W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 265 tysięcy nowych zakażeń SARS-Cov-2. Zmarło 3998 Amerykanów chorych na Covid-19. Liczba zgonów związanych z koronawirusem w Brazylii przekroczyła 200 tysięcy - podało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Tysiące mieszkańców chińskiego miasta Wuhan przechodziło zakażenie koronawirusem bezobjawowo - już po tym, jak ogłoszono, że epidemia w tym mieście jest pod kontrolą - donoszą naukowcy na łamach najnowszego wydania czasopisma PLOS Neglected Tropical Diseases. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Przechodnie w maseczkach w Sztokholmie / Jessica Gow / PAP/EPA

05:52 Ustalenia naukowców ws. koronawirusa w Wuhan

Tysiące mieszkańców chińskiego miasta Wuhan przechodziło zakażenie koronawirusem bezobjawowo - już po tym, jak ogłoszono, że epidemia w tym mieście jest pod kontrolą - donoszą naukowcy na łamach najnowszego wydania czasopisma PLOS Neglected Tropical Diseases.

Chińskie miasto Wuhan było pierwszym miejscem na świecie, w którym wykryto Covid-19. W okresie od grudnia 2019 r. do maja 2020 r. było źródłem blisko dwóch trzecich wszystkich przypadków tej choroby w Chinach. Liczba zachorowań osiągnęła tam szczyt w lutym 2020 r., a pod koniec kwietnia miasto uznano za wolne od Covid-19 (chociaż w późniejszych miesiącach pojawiły się małe skupiska zakażeń).



Teraz naukowcy z Wuhan University w Chinach ogłosili, że mimo ogłoszenia końca epidemii w mieście cały czas dochodziło do licznych zakażeń. Grupa kierowana przez prof. Xue-jie Yu przebadała ponad 60 tys. zdrowych mieszkańców Chin pod kątem obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Ich obecność w organizmie informuje, że dana osoba przeszła lub obecnie przechodzi infekcję. Dodatnie IgG wskazują na wcześniej przebyte zakażenie, podczas gdy przeciwciała IgM oznaczają, że trwa ona obecnie lub niedawno się zakończyła.



Jak mówią naukowcy, oznaczanie poziomu obu typów przeciwciał pozwala lepiej zrozumieć rozkład bezobjawowych przypadków w populacji w czasie.



Próbki pobierano od 63 107 osób w okresie od 6 marca do 3 maja 2020 r. Wszystkie badane osoby były wtedy zdrowe i przechodziły rutynowe badania przesiewowe przed powrotem do pracy.



Zauważono, że odsetek osób z dodatnimi przeciwciałami SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Wuhan był znacznie wyższy niż w pozostałych regionach Chin (wynosi ok. 1,68 proc. w stosunku do średniej krajowej 0,38 proc.). Co więcej, dodatni wskaźnik IgM wynosił 0,46 proc.



Zdaniem naukowców oznacza to, że tysiące mieszkańców Wuhan zostało zakażonych bezobjawowo w okresie od marca do maja 2020 r., kiedy teoretycznie choroba została już zatrzymana i nie odnotowywano żadnych nowych przypadków.

05:42 Nowe dane z Brazylii

Liczba zgonów związanych z koronawirusem w Brazylii przekroczyła 200 tysięcy - podało w czwartek wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej stwierdzono 87 843 nowe zakażenia i 1524 przypadki śmiertelne.

W sumie od początku pandemii w Brazylii koronawirusem zakaziło się prawie 8 mln osób, zmarło 200 498.

Krytycy prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro po raz kolejny wytykają mu nieumiejętne radzenie sobie z pandemią. zwracają uwagę, że wzrost zakażeń ma związek ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, które wielu Brazylijczyków spędzało z przyjaciółmi i rodziną, a niektórzy, jak głowa państwa, na plażach.

Minister zdrowia Eduardo Pazuello przyznał w czwartek, że jego kraj ogarnęła już druga fala pandemii.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

05:40 Tragiczna doba w USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych wykryto ponad 265 tysięcy nowych zakażeń SARS-Cov-2. Zmarło 3998 Amerykanów chorych na Covid-19.



Liczba osób hospitalizowanych w USA z powodu Covid-19 jest najwyższa od początku pandemii - to około 132 tysiące. Sytuacja przedstawia się dramatycznie w Kalifornii - w Los Angeles z powodu koronawirusa zgon następuje co 15 minut.



W niecały miesiąc po rozpoczęciu programu szczepień w USA udało się zaszczepić preparatami Pfizera lub Moderny blisko 6 milionów osób.



W sumie w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 21,5 miliona przypadków SARS-CoV-2 i prawie 365 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa.