowana w brazylijskiej Amazonii może być trzykrotnie bardziej zaraźliwa od tej, która wywołała pandemię - uważą minister zdrowia Brazylii Eduardo Pazuello. Jego zdaniem obecne na rynku szczepionki są skuteczne przeciwko temu groźnemu wariantowi.

05:59 Wielka Brytania: Niektóre restrykcje mogą pozostać do czasu zaszczepienia całej populacji

Wielka Brytania, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, może być zmuszona do utrzymania "niektórych środków", dopóki cała jej dorosła populacja nie zostanie zaszczepiona - powiedziała Susan Hopkins, dyrektor zarządzająca Public Health England.



Hopkins w wyemitowanym w czwartek wieczorem w stacji Sky News specjalnym programie na temat dotychczasowych wniosków z epidemii przyznała, że trudno jest powiedzieć, czy restrykcje podczas tegorocznego lata będą ostrzejsze, niż były latem 2020 roku.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 3 998 655 zakażeń. Zmarło 115 529 chorych.

05:56 Donald Trump

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był w październiku minionego roku poważniej chory na koronawirusa, niż to ujawniono opinii publicznej. Powiadomił o tym w czwartek dziennik "New York Times".



Według gazety, powołującej się na cztery osoby zaznajomione ze stanem zdrowia Trump, po zakażeniu Covid-19, miał w pewnym momencie "skrajnie obniżony poziom tlenu we krwi i problem z płucami związany z zapaleniem płuc wywołanym przez koronawirusa".



Jak dodał nowojorski dziennik, prezydent był w tak złym stanie, że zanim został zabrany z Białego Domu do Narodowego Centrum Wojskowego Waltera Reeda "urzędnicy przewidywali, że zostanie podłączony do respiratora".



05:45 Szczepienia nauczycieli

Dziś rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19 dla nauczycieli, w pierwszej kolejności dla tych, którzy obecnie pracują stacjonarnie. To: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek. Szczepieni będą też pracownicy żłobków.



Na szczepienia zarejestrowało się 268 tys. nauczycieli, to około 65 procent uprawnionych w tej grupie.

05:30 Luzowanie obostrzeń

Dziś zaczyna się luzowanie części obowiązujących dotychczas obostrzeń. Ponownie otwarte dla publiczności zostaną kina, teatry, filharmonie i opery, a także domy i ośrodki kultury prowadzące działalność kinowo-teatralną i wystawienniczą.



Od dziś zostają też warunkowo otwarte baseny, korty tenisowe, stoki narciarskie i zewnętrzne boiska.



Od dziś hotele i pensjonaty mogą wznowić swoją działalność, ale goście mają do dyspozycji tylko połowę pokoi.



Dalej zamknięte pozostają siłownie, kluby fitness i aquaparki. Obiekty te mogą prowadzić działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów. Korzystać z nich mogą jeszcze tylko członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych.