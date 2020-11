Ministerstwo Zdrowia podało informację o 24 051 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 419 kolejnych chorych. Najwięcej nowych zakażeń - prawie 4 tys. - wykryto w Śląskiem. Przypadki zachorowań odnotowano m.in. w dwóch domach opieki społecznej. "Walczymy teraz o to, aby Święta Bożego Narodzenia można było spędzić normalnie, tak jak w ostatnich latach" - podkreśla w rozmowie z RMF FM szef grupy rządowych doradców epidemiologicznych profesor Andrzej Horban. Przyznał, że jeżeli uda się utrzymać spadek liczby zakażeń, niektóre obowiązujące restrykcje mogą zostać w połowie grudnia poluzowane. Piątek jest kolejnym dniem, w którym odnotowano dobowy rekord zakażeń we Włoszech. Zarejestrowano tam 40 902 nowe przypadki koronawirusa. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Niespełna 3 850 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Śląskiem. To znowu najwięcej w kraju. W regionie tym zmarło także 60 kolejnych osób.

Chorych przybywam.in. w kopalniach, choć nie są to już tak liczne przypadki, jak kilka miesięcy temu.

W kopalniach Polskiej Grupy Górniczej mijający tydzień to nieco ponad 120 nowych zachorowań, a w zakładach Jastrzebskiej Spółki Węglowej takich przypadków było ponad 70.

W sumie w całym województwie na kwarantannie przebywa obecnie nieco ponad 68 tysięcy osób. Co ważne - rośnie też liczba ozdrowieńców. Obecnie jest ich już ponad 40 tysięcy.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 27 301 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 376 kolejnych zgonów z powodu Covid-19 - poinformował brytyjski rząd.



Liczba stwierdzonych zakażeń jest drugą najwyższą od początku epidemii, choć jest ona wyraźnie - o 6169 - mniejsza od ustanowionego w czwartek rekordu. Nie wiadomo, czy gwałtowny skok, który nastąpił w czwartek - bilans wzrósł o ponad 10,5 tys. - miał jakieś szczególne przyczyny.

550 osób zmarło w ciągu jednego dnia we Włoszech na Covid-19, zarejestrowano 40 902 nowe zakażenia koronawirusem - ogłosiło ministerstwo zdrowia w Rzymie. To kolejny dobowy rekord wykrytych przypadków. Jest też następny rekord wykonanych testów - 254 tys.



Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 44 139.



Do 189 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy, którzy zakazili się koronawirusem - poinformowała w piątek krajowa federacja Izb Lekarskich. Do długiej listy zmarłych na Covid-19 dopisano pediatrę z Genui.



W ciągu doby do piątku rano odnotowano w Austrii kolejną rekordową liczbę 9586 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę od początku pandemii w tym kraju do 191 228 - poinformowało austriackie MSW.





W dwóch kolejnych domach pomocy społecznej w woj. śląskim - w Zbrosławicach i Częstochowie - wykryto przypadki zakażenia koronawirusem - podały służby wojewody. W regionie trwa budowa trzech szpitali tymczasowych.



Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zwrócił się do Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie z listem, w którym wyraził zainteresowanie przyjęciem pomocy w walce z pandemią COVID-19, zaoferowanej stronie polskiej przez prezydenta Niemiec.



Prezydent Tarnowa sprecyzował, że chodzi o pomoc dla miejskiego szpitala i prowadzonych przez miasto domów pomocy społecznej w sytuacji przybierającej na sile epidemii COVID-19.



Budowany na stołecznym Ursynowie Szpital Południowy może być przekształcony w kolejny szpital tymczasowy w Warszawie.



Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zadeklarował wsparcie prowadzonej przez miasto budowy.



Oddzialy izolacyjno-terapeutyczne dla osób z koronawirusem w każdym szpitalu leczącym nowotwory - to jedna z propozycji krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej i reakcja na kolejny spadek liczby zabiegów wykonywanych u osób chorych na raka.



Podstawową funkcją oddziału byłaby kontynuacja leczenia onkologicznego. Dodatkowo pacjent z koronawirusem byłby tam izolowany - tłumaczy profesor Maciej Krzakowski.



Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, kiedy chory z dodatnim wynikiem testu - mający dodatkową chorobę - nie był odsyłany do szpitala jednoimiennego, gdzie nie zawsze sa warunki, umiejętności, aby zająć się chorobą podstawową - mówi lekarz.



Ten pomysł to reakcja na coraz bardziej alarmujące dane. Po ostatnich wzrostach liczby zakażeń koronawirusem, praca wielu szpitali onkologicznych jest ograniczona. Przez to znów zmniejszyła się liczba wydawanych kart DILO, które dostają nowi pacjenci, u których podejrzewa się nowotwór.



W Japonii wykryto 1685 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Premier Yoshihide Suga oświadczył, że choć liczba infekcji rośnie, nie ma obecnie potrzeby ponownego wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego.



Piątkowy bilans jest wyższy niż z poprzedniego dnia, gdy zgłoszono 1660 nowych przypadków. Łączna liczba infekcji wykrytych w Japonii przekroczyła 116 tys., a prawie 2 tys. pacjentów zmarło.



Nie wiadomo, kiedy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zacznie działać oddział dla chorych, którzy ciężko przechodzą COVID-19. Zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego oddział miał ruszyć 5 listopada. Ma się na nim znaleźć 14 stanowisk dla chorych potrzebujących internsywnej opieki medycznej.



Problemem jest sprzęt - a dokładniej 14 respiratorów i tyle samo kardiomonitorów. Sprzęt ten miał trafić do UCK z Agencji Rezerw Materiałowych, a wnioskował o to wojewoda pomorski, który polecił UCK utworzyć oddział. W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku nie wiedzą, z czego wynika problem z dostawą, odsyłają do Agencji Rezerw Materiałowych.

Według ostatnich informacji gdańskiego szpitala jest szansa, że respiratory i kardiomonitory zostaną dotarczone z początkiem przyszłego tygodnia. To nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia oddziału - od tego czasu potrzeba będzie jeszcze około tygodnia, co w sumie da kilkanaście dni opóźnienia w stosunku do decyzji wojewody pomorskiego.



Naukowcy ze szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali znaleźli cząsteczki koronawirusa w wentylacji na strychu nad salami, w których leczeni byli chorzy na Covid-19. Może to dowodzić, że wirus unosi się w powietrzu.



Naukowcy wykluczyli, że materiał genetyczny koronawirusa znaleziony w przewodach wentylacyjnych przedostał się tam drogą kropelkową. Jednocześnie był on martwy, co oznacza, że nie miał zdolności zakażania.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II apeluje o pomoc i wsparcie finansowe przy zakupie aparatów do donosowej tlenoterapii wysokoprzepływowej. Aparaty te - tańsze niż respiratory - ratują życie pacjentów z COVID-19, lecząc niewydolność oddechową.



Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Intensywnej Terapii (ESICM) zmieni swoje zalecenia dotyczące leczenia osób ciężko chorych na Covid-19, odradzając rutynowe stosowanie leku remdesivir - podaje Reuters. To efekt badań WHO, które nie wykazały skuteczności leku.



W regionie łódzkim jest 99 gotowych do pracy respiratorów i 658 wolnych łóżek covidowych - poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.



Według danych o sytuacji epidemiologicznej, którymi dysponuje urząd wojewódzki, w regionie wolnych jest 658 łóżek I, II i III poziomu leczenia szpitalnego, czyli miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19 - podała w piątek PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W województwie mamy 2662 miejsc covidowych I, II i III poziomu leczenia - przekazała.



13:00 Morawiecki: Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka

Chcemy rozpocząć szczepienia od grup wysokiego ryzyka - seniorów, personelu medycznego i służb mundurowych - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek po spotkaniu z przedstawicielami firmy Pfizer, które poświęcone było współpracy w przygotowania zakupu i dystrybucji szczepionek na Covid-19.

11:53 Stanisław Karczewski zakażony koronawirusem

Senator PiS Stanisław Karczewski poinformował, że jest zakażony koronawirusem. Jak podkreślił na Twitterze, Covid-19 przebiega "różnorodnie, podstępnie i zaskakująco".





"Ci, którzy kwestionują tę chorobę, zachęcają do nieprzestrzegania zaleceń, ci, którzy organizują manifestacje oraz ci zachęcający do uczestnictwa w nich, kpią z ludzkiego życia" - napisał były marszałek Senatu, z zawodu lekarz.

11:21 Ile testów wykonano w ciągu doby w Polsce?

W ciągu doby wykonano w Polsce ponad 57,5 tys. testów na koronawirusa - informuje resort zdrowia.





10:47 Ponad 24 tys. nowych zakażeń w Polsce

Ministerstwo Zdrowia podało informację o 24 051 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 419 kolejnych chorych.

Od początku epidemii w Polsce odnotowano 665 547 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 9 499 osób. Wyzdrowiało 267 580 pacjentów.

10:25 Jak będzie wyglądać Boże Narodzenie w czasach koronawirusa?

Walczymy teraz o to, aby Święta Bożego Narodzenia można było spędzić normalnie, tak jak w ostatnich latach - podkreślił w rozmowie z RMF FM szef grupy rządowych doradców epidemiologicznych profesor Andrzej Horban. Przyznał, że jeżeli uda się utrzymać spadek liczby zakażeń, niektóre obowiązujące restrykcje mogą zostać w połowie grudnia poluzowane.

10:14 Wolne łóżka i respiratory w Polsce

Resort zdrowia podał nowe informacje dot. respiratorów i szpitalnych łóżek dla pacjentów z Covid-19 w Polsce. Jak poinformowano, mamy 612 wolnych respiratorów i 12 324 wolne łóżka.

08:57 Kolejny rekord zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie wykryto 11 787 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 172 zainfekowanych - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To drugi dzień z rzędu z rekordową liczbą zachorowań.



W ciągu minionego dnia przeprowadzono ok. 73 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 47 tys. metodą PCR. Wyzdrowiało 6155 osób, hospitalizowano 1587 pacjentów, a najwięcej infekcji wykryto w Kijowie (1083).



Od początku pandemii zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono na Ukrainie u 512 652 osób, zmarło 9317 zainfekowanych, a 233 849 osób uznano za wyleczone.

08:42 Szpital w Płocku odwołał się od decyzji wojewody

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku odwołał się od decyzji wojewody o przygotowaniu 150 łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Dyrekcja placówki przekonuje, że nie jest stanie stworzyć tylu miejsc, bo odbyłoby się to kosztem pacjentów zmagających się z innymi chorobami niż Covid-19.





08:19 Ponad 7 tys. nowych zakażeń w Czechach

7874 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Czechach. Zanotowano 91 zgonów.

Liczba infekcji SARS-CoV-2 wykrytych od początku pandemii w Czechach wynosi 446 675; około 300 tys. osób wyzdrowiało. Aktywnych przypadków jest ponad 140 tys. Od początku pandemii zmarło 5755 osób.

07:24 Poważne problemy w galeriach handlowych

Ruch w galeriach handlowych spadł co najmniej o 80 procent - informują ich właściciele. Jak zaznaczają, wiele osób sądzi, że całe centra handlowe są zamknięte, a nie tylko określone sklepy. Ograniczenia obowiązują od 7 listopada.

07:10 Gowin: Wiosenny lockdown kosztował nas wszystkich ok. 150 mld zł.



Tydzień temu premier Morawiecki podał kryteria określające, czy i kiedy może nastąpić szerokie zamknięcie kraju. Na szczęście w ostatnich dniach krzywa zachorowań się spłaszczyła. Dlatego wstrzymaliśmy się z decyzją o kolejnych obostrzeniach. I oby tak pozostało - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Wiosenny lockdown kosztował nas wszystkich ok. 150 mld zł. Mówię: nas wszystkich, bo to przecież nie jakieś mityczne środki budżetowe. Rząd nie ma własnych pieniędzy. Dysponuje wyłącznie pieniędzmi podatników, czyli każdego z nas - dodał.

06:32 Ponad 23 tys. nowych zakażeń w Niemczech



W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 23 542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 218 kolejnych zgonów. To najwyższy dobowy przyrost infekcji od początku pandemii - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Do tej pory w Niemczech zdiagnozowano 751 095 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 200 osób.

05:41 Ponad 1700 nowych zgonów w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore podał, że w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 142 363 nowe zakażenia koronawirusem, a z powodu Covid-19 zmarły 1747 osoby.

Od początku epidemii w USA koronawirusem zakaziło się 10 526 906 ludzi, zmarło zaś 242 621.

05:35 Doradca Trumpa zakażony koronawirusem

Starszy doradca kampanii reelekcyjnej prezydenta USA Donalda Trumpa Corey Lewandowski uzyskał wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Jest kolejną osobą z otoczenia amerykańskiego prezydenta, która zaraziła się Sars-CoV-2.

47-letni Lewandowski, który mieszka w stanie New Hampshire, przyznał w rozmowie z CNN, że jego środowy test potwierdził zakażenie. Jak dodał czuje się dobrze, ale na wszelki wypadek nie opuszcza domu.

Lewandowski był na pokładzie samolotu prezydenta USA Air Force One 2 listopada, przed wiecem kampanii Trumpa w Wisconsin. Brał także udział w nocnym przyjęciu wyborczym w Białym Domu, gdzie zauważono, że nosił maseczkę.

Amerykańskie media przypominają, że minionym tygodniu zakazili się koronawirusem szef personelu Białego Domu Mark Meadows, sekretarz ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson, dyrektor polityczny Białego Domu Brian Jack oraz kilku innych członków administracji niższego szczebla.





05:26 Ponad 33 tys. nowych zakażeń w Portugalii



W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 33 207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 908 kolejnych zgonów, najwięcej od września - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Według oficjalnych danych od początku pandemii w Brazylii zdiagnozowano 5 781 582 infekcji Covid-19. Zmarło 164 281 osób.

05:20 Weekendowe ograniczenia w Portugalii



Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił nowe restrykcje, dotyczące weekendowego lockdownu. Zapowiedział też zwiększenie liczby powiatów, które od poniedziałku są objęte przepisami o stanie wyjątkowym.



Podczas konferencji prasowej w Lizbonie Antonio Costa zapowiedział, że liczba powiatów, w których obowiązywać będą najsurowsze restrykcje, w tym godzina policyjna i weekendowy lockdown, zwiększyła się ze 121 do 191. Oznacza to, że obostrzenia dotyczą już ponad 80 proc. obywateli 10-milionowej Portugalii.



Sytuacja stała się bardzo poważna. Jest gorzej niż podczas pierwszej fali epidemii. Być może niebawem będziemy musieli wprowadzić kolejne obostrzenia - powiedział Costa.



Premier Portugalii dodał, że w ostatnim tygodniu został źle zrozumiany przez media w sprawie zasad dotyczących weekendowych obostrzeń. Dodał, że od soboty przez dwa najbliższe weekendy po godzinie 13 będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domów, z wyjątkiem konieczności udania się do pracy, po niezbędne zakupy lub w nagłej sytuacji.



Costa podkreślił, że planowane przez niektóre sieci wczesne otwieranie sklepów nie będzie mogło nastąpić. Zagroził karami właścicielom placówek handlowych, które otworzą obiekty w weekend przed godz. 8.









05:17 Irlandia Północna przedłuża lockdown



Czterotygodniowy lockdown w Irlandii Północnej, który miał się skończyć o północy z czwartku na piątek, został przedłużony o kolejny tydzień - zdecydował w czwartek wieczorem tamtejszy rząd. Część przedsiębiorstw z branży gastronomiczno-hotelarskiej będzie mogła wznowić działalność dopiero za dwa tygodnie.



Pięć partii tworzących północnoirlandzki rząd od kilku dni spierało się, czy i jakie restrykcje powinny zostać przedłużone i ostatecznie, w czwartek wieczorem zdecydowano o tym poprzez głosowanie. Wcześniej okazało się, że pomylono datę, kiedy lockdown miał się zakończyć. Od momentu ogłoszenia lockdownu informowano, że skończy się on o północy z czwartku na piątek, jednak w czwartek w ciągu dnia północnoirlandzkie ministerstwo zdrowia sprecyzowało, iż chodziło o północ z piątku na sobotę.



Zgodnie z nowymi ustaleniami, lokale gastronomiczne, które nie mają licencji na sprzedaż alkoholu, oraz punkty usługowe wymagające bliskiego kontaktu miedzy ludźmi, takie jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne, mogą wznowić działalność w piątek 20 listopada, przy czym w przypadku punktów usługowych konieczne będzie wcześniejsze umówienie się na wizytę. Puby, restauracje i hotele będą mogły przyjmować gości od piątku 27 listopada. Potwierdzono, że wszystkie inne restrykcje wprowadzone w ramach lockdownu, automatycznie wygasną o północy z 26 na 27 listopada.

05:13 Wissam Ben Yedder z koronawirusem

Napastnik reprezentacji Francji Wissam Ben Yedder ma pozytywny wynik testu na koronawirusa - poinformowała tamtejsza federacja piłkarska. Zawodnik AS Monaco opuścił zgrupowanie dzień przed wylotem "Trójkolorowych" do Lizbony na mecz Ligi Narodów z Portugalią.

"Wissam Ben Yedder nie uczestniczył w treningu w czwartkowe popołudnie na Stade de France. Został skierowany na kwarantannę" - napisano w komunikacie federacji.



30-letni napastnik był w podstawowym składzie "Trójkolorowych" w środowym meczu towarzyskim z Finlandią, niespodziewanie przegranym 0:2. Do kadry nie powołano nikogo w jego miejsce.