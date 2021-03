Gwałtowny wzrost zachorowań na Covid-19 w Chile. Mimo kampanii masowych szczepień, tamtejszy rząd zadecydował o wprowadzeniu powszechnej kwarantanny. Tymczasem polski rząd planuje zaostrzyć obowiązujące obostrzenia na Wielkanoc. Od kilku dni informowali o tym dziennikarze RMF FM, wczoraj tę informację potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Kolejne ograniczenia zostaną przedstawione "najpóźniej w czwartek". W środę MZ podało rekordowe dane o pandemii w Polsce. W ciągu ostatniej doby zanotowano niemal 30 tys. zakażeń koronawirusem.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / FILIP SINGER / PAP/EPA

10:57 Premier Morawiecki w Pyrzowicach

10:40 Koronawirus w Polsce. Padł rekord pandemii

10:20 Ukraina: Znów rekordowa liczba zgonów i hospitalizacji z powodu Covid-19

Na Ukrainie drugi dzień z rzędu odnotowano rekordową liczbę zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem - 342. We wtorek hospitalizowano też najwięcej pacjentów od początku pandemii - ponad 5,4 tys. Wykryto ponad 14 tys. zakażeń SARS-CoV-2.



O poprzednim rekordowym dziennym bilansie zgonów informowano we wtorek i były to 333 przypadki.

10:00 Koronawirus w Polsce

09:50 Wielkopolskie: Przeszło 13,3 tys. interwencji strażaków w związku z koronawirusem

Przeszło 13,3 tys. razy interweniowali dotąd wielkopolscy strażacy w związku z pandemią koronawirusa. Na początku pandemii tworzyli polowe izby przyjęć, teraz pracują w szpitalu tymczasowym i dowożą seniorów do szczepień.



Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej bryg. Sławomir Brandt powiedział PAP w środę, że strażacy przez cały czas trwania pandemii wspierają medyków, administrację i pacjentów.



W ciągu ostatniego roku około 7 tys. razy, strażacy w regionie wyjeżdżali do zdarzeń związanych z obsługą infrastruktury przyszpitalnej i postawionych przez strażaków polowych izb przyjęć. Ponad 1,7 tys. strażackich interwencji dotyczyło dowozu personelu medycznego. Około 1,3 tys. razy strażacy pomagali dostarczać żywność i inne potrzebne sprawunki osobom pozostającym w kwarantannie.



Obecnie strażacy z PSP i OSP uczestniczą w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19 i pomagają osobom starszym dotrzeć do punktów szczepień. Do tej pory w Wielkopolsce zrealizowali ok. 500 przewozów osób starszych, przewieźli łącznie ponad 600 osób.

09:35 Indie odnotowały najwięcej zgonów w związku z Covid-19 w tym roku

Indie zgłosiły w środę 275 kolejnych zgonów w związku z Covid-19 i jest to najwięcej w tym roku przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa w tym kraju. Nastąpił też wzrost zapełniania się łóżek szpitalnych w dużych stanach, takich jak Maharasztra.



Ostatnia doba przyniosła 47 262 przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej od początku listopada ub.r. Łącznie od wybuchu epidemii w Indiach zdiagnozowano ponad 11,7 mln zakażeń - wynika z danych ministerstwa zdrowia.



Indie odnotowały największą liczbę przypadków po Stanach Zjednoczonych (ponad 29,9 mln) i Brazylii (ponad 12,1 mln).



W Indiach liczba zgonów sięgnęła 160 441.

09:20 Lekarz szpitala w Oksfordzie: Podważanie szczepionki AstraZeneca niektórym jest na rękę

Szczepionka firmy AstraZeneca jest całkowicie bezpieczna. Poddawanie tego w wątpliwość nie jest przypadkiem, wielu krajom, jak i konkurencyjnym firmom farmaceutycznym jej sukces jest nie na rękę - mówi PAP dr Adam Darowski, lekarz szpitala uniwersyteckiego w Oksfordzie, w którym badano skuteczność preparatu AstraZeneki.



Cytat Jeśli ktoś się zastanawia, nad przyjęciem tej szczepionki, bo może z jej powodu mieć zakrzep zatok mózgowych i umrzeć, podczas gdy nie przyjmując jej jest 50 tysięcy razy bardziej prawdopodobne, że umrze - ale z powodu Covid - to nad czym tu się zastanawiać? Co więcej, Covid powoduje skrzepy w różnych częściach ciała i zatory w płucach. Przejmowanie się bardziej zakrzepami, które szczepionka może powodować - co nawet nie jest udowodnione - niż skrzepami, które choroba powoduje na pewno jest jakimś absurdem - przekonuje w rozmowie z PAP Adam Darowski, który prowadził odział covidowy - obecnie już zamknięty - w szpitalu uniwersyteckim w Oksfordzie.

Jak wyjaśnia, zakrzepy w zatokach mózgowych są niezwykle rzadką sprawą i on sam w ciągu 40 lat praktyki lekarskiej pamięta jeden taki przypadek. Uważa on, wstrzymywanie szczepień tym preparatem - co czasowo zrobiło kilkanaście krajów europejskich, w tym Niemcy, Francuzi i Włosi - za absolutnie przesadną reakcją, która przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego.

08:59 Koronawirus w piłkarskiej kadrze

08:30 Przywódcy na szczycie UE mają wezwać do przyspieszenia produkcji i dostarczania szczepionek

Przywódcy państw członkowskich na rozpoczynającym się w czwartek, dwudniowym szczycie UE mają wezwać do przyspieszenia produkcji i dostarczania szczepionek do krajów Wspólnoty. "Ma to nadal zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu" - czytamy w projekcie konkluzji, który widziała PAP.



Dokument mówi o tym, że UE musi zintensyfikować wysiłki w celu przyspieszenie produkcji i dostarczania szczepionek. "Podkreślamy znaczenie przejrzystości, a także rozszerzenia systemu zezwoleń na eksport" - czytamy w nim.



Liderzy unijni mają stwierdzić, że sytuacja epidemiologiczna w UE pozostaje poważna, także w świetle wyzwań, jakie stwarzają nowe mutacje.



Przywódcy mają też przyjąć zapis, że Unia Europejska będzie nadal wzmacniać swoją globalną reakcję na pandemię. "Prace nad utworzeniem mechanizmu udostępniania szczepionek muszą być kontynuowane szybko" - taki zapis znajduje się w projekcie.



UE ciągle zmaga się z niedoborami szczepionek po tym, jak dostawy znacznie ograniczyła brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca. KE liczy, że w drugim kwartale firmy farmaceutyczne dostarczą do UE 300 mln dawek.

08:14 Rekordowa liczba zakażeń w Polsce. Jutro informacje o nowych obostrzeniach

07:55 Tokio: Kosztowna aplikacja mającą ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19

Około 67 milionów dolarów przekazano na stworzenie aplikacji mającej ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa podczas igrzysk w Tokio. Skrytykowano to po decyzji organizatorów o znacznym zmniejszeniu liczby obcokrajowców, którzy zostaną wpuszczeni wówczas do Japonii.



Za przygotowanie aplikacji odpowiada czołowa japońska firma telekomunikacyjna - NTT Communications, sponsor igrzysk. Ma ona być dostępna w wielu językach, a jej prezentacja zaplanowana jest na czerwiec.



Zamówiono ją głównie z myślą o zagranicznych kibicach, którzy mieli dotrzeć do Kraju Kwitnącej Wiśni w związku ze zmaganiami olimpijskimi. W sobotę jednak organizatorzy ogłosili, że ze względu na obawy związane z Covid-19 na trybunach zabraknie fanów z innych krajów. W poniedziałek z kolei dodano, że zrezygnowano też z większości zagranicznych wolontariuszy. Wyjątek stanowić będą osoby o specjalistycznej i eksperckiej wiedzy z zakresu danego sportu.

07:36 Ekspert: Na początku dzieci cieszyły się z zamknięcia, teraz mają coraz większe problemy

Na początku dzieci i młodzież cieszyły się z zamknięcia z powodu pandemii, ale przedłużająca się izolacja nasiliła wiele problemów psychicznych, co widać na oddziałach - powiedziała PAP pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii dzieci i młodzieży prof. Małgorzata Janas-Kozik.



Muszę przyznać, że patrząc na skutki epidemii okiem klinicysty - osoby, która przede wszystkim jest praktykiem - muszę przyznać, że ta trzecia fala, a nawet czas drugiej był zupełnie inny niż sytuacja na początku epidemii. W tej chwili mamy stuprocentowe obłożenie miejsc w naszym szpitalu. Mam 62 miejsca, a 64 pacjentów. Są to bardzo różne zaburzenia: afektywne - depresyjne lub maniakalne, zachowania agresywne czy autoagresywne i zburzenia psychotyczne, czyli wskazujące np. na schizofrenię - powiedziała prof. Janas-Kozik, pełniąca również funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.



Ekspertka powołała się na badania pokazujące, że na początku epidemii dzieci i młodzież inaczej oceniały swoją sytuację niż teraz. Według jednego z nich (Fundacja "Dajemy Dzieciom Siłę") na początku epidemii blisko połowa ankietowanych dzieci i młodzieży (49,8 proc.) zadowolona była ze swojego życia. Powodem dobrego nastroju było to, że uczniowie nie musieli chodzić do szkoły (50,6 proc.), mieli więcej czasu na odpoczynek (49,6 proc), nie doświadczali stresu szkolnego (49 proc.).



Większość z nich skarżyła się jednak na to, że nie mogą spotykać koleżanek i kolegów (63,2 proc.) i muszą siedzieć w domu (51,4 proc.).



Natomiast kolejne badanie - wyniki którego przytoczyła dalej - przeprowadzone tym razem wśród nauczycieli pokazało, że największym problemem, z którym borykają się obecnie dzieci jest depresja. Na nią wskazało 40 proc. ankietowanych nauczycieli, którzy brali udział w badaniu zrealizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu "Rozmawiaj z klasą" czy Fundacji Szkoła z Klasą.

07:25 Ukraina: W Donbasie szczepienia Sputnikiem V; ekspert: ma to popularyzować Rosję

Szczepienie rosyjskim preparatem przeciw Covid-19 w samozwańczych republikach w Donbasie na Ukrainie to instrument polityczny, mający popularyzować wśród mieszkańców Rosję - oceniła w rozmowie z PAP Wira Jastrebowa, dyrektor Wschodniej Grupy Obrony Praw Człowieka.



Na początku lutego separatyści w Donbasie poinformowali o rozpoczęciu szczepień rosyjskim preparatem Sputnik V, który, jak przekazano, dotarł do nich w ramach kolejnego "konwoju humanitarnego" z Rosji. Szczepienia ruszyły mimo tego, że ukraińskie władze zakazały rejestracji na terenie kraju rosyjskiego preparatu.



Według Wiry Jastrebowej w samozwańczych republikach przeprowadzono dotychczas dwa etapy szczepień przy wykorzystaniu preparatów przywiezionych z Rosji. "Ale osób, które zaszczepiono, nie informowano, jaki to preparat, więc nie wiadomo, czy to na pewno był Sputnik, o którym mówiono" - stwierdziła.



Jak dodała rozmówczyni PAP, preparat wstrzyknięto pracownikom obiektów penitencjarnych (więzień, kolonii karnych), przedstawicielom tzw. władz, części pracowników medycznych. Według jej informacji szczepienie pracowników kolonii odbywało się "praktycznie przymusowo".



Obecnie według danych dyrektorki organizacji preparat nie jest masowo podawany, przygotowywane są natomiast następne etapy szczepień.



Pytana o to, jaki stosunek do szczepień mają mieszkańcy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, zaznaczyła, że są tacy, którzy mają pozytywne podejście, jak i tacy, którzy podchodzą do tego negatywnie, a w republikach trwa szeroka akcja propagująca szczepienie rosyjskim preparatem.

07:16 Nietypowy ślub na gdańskim oddziale covidowym

07:10 Inauguracja szczepień służb mundurowych; pierwsze dawki otrzymają komendanci

W środę, o godz. 14 w Szpitalu Narodowym zainaugurowane zostaną szczepienia służb mundurowych przeciw Covid-19. Najpierw dawki otrzymają komendanci lub ich zastępcy, a potem ruszą szczepienia pozostałych funkcjonariuszy - zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.



Jak podał, w inauguracji w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym w Warszawie wezmą udział komendanci służb podległych MSWiA - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa - lub ich zastępcy, a także zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej, która podlega resortowi sprawiedliwości.



Rejestracja na szczepienie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w Narodowym Programie Szczepień należą do grupy 1c, zaczęła się na początku marca. Wstępnie harmonogram zakładał, że ich szczepienia ruszą 22 lub 29 marca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień Michała Dworczyka grupa ta ma być szczepiona preparatem AstraZeneca.

06:58 Ekspert: Zaniechanie szczepienia zwiększa ryzyko choroby i powikłań

Prof. Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pytana przez PAP o wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca, podkreśliła, że w takich sytuacjach należy opierać się na wiarygodnych źródłach informacji.



Cytat Ta szczepionka - powtórzę za EMA (Europejska Agencja Leków - PAP) - jest skuteczna i bezpieczna. Dużo większe niebezpieczeństwo grozi nam, jeśli zaniechamy szczepień. A w tej chwili AstraZeneca jest dostępna w naszym kraju i powinniśmy skorzystać z tego dobrodziejstwa. powiedziała wirusolog.

Szuster-Ciesielska podkreśliła, że choroby związane z problemami krzepliwości krwi są dosyć powszechne, a ryzyko takich powikłań jest obecne także m.in. przy nadwadze, otyłości, hormonalnej terapii zastępczej czy przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych.



Problemy z krzepliwością pojawiają się niezależnie od tego, czy jest podana szczepionka, czy nie - zaznaczyła. Zakażenie wirusem bardzo zwiększa ryzyko pojawienia się choroby zakrzepowej i dlatego pacjentom ciężko chorym na Covid-19 podawane są pochodne heparyny, żeby nie dopuścić do zatorowości. Szczepionka chroni nas przed takimi komplikacjami - wyjaśniła profesor.



Jej zdaniem wątpliwości wokół szczepionki AstryZeneki zostały nadmiernie rozdmuchane, bo nie ma dowodów "na związek między szczepionką a przypadkami wystąpienia zakrzepów", a ponadto nie można wykluczyć, że miały na to wpływ także inne względy - pozamedyczne.



Profesor zaznaczyła, że rozumie obawy osób, do których docierają informacje o zagrożeniach spowodowanych szczepieniem, ale zaapelowała, żeby szukać wiarygodnych informacji na temat szczepień, skupiać się na uznanych autorytetach, przekazujących najnowsze i zweryfikowane naukowo efekty badań.



06:50 Koronawirus w Polsce. Sytuacja na Mazowszu

84 procent łóżek dla pacjentów z koronawirusem na Mazowszu jest zajętych - wynika z najnowszych danych służb.

W całym województwie wolnych jest tylko 37 respiratorów.

W Mazowieckiem wszystkich łóżek covidowych jest obecnie 4927, natomiast w szpitalach przebywa 4137 zakażonych pacjentów. Z kolei respiratorów jest 468, a w użyciu 431.

Wojewoda zapewnia, że codziennie liczba łóżek jest powiększana. Gotowość taką zgłosił właśnie szpital specjalistyczny w Ostrołęce - o 18 łózek, w Ostrowi Mazowieckiej o 10 i w Lipsku o 21. Te liczby zwiększają się też w Warszawie - między innymi w szpitalach przy Banacha, czy Lindleya. Natomiast w ośmiu szpitalach tymczasowych w całym województwie jest obecnie leczonych 715 pacjentów.

06:45 Koronawirus w Polsce. Relacja ratownika medycznego

06:30 Wielkanoc w czasach koronawirusa. Jakie plany mają Polacy? Sondaż dla RMF FM i "DGP"

Ponad 60 proc. Polaków zamierza spędzić Wielkanoc w gronie domowników - wynika z sondażu "United Surveys" dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Badanych spytano też o to, jakich decyzji rządu ws. sytuacji epidemicznej oczekują.



SPRAWDŹ SZCZEGÓŁOWE WYNIKI SONDAŻU>>>

06:22 Chiny produkują dziennie 5 mln szczepionek na Covid-19 - Xinhua

Chiny zwiększyły od początku lutego ponad trzykrotnie dzienną produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 z 1,5 mln do 5 mln dawek - poinformowała w środę agencja Xinhua.



Wedlug agencji, powołującej się na ministra przemysłu i technologii informatycznej Xiao Yaqinga, na potrzeby wewnętrzne przeznaczono już ponad 100 mln dawek szczepionki.



Do ub. poniedziałku do szczepień wykorzystano 80,46 mln dawek, co - jak zauważa Reuter - w porównaniu z 74,96 mln dawek z ub. soboty wskazuje na znaczne przyspieszenie procesu szczepień.



Wicedyrektor Chińskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Feng Zijan powiedział w poniedziałek, ze spodziewa się znacznego przyspieszenia procesu szczepień przeciwko Covid-19 od początku kwietnia.



Według oficjalnych mediów Chiny zamierzają zaszczepić 40 proc. swojej populacji, liczącej 1,4 mld ludzi, do połowy bieżącego roku.

06:13 Bolsonaro: "Rok 2021 będzie rokiem zaszczepienia Brazyliczyków"

W wygłoszonym we wtorek przemówieniu prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oświadczył, że "rok 2021 będzie rokiem szczepień Brazyliczyków" i obiecał im "bardzo szybki powrót do normalnego życia". Przemówienie spotkało się z negatywnym przyjęciem; liczba zachorowań i zgonów na Covid-19 wciąż dramatycznie wzrasta.



W zaledwie 4-minutowym wystąpieniu transmitowanym przez radio i telewizję Bolsonaro nie odniósł się do zanotowanej we wtorek rekordowej liczby zgonów z powodu pandemii (3251).



W wielu miastach Brazylii wystąpieniu głowy państwa towarzyszyło bicie w garnki i patelnie. Było to wyrazem niezadowolenia z polityki rządu wobec pandemii, która zabiła w Brazylii już prawie 300 tys. ludzi.



Pandemia doprowadziła brazylijski system ochrony zdrowia do prawie całkowitego załamania. W szpitalach brakuje tlenu dla chorych a Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej są prawie całkowicie zapełnione.



Bolsonaro konsekwentnie pomniejszał w przeszłości zagrożenie stwarzane przez pandemię twierdząc, ze ważniejsze jest utrzymanie funkcjonowania gospodarki aby uniknąć jeszcze gorszego nieszczęścia. Krytykował też posunięcia ochronne władz lokalnych, w tym wprowadzanie godziny policyjnej, wymóg noszenia masek i zamykanie gospodarki.

06:05 Badanie: Amerykanie przybierali na wadze w trakcie lockdownów

Dorośli Amerykanie tyli w tempie średnio ok. 0,8 kg miesięcznie w trakcie nakazów pozostania w domach wprowadzonych przez władze z powodu pandemii - wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.



Naukowcy z Kalifornii przebadali pod kątem przyrostu masy ciała blisko 300 Amerykanów z 37 stanów, przeprowadzając ponad 7,5 tysiąca pomiarów ich wagi.



Najpowszechniejsze nakazy pozostawania w domach obowiązywały w USA na wiosnę 2020 roku. W lecie wiele stanów złagodziło restrykcje, a Amerykanie zwiększyli swoją mobilność.



Naukowcy z San Francisco nie ukrywają, że odnotowywane przyrosty masy ciała były "prawdopodobnie odzwierciedleniem zmian w aktywności fizycznej i życiu codziennym". Sami badani przyznawali, że w pandemii częściej zaglądali do lodówki i podjadali.



Portal The Hill spekuluje, że wielu Amerykanów zauważyło niekorzystny trend na swoich wagach. W 2020 roku gwałtownie wzrosła sprzedaż sprzętu do ćwiczeń fizycznych, a rekordowym wzięciem cieszyli się instruktorzy fitness prowadzący wirtualne zajęcia.

05:55 Test leku na Covid-19

05:38 Ukraina: Zmarla kobieta po przyjęciu indyjskiej szczepionki na koronawirusa

Rzecznik ukraińskiej armii poinformował we wtorek, że zmarła kobieta odbywająca służbę w ukraińskich siłach zbrojnych po dwóch dniach od przyjęcia indyjskiej szczepionki CoviShield będącej wersją szczepionki AstraZeneca.



W opublikowanym oświadczeniu podano, że żołnierka nagle straciła przytomność, chociaż przedtem nie miała żadnych symptomów chorobowych.



Podkreślono, że dokładna przyczyna śmierci kobiety nie jest jeszcze ustalona i nie wiadomo czy ma związek z przyjęciem szczepionki.



Jest to pierwszy przypadek zgonu na Ukrainie od czasu rozpoczęcia przez ten kraj w lutym programu szczepień przeciwko Covid-19. Program rozpoczęto po otrzymaniu 500 tys. dawek indyjskiej szczepionki CoviShield.

05:15 Od czwartku kwarantanna dla 70 proc. mieszkańców Chile mimo masowych szczepień

Mimo, że 19-milionowe Chile znajdowało się do poł. marca na piątym miejscu na świecie pod względem liczby zaszczepionych przeciwko koronawirusowi mieszkańców, rząd zapowiedział we wtorek, wobec nowego gwałtownego ataku pandemii, wprowadzenie od czwartku ponownej powszechnej kwarantanny.

Kwarantanna będzie obowiązywała w okręgach zamieszkanych przez ok. 7O proc. ludności kraju.



Paradoks polega na tym, że - jak stwierdzają chilijskie media - mimo masowych szczepień dzięki którym 2,9 miliona mieszkańców kraju - otrzymało już obie dawki szczepionki, kraj przeżywa w pełni chilijskiego lata "najgorszy okres pandemii".



W całym kraju nadal będzie obowiązywał m.in. zakaz wychodzenia z domu od godziny 22.00 do 05.00 rano i lokalne lockdowny.



Minister Zdrowia, Enrique Paris, podjął tę decyzję wobec gwałtownego nasilenia się pandemii w okręgach zamieszkanych przez 13 milionów Chilijczyków. Liczba nowych, notowanych dziennie, przypadków choroby wzrosła w ostatnich dwóch tygodniach o 36 procent. W ciągu 24 godzin - do poniedziałku wieczór - wykryto 6155 nowych zachorowań na koronawirusa.



Od początku pandemii do poniedziałku choroba zaatakowała w Chile 938 tys. mieszkańców, a zmarło 22359.

05:11 Koronawirus w Polsce i na świecie