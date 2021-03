Zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych od 27 marca do 9 kwietnia, a także m.in. zakaz działalności salonów fryzjerskich przewidują opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 520 osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron po unijnym wideoszczycie powiedział, że popiera zaostrzenie unijnej kontroli eksportu szczepionek z firm farmaceutycznych, które nie wypełniają swoich zobowiązań umownych z Unią Europejską. Wydarzenia związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

