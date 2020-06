Pandemia przyspiesza – ostrzegała w ostatnim komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Niebezpieczeństwo, jakie niesie koronawirus widać w Brazylii, gdzie z powodu COVID-19 zmarło już 50 tys. osób. Efekty znoszenia obostrzeń widać za to w Europie. Instytut im. Roberta Kocha ostrzega, że w Niemczech współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do niepożądanego poziomu.

31 620 przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce, zmarło 1 346 osób, a wyzdrowiało 16 181 - to bilans pandemii w Polsce.

Na świecie patogen wykryto u 8,7 mln osób. Zmarło ponad 460 tys. z nich.

Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone. Nowe przypadki zakażenia wykryto m.in. wśród sztabowców organizujących wiec Donalda Trumpa.

Koronawirus sieje spustoszenie w Brazylii - tam z powodu COVID-19 zmarło już prawie 50 tys. osób.

Alarmujące dane przyszły z Niemiec. U naszych sąsiadów, po zniesieniu obostrzeń, współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do poziomu 1,79.

W Hiszpanii przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego





06:38 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 687 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 189 822 osób.



W ciągu ostatniej doby łączna liczba zmarłych na Covid-19 spadła, po korekcie, o jedną do 8882.



Współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do 1,79 i jest znacznie wyższy niż poziom retransmisji pożądany do opanowania epidemii. Dzień wcześniej wynosił 1,06.



Współczynnik wynoszący 1,79 oznacza, że 100 osób zainfekowanych koronawirusem zakaża średnio 179 ludzi.







06:30 Meksyk

387 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Meksyku 20 781 osób.



Ministerstwo podało też, że zdiagnozowano 4717 nowych przypadków zakażenia. Tym samym łączna liczba infekcji wzrosła do 175 202.





06:25 Brazylia

Już prawie 50 tysięcy osób zmarło w Brazylii z powodu koronawirusa od początku epidemii - podało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Brazylii 1022 nowe przypadki śmiertelne Covid-19.



Według danych resortu w Brazylii na Covid-19 zmarło 49 976 osób. W sumie od początku epidemii koronawirusem w tym kraju zostało zakażonych 1 067 579 osób.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.





06:20 Brazylia

Burmistrz Rio de Janeiro Marcelo Crivella zawiesił w sobotę organizowanie wszystkich profesjonalnych meczów piłkarskich w tym mieście. Zaledwie trzy dni wcześniej wrócono do gry po przerwie związanej z pandemią, wznawiając rywalizację o mistrzostwo stanu.



Crivella argumentował w sobotę, że potrzeba więcej czasu, by wszystkie drużyny dostosowały się do wprowadzonych z powodu koronawirusa zasad bezpieczeństwa. Zawieszenie meczów obowiązywać będzie pięć dni.





06:17 Hiszpania

Od północy z soboty na niedzielę przestał obowiązywać w Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony w tym kraju w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa.



Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego, po 14 tygodniach jego obowiązywania, ogłosił w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.



Szef rządu ostrzegł, że wciąż istnieje zagrożenie nawrotu epidemii. Wezwał też obywateli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, wśród których jest m.in. konieczność zachowania dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.





06:10 USA

Sześć osób z zespołu przygotowującego wiec wyborczy Donalda Trumpa w Tulsie w stanie Oklahoma miało pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa - potwierdził w sobotę Tim Murtaugh, dyrektor ds. komunikacji sztabu wyborczego prezydenta.



Wszystkie te osoby brały udział w początkowej fazie przygotowań wiecu w Tulsie i obecnie przebywają na kwarantannie - poinformował Murtaugh. Zapewnił, że żadna z tych osób, ani nikt, kto miał z nimi jakikolwiek kontakt, nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem.