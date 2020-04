Tylko w sobotę w Polsce poinformowano o 363 nowych zakażeniach i 16 zgonach. Aktualny bilans epidemii w kraju, to 8742 przypadki zakażeń, 347 ofiar śmiertelnych. Szybkie testy dotarły do Polski z Korei Południowej. Jak zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – testy będą wykonywane w 15 min i w pierwszej kolejności trafią do medyków. Najnowsze dane z USA mówią o 1891 kolejnych zgonach osób chorych na Covid-19. W Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad 732 tys. przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

