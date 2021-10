"​W tej chwili absolutnie nie ma mowy o wprowadzeniu obowiązkowych szczepień" - zapewnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zaznaczył, że tego rodzaju spraw nie da się rozwiązać w sposób nakazowy. "Trzeba doprowadzić do zmiany postaw społecznych" - podkreślił.

Szef KPRM Michał Dworczyk / Sebastian Borowski / PAP

Dworczyk, który przebywa obecnie w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku, był pytany przez dziennikarzy o możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw Covid-19.

W tej chwili absolutnie nie ma mowy o wprowadzeniu przymusowych czy obowiązkowych szczepień - zapewnił szef KPRM. Przypomniał, że w kwestii szczepień rząd od początku podkreślał konieczność przeprowadzenia pewnego procesu, którego efektem będzie zmiana postaw społecznych.



Bo dorośli Polacy nie są przyzwyczajeni do szczepień, widać to najlepiej po wynikach szczepień na grypę - zauważył.



Dworczyk przypominał, że w rankingu realizowanym przez OECD Polska jest na przedostatnim miejscu jeśli chodzi o szczepienia osób dorosłych przeciwko grypie.



Jeżeli chodzi o szczepienia przeciw Covid-19, jest to trochę lepszy wynik, ale też daleko niesatysfakcjonujący - podkreślił szef KPRM.



Jego zdaniem tego rodzaju spraw nie da się rozwiązać w sposób "nakazowo-rozdzielczy". Tu trzeba doprowadzić do zmian postaw społecznych - powiedział.

Polacy muszą przekonać się, że szczepienia są jedyną drogą do tego, żeby wyjść ostatecznie z pandemii - podkreślił.



Szczepienie trzecią dawką

Od 2 listopada skierowanie na trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 będzie wystawione dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat i od ich podstawowego szczepienia minęło 6 miesięcy.

Tę decyzję chwalą lekarze, zwłaszcza teraz gdy w Polsce rozpędza się IV fala pandemii i nowych zakażeń z tygodnia na tydzień jest coraz więcej.

Trzecia dawka jest absolutnie potrzeba. Badania z Izraela pokazały, że trzecia dawka daje 100-procentową protekcję przeciwko hospitalizacji i zachorowaniu - powiedział specjalista chorób płuc prof. Piotr Kuna w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać obowiązkowego szczepienia dla jakiejkolwiek grupy, np. dla medyków. Szczepienia cały czas są i mają być dobrowolne.

Trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19 firmy Pfizer lub Moderna dla osób o poważnie osłabionym systemie odpornościowym rekomendowała na początku października Europejska Agencja Leków.

Jak wynika z danych zamieszczonych w poniedziałek na stronach rządowych, w Polsce, od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w kraju szczepienia przeciw Covid-19, podanych zostało 38 mln 629 tys. 517 dawek szczepionek.



W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 19 833 946 osób.



Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby badania potwierdziły 2950 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Nie zmarła żadna osoba z Covid-19.