Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 739 osób. Zmarło 962 pacjentów, a wyzdrowiało 8183. Wciąż najgorsza sytuacja jest na Śląsku. Po dwóch dobach z liczbą ofiar śmiertelnych niższą niż 1 tys. w ciągu ostatnich 24 godzin w USA odnotowano 1536 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych zmarło 91 845 chorych. Niepokojące dane napływają z Brazylii. W ciągu ostatniej doby zmarło 1179 osób. Po raz pierwszy dzienna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła tysiąc. Liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła 5 mln osób. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie możecie śledzić w naszej relacji z 20 maja.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- Do tej pory w Polsce koronawirusa wykryto u 19 569 osób. Zmarło 953 z nich, a wyzdrowiało 8183.



- W okolicach Kępna w Wielkopolsce wykryto nowe ognisko zakażenia - to firma meblarska. Do tej pory wykryto tam 84 przypadki.



- Liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa na świecie przekroczyła 5 mln. Jeszcze na początku kwietnia tego roku było 1 mln przypadków.



- Z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło już 91 845 osób.

- W Brazylii na Covid-19 zmarło 17 871 osób. Zakażonych jest 271 628.

- W Niemczech liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 176 007. Zmarło 8090 osób.







23:33 Napastnicy najbardziej narażeni na zakażenie

Piłkarze grający na pozycji napastników są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem - wynika z badań pracowników Uniwersytetu w Aarhus. Powodem jest fakt, że podczas meczów spędzają najwięcej czasu w małej odległości od innych zawodników.

Bliski kontakt z innymi napastnicy mają średnio przez kilka minut podczas spotkania. Na infekcję COVID-19 nieco mniej narażeni są obrońcy, dalej w zestawieniu są pomocnicy, a relatywnie najbardziej bezpieczni są bramkarze.

"Początkowo myślałem, że liczby będą małe, ale po głębszej analizie okazało się, że różnice między poszczególnymi pozycjami są olbrzymie. Niektórzy piłkarze na ryzyko wystawieni są przez kilka sekund, inni - nawet do 11 minut" - powiedział szef grupy badawczej duńskiej uczelni Thomas Bull Andersen, cytowany przez "Daily Mail".





23:22 Nowy Jork wznawia uroczystości religijne

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował w środę, że od czwartku wolno będzie organizować na małą skalę uroczystości religijne, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w tym dystansu społecznego.

Chrześcijanie, żydzi i przedstawiciele innych wyznań będą mogli wznowić zbiorowe uroczystości religijne. Nie może w nich uczestniczyć więcej niż 10 osób.

"W okresie stresu, kiedy ludzie są niespokojni i zdezorientowani, sądzę, że ceremonie religijne mogą przynieść duże pocieszenie. (...) Ale musimy znaleźć rozwiązanie, jak to zrobić to bezpiecznie i zrobić to mądrze. Ostatnią rzeczą, na którą chcemy się narazić, to ceremonia religijna kończąca się zakażeniem większej liczby ludzi" - podkreślił Cuomo.





23:15 Hiszpania wydłuża stan zagrożenia epidemicznego

Kongres Deputowanych, niższa izba parlamentu Hiszpanii, poparł w środę decyzję rządu Pedra Sancheza o wydłużeniu stanu zagrożenia epidemicznego do 7 czerwca. Do tego czasu władze państwowe będą stopniowo likwidować obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa.

Deputowani po raz piąty opowiedzieli się za utrzymaniem stanu zagrożenia. Za propozycją rządu zagłosowało 177 posłów, 162 było przeciwnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

Przedłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego o kolejnych 15 dni poparły koalicyjne ugrupowania socjalistów (PSOE) i bloku Unidas Podemos (UP), a także Partii Obywatelskiej (Cs), Nacjonalistycznej Partii Basków (PNV) i Koalicji Kanaryjskiej (CC).





23:06 Turcja: Nie spodziewamy się drugiej fali epidemii

Minister zdrowia Turcji Fahrettin Koca stwierdził w środę, że ryzyko nowej fali zachorowań na Covid-19 w najbliższych miesiącach jest niewielkie. Zasugerował jednak, że zagrożenie będzie większe wraz z początkiem jesieni.

"Nie spodziewamy się drugiej fali w najbliższym czasie, jeśli nadal zasady będą przestrzegane" - powiedział Koca na konferencji prasowej. Dodał, że władze Turcji, podobnie jak innych krajów, przygotowują się na ewentualność wzrostu zakażeń koronawirusem od września lub października.

Koca ogłosił, że w środę po raz pierwszy od dwóch miesięcy liczba nowych wykrytych infekcji w ciągu jednego dnia spadła poniżej tysiąca. Zarejestrowano 972 nowe przypadki Covid-19 i 32 zgony zakażonych pacjentów. Łączny bilans epidemii w Turcji to 153 tys. zachorowań i 4 222 zgony.





22:54 Niemcy: Ubogie kraje bardziej potrzebują pomocy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel po rozmowach z szefami międzynarodowych instytucji finansowych powiedziała w środę, że biedne kraje potrzebują więcej pomocy od państw bogatych podczas pandemii koronawirusa niż tylko moratorium na spłaty długów.

Merkel odbyła wideokonferencję między innymi z szefami Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Światowej Organizacji Handlu (WTO). Oznajmiła po niej reporterom, że dla Niemiec takie zwiększenie zaangażowania we wspieranie najbiedniejszych krajów oznacza utrzymanie pomocy rozwojowej, zwiększenie inwestycji w ramach tego programu i dostosowanie funduszy pomocowych do potrzeb wynikających z walki z pandemią.





22:48 Szumowski: Pojawią się kolejne ogniska zakażeń

Będą wybuchały ogniska zachorowań na koronawirusa, będzie tak w najbliższych miesiącach, dopóki nie zlikwidujemy koronawirusa - powiedział w środę szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski został zapytany w Polsat News o wybuch ogniska zakażeń koronawirusem w zakładach meblarskich w powiecie kępińskim, w Wielkopolsce i o to, czy należy spodziewać się wybuchu kolejnych takich ognisk. "Będą wybuchały ogniska i tak będzie nie tylko w najbliższych dniach, ale będzie tak w najbliższych miesiącach, dopóki nie zlikwidujemy koronawirusa. Te ogniska będą się pojawiały" - odpowiedział minister.

W środę w powiecie kępińskim zanotowano 75 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród nich jest dziecko. Starosta kępiński Rober Kieruzel ocenił, że wzrost zakażeń jest "gwałtowny". "Jest to przerażające i bardzo poważne" - podkreślił.





22:39 Nowa tarcza antykryzysowa

Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, zawieszenia wpłat na fundusze socjalne czy niestosowania niektórych postanowień układów zbiorowych i regulaminów wynagradzania: m.in. takie wspierające pracodawców zapisy zawiera projekt nowej tarczy antykryzysowej.









22:31 Premier Francji: UE nie stanęła na wysokości zadania

Premier Francji Edourd Philippe powiedział w środę w Senacie, że UE nie stanęła na wysokości zadania w sprawie kryzysu związanego z koronawirusem. Nazwał plan wsparcia gospodarki UE 500 mld euro ambitnym, a francusko-niemiecką współpracę - niezbędną dla UE.

"Czy UE stanęła na wysokości zadania w związku z tym kryzysem? Nie sądzę (...). UE nic nie zrobiła" - ocenił Philippe podczas wysłuchania w Senacie.

Wyraził zadowolenie z francusko-niemieckiej inicjatywy dotyczącej wsparcia europejskiej gospodarki funduszem odrodzenia wartym 500 mld euro. Nazwał ten pomysł "bardzo ambitnym planem umożliwiający sfinansowanie ożywienia gospodarczego".







22:18 Kaczyński o Szumowskim

"To atak na człowieka, który stał się ikoną skutecznej walki z koronawirusem" - tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ocenił ostatnie doniesienia medialne dotyczące Łukasza Szumowskiego. Jak podkreślił, szef resortu zdrowia ma jego jednoznaczne poparcie. "Funkcje jakie pełnił i pełni minister Szumowski na pewno nie pomogły firmie jego brata. W okresie rządów Platformy Obywatelskiej ta firma otrzymała znacznie więcej dotacji. To są bardzo duże różnice. Mówienie tu o jakichkolwiek nadużyciach jest śmiechu warte" - podkreślił lider PiS-u.









22:07 Trudeau: Noszę maseczkę, kiedy nie ma możliwości zachowania dystansu

Premier Kanady Justin Trudeau oznajmił, że nosi maseczkę, chroniąc otoczenie przed koronawirusem, gdy nie da się zachować dwóch metrów odległości od innych osób. Kanadyjczycy noszą maseczki, gdy to niezbędne, ale nie przesadzają z ich stosowaniem - wynika z badań.

"Gdy idę do parlamentu czy do swojego biura, kiedy podchodzę bliżej ludzi, decyduję się zakładać maskę. Założę ją dziś w parlamencie. Kiedy będę przy swoim pulpicie, zachowując dwa metry odległości od wszystkich, zdejmę maseczkę, żebym mógł uczestniczyć w debacie parlamentarnej. Jednak jak tylko opuszczę swoje miejsce i podejdę bliżej ludzi lub będę przechodził korytarzami, na których potencjalnie mogę spotkać więcej osób, włożę maskę. To mój osobisty wybór" - odpowiedział premier na pytania dziennikarzy. Podkreślił konieczność respektowania zaleceń lekarzy.





21:56 Coraz więcej dzieci w stołecznych żłobkach

W środę w żłobkach było 2 288 dzieci: to 17 proc. ogólnej liczby uczęszczających do żłobków - poinformował wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. "Ponad 118 dzieci przybyło w żłobkach kontraktowych, czyli tych gdzie mamy wykupione miejsca. Łącznie mamy o 139 więcej dzieci niż wczoraj" - dodał.

"Cieszę się, że tak jak przybywało w Warszawie miejsc w żłobkach w ubiegłym roku - a stworzyliśmy ponad 5 tys. bezpłatnych miejsc dla warszawskich rodzin - tak przybywa teraz z każdym dniem dzieci, które wracają do żłobków" - napisał w środę na Facebooku wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej. W jego ocenie, świadczy to o dużym zaufaniu rodziców do bezpieczeństwa i jakości miejskich żłobków.





21:47 Francja: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

110 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji; liczba ofiar śmiertelnych znowu rośnie - poinformowało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. W sumie na Covid-19 zmarły 28 132 osoby.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła o 418, do 143 845. We wtorek zdiagnozowano 524 nowe przypadki.

Również we wtorek, po podliczeniu nowych danych z regionów, a zwłaszcza z domów opieki, resort zdrowia skorygował nieco w dół liczbę ofiar śmiertelnych koronawirus.





21:33 Węgry otwierają przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki zostaną otwarte od poniedziałku na całym terytorium Węgier z wyjątkiem Budapesztu, a w stolicy od 2 czerwca - poinformował w środę wiceminister zasobów ludzkich ds. edukacji publicznej Zoltan Maruzsa na Facebooku.

Dodał, że do końca roku szkolnego, czyli do 15 czerwca, w szkołach będzie obowiązywać "cyfrowy tryb zdalnego nauczania" (internetowy).

Maruzsa oświadczył, że spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii poza Budapesztem umożliwia otwarcie żłobków i przedszkoli od 25 maja, a w stolicy od 2 czerwca.





21:24 Lek na koronawirusa

Ekspert WHO Mike Ryan przestrzegł przed stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny u pacjentów z Covid-19, zaznaczając, że skuteczność tych środków przeciwko koronawirusowi nie została dotąd udowodniona. Promowanego m.in. przez Donalda Trumpa leku używa się także w Polsce.









21:11 Holandia

W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 33 osoby, stwierdzono też 198 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5 748 ofiar śmiertelnych.

Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 14 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 627 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 44 447 ludzi.

Nie wszystkie hospitalizacje i zgony miały miejsce w ciągu ostatniej doby. Niektórzy pacjenci są zgłaszani później i z tego powodu liczby są często uzupełniane danymi z poprzednich dni.





21:02 Grecja zapowiada otwarcie sezonu turystycznego

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zapowiedział otwarcie sezonu turystycznego od 15 czerwca, w tym otwarcie sezonowych hoteli. Od początku lipca wznowione mają być międzynarodowe loty do najpopularniejszych miejscowości turystycznych.

W telewizyjnym wystąpieniu w środę wieczorem szef rządu w Atenach zapowiedział, że przyjeżdżający do Grecji turyści będą poddawani testom na obecność koronawirusa. Zaznaczył, że w placówkach turystycznych nadal będzie obowiązywał rygor sanitarny, ale nie na tyle, by "przesłonił nasze jasne słońce lub naturalne piękno Grecji".

Micotakis ogłosił przy tym sukces swojego rządu w walce z pandemią koronawirusa, przez co Grecja stała się jego zdaniem przykładem do naśladowania dla świata.

20:53 Szumowski: Będę współpracował przy raporcie dot. działań podjętych w związku z epidemią

Chętnie będę współpracował przy powstaniu raportu dot. działań rządu podczas epidemii koronawirusa - zadeklarował w środę szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski zapytany, czy nie boi się "białej księgi epidemii COVID-19" zapowiadanej przez kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego (KO).

Szumowski w Polsat News został zapytany o "białą księgę epidemii COVID-19". Chodzi o deklarację prezydenta Warszawy i kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem RP, to przeprowadzi niezależny audyt działań prowadzonych - m.in. przez rząd - w walce z epidemią koronawirusa.





20:42 Wuhan zakazuje jedzenia dzikich zwierząt

Władze Wuhanu w środkowych Chinach, gdzie wykryto pierwsze przypadki Covid-19, formalnie ogłosiły w środę zakaz jedzenia dzikich zwierząt oraz polowania na nie na całym obszarze administracyjnym tego 11-milionowego miasta.

Naukowcy podejrzewają, że odpowiedzialny za trwającą pandemię koronawirus SARS-CoV-2 przeniósł się na człowieka z dzikich zwierząt, być może na wuhańskim targowisku, na którym nimi nielegalnie handlowano.

Pod koniec lutego najwyższy organ kierowniczy chińskiego parlamentu podjął specjalną decyzję o eliminacji nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami oraz ich spożywania w całym kraju. Od tamtej pory chińskie miasta i regiony opracowują i ogłaszają szczegółowe przepisy lokalne w tym zakresie.

20:25 Koronawirus w Szkole Głównej Straży Pożarnej

Kolejny podchorąży opuścił izolatorium; w izolacji pozostaje jeszcze tylko jeden podchorąży zakażony koronawirusem - poinformowała Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jak przekazała w środę SGSP, kolejny podchorąży opuścił izolatorium MSWiA w Warszawie. Obecnie w izolacji pozostaje jeszcze tylko jeden podchorąży z SGSP, który przebywa w Ciechocinku.

Łącznie obecność wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u 79 podchorążych z SGSP w Warszawie. W związku z sytuacją na uczelni powołano specjalny zespół do spraw wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków zakażeń wśród podchorążych.





20:11 Brazylia na krawędzi załamania

20-milionowe Sao Paulo, największe miasto Ameryki Płd., od środy rano, na pięć dni, niemal całkowicie wstrzymało ruch uliczny. Chce w ten sposób zapobiec dalszej inwazji koronawirusa i załamaniu się całego systemu ochrony zdrowia w gospodarczej stolicy Brazylii.











19:54 Ponad 100 tys. zakażeń w ndiach

Liczba Hindusów zarażonych koronawirusem sięgnęła w środę 106 tys. Rząd zwraca uwagę, że średnia zakażeń i zgonów w stosunku do populacji jest niższa od światowej. Opozycja i niektórzy eksperci twierdzą jednak, że zmarnowano niemal dwumiesięczną kwarantannę.

W ciągu ostatniej doby potwierdzono 5,6 tys. zakażeń, a liczba chorych w drugim najludniejszym kraju świata przekroczyła 100 tys. osób. W sąsiednich Chinach liczba zakażonych podawana przez władze jest o około 20 tys. niższa.

"Globalnie średnio 62 osoby na sto tysięcy zachorowały na Covid-19. Tymczasem w Indiach tylko 7,9 osób na sto tysięcy zakaziło się koronawirusem" - mówi, cytowany przez dziennik "The Indian Express", sekretarz w ministerstwie zdrowia Luv Agarwal na konferencji prasowej w dniu, w którym Indie odnotowały najwyższy dzienny wzrost zakażeń koronawirusem.





19:45 Hiszpania

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 95 osób. Łącznie choroba ta doprowadziła już do 27 888 zgonów - poinformował w środę rząd tego kraju, ujawniając przy tym, iż 10 zespołów badawczych prowadzi prace nad szczepionką na koronawirusa.

Jak wyjaśnił podczas konferencji prasowej w Madrycie główny epidemiolog kraju Fernando Simon, podczas ostatniej doby zanotowano 416 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie, według przedstawiciela resortu, zanotowano już 232 555 przypadków infekcji SARS-CoV-2.

Simon wskazał, że środowy bilans przynosi potwierdzenie słabnięcia epidemii Covid-19 w Hiszpanii. “To już czwarty dzień z rzędu kiedy liczba zgonów utrzymuje się poniżej 100 przypadków na dobę" - dodał.





19:38 Lotnisko Chopina

W kwietniu Lotnisko Chopina obsłużyło 13 tys. pasażerów, czyli o 99.1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r.. - podał w środę port. Od początku roku lotnisko w ruchu międzynarodowym obsłużyło 2,811 mln osób (spadek o 39,3 proc.), a w krajowym ok. 313,5 tys. (spadek o 41,3 proc.).

"W kwietniu 2020 roku na Lotnisku Chopina wykonano 971 operacji lotniczych (spadek o 93,9 proc.), a z usług stołecznego portu skorzystało łącznie 13 tys. pasażerów - o 99.1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - poinformowało lotnisko w komunikacie.

Jak dodano, od początku 2020 r. w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,811 mln osób (spadek o 39,3 proc.), zaś w krajowym około 313,5 tys. (spadek o 41,3 proc.).





19:25 Warszawskie zoo wznowiło działalność

Od środy znów można odwiedzać warszawski ogród zoologiczny. W jednym momencie ogród może zwiedzać do 3 tysięcy osób. Goście powinni zachować między sobą dystans.









19:18 Włochy

161 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - ogłosiła w środę Obrona Cywilna. Poziom zgonów nie ulega zmianie; we wtorek było ich 162. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32 330. Sytuacja w całym kraju poprawia się.

Obecnie na Covid-19 choruje we Włoszech 62 tys. osób. Ich liczba w ciągu jednego dnia zmniejszyła się o ponad 2300.

Dotychczas potwierdzono 227 tys. przypadków zakażeń. Przybyło ich 665, co oznacza spadek w porównaniu z dniem poprzednim.





19:11 Bułgaria

Bułgarski minister zdrowia Kirił Ananiew zniósł w środę własne rozporządzenie o obowiązkowej hospitalizacji osób powyżej 60 lat i przewlekle chorych w razie zakażenia się koronawirusem. Dokument był sprzeczny z m.in. konstytucją, zakazującą przymusowego leczenia.

Rozporządzenie wydano w zeszłym tygodniu, co wywołało falę protestów. Liczne organizacje pacjentów i lekarzy, a także adwokaci podkreślali, że rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją i szeregiem międzynarodowych aktów prawnych, zakazujących przymusowego leczenia.

19:04 Wielka Brytania

O 363 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 35 704 - poinformował w środę po południu brytyjski rząd.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

363 nowych zgonów to wyraźnie mniej niż było w bilansie z wtorku, gdy informowano o 545 zmarłych.

18:53 Gdynia: Darmowe ogródki dla restauratorów

W ramach pomocy restauratorom w czasie pandemii koronawirusa władze Gdyni udostępnią bezpłatnie na terenie miasta ponad 20 lokalizacji dedykowanych sezonowym punktom gastronomicznym.

W tym tygodniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gdyni ogłosi przetarg, w którym lokalni przedsiębiorcy będą mogli składać propozycje na poszczególne lokalizacje dla swoich ogródków restauracyjnych lub punktów gastronomicznych.

"Wśród elementów poddawanych ocenie, najwyżej punktowanym kryterium, będzie sposób zagospodarowania, aranżacja oraz estetyka punktu" - poinformowała w środę rzecznik prasowy UM w Gdyni Agata Grzegorczyk.





18:44 Słowacja przedłuża zamknięcie granic

Na Słowacji rozpoczął się czwarty etap luzowania restrykcji związanych z epidemią koronawirusa. Rząd zdecydował jednak, że kontrole graniczne będą przedłużone do 26 czerwca. Z niewielkimi wyjątkami cudzoziemcy nie mogą przekroczyć granicy.

W dalszym ciągu, z wyjątkiem np. pracowników transgranicznych lub osób posiadających czasowy lub stały meldunek na Słowacji, do kraju nie mogą wjeżdżać obcokrajowcy.

Przepisy pozwalają na tranzyt obywatelom Unii Europejskiej, którzy wracają z zagranicy np. do Polski, ale stosowne władze muszą być wcześniej poinformowane o tym tranzycie.





18:35 Dom Seniora "Bryza"

Podopieczni wracają do Domu Seniora "Bryza" w Koleczkowie koło Wejherowa. Placówka była najpoważniejszym ogniskiem koronawirusa na Pomorzu. Po jej ewakuacji do szpitali w regionie trafiło w sumie 70 osób. 18 z nich zmarło.

Do Domu seniora mogło wrócić 12 osób. 10 seniorów to tak zwani ozdrowieńcy. Dwukrotnie wykonano u nic testy z wynikiem negatywnym. Dwie kolejne to osoby, które wymagały hospitalizacji ze względu na inne choroby. Kolejna dwójka takich osób, u których nie potwierdzono zakażenia koronawirusem, przebywa jeszcze w szpitalach. Do tego 37 osób jest nadal leczonych w związku z zachorowaniem na COVID-19.

W związku z pojawieniem się koronawirusa w tej placówce zawiadomienie do prokuratury złożył wnuk jednej z podopiecznych. Na razie nie ma decyzji, czy zostanie wszczęte śledztwo w tej sprawie.







18:24 Unijne pieniądze dla krajów spoza wspólnoty

3 miliardy euro na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa trafi do 10 krajów spoza Unii Europejskiej. Taką decyzję podjęła Rada Unii. Będą to pożyczki na bardzo korzystnych warunkach.

Największa suma trafi na Ukrainę - to ponad miliard euro. Pomoc dostaną także między innymi Tunezja, Bośnia i Hercegowina, Jordania, Albania i Gruzja.





18:13 Włoskie lotniska wznawiają działalność

3 czerwca wznowią działalność wszystkie lotniska we Włoszech, zamknięte z powodu pandemii koronawirusa - ogłosiła w środę minister infrastruktury i transportu Paola De Micheli. Tego dnia otwarte zostaną granice regionów, a także kraju dla przybyszów z państw europejskich.

Szefowa resortu podkreśliła, że decyzja o otwarciu lotnisk umożliwi wznowienie zarówno połączeń krajowych, jak i międzynarodowych.

Wcześniej tego dnia włoskie linie Alitalia poinformowały, że 2 czerwca przywracają loty z Rzymu do Nowego Jorku, a także do Madrytu i Barcelony oraz z Mediolanu na południe Włoch.





18:08 Gliwice

Z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u dziecka z oddziału pediatrii Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach wstrzymano przyjęcia na ten oddział. Dziecko, które trafiło do szpitala z gorączką, będzie teraz leczone w izolatorium.

Chłopiec przebywał w szpitalnej sali wyłącznie ze swoim opiekunem. "Stan dziecka poprawiał się, obniżyły się parametry zapalne, gorączka ustępowała i lekarze skłaniali się już do wypisania go do domu. Przeprowadzony test był działaniem rutynowym w ramach pracy oddziału w czasie pandemii koronawirusa. Dał wynik pozytywny" - powiedziała w środę rzeczniczka szpitala Anna Ginał.

Wymazy zostały pobrane od wszystkich pozostałych dzieci, rodziców przebywających na oddziale oraz personelu medycznego, który pracował w pełnym zabezpieczeniu. Chłopca wraz z mamą skierowano do izolatorium.

17:54 Japonia znosi restrykcje

Rząd Japonii planuje zniesienie stanu wyjątkowego ze względu na pandemię Covid-19 w prefekturach Osaka, Kioto i Hyogo, ale ma on być na razie utrzymany w pięciu innych regionach, w tym w Tokio i na wyspie Hokkaido - podała w środę publiczna stacja NHK.

Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść po zebraniu rządowych doradców w czwartek - przekazała NHK.

O planach zniesienia tego dnia restrykcji w trzech prefekturach zachodniej Japonii informował również dziennik "Asahi Shimbun", powołując się na anonimowe źródła. Według NHK Osaka, Kioto i Hyogo spełniają wyznaczone przez władze kryterium zniesienia ograniczeń, ponieważ liczba nowych infekcji zgłoszonych w ciągu tygodnia spadła poniżej 0,5 na 100 tys. mieszkańców.

17:38 POLSKA: NOWE PRZYPADKI

O 170 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia.













17:19 Hiszpania

Z powodu epidemii koronawirusa w Hiszpanii powstało w kwietniu br. o 72 proc. mniej firm w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. - wynika z danych opublikowanych w środę przez władze państwowego Rejestru Własności.

Ze statystyk zamieszczonych na jego stronie internetowej wynika, że o ile w kwietniu 2019 r. zarejestrowano w Hiszpanii łącznie 8 782 podmioty gospodarcze, to już rok później liczba nowych spółek wyniosła zaledwie 2 454.

“Wpływ wprowadzonego stanu zagrożenia oraz paraliż firm o działalności nieuznawanej za podstawową był taki, że doszło do silnego spadku na poziomie 72,1 proc. w liczbie rejestrowanych podmiotów w całym kraju" - wskazały w dokumencie władze Rejestru.





17:13 "Adaptacyjna kwarantanna" na Ukrainie

Rząd Ukrainy podjął w środę decyzję o wprowadzeniu w kraju od 22 maja do 22 czerwca "adaptacyjnej kwarantanny", polegającej na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Zapowiedziano, że w piątek rozpocznie się drugi z pięciu etapów luzowania restrykcji.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow wyjaśnił podczas posiedzenia rządu, że wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia ograniczeń w regionach będzie zależało od liczby zachorowań, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.





17:00 Włochy

Premier Włoch Giuseppe Conte uważa, że ilość środków pomocowych "uruchomionych przez wszystkie narzędzia w UE", w tym fundusz ratunkowy nie wystarczy, by stawić czoła kryzysowi gospodarczemu związanemu z pandemią koronawirusa. Szef rządu wyraził tę opinię na portalu Politico.



W opublikowanym w środę artykule włoski premier podkreślił, że proponowane sumy są niższe od tych, jakie są konieczne według szacunków wielu instytucji publicznych i prywatnych po to, by uratować gospodarkę.



"Zachęcam przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, aby przedstawiła w najbliższych dniach ambitną propozycję dotyczącą funduszu ratunkowego i następnego wieloletniego budżetu zgodnie z wymogami i oczekiwaniami obywateli europejskich" - dodał Conte.





16:49 Białoruś

918 kolejnych osób z pozytywnym testem na Sars-CoV-2 oraz cztery zgony chorych na Covid-19 to bilans ostatniej doby na Białorusi - wynika ze środowego komunikatu ministerstwa zdrowia. W sumie od początku epidemii liczba zakażonych przekroczyła 32 tys.



"Na dzień 20 maja zarejestrowano 32 426 osób z pozytywnym testem na Covid-19" - poinformował resort zdrowia. Przyrost dobowy wyniósł 918 przypadków.



Według ministerstwa ogólna liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa to 179; w ciągu minionej doby zmarły cztery osoby.





16:37 Wielka Brytania będzie śledzić zakażonych koronawirusem

Przed 1 czerwca w Wielkiej Brytanii zostanie uruchomiony program pozwalający namierzać każdego dnia kontakty 10 tys. osób zakażonych koronawirusem - zapowiedział w środę premier Boris Johnson.

"Mamy coraz większą pewność, że będziemy mieli testy oraz system śledzenia kontaktów, który będzie najlepszy na świecie i będzie to przed 1 czerwca" - oświadczył Johnson w Izbie Gmin zapytany przez lidera opozycyjnej Partii Pracy Keira Starmera, dlaczego od 12 marca nie było efektywnego systemu śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem.





16:29 Trump atakuje Chiny

Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na Twitterze, odnosząc się do wybuchu epidemii koronawirusa, że "’niekompetencja Chin’, i nic innego, doprowadziła do masowego, światowego zabójstwa!".



Trump bardzo często oskarża ostatnio Chiny o niewłaściwą reakcję na wybuch pandemii. Powtarza też ostatnio, że koronawirus pochodzi z laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhanie.

Na początku maja pracownicy sztabu wyborczego Trumpa powiedzieli w wywiadzie dla Reutera, że nowa strategia w walce o reelekcję prezydenta to atakowanie Chin oraz obwinianie ich o wybuch epidemii koronawirusa, a także podkreślanie, że jego rywal Demokrata Joe Biden nie byłby tak twardy wobec Pekinu jak Trump.

16:18 Poznań: Koniec kwarantanny w seminarium duchownym

W Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (ASD) zakończyła się kwarantanna, zarządzona po tym, gdy u czterech kleryków wykryto koronawirusa.

Kwarantanna została zarządzona po tym, gdy na początku maja u kleryków wracających z domów do seminarium po kilkutygodniowej przerwie, przeprowadzono badania na obecność koronawirusa. Testy objęły 53 osoby; w czterech przypadkach zdiagnozowano bezobjawowy przebieg zakażenia koronawirusem.

Jak poinformował rektor ASD ks. dr Marcin Głowiński, kolejne testy diagnostyczne nie wykazały kolejnych zakażeń i można było zakończyć dwutygodniowy okres kwarantanny.





16:06 Litwa wznawia loty

Litwa od poniedziałku wznawia loty do kilku miast Norwegii - postanowił w środę rząd w Wilnie. Litwa już wznowiła loty do Frankfurtu, Rygi i Tallina. Premier Saulius Skvernelis zapowiedział, że wkrótce spodziewane jest uruchomienie połączenia z Warszawą.



"W najbliższym czasie powinny zostać wznowione też loty (Polskich Linii Lotniczych) LOT do Warszawy" - powiedział dziennikarzom Skvernelis po posiedzeniu rządu.



Od 25 maja spółki lotnicze AirBaltic i Wizz Air uruchamiają loty na linii Wilno-Oslo. Wizz Air będzie też obsługiwał połączenia lotnicze z Kowna do Alesund i Bergen.







15:57 Kary za złamanie obostrzeń

W minionym tygodnia stołeczna policja zwróciła się do sanepidu o ukaranie 276 osób, za złamanie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemia koronawirusa. Duża część tych wniosków dotyczyła osób, które uczestniczyły w protestach na ulicach Warszawy.

Mniej więcej jedna piąta policyjnych wniosków została uznana. Decyzje o karach administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności otrzymały 54 osoby.

15:49 Tarcza antykryzysowa. Rozwiązania dla samorządów

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w pakiecie kolejnych rozwiązań składających się na tarczę antykryzysową rząd zgodził się na wprowadzenie m.in. osłonowych rozwiązań dla samorządów, które przez koronawirusa odnotowują spadek wpływów m.in. z tytułu podatków.



15:38 Rosyjski rząd: Sytuacja epidemiczna się stabilizuje

Sytuacja wokół pandemii koronawirusa w Rosji stopniowo się stabilizuje i jej rozwój daje powody do optymizmu - powiedział w środę premier Michaił Miszustin. Wicepremier Tatiana Golikowa poinformowała parlamentarzystów, że tempo przyrostu zakażeń słabnie.



15:33 Francuski minister: Reakcja na koronawirusa zbyt powolna

Postawiliśmy wcześniej właściwą diagnozę dotycząca sektora zdrowia, ale potem nie zareagowaliśmy ani wystarczająco szybko, ani wystarczająco zdecydowanie na pandemię koronawirusa - oświadczył w środę minister zdrowia Francji Olivier Veran.



15:28 Trzaskowski zapowiada białą księgę

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem RP, jedną z jego pierwszych decyzji będzie przygotowanie "białej księgi epidemii COVD-19". Zarzucił przy tym rządzącym lekceważenie ostrzeżeń samorządów i ekspertów ws. koronawirusa oraz podejmowanie nieracjonalnych decyzji.



15:12 Zmiana zasad dot. wyjść dzieci z domu

15:06 Nie będzie śledztwa w Gdańsku

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie nieprzyjęcia zakażonych koronawriusem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej do gdańskiego Szpitala Marynarki Wojennej.

Ognisko zakażeń wybuchło wtedy w DPS-ie przy ulicy Polanki. Komendant pobliskiego szpitala, komandor Dariusz Juszczak, nie przyjął jednak pensjonariuszy. Uznał, że nie wymagają oni hospitalizacji.

14:11 Koronawirus w Portugalii

Z powodu epidemii koronawirusa w Portugalii od początku marca odwołanych zostało ponad 50 proc. zaplanowanych wizyt medycznych przez osoby chore na raka - wynika z opublikowanych w środę statystyk Stowarzyszenia Lekarzy Rodzinnych (AMF).



14:02 Szykujmy się na wysoki deficyt

Szykujmy się na gigantyczne zwiększenie się dziury budżetowej. Deficyt - zamiast planowanego zera - może na koniec roku sięgnąć nawet 100 miliardów złotych. Przyznają to urzędnicy Ministerstwa Finansów.

14:01 Prawie 80 zakażonych w szpitalu w Poznaniu

W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Poznaniu hospitalizowanych jest obecnie 97 pacjentów, w tym u 76 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w środę na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.



13:55 Ponad 21 tysięcy testów na koronawirusa

Na koronawirusa przebadano dotąd 674,861 tys. próbek pobranych od 617,967 tys. osób - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 21,6 tys. testów.



Od wybuchu epidemii przebadano 617,967 tys. osób. U 19,569 tys. z nich wykryto wirusa SARS-CoV-2.

13:46 Pielęgniarka w Rosji upomniana za strój

Pielęgniarka w Tule w Rosji otrzymała upomnienie za to, że pod medyczny strój ochronny założyła - dla wygody - kostium kąpielowy. Okazało się bowiem, że obszerny ubiór ochronny jest przejrzysty i figura w stroju plażowym jest pod nim wyraźnie widoczna.



13:31 Epidemiolodzy nie wydadzą jednoznacznej opinii o wyborach hybrydowych

Nie można obecnie wydać pełnej opinii na temat ustawy o przeprowadzeniu wyborów częściowo tradycyjnych, a częściowo korespondencyjnych - twierdzą epidemiolodzy. Do pracującego nad nią Senatu wpłynęły dziś tylko wstępne opinie Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii. Do pełnej oceny zakaźnikom brakuje dziś danych.



13:28 Zbierał pieniądze - będzie miał tytuł szlachecki

100-letni Brytyjczyk, który zebrał na cele charytatywne prawie 33 miliony funtów, otrzyma tytuł szlachecki. Kapitan Tom Moore będzie mógł nazywać się "sirem".

13:23 Policjanci oddają osocze

Policjanci z powiatu górowskiego na Dolnym Śląsku, którzy przeszli zakażenie koronawirusem i wyzdrowieli, oddali osocze krwi dla chorych na COVID-19. Komisariat w Górze nie pracował kilka tygodni z powodu zakażeń i kwarantanny policjantów.



13:07 Prokuratorzy wracają do pracy

Prokuratorzy wracają do prokuratur. Na polecenie Bogdana Święczkowskiego, od dziś we wszystkich prokuraturach ma obowiązywać dwuzmianowy dzień pracy.

12:58 Testy leków

W hiszpańskich szpitalach rozpoczęły się testy dwóch leków przeciwko Covid-19: preparatów Ivermectina oraz Anakinra. Badania kliniczne prowadzone są w kilkunastu placówkach medycznych na terenie aglomeracji Madrytu oraz w regionie Nawarry. Ruszyły niemal równocześnie z testowaniem innego środka - Aplidinu.



Zgodę na sprawdzenie skuteczności działania dwóch nowych preparatów na ludziach Hiszpańska Agencja Leków (AEM) wydała na początku maja.

12:57 Belgia

192 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 42 zgony - to najnowszy dobowy bilans pandemii Covid-19 w Belgii przedstawiony przez centrum kryzysowe.



Obecnie w szpitalach w tym kraju przebywa 1527 pacjentów zakażonych koronawirusem. Dla porównania około miesiąc temu, w szczycie obłożenia, około 6 tys. osób było hospitalizowanych z powodu tej infekcji.



Łączna liczba zgonów przypisanych Covid-19 wynosi w Belgii 9150.



12:52 Maseczki

Ministerstwo Zdrowia będzie dystrybuowało taki asortyment, który został już przebadany i spełnia normy FFP2 i FFP3 - zapewnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Poinformował także, że maseczki sprowadzone przez Naczelną Radę Lekarską "powinny wrócić do magazynu".





12:51 Kłótnia na konferencji Ministerstwa Zdrowia

Niecodzienny spór między posłami KO Sławomirem Nitrasem i Marcinem Kierwińskim, a wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim miał miejsce podczas środowej konferencji prasowej. Posłowie KO zarzucili urzędnikom resortu zdrowia zarabianie na epidemii, a wiceminister im kłamstwo.









12:46 Na całym świecie koronawirusem zakaziło się już ponad 5 mln osób

/ RMF FM

Liczba wszystkich zakażeń wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 od wybuchu pandemii na świecie przekroczyła 5 mln. Jeszcze na początku kwietnia tego roku było 1 mln przypadków. Najwięcej infekcji jest obecnie w USA, Rosji i Brazylii - wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).



12:12 Szwecja

Wielu seniorom w domach opieki zamiast leczenia Covid-19 podawana jest morfina, która hamuje oddychanie - pisze dziennik "Dagens Nyheter". "To aktywna eutanazja" - wskazuje prof. geriatrii Yngve Gustafson.



12:07 Liga hiszpańska

W lidze hiszpańskiej w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u któregoś z piłkarzy użyty zostanie program analiz wideo. Ma to pomóc w ustaleniu, którego z kolegów z drużyny lub z zespołu rywali mógł on zarazić po wznowieniu rywalizacji.



Władze La Liga, organu zarządzającego rozgrywkami piłkarskimi w Hiszpanii, przesłały na początku tygodnia do klubów zaktualizowaną wersję zasad postępowania. Od poniedziałku kluby z dwóch najwyższych szczebli rozgrywkowych mogą trenować w grupach składających się maksymalnie z 10 zawodników.



Prezes La Liga Javier Tebas ma nadzieję, że wznowienie rywalizacji nastąpi 12 czerwca. Zapewnił on, że opracowane środki bezpieczeństwa sprawiają, że szanse na zarażenie się zawodnika podczas meczu są praktycznie zerowe.

12:04 Kraków

W Krakowie nie planujemy obecnie szerokiego testowania pracowników żłobków, przedszkoli i szkół w kierunku koronawirusa - powiedziała rzeczniczka prezydenta miasta Monika Chylaszek.



Prezydent kontaktował się z sanepidem. Według służb sanitarnych testy należy przeprowadzać w przypadku wskazań medycznych, gdy ktoś ma objawy lub miał kontakt z osobą zarażoną - powiedziała Chylaszek.



Gdyby poważnie podchodzić do tematu testów potwierdzających zakażenie koronawirusem, a nie obecność przeciwciał, musiałyby być one powtarzane regularnie, co kilka dni i to nie tylko wśród nauczycieli i personelu szkół oraz przedszkoli, ale także wśród rodziców i uczniów. Takiej akcji testowania w Krakowie w tej chwili nie planujemy - podkreśliła rzeczniczka.

12:03 Testy w Łodzi

Zwróciliśmy się do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o przedstawienie metodologii testów, które zostały przeprowadzone wśród pracowników przedszkoli i żłobków w Łodzi - powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.



Przeprowadzone w Łodzi badania na obecność koronawirusa wśród pracowników miejskich przedszkoli i żłobków wykazały podejrzenie zakażeniem u 456 osób; w związku z tym w poniedziałek otwarto tylko jeden żłobek i 31 przedszkoli. O tym, że decyzja dot. przebadania personelu przedszkoli i żłobków była właściwa, mówiła w poniedziałek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

12:01 Włochy

Włochy wygrały "pierwszą batalię" z koronawirusem - oświadczył minister do spraw regionów Francesco Boccia. Zwrócił uwagę na znaczny spadek wskaźnika zakażeń wirusem w kraju.



11:59 Spadek zatrudnienia

Silny spadek zatrudnienia w polskich firmach. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu spadło ono o 2,4 proc., a w skali roku - o 2,1 proc. To znacznie gorzej od prognoz.





11:55 Nielegalna klinika dla chorych na Covid-19

Filipińska policja zlikwidowała działającą nielegalnie klinikę i aptekę dla chorych na Covid-19 w specjalnej strefie ekonomicznej w Clark Freeport w północno-zachodniej części Manili. Szpital świadczył usługi dla przebywających w tym kraju Chińczyków. Aresztowano dwóch pracowników kliniki i pacjenta.



Podziemna klinika działała w prywatnej willi. W pokojach ulokowanych przy basenie na tyłach budynku ustawiono siedem szpitalnych łóżek. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na aptekę.



W kubłach na śmieci znaleziono około 200 zestawów do testów na obecność SARS-CoV-2 oraz wiele zużytych strzykawek i igieł.





11:52 Hiszpania

Nowe przepisy zwiększające liczbę miejsc, w których obowiązkowe jest noszenie masek ochronnych, weszły w życie w Hiszpanii. Mają być one noszone w miejscach publicznych, w których trudno o zachowanie dystansu społecznego, wyznaczonego na dwa metry.



Dotychczas noszenie maseczek było w Hiszpanii obowiązkowe w środkach transportu publicznego, a także w zamkniętych pomieszczeniach.



11:24 Szpital wojewódzki we Wrocławiu

Wyniki testów 140 pracowników i pacjentów szpitala wojewódzkiego przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu są negatywne. Wczoraj zakażenie koronawirusem potwierdzono tam u trzech lekarzy. Wstrzymania na oddział zostają wstrzymane na tydzień, do czasu przeprowadzenia ponownych badań.

11:22 Wielkopolska

84 nowe przypadki koronawirusa potwierdzono dziś w Wielkopolsce. To druga, zaraz po Śląsku najwyższa dziś liczba pozytywnych wyników testów w kraju.

Wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym to pracownicy jednej firmy - fabryki mebli pod Kępnem na południu Wielkopolski.

11:10 Śląsk

Do ponad 3 tys. wzrosła w środę liczba górników, u których potwierdzono obecność koronawirusa. Najwięcej nowych zachorowań ujawniono wśród górników kopalni Pniówek. W pozostałych czterech zatrzymanych z powodu SARS-CoV-2 kopalniach sytuacja się stabilizuje i stopniowo wznawiają one pracę.



11:02 Otwarcie placówek dziennego pobytu

Od 25 maja działalność będą mogły wznowić placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej - poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.



Tak jak w przypadku otwarcia instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi - umożliwiamy otwarcie placówek, a nie nakazujemy. Różne placówki mogą potrzebować mniej lub więcej czasu na przygotowanie się do wznowienia działalności i spełnienie wszystkich rekomendacji - zaznaczył.





10:59 Warszawskie zoo

Od dziś warszawski Ogród Zoologiczny jest dostępny dla odwiedzających. Otwarta jest tylko część plenerowa oraz obowiązuje limit do 3 tys. osób jednocześnie, a goście powinni zachować między sobą dystans.



Zoo jest otwarte w dni powszednie od godz. 9 do 18, a w weekendy i święta od godz. 9 do 19. Gości zachęca się do kupna biletów bezgotówkowo lub przez internet. Ceny biletów zostały obniżone - do 31 maja są sprzedawane według taryfy zimowej.

10:42 Chińskie maseczki bez certyfikatu

Komisja Europejska będzie domagać się od chińskiego producenta wymiany masek, które już kilka unijnych krajów uznało za niespełniające standardów - ustaliła nieoficjalnie dziennikarka RMF FM w Brukseli. Przypomnijmy chodzi o 1,5 miliona maseczek medycznych, które trafiły do 17 krajów, w tym Polski w ramach unijnego mechanizmu wsparcia.



10:37 Korea Płd.

W Korei Płd. do szkół wrócili uczniowie ostatnich klas liceów. W kraju rozpoczął się proces stopniowego wznawiania działalności szkół po prawie trzech miesiącach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19.

Najstarsi licealiści powrócili do szkół 79 dni po pierwotnym terminie rozpoczęcia semestru - oblicza agencja Yonhap. Młodsi uczniowie będą stopniowo wznawiać naukę w szkołach do 8 czerwca.

Koreańskie Centra Kontroli Chorób poinformowały o 32 nowych zakażeniach. Był to największy dobowy przyrost od 11 maja. Łączny bilans wzrósł do 11 110 zakażonych, z których 263 osób zmarło.

10:34 Drugi pracownik urzędu marszałkowskiego w Białymstoku zakażony koronawirusem

U drugiego pracownika urzędu marszałkowskiego w Białymstoku potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowała rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska. Dotąd próbki do badań pobrano od około stu pracowników urzędu.



W związku z sytuacją, z powodów organizacyjnych, z 25 maja na 8 czerwca przesunięto termin sesji sejmiku województwa - dodała Smaczna-Jórczykowska. Nie odbędą się również posiedzenia komisji sejmiku, zaplanowane na poniedziałek 25 maja.



10:32 Rosja

135 pacjentów z Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu minionej doby - poinformował sztab do walki z pandemią. Jest to najwyższa dotąd w Rosji liczba zgonów w ciągu 24 godzin. Spada liczba zakażeń - od wtorku wykryto 8764 nowe przypadki koronawirusa.



Ogólna liczba infekcji w Rosji wynosi obecnie 308 705. Od początku pandemii w kraju zmarło, według ogłoszonych w środę danych, 2972 pacjentów z Covid-19.

10:28 Koszalin

Po miesiącu przerwy przyjmowanie pacjentów wznawia dziś oddział chorób wewnętrznych szpitala w Koszalinie. W drugiej połowie kwietnia zlokalizowano tam ognisko zakażenia koronawirusem.

Zachorowało 18 osób, w tym 6 członków personelu. Na początku maja prace wznowiły zamknięte z powodu koronawirusa oddziały chirurgiczny, kardiologiczny i intensywnej terapii.

10:02 Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje o 301 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Aż 182 z nich to osoby z województwa śląskiego. 84 nowe przypadki stwierdzono w Wielkopolsce, 10 na Dolnym Śląsku, 8 na Opolszczyźnie, 6 na Podlasiu, 4 w woj. pomorskim, po dwa w woj. świętokrzyskim, małopolskim oraz lubelskim i jeden w woj. zachodniopomorskim.



Zmarło kolejne 5 osób zarażonych koronawirusem: 86-letnia kobieta w szpitalu w Raciborzu (mieszkanka woj. małopolskiego), 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna ze Zgierza, 77-letnia kobieta w Poznaniu i 91-letni mężczyzna w Chorzowie. Większość z tych osób miała też inne choroby.



Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 19 569. Zmarły 953 z nich.



09:50 Rosja

Nieoficjalne dane o zgonach wśród medyków w Rosji, sugerujące ich wysoki procent wśród ogółu ofiar koronawirusa, wskazują na sposób rozprzestrzeniania się infekcji w Rosji i świadczą o zniekształceniu oficjalnej statystyki - oceniają "Wiedomosti".



Dziennik cytuje opinię portalu Mediazona, który oszacował, że w Rosji z powodu zakażenia koronawirusem zmarło co najmniej 186 pracowników medycznych. Wobec oficjalnych danych o epidemii z 18 maja - gdy informowano o łącznie ponad 2,7 tys. zgonów z powodu Covid-19 - liczba ta oznacza, co 15. ofiara śmiertelna koronawirusa w Rosji to pracownik personelu medycznego. Mediazona oparła się na danych zbieranych przez samych lekarzy, którzy w internecie tworzą listę pamięci swoich kolegów zmarłych podczas epidemii.



Zdaniem "Wiedomosti" w Rosji władze nie ogłaszają ogólnokrajowych danych o koronawirusie wśród medyków, "chociaż je znają".





09:19 Dotąd w Polsce wyzdrowiało 8183 zakażonych koronawirusem

Wyzdrowiało już 8183 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 2414 chorych, a kwarantanną objęto 76 957 osób.

Osoby hospitalizowane nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub chorują na COVID-19. Dopiero test, którym są poddawane, daje potwierdzenie, czy są zakażone.

09:14 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 354 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 16 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 323 pacjentów wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 19 230, zgonów do 564, a wyzdrowiałych do 5955.



Dobowa liczba zakażeń znów wzrosła; przez ostatnie trzy dni informowano o spadającej dziennej liczbie potwierdzonych infekcji.



Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow zapowiedział, że jego resort proponuje, by w ramach kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią od 25 maja w kraju m.in. zaczęło działać metro i otwarto przedszkola.

09:02 Wyrok śmierci wydany przez Zooma

Oskarżony o handel narkotykami 37-letni Malezyjczyk został w Singapurze skazany na śmierć przez powieszenie podczas wirtualnej rozprawy na platformie Zoom. To pierwszy wyrok śmierci ogłoszony w tym kraju na wideokonferencji.



08:35 Restauracje

Podczas usług gastronomicznych nie ma obowiązku używania tylko jednorazowych sztućców - informuje Ministerstwo Rozwoju. Od 18 maja bary, kawiarnie i restauracje są znów otwarte.

08:33 Węgry

Trzech chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, stwierdzono też 42 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii.



Liczba wszystkich wykrytych dotąd zakażeń wzrosła w ten sposób do 3598, zaś wszystkich zgonów osób chorych na Covid-19 do 470. Prawie 1500 osób opuściło już szpitale.





Nadal najwięcej zakażeń przypada na Budapeszt (1710). W stolicy zmarło też 61 proc. chorych na Covid-19.





08:20 Afera maseczkowa

Zakupy środków medycznych realizowane były pod olbrzymią presją. A decyzje o zakupach podejmowano w dobrej wierze po uprzedniej weryfikacji dostawcy - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.



07:29 Wybory prezydenckie 2020

Senat może zakończyć prace tak, by wybory odbyły się 28 czerwca. Ale PiS musi spełnić warunki opozycji - deklaruje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" marszałek Senatu Tomasz Grodzki.





07:28 US Open

Po raz pierwszy od 1924 roku nie odbędą się kwalifikacje do prestiżowego turnieju golfowego US Open. Powodem są trudności związane z pandemią koronawirusa - poinformowali organizatorzy.



07:26 Nakaz pracy w jednym miejscu dla lekarzy

W blisko 100 placówkach medycznych walczących z koronawirusem personel medyczny dostał zakaz pracy w kilku miejscach - takie są ustalenia reportera RMF FM. Od 3 tygodni obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia, które dało dyrektorom szpitali prawo wyznaczania pracowników objętych zakazem pracy w innych placówkach. Medycy mieli za to dostać rekompensatę - 80 procent pieniędzy z innych placówek. Od 1 czerwca placówki jednoimienne mają być wygaszane. Wtedy też przestanie obowiązywać nakaz pracy w jednym miejscu.





07:10 Konkurs na "Dekameron czasów Covid"

Konkurs literacki "Opowieści z izolacji - Dekameron czasów Covid" rozpisały władze rodzinnego miasteczka Giovanniego Boccaccia, Certaldo w Toskanii. Chcą, aby po kwarantannie pozostały utwory, tak jak jego "Dekameron", napisany w czasach zarazy.



Tak, jak Boccaccio, który po zarazie w 1348 roku postanowił napisać sto opowiadań jako manifest odrodzenia ludzkości, pragniemy dzisiaj oddać głos każdemu, kto w sposób literacki opowie anegdotę, historię, związane z pandemią i izolacją spowodowaną przez Covid-19 - wyjaśnił Giacomo Cucini, burmistrz rodzinnych stron autora "Dekameronu".

Już pojawiły się pierwsze sugestie, czego mogą dotyczyć nowele czasów koronawirusa: karkołomnych wypraw na zakupy, uprawiania sportu w ukryciu, wyzwań związanych z pracą zdalną i ucieczek na potajemne randki i spotkania z przyjaciółmi. Warto też, dodano, opisać wysiłek i poświęcenie personelu medycznego albo swoje marzenia; na przykład o całym dniu spędzonym nad morzem.



Opowiadania zostaną zebrane i wydane w formie cyfrowej przez lokalne władze. Autorzy otrzymają zaproszenie do miasteczka autora "Dekameronu".

06:51 Długi Polaków

W kryzys spowodowany koronawirusem Polacy wchodzą z długami wynoszącymi za I kwartał roku około 80 mld zł - podało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Kłopoty wynikające z zamrożenia gospodarki będą widoczne w zaległościach najwcześniej w danych za kwiecień - dodano.



06:40 Nietypowa prośba do graczy futbolu australijskiego

Władze futbolu australijskiego zaapelowały do zawodników o ograniczenie liczby partnerek i spotkań z nimi, co miałoby zmniejszyć ryzyko zainfekowania koronawirusem - poinformowała miejscowa gazeta "Herald Sun".



Wznowienie rozgrywek AFL (Australian Football League) w czasie pandemii zaplanowane jest na 11 czerwca.



Przygotowane zostały specjalne procedury dot. zdrowia, higieny, bezpieczeństwa itd. Według dziennika z Melbourne, zawodnicy mogą zostać ukarani, jeśli będą zachowywać się "ryzykownie, lekkomyślnie itd". Chodzi o ograniczenie liczby partnerek. Gracze mają zakaz odwiedzania innych osób niż towarzyszka życia, przyjaciele i członkowie rodziny.



Zawodnik Melbourne FC Jake Lever przyznał, że kilku jego kolegów z zespołu było niezadowolonych z instrukcji. Mnie to nie dotyczy, mam małe dziecko i żonę i jestem szczęśliwy, ale słyszałem o rozczarowaniu chłopaków, którzy są singlami - stwierdził.

06:23 Do ślubu w maseczce

Ślub w czasie pandemii nie musi oznaczać konieczności rezygnacji z wyjątkowej i pięknej oprawy uroczystości. Tylko jak to zrobić, skoro zaślubiny nie zwalniają z obowiązku zasłaniania ust i nosa? Z pomocą ruszają projektanci... ślubnych maseczek!



06:13 Weteran II wojny światowej otrzyma tytuł szlachecki za zbiórkę na NHS

Tom Moore, stuletni weteran wojenny, który zebrał dla NHS, brytyjskiej publicznej służby zdrowia prawie 33 miliony funtów, otrzyma tytuł szlachecki.



Fantastyczna zbiórka pieniędzy pułkownika Toma pobiła rekordy, zainspirowała cały kraj i dała nam wszystkim promyk światła w mgle koronawirusa. W imieniu wszystkich, którzy byli poruszeni jego niesamowitą historią, chcę powiedzieć ogromne "dziękuję". On jest prawdziwym narodowym skarbem - oświadczył brytyjski premier Boris Johnson, który formalnie wystąpił do królowej Elżbiety II o nadanie Moore'owi tytułu szlacheckiego. Szczegóły na temat tego, kiedy i w jakiej formie odbędzie się ceremonia, zostaną podane dziś.

05:55 Maseczki od Gaultiera, czyli jak być modnym w czasach pandemii

Jeden z najbardziej awangardowych paryskich projektantów mody, który ubiera takie gwiazdy show-biznesu jak Lady Gaga czy Madonna - Jean Paul Gaultier - przedstawił nową kolekcję... maseczek ochronnych - w różnych kształtach i z różnych materiałów. Niektórzy komentatorzy sugerują, że dzięki niemu maski - zamiast przeszkadzać - stały się atutem lubiących prowokacje kobiet i mężczyzn.



05:53 MIS-C - wieloukładowy zespół stanu zapalnego u dzieci

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo potwierdził, że w całym stanie odkryto 137 przypadków wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (MIS-C). Jego zdaniem jest to jednak tylko "wierzchołek góry lodowej".



05:35 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 797 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 176 007. Zmarły kolejne 83 osoby.

Dzisiejsze dane oznaczają wzrosty w porównaniu z poprzednim bilansem. Dzień wcześniej w Niemczech informowano o 72 ofiarach śmiertelnych oraz o 513 nowych zakażeniach

W sumie na Covid-19 w Niemczech do tej pory zmarło 8090 osób.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykrywano w ubiegłym tygodniu w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.







05:29 Chiny

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o pięciu nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Cztery z nich to infekcje lokalne, jedna dotyczy osoby, która przyjechała z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Raport z poprzedniego dnia mówił o sześciu przypadkach nowych zakażeń, w tym trzech "zaimportowanych". Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 965.



Od początku epidemii w Chinach zmarły 4634 osoby.



05:20 Meksyk

334 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Po raz drugi od początku pandemii dzienna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 300.



Łącznie w Meksyku na Covid-19 zmarło 5666 osób.



W ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordowy przyrost nowych zakażeń - 2713. W sumie w Meksyku zainfekowanych koronawirusem jest 54 346 osób.



Meksykańskie media od kilku dni alarmują, że szpitale w najbardziej dotkniętym przez pandemię rejonie stolicy kraju - mieście Meksyk pracują na granicy możliwości z powodu przepełnienia.





05:15 Brazylia

1179 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii - podało brazylijskie ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost zgonów w tym kraju od początku pandemii. Po raz pierwszy dzienna liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła tysiąc.



W sumie w Brazylii na Covid-19 zmarło 17 871 osób. Zakażonych jest 271 628.



Brazylijskie ministerstwo zdrowia ma w środę wydać wytyczne, w ramach których zalecane będzie stosowanie w leczeniu Covid-19 chlorochiny - leku, stosowanego m.in. przy zwalczaniu malarii.

05:08 USA

Po dwóch dobach z liczbą ofiar śmiertelnych niższą niż 1 tys. w ciągu ostatnich 24 godzin w USA odnotowano 1536 zgonów osób zakażonych koronawirusem - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Tym samym od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 91 845 chorych. Z tej liczby blisko jedna trzecia przypada na stan Nowy Jork - 28 558.

Wcześniej w niedzielę i poniedziałek - zgodnie ze statystykami Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - odnotowano w USA mniej niż tysiąc ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin. Poprzedni dobowe bilanse informowały o 820 i 759 zgonach.