Aż 1 967 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Polsce. Resort zdrowia poinformował również o śmierci 30 zakażonych. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi więc o 93 481 wykrytych przypadkach koronawirusa i 2 543 ofiarach śmiertelnych. Mocno wzrasta także liczba powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: od soboty w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów i Sopot, zaś w strefie żółtej - 28 powiatów oraz Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin. Poprzednia lista obejmowała w sumie 21 powiatów. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

10:33 POTĘŻNY WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ

O aż 1 967 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 30 zakażonych poinformował resort zdrowia.

Wedle najnowszych danych, aktualny bilans pandemii w Polsce to 93 481 zakażeń i 2 543 ofiary śmiertelne.

/Grafika RMF FM /



10:25 WIELE NOWYCH POWIATÓW w STREFACH ŻÓŁTEJ i CZERWONEJ

Mocno wzrasta liczba powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: od soboty - jak wynika z projektu rządowego rozporządzenia - w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów i Sopot, zaś w strefie żółtej - 28 powiatów oraz Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.

Poprzednia lista obejmowała w sumie 21 powiatów.



10:10 DZIENNY RAPORT O KORONAWIRUSIE

Z powodu zakażenia koronawirusem przebywa w szpitalach w Polsce obecnie 2560 chorych. 159 z nich korzysta z respiratorów. Kwarantanną objętych jest prawie 134 tys. osób. Minionej doby odnotowano 706 ozdrowieńców.



9:53 CHRONICZNE ZMĘCZENIE WŚRÓD OZDROWIEŃCÓW?

Ponad połowa pacjentów, którzy wyzdrowieli z Covid-19, cierpi na chroniczne zmęczenie, wynika z najnowszego badania naukowców z irlandzkiego Trinity College.



Okazuje się, że poczucie stałego zmęczenia nie zależy od tego, w jaki sposób chorzy przechodzili Covid-19.



Dotyka ono zarówno pacjentów po ciężkim przebiegu tej choroby, jak i osób zainfekowanych, u których przebiegała ona w sposób łagodny - odnotowali naukowcy z Trinity College, dodając, że badane osoby analizowano po 10 tygodniach od ustąpienia u nich symptomów Covid-19.

9:13 TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA TURYSTYKI WCHODZI W ŻYCIE

W czwartek rusza tzw. druga tarcza turystyczna, która wprowadza kilka rozwiązań mających pomóc branży turystycznej. Chodzi m.in. o Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę.





9:07 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2503 nowe zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha.



Drugi raz w ciągu ostatnich dni dobowa liczba nowych infekcji przekroczyła 2,5 tysiąca. W szczytowym okresie zachorowań, pod koniec marca i na początku kwietnia, w RFN rejestrowano ponad 6 tysięcy zakażeń dziennie.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 291 722 przypadki Covid-19. Z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 9500 osób.





8:49 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach zmarło 1181 osób zakażonych koronawirusem i wykryto 86,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Indiach to już 98 678.



Ostatnie dane z Indii wskazują, że po kilku dniach spadków w liczbie nowych zakażeń, znów zaczęła ona wzrastać. Rośnie też liczba zgonów.



Ogólny bilans pandemii w Indiach to obecnie 6,31 miliona potwierdzonych infekcji i 98 678 zgonów, co oznacza, że Indie są trzecim po USA i Brazylii najmocniej dotkniętym pandemią krajem świata pod względem liczby ofiar śmiertelnych wirusa i drugim pod względem zakażeń. W Indiach zaraza rozprzestrzenia się jednak najszybciej.



8:27 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 33 413 nowych zakażeń koronawirusem i 1031 kolejnych zgonów - poinformowało w środę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,8 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 143 952 przypadki.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA





07:17 NOWA LISTA STREF ŻÓŁTYCH i CZERWONYCH

Resort zdrowia ma ogłosić dzisiaj nową listę powiatów w strefach czerwonych i żółtych.

Poprzednia, sprzed tygodnia, objęła 21 powiatów: 19 w strefie żółtej i dwa w czerwonej.

Ministerstwo planuje również, przypomnijmy, zaostrzenie koronawirusowych restrykcji. Nowe obostrzenia najpewniej zaczną obowiązywać w weekend lub na początku przyszłego tygodnia.

06:58 STAN WYJĄTKOWY na SŁOWACJI

Po rekordowym wzroście zakażeń koronawirusem Słowacja wprowadza od dzisiaj stan wyjątkowy. Od poniedziałku stan wyjątkowy będzie obowiązywać także w Czechach.

06:01 MSZ NIEMIEC OSTRZEGA PRZED PODRÓŻAMI do WYBRANYCH REGIONÓW UE

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło swych obywateli przed wyjazdami do Belgii i Islandii, a także do wybranych regionów w kolejnych dziewięciu krajach.

05:49 USA: JUŻ PONAD 200 TYSIĘCY OFIAR

Już 206 888 zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych od wybuchu epidemii koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Do tej poty wykryto w USA ponad 7,2 mln zakażeń.

W ostatnim tygodniu dziennie wykrywano tam średnio około 43 tysięcy zakażeń. To mniej niż w lecie: pod koniec lipca diagnozowano w USA dziennie nawet po 60 tysięcy infekcji koronawirusem.

05:45 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 1552 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 30 chorych poinformował wczoraj resort zdrowia.

Oznacza to, że liczba zakażeń, wykrytych w naszym kraju od początku pandemii, przekroczyła 90 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła powyżej 2,5 tysiąca: aktualny bilans epidemii w naszym kraju to 91 514 zakażeń i 2 513 ofiar śmiertelnych.

1 PAŹDZIERNIKA 2020 w RELACJI NA ŻYWO: ZAPRASZAMY!