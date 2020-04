Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 10759. Zmarły 463 osoby. Dziś mamy poznać decyzję rządu w sprawie harmonogramu matur i egzaminu ósmoklasisty. Poznamy też decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia zamknięcia szkół. W Stanach Zjednoczonych utrzymuje się szybki przyrost zgonów spowodowanych COVID-19. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa zmarło 3176 osób. Łącznie w USA zachorowało już ok. 868 tys. ludzi. To w tej chwili najbardziej dotknięty pandemią kraj. Na świecie patogen wykryto już u 2,7 mln osób. Tymczasem ekspertka WHO w rozmowie z CNN informuje, że jesteśmy tygodnie lub miesiące od znalezienia leku na COVID-19.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

10759 osób zakażonych koronawirusem, 463 zgony spowodowane COVID-19 - to aktualny bilans pandemii w Polsce

Na świecie patogen wykryto już u ponad 2,6 milionów ludzi.

Dr Maria Van Kerkhove z Światowej Organizacji Zdrowia przekazała w rozmowie z CNN, że świat jest "tygodnie od lub miesiące od" znalezienia leku na COVID-19.

Wczoraj przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali, że powstanie "nowy plan Marshalla". Fundusz ożywienia europejskiej gospodarki ma opiewać na 2 biliony euro.

W ciągu ostatniej doby w Chinach zanotowano sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego dwa dotyczą osób, które przyjechały z zagranicy. Tak jak w poprzednich dniach nie zarejestrowano żadnych zgonów - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia.

Dziś premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji Dariusz Piontkowski mają mówić o maturze i egzaminie ósmoklasisty. Wczoraj informowaliśmy, że według ustaleń dziennikarza RMF FM zamknięcie szkół na zostać przedłużone.

"Nie będzie wyjazdów grupowych, zespołowych. Musimy raczej zaniechać myślenia o koloniach, obozach, wyjazdach zorganizowanych" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM immunolog dr Paweł Grzesiowski pytany o to, jak będą wyglądać wakacje w czasach walki z koronawirusem.

11:29 WIELKA BRYTANIA

Mimo kosztów gospodarczych Wielka Brytania utrzyma zamknięcie wprowadzone z powodu koronawirusa do czasu, aż będzie ono mogło być w bezpieczny sposób złagodzone - powiedział w piątek minister zdrowia Matt Hancock.







11:27 ŚLĄSKIE

Do niedzieli obowiązuje tygodniowa kwarantanna w placówce Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Rzecznik śląskich pograniczników mjr Katarzyna Walczak poinformowała w piątek, że u pięciu funkcjonariuszy stwierdzono obecność koronawirusa.







11:26 DOLNOŚLĄSKIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu od piątku ma karetkę, która jeździ do wymazów na koronawirusa tylko do swoich pracowników, którzy są w kwarantannie lub chorują i przebywają w domu. W szpitalu pracuje ponad 5 tys. osób.





10:55 SPORT

Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Spale i Wałczu będą w pierwszej kolejności otwarte dla niewielkich grup sportowców - poinformowano w piątkowym komunikacie. Daty nie zostały jeszcze podane.





11:21 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji wzrosła o 5849 w ciągu ostatniej doby, zmarło aż 60 osób - poinformował w piątek sztab kryzysowy. W czwartek sztab informował o 4774 nowych przypadkach, ale w poprzednich dniach dobowa liczba infekcji przekraczała już 5 tysięcy.



Ogółem liczba zakażeń w Rosji sięgnęła w piątek 68 622, a bilans przypadków śmiertelnych zwiększył się do 615. Liczba 60 osób zmarłych w ciągu jednej doby jest najwyższa w Rosji od początku pandemii.





11:20 POLSKA



Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia przedłużający do 9 maja zakaz ruchu lotniczego na terytorium Polski - wynika z projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, który został skierowany do podpisu premiera.







11:19 SPORT

Wciąż nie jest znana data wznowienia rywalizacji w lidze włoskiej, ale tamtejsza federacja piłkarska (FIGC) przyjęła rezolucję, zgodnie z którą rozgrywki mają się zakończyć do 2 sierpnia.

10:44 POLSKA

W piątek o godz. 20 marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie miał wystąpienie telewizyjne - poinformowała PAP wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.







10:42 WHO

Ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie - powiedziała ekspertka europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Catherine Smallwood, odpowiadając na pytanie o bezpieczeństwo wyborów korespondencyjnych.







10:33 POLSKA

W marcu zatrudnienie liczone mdm najbardziej spadło w hotelarstwie i gastronomii - podał GUS. Zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii spadło o 2,7 proc. mdm. Ponadto w górnictwie i wydobywaniu zatrudnienie spadło o 1,6 proc., w handlu; naprawie pojazdów samochodowych oraz administrowaniu i działalności wspierającej po 0,6 proc.





10:20 POLSKA



W piątek będzie znana data przedłużenia zamknięcia szkół, natomiast będzie ona krótsza niż rok szkolny, więc nie wykluczam, ze w tym roku część dzieci wróci do szkół - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.







10:13 POLSKA



Jednocześnie resort podał informację o śmierci 9 pacjentów, którzy walczyli z COVID-19. To: 73-letnia kobieta z Raciborza, 67-latek z Raciborza, 88-letnia kobieta z Tych, 78-letni mężczyzna z Poznania, 70-letni mężczyzna z Poznania, 82-letni mężczyzna z Poznania, 69-letnia kobieta z Grudziądza, 55-letni mężczyzna z Grudziądza, 69-letni mężczyzna z Torunia. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.





10:11 POLSKA

Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane ws. koronawirusa. Resort przekazał informację o 248 nowych przypadkach zakażenia wirusem. Niedawno zdiagnozowani pacjenci pochodzą z województw: śląskiego (89), wielkopolskiego (68), zachodniopomorskiego (30), opolskiego (11), małopolskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), pomorskiego (9), dolnośląskiego (9), lubelskiego (6),więtokrzyskiego (5), podlaskiego (1).







10:05 POLSKA

Dla handlu i znacznej części usług są gotowe protokoły bezpieczeństwa, które będą musiały być wdrażane przed uruchamianiem kolejnych sektorów gospodarki - wskazała w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Emilewicz pytana w poranku rozgłośni katolickich "Siódma-Dziewiąta", czy prawdziwe są doniesienia mediów o tym, że 18 maja wróci w ograniczonym zakresie handel w galeriach, powiedziała: W Ministerstwie Rozwoju przygotowujemy protokoły bezpieczeństwa, które będą musiały być wdrażane przed każdym kolejnym etapem (otwierania gospodarki - PAP); rozmawiamy z każdą z branż.

Dodała, że dla handlu i znacznej części usług protokoły są już gotowe. Będziemy je sukcesywnie publikować na stronie Ministerstwa Rozwoju, aby również klienci mogli ich wymagać - mówiła.





10:04 POLSKA

Krajowa Administracja Skarbowa przekazała kolejną partię skonfiskowanego alkoholu na potrzeby dezynfekcji przy walce z koronawirusem - poinformowała w piątek rzecznik szefa KAS Anita Wielanek.



KAS podkreśliła, że w sumie przekazała już 90 tys. litrów alkoholu z przestępstwa. Spirytus pochodził z przestępstwa, był zatrzymany w miejscach produkcji, na drogach krajowych, czy też podczas przewozu przez granicę.





10:03 POLSKA

Stopa bezrobocia w marcu 2020 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w lutym - podał Główny Urząd Statystyczny.



Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w marcu 909,4 tys. wobec 919,9 tys. osób w lutym.



Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wzrosła do 5,6 proc.





09:54 POLSKA

"Liczba bezrobotnych na koniec roku może wzrosnąć do 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia nawet do 9-10 proc." - powiedziała w piątek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że w obecnej sytuacji zasiłek dla bezrobotnych może zostać zwiększony.









09:30 POLSKA

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych było 23 kwietnia 3 095 osób. Wyzdrowiało dotychczas 1 944 zakażonych osób - podało w piątek rano zestawienie z czwartku Ministerstwo Zdrowia.

Dane resortu mówią o tym, że kwarantanną objętych jest 97 905 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 20 546 osób.



Zakażenie potwierdzono dotąd u 10 511 osób, z których 454 zmarło.





09:13 UKRAINA

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 477 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, sześć osób chorych na Covid-19 zmarło, a 96 zainfekowanych wyzdrowiało - podał w piątek ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans chorych wzrósł do 7647, a zgonów do 193.

Dzień wcześniej informowano o 578 nowych infekcjach.







09:09 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski minister zdrowia przekazał, że nie zapadła jeszcze decyzja, kiedy premier Boris Johnson wróci do pracy po wygranej walce z COVID-19.







09:05 POLSKA

Protestować będą dziś Polacy pracujący lub mieszkający po drugiej stronie granicy. Domagają się zniesienia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po poworcie do kraju. Z tego powodu wiele osób straciło pracę. Ci, którzy wybrali przeprowadzkę w pobliże miejsca zatrudnienia - od tygodni nie widzieli bliskich.







08:55 USA

Dzięki dopłatom w wysokości 600 USD tygodniowo na czas epidemii koronawirusa łączna wartość zasiłku dla bezrobotnych w większości amerykańskich stanów przewyższa wcześniejszą pensję osób pozostających obecnie bez pracy - informuje dziennik "New York Times".



Przed wybuchem epidemii bezrobotni w większości stanów USA otrzymywali w zasiłku średnio mniej niż połowę swej wcześniejszej pensji - odnotowuje Ella Koeze w czwartek czasu miejscowego na portalu "NYT". W USA pod koniec 2019 roku było to średnio ok. 371,88 USD tygodniowo.



Do końca lipca z uwagi na epidemię bezrobotnym przysługuje jednak dodatkowe 600 USD tygodniowo. Przewidziano je we wprowadzonym w życie w marcu rekordowym, wartym ok. 2,2 bln USD pakiecie stymulującym amerykańską gospodarkę.





08:51 TAJLANDIA

Są takie zdjęcia, które trzeba zobaczyć. Poniżej zobaczycie fotografię pielęgniarki pozującej z najmłodszym pacjentem w Tajlandii, ktory wyzdrowiał z COVID-19.





08:48 POLSKA

W piątek w działaniach przeciw pandemii koronawirusa będzie uczestniczyć 9206 żołnierzy i pracowników MON - poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



"Dziś w walkę z koronawirusem zaangażowanych będzie 9206 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1509 jednostek sprzętu. Wojsko wspiera służbę zdrowia. 15 tys. żołnierzy już jest gotowych, by pomagać w szpitalach, a kolejne 15 tys. właśnie przechodzi szkolenia" - napisał na Twitterze szef MON.





08:40 POLSKA



Straż Graniczna w czwartek skontrolowała 9,1 tys. osób przyjeżdżających do kraju; 5,9 tys. osób skontrolowano na granicy wewnętrznej z krajami UE w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w piątek Straż Graniczna.





08:38 WĘGRY

Jedenaście osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i zanotowano 99 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w piątek na rządowej stronie internetowej poświęconej koronawirusowi.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 250, zaś wszystkich stwierdzonych zakażeń do 2383.



Do tej pory 401 osób uznano za wyleczone i opuściły one szpitale. Na kwarantannie domowej przebywa obecnie niecałe 11 tys. osób.





08:16 USA

Społeczna izolacja działa zbawiennie na artystów. Wczoraj informowaliśmy, że nową piosenkę nagrali The Rolling Stones, dziś pojawił się utwór New Kids On The Block.





Wideo youtube





08:11 POLSKA



Śluby i wesele w czasach pandemii koronawirusa w Polsce? Niektórzy nowożeńcy zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne "tak" w tym trudnym czasie. Inni podjęli trudną decyzję o przełożeniu uroczystości. "Śluby mogą się odbywać, wkrótce doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wesel" - zapowiedział kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki.









08:02 ŚWIAT

To będzie wyjątkowy Ramadan dla 1,8 miliara muzułmanów na całym świecie. W Turcji meczety na terenie całego kraju pozostają zamknięte, a wizyty na cmentarzach podlegają specjalnym restrykcjom. 1 tureckich prowincji obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domów. Wyjątkiem przez pierwsze dwa dni, właśnie z powodu ramadanu, będzie wyjście po zakupy do najbliższego w okolicy sklepu spożywczego, ale tylko pieszo i w godzinach 9-14. Podobny zakaz ma zostać powtórzony w następny weekend, od 1 do 3 maja.



Z kolei w Indonezji - największym muzułmańskim kraju na świecie - znacznie ograniczono prawo do poruszania się między prowincjami.





07:52 USA

W stanie Nowy Jork nawet 13,9 proc. ludności, czyli ok. 2,7 mln osób, mogło być już zakażonych koronawirusem - szacują lokalne władze po przeprowadzeniu 3 tys. testów serologicznych na obecność antyciał. Przypadków wykrytych w laboratoriach jest dziesięć razy mniej.







07:50 HOLANDIA



Holenderska deblistka Demi Schuurs w czasie pandemii koronawirusa trenuje ze swoim belgijskim szkoleniowcem na korcie w miejscowości Neeritter w prowincji Limburgia, przez który przebiega granica państwowa Holandii i Belgii.







07:45 POLSKA

Dla blisko 280 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników kończą się w piątek zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względów epidemicznych zostali oni sklasyfikowani przez nauczycieli zdalnie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przystąpią do egzaminów maturalnych.





07:40 POLSKA

Odmrażanie gospodarki będzie kontynuowane. Na horyzoncie widać już otwarcie galerii handlowych. Rząd zaś pracuje nad wzmocnieniem antykryzysowym - podała w piątek "Rzeczpospolita".



"18 maja otwarte mają być galerie handlowe - wynika z naszych informacji potwierdzonych w kilku źródłach. Nasi informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison" - czytamy w piątkowej "Rz".

07:23 PORTUGALIA

Sprzedaż leków uspokajających i antydepresyjnych zwiększyła się w Portugalii w marcu o 28 proc. Eksperci wskazują, że wyraźny wzrost popytu na te medykamenty ma bezpośredni związek z epidemią koronawirusa.





07:22 POLSKA

Pracownicy służby zdrowia mogą zrobić test na Covid-19 w każdej chwili, kiedy tylko tego potrzebują - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie opublikowanym w piątek w "Super Expressie".





07:03 HOLANDIA

Koronawirus prawdopodobnie wykorzystuje dwa konkretne typy komórek w nosie jako bramę do ludzkiego ciała. Naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen (UMCG) do takich wniosków doszli wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii i Francji - informuje "De Telegraaf".





07:02 WIELKOPOLSKIE

43 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wyniki, które dodarły do tej placówki w czwartek późnym wieczorem, potwierdziły zakażenie u 34 kolejnych podopiecznych i 9 pracowników.





06:57 JAPONIA

Burmistrz Osaki został ukarany po tym, jak powiedział, że w czasie społecznej izolacji to mężczyźni powinni robić zakupy, bo kobiety nie potrafią się szybko zdecydować- podaje AFP.

Ichiro Matsui stwierdził pytany przez reportera czy nie uważa, że jego odpowiedź jest niestosowana odpowiedział, że z jego słowa są zgodne z tym, co zaobserwował w swojej rodzinie.





06:35 NIEMCY

Mamy najnowsze dane z Niemiec. U naszych sąsiadów wykryto 2337 nowych przypadków koronawiruwsa. Oznacza to, że dotychczas koronawirus wykryto u 150 383 Niemców. Odnotowano też 227 dobowych zgonów. Całkowita ich liczba wynosi 5321.

/ RMF FM





06:28 SZKOCJA

Piłkarze szkockiego zespołu Hibernian uhonorują w nowym sezonie brytyjską służbę zdrowia (NHS) walczącą z pandemią koronawirusa. Zagrają w specjalnych koszulkach, a na mecze klub będzie zapraszać przedstawicieli służby zdrowia.







06:22 BRAZYLIA

W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zmarło z powodu koronawirusa 407 osób - poinformowało w czwartek wieczorem czasu miejscowego ministerstwo zdrowia tego kraju. To najwyższa dobowa liczba zgonów w Brazylii od początku pandemii.Według oficjalnych danych do tej pory w Brazylii, największym kraju Ameryki Południowej, potwierdzono blisko 50 tysięcy zakażeń koronawirusem, 3313 osób zmarło.







06:17 USA





06:11 WŁOCHY

W piątek w Rzymie rozpoczynają się próby w celu przygotowania transportu miejskiego do drugiej fazy walki z epidemią koronawirusa, czyli znoszenia restrykcji, w tym zakazu opuszczania domu bez uzasadnionego powodu i odmrażania gospodarki.





06:06 CZECHY

W Czechach niektóre sklepy, siłownie - z wyłączeniem użytkowania szatni i wspólnych pryszniców, biblioteki i otwarte części zoo oraz ogrodów botanicznych zostaną otwarte w poniedziałek. Podczas nabożeństw religijnych będzie mogło wziąć udział 15 osób.

11 maja sklepy i galerie handlowe o powierzchni większej niż 2500 metrów kwadratowych zostaną otwarte, ponownie zaczną działać restauracje i bary, które mają ogródki.

Fryzjerzy, barberzy, kosmetyczki również wrócą do pracy 11 maja.

05:58 MEKSYK

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku przekroczyła tysiąc. Jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju, w ciągu ostatnich 24 godzin na Covid-19 zmarło kolejnych 99 osób, a od początku epidemii - 1069. W sumie w tym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 11 633 osób.







05:42 WŁOCHY

45 milionów turystów mniej w tym roku we Włoszech, straty w wysokości 30 miliardów euro - takie konsekwencje pandemii koronawirusa przedstawiono w raporcie dla federacji dzierżawców i właścicieli plaż. Apelują oni do rządu o wsparcie finansowe.







05:35 MEKSYK

Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych podczas gwałtownych protestów w Wenezueli przeciwko rosnącym cenom żywności w czasie pandemii koronawirusa - poinformowała w czwartek wenezuelska armia.





05:23 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson planuje powrót do pracy już w najbliższy poniedziałek - podał w czwartek wieczorem dziennik "Daily Telegraph". Jak twierdzi gazeta, ma to związek z podziałami w rządzie w kwestii utrzymywania ograniczeń.





05:15 USA

Przy ponadpartyjnym poparciu Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek kolejny pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki. Wart jest on blisko pół biliona dolarów; ponad 300 mld przewidziano na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.





05:10 USA

W Stanach Zjednoczonych na koronawirusa zmarło już 49 759 osób; w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł o 3176 - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Zgodnie z danymi Uniwersytetu na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta globalnej liczby zgonów osób zakażonych koronawirusem.