216 zgonów i prawie 8 tys. nowych zakażeń - to najnowszy bilans epidemii w Polsce. Niemieckie media twierdzą, że lockdown w tym kraju zostanie przedłużony do 28 marca. Jednocześnie poluzowana ma zostać część restrykcji. Izrael z kolei ogłasza sukces w walce z Covid-19 i publikuje dane o niemal 100 procentowej skuteczności szczepień. Dania ogłosiła, że chce w związku z tym kupić szczepionki przeciw Covid-19 od Izraela. Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że w razie potrzeby całe tegoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy mogą się odbyć w Anglii, ponieważ w Wielkiej Brytanii szczepienia przeciw Covid-19 idą najszybciej w Europie, a liczba zakażeń spada. Tymczasem w warszawskich szpitalach zaczyna brakować łóżek dla chorych na Covid-19. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w kraju i na świecie zbieramy w naszej relacji dnia. Dane w raporcie są aktualizowane na bieżąco.

18:17 Włochy

Brytyjski wariant koronawirusa stanowi prawie dwie trzecie (64 proc.) zakażeń w Lombardii; jego odsetek wzrósł ostatnio dwukrotnie - poinformowały władze tego włoskiego regionu. W Brescii po raz pierwszy w kraju wykryto nigeryjską odmianę wirusa.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano w kraju 343 zgony na Covid-19 i 17 083 nowe zakażenia.

Zaszczepiono dotąd 4,5 miliona osób, z których 1,4 mln otrzymało już dwie dawki.

17:10 Dania

Premier Danii Mette Frederiksen zapowiedziała załatwienie dla swojego kraju dodatkowych szczepionek przeciwko Covid-19 poza systemem UE - w Izraelu. Nie wykluczyła, że w tym państwie powstanie duńska fabryka specyfiku.

W Danii do wtorku przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 przyjęło 449 723 osób (7,7 procent ludności), a dwie 185 677 (3,18 procent).





17:01 Koronawirus na Śląsku

Od 10 do 20 chorych na Covid-19 dziennie przewozi na Śląsk Bielskie Pogotowie Ratunkowe. To dane z posiedzenia sztabu kryzysowego w starostwie powiatowym w Bielsku-Białej. W województwie śląskim najtrudniejsza sytuacja związana z nowymi zakażeniami jest właśnie na Podbeskidziu. Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Wojciech Waligóra podkreśla, że na południu województwa miejsca w szpitalach na oddziałach covidowych są zapełnione, brakuje miejsc oiomowych i dlatego pacjenci są wożeni na Śląsk. Trafiają m.in. do szpitala tymczasowego w Katowicach. Duży wzrost liczby zakażeń można też zaobserwować analizując pracę ekip wyjazdowych, które pobierają wymazy od pacjentów. Ok. 1/3 wykonywanych wymazów daje wynik pozytywny. Z ostatnich danych wynika, że w całym województwie śląskim zajętych jest 57 procent łóżek covidowych i 63 procent respiratorów.





16:27 Brazylijska mutacja koronawirusa

Pierwsze badania brazylijskiego wariantu koronawirusa wskazują, że może on łatwiej się rozprzestrzeniać i omijać system odpornościowy - ogłosili brytyjscy i brazylijscy naukowcy. W niedzielę pierwsze jego przypadki potwierdzono w Wielkiej Brytanii.

Ogółem oprócz Brazylii obecność wariantu P.1 potwierdzono w 23 państwach.

16:25 Chiny

Chińskie władze chcą do końca lipca podać 40 proc. mieszkańców kraju co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid-19. W Pekinie ruszyły tymczasem szczepienia osób po 59. roku życia.

W Chinach kontynentalnych do powszechnego użytku dopuszczono dotychczas cztery różne rodzime szczepionki na Covid-19. Trzy z tych specyfików wymagają podania dwóch dawek, a czwarty ma być skuteczny już po jednej dawce.

15:47 Johnson zapewnia: Anglia może sama zorganizować Euro 2021

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że w razie potrzeby całe tegoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy mogą się odbyć w Anglii. Ponieważ w Wielkiej Brytanii szczepienia przeciw Covid-19 idą najszybciej w Europie, a liczba zakażeń spada, jest możliwe, że w tym kraju do czasu rozpoczęcia turnieju zostaną już zniesione restrykcje epidemiczne. Według przedstawionego w zeszłym tygodniu przez Johnsona harmonogramu wychodzenia z lockdownu w Anglii, ograniczenia w kontaktach społecznych mogą być całkowicie zniesione od 21 czerwca. Od tego czasu mogłyby się odbywać m.in. imprezy sportowe z pełnym udziałem publiczności.

15:16 Japonia

Mieszkanka Japonii zmarła po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19. Dokładna przyczyna śmierci jest nieznana. Według japońskiego ministra zdrowia, kobieta była po 60-tce i przyjęła szczepionkę Pfizer.

14:56 Węgry

Władze Węgier poszerzyły listę państw, z których osoby wracające z podróży biznesowej nie muszą przechodzić kwarantanny. Znalazły się na niej m.in. Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Ukraina.

Zgodnie z dekretem rządowym sprzed kilku dni Węgrzy wracający z podróży biznesowej z krajów spoza UE oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu muszą poddać się kwarantannie.

Teraz lista krajów, przy powrocie z których biznesmeni nie muszą przechodzić kwarantanny, została zwiększona o Bahrajn, Chiny, Indie, Indonezję, Japonię, Koreę Południową, Rosję, Singapur, Turcję, Ukrainę, USA i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

14:47 Warszawa

W Warszawie muszą zostać utworzone kolejne łóżka covidowe. W szpitalach zaczyna brakować miejsc dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Wojewoda mazowiecki znowu wydaje decyzje o przekształceniu oddziałów szpitalnych w oddziały covidowe. Nowe miejsca dla chorych na Covid-19 mają powstać w szpitalu przy Banacha, na Lindleya i w szpitalu Orłowskiego na Czerniakowskiej. Dodatkowo wojewoda odwołał swoje decyzje o przywróceniu do normalnego funkcjonowania oddziału w szpitalu Wolskim. Tam oddział 20-łóżkowy miał zacząć przyjmować zwykłych pacjentów, a musi zostać utrzymany jako covidowy.

13:45 Próbna matura 2021 w reżimie sanitarnym. Co to oznacza?

300 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół średnich od środy będzie mogło spróbować swoich sił na próbnym egzaminie maturalnym. W tym roku, mimo trwającej pandemii, matury próbne odbędzie się na terenie szkół. Obowiązują jednak pewne zasady.

12:53 Język

Maska, dystans, test, pozytywny. Między innymi te słowa w ciągu ostatniego roku, za sprawą pandemii koronawirusa, zmieniły swoje znaczenie. Przeczytajcie, co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu.



12:26 Gorlice

Pierwsza pacjentka covidowa ze Słowacji trafiła do szpitala w Gorlicach (Małopolskie). 53-latka, którą przetransportowano z Preszowa, jest podpięta do respiratora, jej stan jest stabilny.



11:38 Włochy

We Włoszech trwają zaawansowane testy drugiej już krajowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Preparat firmy ReiThera ma być gotowy we wrześniu. Na północy rozpoczęło się testowanie szczepionki tamtejszego koncernu Takis. Jej sposób podania jest wyjątkowy.



Dziennik "Corriere della Sera" przekazał, że pierwszym wolontariuszem, który przyjął szczepionkę Takis jest 20-letni kucharz z Monzy. To pierwsza w Europie szczepionka podana metodą elektroporacji, czyli specjalnym "pistoletem" z igłą wywołującym drobny wstrząs elektryczny.

11:36 Efekty szczepień

11:24 Niemcy

Niemiecki rząd w środę przedłuży koronawirusowy lockdown do 28 marca, ale jednocześnie rozluźni część ograniczeń - przekazał portal Focus Online. W całym kraju otwarte mają zostać m.in. księgarnie i sklepy ogrodnicze.



11:23 Izrael

Spośród 1,82 mln w pełni zaszczepionych Izraelczyków, 1248 (0,07 proc.) doznało infekcji koronawirusem - wynika z danych ministerstwa zdrowia otrzymanych przez dziennik "Times of Israel". Na Covid-19 zmarły 23 osoby, które otrzymały szczepionkę.



11:23 Małopolska

Cytat Trzecia fala epidemii jest już w Małopolsce, widać to po liczbie hospitalizowanych poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita

11:22 Japonia

Szczepionki na Covid-19 marki Pfizer mogą już być w Japonii przechowywane w zwykłych zamrażarkach medycznych - podał "Yomiuri Shimbun", cytując nowe wytyczne producenta. Wcześniej z powodu awarii zamrażarki zmarnowało się ponad 1000 dawek.



11:20 Praca

25 proc. pracowników chce pracować całkowicie zdalnie, 65 proc. chciałoby modelu hybrydowego: trochę zdalnie, a trochę w biurze - wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE. 20 proc. ankietowanych mówi, że w związku z pracą zdalną pogorszyły się ich relacje z kolegami z firmy.



11:00 Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu i monitorowaniu koronawirusa w badaniach tomografii komputerowej. Rusza projekt Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach i Politechniki Śląskiej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

10:30 Epidemia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia przekazało nowe dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Zobaczcie, jak to wygląda na wykresach.



10:10 Raport Ministerstwa Zdrowia

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 15 400 osób. Pod respiratorami jest 1540 pacjentów - przekazało Ministerstwo Zdrowia.



09:44 Regionalne obostrzenia

Cytat Lockdowny powiatowe to wariant brany pod uwagę, ale wszystko zależy od struktury zakażeń w danym województwie; decyzja w tym zakresie nie zapadła, ale jest to jedna z opcji regionalizacji obostrzeń podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller

09:38 Izrael

Irak otrzymał w poniedziałek wieczorem pierwsze 50 tys. dawek szczepionki chińskiej firmy Sinopharm - poinformowały irackie władze. Od wtorku preparaty mają być podawane w tym 40-milionowym kraju o zrujnowanej infrastrukturze, dotkniętym drugą niepokojącą falą zakażeń.



Jeszcze dziś rozpoczniemy szczepienia - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Seif al-Badr po ogłoszeniu informacji i przybyciu szczepionek. Jak podała ambasada Chin w Iraku to "prezent dla Irakijczyków".

09:20 Nowe dane

"Zgodnie z danymi na wtorek, minionej doby stwierdzono 7937 zakażeń koronawirusem, a 216 osób zmarło" - poinformował w programie "Tłit" w portalu wp.pl rzecznik rządu Piotr Müller.



08:04 Polska

Sprowadzenie do Polski chińskiej szczepionki przeciw Covid-19 będzie znacznie trudniejsze, niż mogłoby się (politykom) wydawać. Pekin deklaruje wprawdzie gotowość sprzedawania nam produkowanych przez chińskie koncerny preparatów, ale do sprowadzenia ich nad Wisłę potrzeba, po pierwsze, badań, po drugie: woli. Również politycznej.



07:40 Chińskie szczepionki przeciwko Covid-19

Co właściwie wiemy o szczepionkach przeciwko Covid-19 produkowanych w Chinach? Wszystkie najnowsze informacje zebraliśmy dla was w jednym tekście. Zapraszamy do lektury!



07:12 Kanada

Kanadyjska poczta rozsyła obecnie do 13,5 mln gospodarstw domowych bezpłatne kartki pocztowe; można je wysłać do bliskiej osoby na terenie Kanady bez naklejania znaczka. To część programu zachęcającego do podtrzymywania kontaktów mimo pandemii koronawirusa.



06:54 Wielkanoc

Święta Wielkanocne z wieloma obostrzeniami sanitarnymi. I duże szanse, że uroczystości pierwszych komunii świętych odbędą się w czerwcu zgodnie z planem. Taki scenariusz przewidują w rozmowie z RMF FM lekarze-epidemiolodzy.



06:30 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 3,3 mln szczepień przeciw Covid-19, z czego ponad 1,1 mln drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono blisko 3,5 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.



06:27 Opinia

Cytat Wariantów koronawirusa jest dużo. Wariantów, którym warto się przyjrzeć jest mniej, a wariantów, które warto monitorować jest relatywnie niewiele powiedział dr Tomasz Wołkowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

06:24 Wirusy

Wiemy więcej na temat związku pomiędzy dwoma wirusami: sprawcą epidemii COVID-19 w 2020 - i SARS w 2003 r. Wnioski pomagają lepiej zrozumieć ewolucję tego typu wirusów, ustalić, jak nabyły one zdolność do zarażania ludzi, i przewidzieć, jakie inne wirusy mogą w przyszłości zostać przeniesione na człowieka.



Więcej o badaniach możecie przeczytać na stronie internetowej: academic.oup.com

06:10 Szczepienia

We wtorek o godz. 8.00 rusza rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 dla nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na uczelniach, w wieku do 69 lat. Zapisy potrwają do środy. Szczepienia będą wykonywane preparatem AstraZeneca.



05:39 USA

W Stanach Zjednoczonych planowane są dziś pierwsze szczepienia przeciwko Covid- 19 z użyciem preparatu firmy Johnson & Johnson. Firma wczoraj rozpoczęła dostarczać ciężarówkami blisko 4 miliony dawek swojego preparatu do punktów szczepień.



W związku z tym, że jest to szczepionka jednodawkowa i nie wymaga przechowywania w zamrażarkach, preparat ten uznawany jest za kamień milowy w zwalczaniu epidemii.

05:29 Izrael

Izrael rozpoczął program pilotażowy technologii, pomagającej władzom egzekwować przestrzeganie obowiązku kwarantanny. Chodzi o bransoletkę, którą podróżni wracający do domu z zagranicy mogą nosić i która powiadamia odpowiednie służby o naruszaniu obowiązku izolowania się.



Reuters podał, że program pilotażowy bransoletek rozpoczął się od rozdysponowania w poniedziałek stu takich urządzeń na lotnisku Ben Guriona.

05:20 Ekwador

Ekwadorski minister zdrowia Juan Carlos Zevallos zrezygnował ze stanowiska. Jest oskarżany o nierówną dystrybucję szczepionek w pilotażowym programie szczepień przeciwko Covid-19.



Jak poinformował Reuters, toczy się śledztwo w sprawie Zevallosa, który miał brać udział w szczepieniach w domu opieki, w którym mieszka jego matka.



05:02 Koronawirus w Polsce

Wczoraj w ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 4 786 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 24 pacjentów z Covid-19.



05:01 Raport z wczoraj

