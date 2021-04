W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 8 427 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 541 pacjentów z Covid-19. Na szczepienie od dziś mogą się w Polsce zapisywać osoby w wieku 40 i 41 lat. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie z kolei przekonywał seniorów do przyjęcia szczepionki. Premier Rząd ogłosił, że w długi majowy weekend w miastach wojewódzkich będą działać mobilne punkty szczepień. Węgry wprowadzą tzw. zaświadczenia zaświadczenia o ochronie przed koronawirusem. Na czym będzie to polegać? Sprawdźcie w naszej relacji! Śledzimy w niej najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie.

NFZ zapowiedział, że będzie przekonywał do szczepień przeciw Covid-19 wszystkich seniorów, którzy dotąd tego nie zrobili / JESSICA PASQUALON / PAP/EPA

13:38 Węgry

Rząd Węgier upoważnił ministra spraw zagranicznych Petera Szijjarto do zawierania dwustronnych umów z innymi państwami o uznawaniu zaświadczeń o ochronie przed koronawirusem - przekazał szef kancelarii premiera Gergely Gulyas na konferencji prasowej.



Gulyas oświadczył, że Węgry będą zawierać umowy o wzajemnym uznaniu zaświadczeń z każdym krajem, który jest na to otwarty.



Jak zaznaczył, w piątek zostanie najpewniej przekroczony poziom 4 mln osób zaszczepionych co najmniej raz przeciwko koronawirusowi, w związku z czym złagodzone zostaną kolejne restrykcje.



Zapowiedział np., że będzie można wjeżdżać do kraju z zaświadczeniem o ochronie przed koronawirusem bez konieczności odbywania kwarantanny, i że dotyczy to także obywateli państw, z którymi zawarte zostaną wyżej wspomniane umowy.

13:25 Szczepienia seniorów

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie próbował przekonać najstarszych Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Konsultanci mają zadzwonić do osób, które jeszcze się nie zarejestrowały.

Zaraz po majówce konsultanci zarówno NFZT-u jak i rządowej infolinii mają podjąć próbę dotarcia do osób, które są najbardziej zagrożone, a dotąd nie zaszczepiły się lub nawet nie podjęły wysiłku, by się zarejestrować. Porównywane już teraz są listy ubezpieczonych po numerach PESEL i listy osób w systemie rejestracji - powiedział minister Niedzielski.

Niewykluczone, że poza samą rozmową o skuteczności szczepień konsultanci od razu zapiszą daną osobę na szczepienie.

Wtedy (po 8 maja - red.) oczywiście będziemy patrząc na to jaki jest stopień osób zarejestrowanych podejmować i prowadzić dalej tą dyskusję, bo jeżeli poziom rejestracji będzie stosunkowo duży to skłonność do takiej rozmowy na temat zachęty będzie mniejsza - przekazał szef resortu zdrowia.

Niedzielski nie zdradza, jakie zachęty wchodzą w grę.

13:10 Co dalej ze szczepieniami w Polsce?

Cytat 9 maja, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania na szczepienia w poszczególnych rocznikach, będziemy podejmowali kolejne decyzje dotyczące procesu szczepień przeciw Covid-19 powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

12:59 Adam Niedzielski przyjął szczepionkę przeciwko Covid-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjął dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie szczepionkę przeciwko Covid-19.



12:35 Europarlament popiera certyfikaty szczepionkowe

Parlament Europejski w głosowaniu poparł wydawanie certyfikatów szczepionkowych w Unii Europejskiej. Europosłowie chcą, aby zaświadczenia potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie podczas pandemii, obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy.



Dokument, który może być w formie cyfrowej lub papierowej, będzie potwierdzał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub niedawno uzyskała negatywny wynik testu albo wyleczyła się z infekcji. Ma on ułatwić poruszanie się po UE. Europosłowie chcą też zmiany nazwy na "unijny certyfikat Covid-19" zamiast proponowanego przez Komisję Europejską "cyfrowego zielonego certyfikatu".



Rezolucja została przyjęta 540 głosami za, przy 119 przeciw i 31 wstrzymujących się. Jest ona mandatem do negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z krajami członkowskimi UE.

11:40 Mobilne punkty szczepień ruszają w Polskę

Premier Mateusz Morawiecki i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk ogłosili na konferencji prasowej, że w długi majowy weekend w miastach wojewódzkich będą działać mobilne punkty szczepień przeciwko Covid-19. Każdy, kto ma wystawione e-skierowanie, będzie mógł tam przyjąć jednodawkowy preparat Johnson & Johnson bez wcześniejszego umawiania się.

10:40 541 zgonów i ponad 8 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 8 427 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 541 pacjentów z Covid-19.

10:20 Nowe dane o dostępności respiratorów i łóżek covidowych w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce zajętych jest obecnie 2 895 z 4 439 dostępnych respiratorów i 24 667 z 43 498 dostępnych łóżek covidowych.





09:00 Jak Polacy oceniają zmiany w programie szczepień?

78 proc. Polaków popiera pomysł rządu, aby każda dorosła osoba mogła od 10 maja zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". 5 proc. respondentów ocenia ten pomysł negatywnie, a 17 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

"SE" przypomina, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno, że do 10 maja każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisać się na szczepienie.





07:18 ZUS: Po majówce kolejna odsłona tarczy antykryzysowej

Możliwość zwolnienia z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku przedsiębiorców z kilkudziesięciu branż - zakłada najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej. Wnioski będzie można składać od 4 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



ZUS wyjaśnia, że przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać do końca czerwca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.



Od wtorku (4 maja) przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość nawet pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż. Szacujemy zgodnie z najnowszą odsłoną tarczy, że ze zwolnienia z opłacania składek będzie mogło skorzystać ponad 400 tys. firm. Daje to kwotę wsparcia na około 2,5 mld złotych - wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

06:26 Prof. Flisiak: Poczekajmy, co się wydarzy po długim weekendzie

Jest bardzo duży optymizm. Media pieją o obluzowaniach - zwykle jestem optymistyczny, ale studzę nieco nastroje - powiedział PAP prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.



Poczekajmy, co się wydarzy po długim weekendzie. Poczekajmy z tydzień, do ok. 10 maja. Jeżeli nie będzie wzrostu zakażeń, plan ten można będzie wdrożyć - dodał ekspert. Podkreślił, że przedstawione przez premiera rekomendacje to jednak plan i może ulec on pewnym modyfikacjom. 10 maja będziemy widzieć, czy jest on do zrealizowania, czy też trzeba będzie go zmodyfikować - dodał.



Pytany o to, dlaczego data 10 maja jest tak ważna, prof. Flisiak wskazał na powrót części dzieci do szkół i majówkę. Przypomniał, że był za innym rozwiązaniem dotyczącym powrotu dzieci do szkół - chciał, aby szkoły były otwierane w poszczególnych powiatach, a nie w całej Polsce.

06:12 Kolejne roczniki mogą zapisywać się na szczepienie

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą się w Polsce zapisywać osoby w wieku 40 i 41 lat. Mogą to zrobić przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień.



06:10 Część ozdrowieńców niezdolna do pracy nawet przez 3 miesiące

Prawie 10 proc. ozdrowieńców, którzy przebyli Covid-19, jeszcze przez trzy miesiące nie jest zdolnych do pracy z powodu powikłań wywołanych przez tę chorobę - wynika z badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z Hiszpanii.

Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Murcji (UCAM) przeanalizowali statystyki hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych pod kątem długości czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim i objawów uniemożliwiających ozdrowieńcom powrót do pracy.



Badanie przeprowadzono na próbie ponad miliona osób, które zostały wyleczone z Covid-19 w 2020 r. Autorzy analiz wskazali, że prawie 100 tys. ozdrowieńców potrzebuje co najmniej kwartału, aby móc powrócić do wykonywania zadań zawodowych.



Badacze wskazali, że wśród osób, które przez ponad 3 miesiące od przebycia Covid-19 są niezdolne do pracy, znajdują się zarówno pacjenci leczeni na oddziałach intensywnej terapii, jak również ci, którzy nie wymagali hospitalizacji.



Wśród najczęściej deklarowanych przez ozdrowieńców symptomów choroby były duszności, kaszel, a także poczucie zmęczenia.