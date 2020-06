30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko dzisiaj resort zdrowia poinformował o 506 nowych infekcjach i śmierci 14 chorych. Przypadki zakażenia koronawirusem wykryto wśród funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Na polskie lotniska wróciły dzisiaj loty międzynarodowe: na razie przede wszystkim z i do państw Unii Europejskiej. Są jednak wyjątki. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tymczasem "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - zbieramy dla Was w specjalnej relacji na żywo!

30 701 zakażeń i 1 286 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 506 nowych przypadkach infekcji i śmierci 14 chorych, a także o wyzdrowieniu 267 zakażonych.

Na polskie lotniska wracają od dzisiaj loty międzynarodowe: na razie przede wszystkim z i do państw Unii Europejskiej. Są jednak wyjątki. O szczegółach przeczytacie TUTAJ! >>>>

Rekordowe dobowe bilanse zgonów wśród pacjentów z COVID-19 i wykrytych nowych zakażeń koronawirusem zanotowano na Ukrainie.

Brazylia zanotowała natomiast rekordowy dobowy bilans nowych zakażeń SARS-CoV-2: 34 918 przypadków. Od początku pandemii wykryto w tym kraju już ponad 923 tysiące infekcji, a zmarło ponad 45 tysięcy chorych na COVID-19.

Niepokojące wieści napływają z Chin: w ostatnich dniach w Pekinie - gdzie wcześniej przez niemal dwa miesiące nie stwierdzono ani jednej nowej infekcji SARS-CoV-2 - zanotowano 137 nowych zakażeń.

WHO ogłosiła "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19: więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ! >>>>

15:19 Sanatoria wznowiły działalność





15:11 Dzieci bardziej odporne na zakażenie

Prawdopodobną przyczyną większej odporności dzieci na zakażenie koronawirusem jest dobry stan ich naczyń krwionośnych, który działa “niczym tarcza" przeciwko infekcjom SARS-CoV-2 - wynika z badań opublikowanych w środę przez hiszpański dziennik “El Mundo".

Zamieszczone w madryckiej gazecie wnioski z różnych badań dowodzą, że choć najmłodsi również chorują na Covid-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa, to jej przebieg jest u nich znacznie łagodniejszy niż u starszych pacjentów.





14:58 Rzeszów

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie, w którym zamknięto oddział nefrologii i hematologii z powodu wykrycia zakażenia COVID-19 u pracowników i pacjentów, sytuacja powoli się stabilizuje - ocenił w środę p.o. dyrektora szpitala Marek Wiater. Ostatnie badania w kierunku zakażenia dały wyniki ujemne.

Obecnie zakażenie koronawirusem w szpitalu potwierdzono łącznie u 14 osób, w tym: czterech lekarzy, dwóch pielęgniarek, sześciu pacjentów oraz dwóch osób z pracowni diagnostycznych.

"Wymazy w kierunku COVID-19 pobrane ostatniej doby od personelu medycznego i od pacjentów dały wyniki ujemne. Sytuacja powoli się stabilizuje" - zaznaczył w środę Wiater.







14:45 Krosno: Ponad 80 tys. maseczek dla szpitali w regionie

82 tys. jednorazowych maseczek ochronnych dla szpitali w regionie i pogotowia ratunkowego w Krośnie przekazało jedno z tamtejszych centrów handlowych. W akcję zaangażowały się działające w tym centrum marki odzieżowe.

Dyrektor VIVO! Krosno Izabela Malecha zaznaczyła, że placówka od początku trwania epidemii związanej z COVID-19 wspiera medyków, którzy na co dzień walczą o zdrowie i życie lokalnej społeczności.

"W trosce o bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia, centrum handlowe przekazało do tej pory lokalnym placówkom profesjonalne maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk. Tym razem do pomocy placówkom służby zdrowia w całym regionie dołączyły także znane i cenione marki działające w VIVO! Krosno" - zauważyła Malecha.





14:29 Niemcy przedłużają zakaz zgromadzeń

Wprowadzony w Niemczech z powodu epidemii koronawirusa zakaz organizowania dużych imprez, np. targów, zostanie przedłużony co najmniej do końca października - poinformowała w środę telewizja n-tv powołując się na źródła rządowe.





14:13 Izrael: Samodezynfekująca się maseczka

Izraelscy naukowcy z politechniki w Hajfie twierdzą, że wynaleźli maseczkę wielokrotnego użytku, która sama się dezynfekuje po podłączeniu do ładowarki telefonu komórkowego - informuje w środę agencja Reutera.



Maseczka ma port USB, który łączy się ze źródłem zasilania, takim jak standardowa ładowarka do telefonu komórkowego, i ogrzewa wewnętrzną warstwę włókien węglowych do 70 stopni Celsjusza, czyli do temperatury wystarczającej do zabicia wirusów.



Proces dezynfekcji trwa około 30 minut, a użytkownicy nie powinni nosić maseczki, gdy jest ona podłączona do prądu - powiedział profesor Jair Ejn-Eli, kierujący zespołem badawczym w Izraelskim Instytucie Technicznym Technion.





13:47 Rosja: Tunel do dezynfekcji w rezydencji Putina

W rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina w Nowo-Ogariowie pod Moskwą zainstalowano specjalny tunel, w którym na osobę wchodzącą rozpylany jest roztwór dezynfekujący. Tunel opracowała firma z rosyjskiego miasta Penza. Dwa takie same działają na Kremlu.



Tunelami pochwalił się najpierw regionalny rząd w Penzie, który poinformował, że urządzenie z napisem "Wyprodukowano w Penzie" znalazło się w rezydencji prezydenta.



Tunel wykonały, pod marką MIZOTTY, zakłady Motornyje Tiechnołogii. "Trzeba było w krótkim czasie dostarczyć i zainstalować ten sprzęt i penzeńska firma zdołała to zrobić szybciej i lepiej niż zagraniczni producenci analogicznych urządzeń" - powiedziała szefowa zakładów Ilga Izranowa.





13:31 Poczta Polska: 30 proc. więcej paczek z Chin

Pomimo trwającej pandemii, od początku roku do końca maja br. Poczta Polska odnotowała 30-proc. wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - podała w środę spółka.



"Pomimo trwającej pandemii Spółka odnotowała pokaźny wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów dalekiego wschodu. Efektywna współpraca z partnerami biznesowymi z Azji przynosi Poczcie wymierne korzyści. Odnotowano wzrost przesyłek z tego kierunku na poziomie 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym" - poinformowała spółka w komunikacie.



Dyrektor Biura Współpracy i Handlu Międzynarodowego w Poczcie Polskiej Krzysztof Górski zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa zmieniła wiele w handlu międzynarodowym. "Mimo niecodziennej sytuacji i wielu utrudnień Poczta Polska odnotowuje znaczący wzrost ilości paczek przybywających do Europy z Państwa Środka. Polacy nie stracili zainteresowania zakupami z tej części świata" - wskazał, cytowany w komunikacie spółki.





13:16 Niemcy: Aplikacja śledząca pobrana ponad 6,5 mln razy

Nowa aplikacja stworzona w Niemczech do śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa została pobrana 6,5 miliona razy przez pierwsze 24 godziny od jej udostępnienia - poinformował w środę koncern SAP. Aplikacja śledzi kontakty użytkowników za pomocą Bluetooth.



Stworzona przy współpracy koncernu informatycznego SAP i Deutsche Telekom aplikacja "Corona-Warn-App" została udostępniona we wtorek dla użytkowników smartfonów opartych na Androidzie oraz systemie operacyjnym Apple.



Według szefa SAP, liczba pobrań pierwszego dnia jest "wielkim sukcesem".





13:04 RZECZNIK RESORTU ZDROWIA o DEKSAMETAZONIE

Deksametazon to lek znany w Polsce od dłuższego czasu, stosowany w leczeniu przeciwzapalnym np. schorzeń reumatoidalnych, a ostatnio także objawowym przy leczeniu pacjentów COVID-19 - oświadczył rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do najnowszych informacji przekazanych przez Światową Organizację Zdrowia.

WHO uznała za "naukowy przełom" informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów znacznie zmniejsza śmiertelność wśród najciężej chorych na COVID-19.

12:44 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w Świętochłowicach na Śląsku. Wczoraj informowaliśmy o zamknięciu tam szkoły podstawowej, przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz do odwołania zamknięty został budynek urzędu miejskiego.

Kobieta, u której stwierdzono zakażenie, przebywa w domu. Co ważne - jak usłyszał w świętochłowickim urzędzie reporter RMF FM Marcin Buczek - nie miała bezpośredniego kontaktu z przychodzącymi do urzędu mieszkańcami.

Na kwarantannę skierowane zostały natomiast dwie pracujące z nią osoby.

Budynek urzędu jest obecnie zamknięty, ale urzędnicy pracują. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy, przed głównym wejściem ustawiono też specjalną skrzynkę na korespondencję. W pilnych sprawach urzędnik danego wydziału może wyjść na krótką rozmowę przed budynek.

12:26 ROSJA

W ciągu ostatniej doby zmarło w Rosji 194 chorych na COVID-19 - podał rosyjski sztab ds. walki z pandemią. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7478.

W ciągu minionych 24 godzin wykryto w Rosji 7843 nowe infekcje koronawirusem, co oznacza, że po raz pierwszy od 1 maja dobowy przyrost liczby zakażeń nie przekroczył 8 tysięcy.

Ogółem od początku pandemii potwierdzono w tym kraju 553 301 zakażeń.

Wyleczonych zostało 304 342 pacjentów.

11:51 TESTY na OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA: NOWE DANE RESORTU

1 247 099 testów na obecność koronawirusa wykonano w Polsce od początku pandemii, w tym w ciągu ostatniej doby: ponad 25 900.

11:38 KORONAWIRUS w KOPALNIACH

Do 6037 wzrosła liczba górników zakażonych koronawirusem - wynika z danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj. Oznacza to wzrost liczby zakażeń w ciągu doby o 92 przypadki.

Kolejnym ogniskiem SARS-CoV-2 okazała się kopalnia Budryk, gdzie wczoraj przybyło 75, a dzisiaj 85 zarażonych: w sumie jest ich 191.

Liczba ozdrowieńców wśród polskich górników wzrosła natomiast do 2399, co stanowi ponad 39,7 procent wszystkich zakażonych.

11:07 KORONAWIRUS w SOP-ie

Czworo funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa jest zakażonych koronawirusem.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, chodzi o osoby, które nie zajmowały się ochroną VIP-ów.

10:48 PONAD 40 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ w POLSCE POCHODZI ze ŚLĄSKA

209 - a więc ponad 40 procent - spośród 506 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, o których poinformował dzisiaj resort zdrowia, pochodzi z województwa śląskiego.

Znaczny wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 zanotowano w ciągu ostatniej dobry również w Łódzkiem - pochodzą stamtąd 64 nowe przypadki - i na Mazowszu, gdzie przybyło 57 infekcji. 36 nowych przypadków stwierdzono w województwie dolnośląskim.

10:34 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 506 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 14 chorych poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju mówi więc o 30 701 wykrytych zakażeniach i 1 286 ofiarach śmiertelnych.

10:28 UKRAINA

W ciągu minionej doby zmarło na Ukrainie 31 chorych na COVID-19, a u 758 osób wykryto zakażenie koronawirusem - podał ukraiński resort ochrony zdrowia. To w tym kraju najwyższy dobowy bilans zgonów wśród pacjentów z COVID-19 i wykrytych nowych zakażeń.

Całkowita liczba potwierdzonych dotąd na Ukrainie infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 33 234, a ofiar śmiertelnych - do 943.

10:17 MAMY 267 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 267 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia: oznacza to, że od początku epidemii wyzdrowiało w naszym kraju 14 921 zakażonych koronawirusem.

Z najnowszego raportu ministerstwa dowiadujemy się również, że w tej chwili w związku z COVID-19 zajętych jest w całym kraju niespełna 1700 szpitalnych łóżek.

Kwarantanną objętych jest obecnie w Polsce 96 255 ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: 17 195.

09:11 AUSTRALIA NIE SPIESZY SIĘ z OTWIERANIEM GRANIC

Australia prawdopodobnie nie otworzy swych granic dla zagranicznych podróżnych w tym roku - poinformował dzisiaj australijski minister handlu Simon Birmingham.

Jak jednak zapowiedział, rząd zastanowi się nad częściowym otwarciem granic m.in. dla studentów i innych planujących pozostanie w Australii na dłużej.

Granice Australii są od marca zamknięte dla niemal wszystkich obcokrajowców - z wyjątkiem stałych rezydentów. Władze m.in. w tym upatrują przyczyn sukcesu w walce z epidemią koronawirusa: w całym kraju stwierdzono dotąd 7370 zakażeń SARS-CoV-2, zmarło natomiast 102 chorych.

08:47 NADCIĄGA FALA PROTESTÓW

"Po rolnikach i przedsiębiorcach przyszedł czas na pocztowców, stewardessy i pracowników socjalnych: w sobotę organizują wspólną pikietę" - donosi "Rzeczpospolita".

W PLL LOT sytuację zaogniła zapowiedź cięć wynagrodzeń, wymuszonych - jak przekonuje zarząd spółki - przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Również władze Poczty Polskiej chcą obniżać pensje: od stycznia do maja spółka zanotowała w usługach listowych rekordowy 21-procentowy spadek.

Co więcej, według "Rzeczpospolitej", protesty spodziewane są również w spółkach kolejowych i energetycznych, a w dobie pandemii niezadowolenie rośnie także wśród górników i przedstawicieli branży turystycznej.

08:39 POLACY OGRANICZAJĄ WYDATKI

75 procent konsumentów zapowiada ograniczanie wydatków na zakupy ubrań, butów czy sprzętu - donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", powołując się na badania ARC Rynek i Opinia. Jak dodaje, ponad 80 procent badanych twierdzi, że rzadziej chodzi do restauracji, a do galerii handlowych udaje się tylko w jasno określonym celu.

07:53 CHINY

44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Chinach - poinformowała o tym chińska Narodowa Komisja Zdrowia.

Zdecydowana większość - 31 - spośród nowych infekcji potwierdzona została w Pekinie.

W sumie w ostatnich dniach w stolicy Chin zanotowano 137 zakażeń - podczas gdy wcześniej przez niemal dwa miesiące nie stwierdzono tam ani jednej nowej infekcji SARS-CoV-2.

07:33 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w Niemczech 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 30 zakażonych zmarło - poinformował Instytut im. Roberta Kocha.

Oznacza to, że w sumie od początku epidemii potwierdzono w tym kraju 187 184 zakażenia koronawirusem, a zmarło 8 830 chorych.

07:18 BRAZYLIA

1282 zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. W sumie od początku pandemii zmarło w tym kraju 45 241 chorych na COVID-19.

Resort przekazał również, że w ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono w Brazylii rekordową liczbę 34 918 nowych zakażeń koronawirusem. W sumie wykryto tam dotąd 923 189 przypadków infekcji SARS-CoV-2.

Brazylia jest drugim - po USA - krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby ofiar śmiertelnych. Jednak według wielu ekspertów, rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa od podawanej w oficjalnych statystykach.

06:31 WHO OGŁASZA PRZEŁOM

Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza "naukowy przełom" w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19: za taki WHO uznała informację brytyjskich naukowców, którzy potwierdzili, że deksametazon z grupy sterydów znacznie zmniejsza śmiertelność wśród najciężej chorych na COVID-19.

Brytyjczycy ogłosili deksametazon pierwszym lekiem, którego skuteczność przeciw tej chorobie została potwierdzona klinicznie.

06:13 ZNÓW MOŻEMY LATAĆ ZA GRANICĘ

Na polskie lotniska wracają loty międzynarodowe: od północy - po wielotygodniowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa - do i z naszego kraju mogą być wykonywane międzynarodowe rejsy pasażerskie z lotnisk na terytoriach państw Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz Szwajcarii. Są jednak wyjątki: dotyczą Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii.

06:01 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

30 195 zakażeń i 1 272 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Tylko we wtorek resort zdrowia poinformował o 407 nowych zakażeniach i śmierci 16 chorych.

