Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie mają od dziś pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19. Do Polski mają zostać dostarczone kolejne dostawy szczepionki Pfizer/BioNTech, a jeszcze w tym tygodniu w kraju pojawią się preparaty kolejnych firm m.in. AstraZeneca. To może być jedna z ostatnich dostaw od szwedzko-brytyjskiego koncernu, bo UE nie złożyła nowego zamówienia u producenta. Najważniejsze informacje dotyczące walki z pandemią koronawirusa znajdziecie w naszej relacji!

Tłumy we Włoszech, Francji i Belgii / Fabio Frustaci/Quique Garcia/Oliver Hoslet / PAP/EPA

UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca - przekazał w niedzielę we francuskim radiu France Inter komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.

Dziś do Polski dotrzeć ma 1,2 mln szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech. W kolejnych dniach planowane są także dostawy preparatów pozostałych firm.

Od dziś osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19, nie muszą się wcześniej umawiać na termin.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3852 nowych zakażeniach, 147 osób zmarło.

Wraz z postępem kampanii szczepień przeciwko Covid-19 i spadkiem wskaźników epidemicznych kolejne kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne. W Niemczech, Austrii, Francji czy na Węgrzech wprowadzono lub planuje się wprowadzić dostępność miejsc takich jak kina czy baseny tylko dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 i ozdrowieńców.

W Indiach trwa rekrutacja byłych medyków wojskowych, którzy mają pomóc w walce z koronawirusem. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły tam 3754 osoby, a zachorowało ponad 366 161 obywateli.

Główny epidemiolog USA, dr Anthony Fauci twierdzi, że za kilka lat w sezonach przenoszenia na dużą skalę wirusów np. grypy można sobie wyobrazić powszechne noszenie maseczek.









09:22 Spadek liczby zakażeń

Średnio na dobę notujemy 4,1 tys. nowych zakażeń, ostatniej doby mamy spadek o ok. 20 proc.; jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania obostrzeń - powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Rzecznik MZ był pytany w programie Onet Rano, czy możliwe jest przyśpieszenie luzowania obostrzeń epidemicznych i szybsze otwarcie niektórych branż, np. fitness.



Andrusiewicz podkreślił, że wszystko będzie zależało od wyników z tego tygodnia w zakresie nowych zakażeń. Dzisiaj jesteśmy na średniej dobowej w granicach 4,1 tys. zakażeń, to już jest bardzo niska średnia. Jeszcze kilka tygodni temu notowaliśmy po 35 tys. zakażeń średnio na dobę - powiedział Andrusiewicz.



Przekazał, że ostatniej doby zanotowano spadek zakażeń o około 20 proc. Jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, oczywiście możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania. Nie byłbym pewien, czy akurat będzie to dotyczyło branży fitness, więc nie chciałbym obiecywać - powiedział Andrusiewicz.

09:05 Chińczycy szczepią na potęgę

9 maja Chińczycy zaszczepili 6,7 mln osób. Od początku akcji szczepień preparat podano 324 mln obywateli.





09:00 Polska wychodzi z kryzysu pandemicznego?

Czas kryzysu się skończył? Wielu Polaków ruszyło po bankowe kredyty...Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że w kwietniu złożyli w bankach wnioski o kredyty hipoteczne na łączną kwotę aż o 94 procent wyższą niż przed rokiem.





08:15 Francja luzuje obostrzenia

Francja luzuje obostrzenia. Od 19 maja Francuzi będą mogli jeść w restauracyjnych ogródkach.





07:45 Polka opowiada o sytuacji w Delhi

W szpitalach, które są w naszej okolicy, ludzie koczują przed budynkami podłączeni do butli z tlenem, aż się zwolni miejsce, albo tam po prostu umierają - mówi PAP Maria Puri, pisarka i tłumaczka języka hindi, która mieszka w Delhi od 40 lat. Dodaje, że "jest jak w czasie wojny".



Polska pisarka, tłumaczka i indolożka opowiedziała o życiu delhijczyków w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa, która pochłonęła w Indiach już 230 tys. ofiar. Delhi jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią miast - brakuje łóżek i tlenu w szpitalach.





07:40 W Indiach ponad 3700 kolejnych zgonów i ponad 366 tys. nowych zakażeń koronawirusem

W Indiach w ciągu ostatniej doby zmarły 3754 osoby zakażone koronawirusem, wykryto też 366 161 infekcji - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W tym kraju diagnozowana jest obecnie blisko połowa nowych zakażeń SARS-CoV-2 na całym świecie.



Najnowsze statystyki dotyczące pandemii w Indiach są nieznacznie lepsze niż w ostatnich trzech dniach, gdy codziennie wykrywano ponad 400 tys. infekcji, a na Covid-19 umierało ponad 4 tys. chorych.



W szpitalach w Indiach brakuje miejsc dla pacjentów i koniecznego do terapii tlenu medycznego. Według wielu ekspertów rzeczywiste dane epidemiczne mogą być znacznie wyższe niż oficjalnie podawane statystyki - pisze agencja Reutera. Kostnice są w Indiach przepełnione.





07:33 Australijczycy zaszczepią olimpijczyków

Sportowcy z Australii są priorytetowo szczepieni przeciw Covid-19. Chodzi o osoby, które pojadą na igrzyska olimpijskie.



Jedną z osób zaszczepionych w Queensland Academy of Sport w Brisbane w poniedziałek jest była mistrzyni świata w pływaniu Cate Campbell.



Kamień spadł mi z serca - mówiła pływaczka, która ma na koncie dwa złote medale zdobyte podczas igrzysk w 2012 i 2016 roku.

07:02 Badania 40. latków po pandemii

Ma być szybciej, łatwiej i za darmo nawet w prywatnych przychodniach. Między innymi mammografia i cytologia dla kobiet, badanie prostaty dla mężczyzn - rząd ma gotowy program badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia - informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".



Jak dowiedział się dziennik, jeszcze w czerwcu Ministerstwo Zdrowia ogłosi szczegóły rządowego planu. Kluczem do diagnostyki będzie Internetowe Konto Pacjenta (IKP). "Zainteresowany będzie musiał na IKP wypełnić ankietę, która pozwoli na zlecenie konkretnego pakietu badań" - powiedział "DGP" minister zdrowia Adam Niedzielski.



Na tej podstawie w systemie pojawi się skierowanie. "Będzie można je zrealizować w dowolnej placówce opieki zdrowotnej lub laboratorium. Również w tych, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie będzie swego rodzaju bonem zdrowotnym" - wyjaśnił minister. Aby ułatwić dostęp do badań profilaktycznych, resort równolegle chce znieść limity przyjęć do specjalistów. "To będą łączne decyzje. Ale pierwszą linią konsultacji będą lekarze medycyny rodzinnej" - dodał Niedzielski.





06:50 Pełnoletnie osoby mogą się rejestrować na szczepienie

Osoby powyżej 18. roku życia mogą od wczoraj rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19. Wszyscy pełnoletni mogą wybrać swój termin i miejsce szczepienia. Zapisz się na stronie pacjent.gov.pl lub wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880-333-333. Cały czas działa bezpłatna infolinia 989. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach, e-skierowania na szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.





06:13 Tłumy na ulicach. Europejczycy korzystają z poluzowania restrykcji

Sytuacja epidemiologiczna w Europie poprawia się. Rządy kolejnych państw decydują się więc na luzowanie obostrzeń. Widać to, na ulicach włoskich i hiszpańskich miast. Belgowie urządzili sobie prawdziwą imprezę pierwszej nocy, gdy nie obowiązywała godzina policyjna.



Tak wyglądały w niedziele rzymskie ulice:





/ Fabio Frustaci / PAP/EPA



Impreza w Barcelonie:



/QUIQUE GARCIA /PAP/EPA



Bruksela po zniesieniu godziny policyjnej:



/OLIVIER HOSLET /PAP/EPA





05:26 Kryzys w Indiach

W Indiach trwa rekrutacja byłych medyków wojskowych, którzy mają pomóc w walce z koronawirusem. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły tam 4092 osoby, a zachorowało ponad 242 tys. obywateli.





05:20 Szczepienie osób z niepełnosprawnościami

Od poniedziałku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19, nie muszą się wcześniej umawiać na termin. Dodatkowo szczepienia będą mogły odbywać się też m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.







05:12 Nie ma nowego zamówienia na szczepionki firmy AstraZeneca

UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca - przekazał w niedzielę we francuskim radiu France Inter komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.



Nie odnowiliśmy zamówienia po czerwcu. Obserwujemy sytuację. Zobaczymy, co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest bardzo dobra. Jej przewagą jest prostsza logistyka i niższa temperatura przechowywania - wyjaśniał Breton.



Komisarz nie wykluczył kolejnych zamówień z brytyjsko-szwedzkiej firmy w przyszłości i podkreślił, że na razie UE może liczyć na innych dostawców.





05:10 Dr Fauci o noszeniu maseczek

W ślad za tym jak administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła przed niecałym miesiącem złagodzenie federalnych wytycznych dotyczących noszenia maseczek na wolnym powietrzu, epidemiolog Anthony Fauci powrócił do tematu w niedzielę. Zwrócił uwagę na zalety wynikające z zakrywania twarzy.



"Myślę, że jeśli spojrzeć na dane, ludzie przyzwyczaili się do noszenie maseczek, co wyraźnie zmniejsza występowanie chorób układu oddechowego. W tym roku praktycznie nie było sezonu grypowego tylko dlatego, że stosowano się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego, wprowadzonych głównie w celu zwalczenia Covid-19" - powiedział Fauci w programie stacji NBC "Meet the Press".



Jego zdaniem za kilka lat w sezonach przenoszenia na dużą skalę wirusów np. grypy można sobie wyobrazić powszechne noszenie maseczek. Zakładał, że zmniejszy to prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez drogi oddechowe.



Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w pełni zaszczepione osoby mogą już uprawiać sport i uczestniczyć w małych spotkaniach na zewnątrz bez noszenia maseczek. Jednocześnie zalecają, aby nawet w pełni zaszczepione osoby nosiły maseczki na zewnątrz przebywając w zatłoczonych miejscach.