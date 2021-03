Zapewnienia Europejskiej Agencji Leków o bezpieczeństwie szczepionki firmy AstraZeneca nieco uspokoiły nastroje w Europie. Ocenę ogłoszono w momencie, gdy w niektórych europejskich krajach – w tym w Polsce – narasta trzecia fala. Dziś ostatni dzień, kiedy w części regionów swobodnie możemy zrobić zakupy w galerii handlowej czy pójść do kina. Restrykcje wprowadzane są nie tylko w naszym kraju, ale również w wielu unijnych państwach. Najważniejsze informacje dotyczące walki z pandemią Covid-19 znajdziecie w naszej relacji.

Francja, Niemcy, Włochy, Cypr, Litwa, Łotwa, Bułgaria wznawiają szczepienia preparatem firmy AstraZeneka. Hiszpania rozważa wznowienie. Takiej decyzji na razie nie podjęły: Norwergia, Dania, Szwecja.

Trzecia fala pandemii w Polsce: w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 998 nowych przypadkach zakażenia koronawiruse. Zmarło 419 chorych.

"Jest ciężko" - w ten sposób panującą obecnie sytuację w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym opisał pulmonolog dr Jacek Nasiłowski. "Mamy bardzo dużo chorych, w chwili obecnej jest ich około 270".

Od jutra na terenie całego kraju zaczną obowiązywać dodatkowe restrykcje? O tym jakie wprowadzono obostrzenia przeczytasz tutaj .

Przez pandemię ponad 131 mln osób na świecie popadło w biedę - wynika z raportu Pew Research Center.

Stany Zjednoczone chcą pożyczyć Kanadzie i Meksykowi 4 mln dawek szczepionki.





11:29 Pandemia a bieda



Z powodu pandemii Covid-19 klasa średnia w skali globalnej zmniejszyła się w zeszłym roku o 90 mln osób; był to pierwszy spadek od lat 90. - wynika z raportu Pew Research Center. Wskazuje on też, że w biedę popadło 131 osób na świecie.



Na podstawie danych Banku Światowego oszacowano, że prawie dwie trzecie gospodarstw domowych w państwach rozwijających straciło źródła dochodów.



Liczba osób, które zarabiały równowartość 10-50 dolarów dziennie, spadła w 2020 r. o 90 mln - na świecie w tym przedziale finansowym obecnie zarabia 2,5 mld ludzi. Pew Research Center szacuje, że o 131 mln osób więcej niż w 2019 r. żyje w ubóstwie bądź zarabia mniej niż równowartość dwóch dolarów dziennie.





10:56 Trzecia fala nabiera tempa

Ostatnie dane dotyczące nowych zakażeń są bardzo niepokojące.









10:44 Premier o szczepionce AstryZeneki

"Europejska Agencja Leków wydała jednoznaczną opinię, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna; chrońmy siebie i bliskich, zapisujmy się na szczepienia" - zaapelował w piątek premier Mateusz Morawiecki.



Premier podkreślił we wpisie na Facebooku, że jesteśmy w szczególnie trudnym momencie, dlatego tak ważna jest informacja, którą przekazała właśnie Europejska Agencja Leków. "Brzmi ona jednoznacznie - szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna!" - zaznaczył szef rządu.





10:39 Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy raport

Mamy 25 998 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; zmarło 419 chorych.









10:20 Nowe dane o koronawirusie

Ministerstwo Zdrowia poinformuje w dzisiejszym raporcie o ponad 26 tys. nowych zakażeń koronawirusem - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM.









09:53 Czy wprowadzony zostanie zakaz przemieszczenia się?

Gówny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Horban był gościem TVN24. Na pytanie, czy rozsądne byłoby wydanie przez rząd zakazu przemieszczania się przed świętami, z w pewnymi uzasadnionymi wyjątkami, odpowiedział, "że jesteśmy bliscy tego", ale zależy to od rozsądnego podejścia ludzi.



Większość ludzi jest rozsądna. Tych, którzy wykazują się brakiem rozsądku, jest stosunkowo niewiele - stwierdził.





09:40 Rekord na Ukrainie

Na Ukrainie według ministerstwa ochrony zdrowia poprzedniej doby wykryto prawie 16 tys. nowych zakażeń koronawirusem, o ok. 800 więcej niż dzień wcześniej. To najwyższy dobowy bilans infekcji od końca listopada, kiedy odnotowano ich ok. 16,3 tys.







09:31 Dostawa szczepionki AstryZeneki dotarła do Polski

Do Polski dostarczono 65 tys. dawek szczepionki AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W przyszłym tygodniu powinno ich trafić jeszcze 72 tys., do końca marca kolejne 660 tys., a w II kwartale około 6 mln.







09:15 Prof. Horban o sytuacji epidemicznej

Główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban, pytany w piątek o to, czy rząd powinien w tej chwili podjąć bardziej radykalne kroki i przeprowadzić lockdown, stwierdził, że jeszcze nie ma tak dramatycznego wyzwania dla polityków.



Nie dramatyzowałbym, lecz raczej nakłaniał ludzi, by stosowali się do zaleceń - powiedział. Dodał, że nadal istnieje spora grupa osób, która uważa, że nie ma wirusa i nie stosuje się do nich.



Wszystko zależy nadal od społeczeństwa, od tego, jak ludzie zaczną reagować. Apelujemy o powrót do starych zasad - powiedział.



Jego zdaniem pod koniec maja sytuacja powinna się poprawiać.









08:46 Bali bardziej dostępne dla turystów?

Indonezja pracuje nad pilotażowym programem, w ramach którego w połowie czerwca lub w lipcu chce zaprosić ograniczoną liczbę turystów na popularną wyspę Bali - poinformowały tamtejsze władze.



Minister turystyki i ekonomii kreatywnej Sandiaga Uno poinformował w oświadczeniu, że do udziału w programie zostaną zaproszeni obywatele krajów, które rząd w Dżakarcie oceni jako skutecznie prowadzące programy szczepień przeciw koronawirusowi i które zaoferują Indonezji wzajemność. Wśród państw, których udział jest dyskutowany, wymienił Holandię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Chiny.



W programie wytypowano trzy zielone strefy: dwie na terenie stolicy prowincji, Denpasaru, oraz jedną w pobliskim miasteczku Ubud. Pewna liczba zagranicznych podróżnych będzie mogła tam przylecieć na pokładach lotów czarterowych przy zachowaniu restrykcyjnego protokołu sanitarnego.





08:01 Jak lockdown wpłynie na braki kadrowe w szpitalach?

Zdalna nauka w klasach I-III sprawi, że będziemy mieli jeszcze większe problemy kadrowe, a już teraz są one potężne - słyszymy od dyrektorów szpitali. Od soboty wchodzi w życie ogólnopolski lockdown, spowodowany drastycznymi skokami nowych zakażeń koronawirusem.









07:40 Aspiryna a Covid-19

Małe dawki aspiryny mogą ochraniać płuca i zmniejszać potrzebę stosowania respiratora, hospitalizacji i redukować ryzyko śmierci u osób zakażonych SARS-CoV2. Ten tani i łatwo dostępny lek stosowany jest obecnie przez miliony ludzi.



"Kiedy dowiedzieliśmy się o powiązaniu między zakrzepami krwi i Covid-19, wiedzieliśmy, że aspiryna stosowana w zapobieganiu udarom i atakom serca może być ważna dla pacjentów z Covid-19" - mówi prof. Jonathan Chow z George Washington University, autor publikacji na łamach pisma "Anesthesia & Analgesia".



"Nasze badanie pokazało związek między małymi dawkami aspiryny a zmniejszonym natężeniem Covid-19 oraz mniejszym ryzykiem zgonu" - wyjaśnia ekspert.



Badanie objęło ponad 400 pacjentów, leczonych w różnych szpitalach na terenie Stanów Zjednoczonych. Po uwzględnieniu czynników demograficznych i chorób towarzyszących okazało się, że aspiryna aż o 44 proc. zmniejszała ryzyko konieczności zastosowania respiratora, o 43 proc. - konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii oraz o 47 proc. - ryzyko zgonu w szpitalu.



Więcej informacji na stronie https://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2021/04000/Aspirin_Use_Is_Associated_With_Decreased.2.aspx





07:31 "Rzeczpospolita": Polski rząd postawił na właściwe firmy

Jak dowiedziała się "Rz" w Ministerstwie Zdrowia, Polska też nie skorzystała ze wszystkich oferowanych jej dostaw. Zdecydowaliśmy się na zakup dwóch trzecich przysługujących nam dawek z AstraZeneki, co oznacza o ok. 8 mln mniej w ramach umowy podstawowej. Ponadto nie złożyliśmy zamówienia w ramach dodatkowej umowy z Moderną‚ niemal 7 mln dawek mniej, oraz zredukowaliśmy do jednej trzeciej nasze zamówienie w ramach umowy z CureVac (ich szczepionka nie jest jeszcze gotowa) - 13 mln dawek mniej.



"Ta decyzja rządu była podyktowana różnymi motywami. Mniej dawek AstraZeneki, bo Polska uznała, że ma już wystarczającą liczbę z innych umów. Podobnie CureVac, podpisywany później. Natomiast dodatkowe dostawy z Moderny i tak mają być realizowane w IV kwartale tego roku, a więc Polska miała nadzieję, że nie będą już nam potrzebne - uda się zaszczepić wszystkich z wcześniejszych dostaw. W tej kalkulacji mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Bo AstraZeneca bardzo obniżyła dostawy w porównaniu z obietnicami i szczepienia opierają się głównie na dostawach od BioNTech/ Pfizer, z których Polska nie rezygnowała" - zwraca uwagę "Rz".





07:27 Obostrzenia we Francji

Od dziś w 16 francuskich departamentach, w tym w Paryżu, obowiązuje czterotygodniowy lockdown. "Epidemia przyspiesza" - oznajmił premier Francji, Jean Castex ogłaszając obostrzenia. Nowe ograniczenia wprowadzi też Bułgaria i stolica Ukrainy, Kijów. W tym tygodniu przepisy antyepidemiczne zaostrzyły już Włochy i Hiszpania.



W Paryżu, a także w regionie paryskim Ile-de-France i objętych lockdownem departamentach zamknięte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. W całej Francji wciąż obowiązuje najdłuższa w Europie godzina policyjna, trwająca od godz. 18 do 6 rano, a od soboty (20 marca) od godz. 19 do 6 rano. Zamknięte są bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie. We Włoszech od poniedziałku (15 marca) do 6 kwietnia w większości regionów, w tym w największych miastach, obowiązują zaostrzone przepisy antyepidemiczne. W Hiszpanii w środę (17 marca) wszedł w życie obowiązujący do niedzieli (21 marca), w trakcie tamtejszego długiego weekendu, zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych. W Niemczech lockdown został na razie przedłużony do 28 marca, ale część restrykcji została już złagodzona. Na Słowacji miejsce zamieszkania można opuszczać tylko w określonych sytuacjach.





07:05 Ile będzie kosztował lockdown?

Zamykanie gospodarki kosztuje dziennie ok. 1,3 mld zł - wynika z wyliczeń "Rzeczpospolitej". Te dane to efekt przeliczenia strat PKB w 2020 r. z uwzględnieniem inflacji.



"Ponieważ mieliśmy przez rok 111 dni całkowitego lub częściowego zamknięcia, dzienny poziom strat, nawet przybliżony, pokazuje ogromną skalę zjawiska" - ocenia "Rzeczpospolita". Zwraca uwagę, że na zamykaniu gospodarki tracą zarówno handel, hotele, gastronomia, usługi, jak i salony fitness zamknięte od wielu miesięcy.



"Dotychczasowe 15 tygodni lockdownów spowodowało straty w obrotach sklepów i usług przekraczające 33 mld zł" - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.



"Rz" wskazuje, że wygranych w takiej sytuacji nie ma zbyt wielu. Poza producentami materiałów higienicznych i dezynfekujących zyskali sprzedawcy internetowi. Ich przychody urosły o ponad 30 proc., do 100 mld zł w ub.r







06:50 Obłożenie w szpitalu na Stadionie Narodowym

Jest ciężko - w ten sposób panującą obecnie sytuację w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym opisał pulmonolog dr Jacek Nasiłowski. Mamy bardzo dużo chorych, w chwili obecnej jest ich około 270 - powiedział w rozmowie z PAP. Jeden lekarz zajmuje się naraz 28 pacjentami - zaznaczył.



Odnosząc się do liczby pacjentów zakażonych Covid-19, którzy obecnie leczeni są w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym, dr Nasiłowski podkreślił, że kluczowe jest tu sformułowanie "około", ponieważ sytuacja w szpitalu zmienia się bardzo dynamicznie. Z tego powodu jest bardzo ciężko - powiedział.



Jak wyjaśnił, co chwila przyjmowani są nowi pacjenci. Część z nich szybko zdrowieje i wraca do domów, jednak u wielu pacjentów choroba przebiega ciężej, nie zdrowieją tak szybko, jak oczekiwaliby tego lekarze, często ich stan pogarsza się do tego stopnia, że wymagają leczenia respiratorem.



Pytany, ile w chwili obecnej jest wolnych łóżek na Narodowym, lekarz wyjaśnił, że problem nie tkwi w dostępności łóżek, tylko w braku personelu medycznego. Łóżek to mamy tu w sumie 500, respiratory także są, tylko problem leży gdzie indziej - zauważył. Nie jest sztuką położyć pacjenta do łóżka, tylko trzeba mieć jeszcze na względzie, że tym pacjentem później ktoś się będzie musiał zająć, a przecież im cięższy jest jego stan, tym więcej personelu potrzeba do jego leczenia - podkreślił.







06:28 Kolejne dostawy szczepionek do Polski

W piątek do Polski trafi 65 tys. dawek szczepionki AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Do końca marca powinno trafić do naszego kraju jeszcze około 600 tys. dawek tego preparatu, a w drugim kwartale nawet 6 mln - dodał.



Kontynuujemy wydawanie szczepionek do punktów, które je zamawiają i tutaj wszystko działa z dotychczasową dynamiką - powiedział Kuczmierowski.



Poinformował, że w piątek do Polski trafi 65 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, do końca marca ma trafić do naszego kraju jeszcze 600 tys. dawek tego preparatu, a w drugim kwartale - 6 mln dawek - dodał. Jeśli chodzi o dostawę szczepionki firmy Moderna, to wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie dotrze ona do Polski w sobotę, ale w niedzielę lub w poniedziałek. Ma być to 210 tys. dawek - przekazał szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.







06:25 Przedszkola nadal działają. Tam trudno zachować dystans

Od poniedziałku szkoły w całej Polski przechodzą w tryb zdalnego działania, który potrwa do 9 kwietnia. Przedszkola nadal jednak będą działać stacjonarnie. A w nich trudno jest zachować nauczycielom dystans od dzieci - zwracają uwagę dyrektorki tych placówek.



Ministerstwo Edukacji i Nauki podało, że w trybie stacjonarnym w czwartek pracowało 14 670 przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, czyli 95,9 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 135 przedszkoli, a 495 w trybie mieszanym. Dane pochodzą z całego kraju - przedszkola czynne są we wszystkich województwach od maja ub.r.



We wszystkich przedszkolach przestrzegany jest reżim sanitarny. Jak powiedziała PAP dyrektor Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie Grażyna Ziółek, przy wejściu do placówki mierzona jest temperatura ciała dzieci.



Gdy dziecko ma powyżej 37,5 st. C, nie może przekroczyć progu placówki i rodzic musi zostać w dzieckiem w domu - mówi. Z jej obserwacji wynika, że rodzice nauczyli się, że nie należy przyprowadzać dzieci z podwyższoną temperaturą. W prowadzonym przez nią przedszkolu kilka razy dziennie dezynfekowane są powierzchnie użytkowe, klamki, wyłączniki świateł czy stoliki. Wypowiedziała się też w kwestii środków ochrony osobistej.



Trudno jest pracować w maskach z małym dzieckiem, bo my mamy dzieci od 3 do 5 lat, bo dziecko nie widzi naszych emocji, tylko nasze oczy, więc w większości pracujemy w półprzyłbicach, mając świadomość, że to nas nie chroni, ale mamy świadomość, że dziecko musi czuć się bezpiecznie, szczególnie takie małe - wskazuje.







06:00 Od czego zależy nasza reakcja na szczepienia?

Nasza reakcja na szczepienie przeciwko Covid-19 może zależeć od stylu życia w okresie zaszczepienia. Pomagają nawet niewielkie zmiany w sposobie odżywiania, wysiłku fizycznym i mniejszym narażeniu na stresy - sugerują badania.



Od stylu życia i stanu psychiki w ogóle zależy nasza odporność na wszelkiego rodzaju zakażenia. Od tego zależy również to, jak nasz organizm reaguje na szczepienie, szczególnie wtedy, gdy podawane są dwie dawki preparatu w odstępie kilku tygodni, tak jak w przypadku szczepień przeciwko Covid-19.



Od ponad 30 lat przekonuje o tym dyrektor Institute for Behavioral Medicine Research w Ohiom State University Janice Kiecolt-Glaser. Amerykańska specjalistka powołuje się na liczne badania, z których część sama przeprowadziła. Wraz ze swym zespołem w czasie sesji egzaminacyjnej szczepiła studentów przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Ci z nich, którzy byli najbardziej zestresowani, dopiero po dłuższym czasie wytwarzali odpowiedni poziom przeciwciał.



Podobnie wypadły badania wśród opiekunów osób cierpiących na demencję. Z badań wynika, że gorzej reagowali oni na szczepienie przeciwko grypie, a ich odporność szybciej spadała po zaszczepieniu. "Nie mamy wpływu na to, w jakim jesteśmy wieku, ale styl życia i nasz stan psychospołeczny ma znaczny wpływ na to, jaką uzyskamy odpowiedź na szczepienie" - podkreśla Janice Kiecolt-Glaser na łamach "New Scientist".





05:50 Koronawirus w Chinach

W Chinach odnotowano 11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Władze poinformowały też o pierwszej lokalnej transmisji wirusa od 14 lutego.







05:32 Kubańczycy czekają na własną szczepionkę

Na Kubie do tej pory nie rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19. Kraj chce opracować własny preparat, który pomoże w walce z wirusem. Regulatorzy pozwolili właśnie na zaawansowane testy kliniczne drugiej potencjalnej szczepionki.







05:30 Przedłużone restrykcje w Czechach



Czeski rząd przedłużył restrykcje związane z przemieszczaniem się między regionami do 21 marca. Do tego czasu będą też zamknięte szkoły, większość sklepów, a obowiązkowe jest noszenie masek FFP2.





05:25 AstraZeneca zadowolona z decyzji europejskiego regulatora

Firma AstraZeneca oświadczyła w czwartek późnym wieczorem, że "z zadowoleniem przyjęła wnioski europejskich organów regulacyjnych w sprawie bezpieczeństwa swojej szczepionki przeciwko koronawirusowi".



"Bezpieczeństwo szczepionek jest najważniejsze i cieszymy się z decyzji organów regulacyjnych, które potwierdzają korzyści płynące ze stosowania naszej szczepionki w powstrzymaniu pandemii" - głosi komunikat.



"AstraZeneca będzie nadal ściśle współpracować z władzami medycznymi" - zapewniła szwedzko-brytyjska firma farmaceutyczna.