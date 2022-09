Jest zgoda Europejskiej Agencji Leków na stosowanie nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Chodzi o preparat dopasowany do wariantu Omikron. Z komunikatu agencji wynika, że z tej szczepionki skorzystają osoby, które skończyły 12 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowa szczepionka będzie stosowana tylko jako dawka przypominająca - albo trzecia, albo czwarta. A dzisiejsza decyzja Europejskiej Agencji Leków sprawia, że preparat przeciwko Covid-19 upodabnia się do szczepionki przeciwko grypie - tak przekonuje specjalista chorób zakaźnych prof. Ernest Kuchar.

A co to znaczy? Że przyjmujemy preparat co rok i nie chodzi już tylko o osoby starsze. W zasadzie przeciwko grypie powinniśmy się szczepić wszyscy - dodaje Kuchar.

W Polsce nową szczepionkę - dopasowaną do wariantu Omikron - pierwsze osoby mogą dostać jeszcze w pierwszej połowie września. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że zapasy wystarczą dla wszystkich, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

EMA zaleca zatwierdzenie zmodyfikowanych szczepionek przypominających

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił dopuszczenie do stosowania dwóch szczepionek zaadaptowanych do zapewnienia szerszej ochrony przed Covid-19. Chodzi o zaadaptowane wersje preparatów firm BioNTech/Pfizer i Moderna, ukierunkowane na zwalczanie podwariantu Omikron BA.1 oprócz oryginalnego szczepu SARS-CoV-2.



Preparaty Comirnaty Original/Omikron BA.1 i Spikevax Bivalent Original/Omikron BA.1 są przeznaczone do stosowania u osób w wieku 12 lat i starszych, które otrzymały co najmniej podstawowe szczepienie przeciwko Covid-19.



Jak podkreśliła EMA w opublikowanym komunikacie, szczepionki są modyfikowane, aby skuteczniej przeciwdziałały krążącym wariantom SARS-CoV-2.



Badania wykazały, że Comirnaty Original/Omikron BA.1 i Spikevax Bivalent Original/Omikron BA.1 mogą wywołać silną odpowiedź immunologiczną przeciwko Omikronowi BA.1 i oryginalnemu szczepowi SARS-CoV-2 u osób wcześniej zaszczepionych. W szczególności były one bardziej skuteczne w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznych przeciwko podwariantowi BA.1 niż oryginalne szczepionki. Skutki uboczne obserwowane w przypadku zaadaptowanych szczepionek były porównywalne do tych obserwowanych w przypadku oryginalnych i były zazwyczaj łagodne i krótkotrwałe. Obie opinie CHMP zostaną teraz przesłane do Komisji Europejskiej, która podejmie ostateczną decyzję - poinformowała EMA.