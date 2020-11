Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich. Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło 1707 zarażonych osób. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin. Większość osób, które przeszły Covid-19, nadal ma wystarczającą liczbę komórek odpornościowych, by zapobiec ponownej infekcji - pisze "New York Times" o wynikach badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Odporność organizmu może trwać lata lub dekady. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Tymczasowy szpital zakaźny na stadionie PGE Narodowym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

- Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 19 883 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 603 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 772 823 zakażonych. Nie żyje 11 451 spośród nich.

- Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło 1707 zarażonych osób. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin.



- Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 2 015 608, po wykryciu w ciągu minionej doby 23 610 nowych przypadków - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zgonów jest najwyższy od początku epidemii: od środy zmarło 463 chorych na Covid-19. Zmarło od początku pandemii 34 850 osób.





- Większość osób, które przeszły Covid-19, nadal ma wystarczającą liczbę komórek odpornościowych, by zapobiec ponownej infekcji - pisze "New York Times" o wynikach badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Odporność organizmu może trwać lata lub dekady.



09:30 Rosja

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła 2 015 608, po wykryciu w ciągu minionej doby 23 610 nowych przypadków - poinformował sztab rządowy. Dobowy przyrost zgonów jest najwyższy od początku epidemii: od środy zmarło 463 chorych na Covid-19. Zmarło od początku pandemii 34 850 osób.





09:05 Japonia

W Tokio zgłoszono w czwartek 534 nowe zakażenia koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Władze miasta podniosły alert epidemiczny na najwyższy poziom. Poprzedniego dnia w Japonii wykryto 2203 nowe infekcje, co jest największym dobowym bilansem w tym kraju.



Liczba nowych zakażeń w Tokio po raz pierwszy od początku kryzysu przekroczyła 500. Premier Yoshihide Suga oświadczył, że Japonia jest w stanie "maksymalnego alertu" i wezwał mieszkańców, by robili, co w ich mocy, aby uniknąć dalszych infekcji - przekazała japońska agencja Kyodo.

09:02 Afryka

Liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w Afryce przekroczyła 2 miliony - poinformowały Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Na kontynencie zmarło dotąd 48 048 zakażonych osób.



Najwięcej przypadków oraz ofiar śmiertelnych odnotowano dotąd w Republice Południowej Afryki - zmarło tam 20 556 z ponad 757 tys. zakażonych osób. Jednak obecnie najgorsza sytuacja jest w Maroku, które przeżywa właśnie szczyt pandemii, notując ponad 5 tys. nowych infekcji dziennie.



W przeciwieństwie do Europy i Ameryk większość krajów Afryki po pokonaniu pierwszej fali wirusa w czerwcu i lipcu nie notuje zwiększonej liczby zakażeń.



Licząca 1,3 mld mieszkańców Afryka jest dotąd najmniej dotkniętym pandemią kontynentem poza Australią. Najwięcej zakażeń odnotowano dotąd w Amerykach - ponad 23 mln - oraz w Europie - ponad 15 mln.

08:59 Czechy

5515 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w środę w Czechach; to o 3405 infekcji mniej niż w poprzednią środę - wynika z opublikowanych w czwartek danych ministerstwa zdrowia.

Od marca, kiedy zanotowano pierwsze przypadki SARS-CoV-2, koronawirusa wykryto u 475 284 osób. Ponad trzy czwarte z nich już wyzdrowiało.



Ostatnie dane wskazują, że liczba zgonów osób zakażonych SARS-CoV-2 w środę wzrosła o 66 - do 6740. Prawie połowa wszystkich zgonów przypada na listopad. Najwięcej osób - 256 - zmarło 3 listopada.

08:58 Ukraina

Na Ukrainie wykryto 13 357 nowych infekcji koronawirusem, 257 zakażonych zmarło, a 7400 pacjentów wyzdrowiało - poinformował minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwyższy dzienny bilans zakażeń i zgonów od początku pandemii.



W środę przeprowadzono w kraju ok. 65 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 40,5 tys. metodą PCR.

07:09 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem zwiększyła się w ciągu ub. doby o 22 609 - do 855 916. Zmarło 251 osób. Liczba zgonów wzrosła zatem do 13 370 - poinformował Instytut ds. Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI).



Pomimo wprowadzenia w Niemczech 2 listopada częściowego lockdownu sytuacja epidemiczna nie uległa znaczącej poprawie. Rząd chce dalszych ograniczeń, ale dotychczas nie uzgodniono ich z premierami krajów związkowych.



07:00 Zgony w Polsce

Do tej pory w Polsce umierało dziennie średnio 1100 osób. W październiku były dni, gdy umieralność była nawet dwukrotnie wyższa - mówi Rafał Halik z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Jak zaznacza, na razie trudno postawić pełną diagnozę, skąd tak gwałtowne wzrosty liczby zgonów.



06:31 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował o zarejestrowaniu w USA w ciągu ostatniej doby 1707 ofiar śmiertelnych Covid-19. Zaraziło się 161 934 kolejnych osób. Od wybuchu epidemii w USA odnotowano łącznie 11 mln 498 515 przypadków zakażeń. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 250 180.



Dane te oznaczają, że Stany Zjednoczone odnotowały najwięcej zgonów z powodu Covid-19 od ponad sześciu miesięcy. Z powodu wirusa każdej minuty umiera co najmniej jeden Amerykanin.

Telewizja CNN cytuje prof. Jonathana Reinera z George Washington University School of Medicine, który przewiduje, że będzie coraz gorzej. Potworna liczba zgonów, którą widzieliśmy wczoraj w Stanach Zjednoczonych (...) odzwierciedla liczbę osób zakażonych trzy tygodnie temu, dwa do trzech tygodni temu, ponieważ przychodzi to opóźnieniem - mówiłReiner.



06:15 Wykorzystali pandemię, by wyłudzić 16 mln dolarów z funduszy pomocowych

Siedmiu mężczyznom z Teksasu i Illinois postawiono zarzuty zdefraudowania 16 mln dolarów z funduszy pomocowych dla małych firm na czas epidemii koronawirusa. Uzyskane pieniądze przeznaczyli m.in. na zakup lamborghini i porsche.

06:02 Pandemia a wydatki Polaków

W pandemii wydatki ograniczyło 61 proc. Polaków - wynika z badania "Barometr oszczędności". Ponad 43 proc. postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów i usług, a 35 proc. ze względu na spodziewane podwyżki.

Autorzy badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów wskazali, że epidemia zmusiła konsumentów do rezygnacji m.in. z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych (35 proc.), kupowania artykułów do pielęgnacji i perfum (34 proc.). Mniej pieniędzy na ubrania i obuwie codziennego użytku przeznacza 1/3 respondentów, a co 5. na odzież biznesową. Z kolei 19 proc. badanych zredukowało wydatki na jedzenie.

38 proc. ankietowanych nie kryje, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Ponad połowa twierdzi, że pozostała bez zmian, a 6,2 proc. uważa, że jest lepsza niż przed wybuchem koronawirusa. Analitycy zaznaczyli, że Polacy starają się panować nad wydatkami - 39 proc. osób mocniej kontroluje swoje finanse niż wcześniej. Nieco ponad połowa "zarządza finansami tak samo jak wcześniej"; 9 proc. twierdzi, że mniej skrupulatnie sprawdza stan konta.

05:59 Zamknięte granice

Granice lądowe USA z Kanadą i Meksykiem pozostaną zamknięte co najmniej do 21 grudnia. Wyjątkiem będą podróże absolutnie niezbędne. Powodem jest rosnąca liczba przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - poinformowały źródła oficjalne w Waszyngtonie i Ottawie. Meksykańskie MSZ potwierdziło później te ustalenia wpisem na Twitterze.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby zachorowań i zgonów na Covid-19, ale oba te wskaźniki szybko wzrastają również w pozostałych dwóch krajach.

Restrykcje przy przekraczaniu wspólnych granic wprowadzono po raz pierwszy w marcu i od tego czasu są co miesiąc przedłużane.

05:49 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 3 918 nowych przypadkach koronawirusa i 502 kolejnych zgonach. Łączna liczba zachorowań przekroczyła milion i wynosi obecnie 1 015 071 a zgonów zbliża się do 100 tys. (99 528).



Resort rutynowo zastrzega, że są to jedynie przypadki potwierdzone oficjalnie oraz, że rzeczywista liczba przypadków zakażeń i zgonów może być znacznie wyższa.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa Meksyk jest czwartym najbardziej dotkniętym krajem świata, po USA, Brazylii oraz Indiach.

05:47 Nowy Jork

Od dziś nowojorskie szkoły publiczne będą zamknięte / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Od dziś szkoły publiczne w Nowym Jorku będą zamknięte na czas nieokreślony. Przejdą całkowicie na nauczanie zdalne. Burmistrz Bill de Blasio uzasadnił tę decyzję podwyższeniem w mieście wskaźnika zakażeń Covid-10 w ciągu siedmiu dni średnio do 3 proc.



W samych tylko szkołach odsetek testów na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem jest stosunkowo niski i sytuuje się poniżej 1 proc.

05:40 Odporność na koronawirusa może trwać lata

Większość osób, które przeszły Covid-19, nadal ma wystarczającą liczbę komórek odpornościowych, by zapobiec ponownej infekcji - pisze "New York Times" o wynikach badań Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Odporność organizmu może trwać lata lub dekady.



Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego - jak zaznacza "NYT" - nie były recenzowane ani publikowane w czasopismach naukowych. "Jest to jednak jak dotąd najbardziej kompleksowe i długotrwałe badanie pamięci immunologicznej wobec koronawirusa" - twierdzi.



"NYT" odnotowuje, że wnioski naukowców "mogą przynieść ulgę ekspertom, którzy obawiają się, że odporność na wirusa może być krótkotrwała i że konieczne mogą być wielokrotne szczepienia, by kontrolować pandemię".