Blisko 125 tysięcy ludzi zaszczepionych zostało wczoraj w całym kraju przeciwko Covid-19: to dobowy rekord kampanii szczepień w Polsce. Środa jest w naszym kraju trzecim dniem szczepień populacyjnych: w ramach tzw. etapu pierwszego szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia.

Praca na oddziale intensywnej terapii w rzymskim szpitalu San Filippo Neri / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

* O 6 789 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 389 chorych na Covid-19 poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 489 512 wykrytych zakażeń i 36 054 ofiary śmiertelne. WIĘCEJ przeczytacie TUTAJ >>>>

* Blisko 125 tysięcy ludzi zaszczepionych zostało wczoraj w całym kraju przeciw Covid-19: to dobowy rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w Polsce. W sumie zaś wykonaliśmy już ponad 905 tysięcy szczepień.

* Nie milkną komentarze po zaszczepieniu przeciw Covid-19 posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego. Minister zdrowia zapowiedział już kontrolę szczepień na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. WIĘCEJ przeczytacie TUTAJ! >>>>

* W Polsce wykryty został drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa: zakażona nią została nauczycielka z Wrocławia. WIĘCEJ piszemy TUTAJ! >>>>

* Jutro zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. CZYTAJ WIĘCEJ>>>



* Prawie połowa Polaków popiera przedsiębiorców, którzy wbrew obostrzeniom otwierają swoje biznesy: taki wniosek płynie z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ankietowanych zapytaliśmy również o to, w jakiej kolejności rząd powinien znosić koronawirusowe restrykcje. PEŁNE WYNIKI sondażu znajdziecie TUTAJ! >>>>

*WHO poinformowała, że liczba krajów i terytoriów, gdzie obecnie występuje brytyjski wariant koronawirusa, wynosiła 70 na dzień 25 stycznia, o 10 więcej niż 12 stycznia.





* Lockdown w Anglii potrwa przynajmniej do 8 marca. Brytyjski premier wyraził nadzieję, że tego dnia będą mogły zostać otwarte szkoły, a wcześniej zapowiadał, iż będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji.

* Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował, że na całym świecie koronawirusem zaraziło się od początku pandemii już ponad 100 milionów ludzi.

18:36 WHO o nowych mutacjach koronawirusa

Liczba krajów i terytoriów, gdzie obecnie występuje brytyjski wariant koronawirusa, wynosiła 70 na dzień 25 stycznia, o 10 więcej niż 12 stycznia - ogłosiła w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).



Wariant południowoafrykański, podobnie jak brytyjski jest znacznie bardziej zaraźliwy niż pierwotny SARS-CoV-2, także nadal się rozprzestrzenia i jest teraz obecny w 31 krajach i terytoriach, czyli w ośmiu krajach więcej - podaje WHO w cotygodniowym przeglądzie epidemicznym.



Z kolei wariant brazylijski występuje obecnie w ośmiu krajach.





18:31 Pogorszenie się sytuacji pandemicznej we Włoszech

We Włoszech nastąpiło pogorszenie sytuacji pandemicznej - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, ogłoszonych w środę. Tego dnia poinformowano o utworzeniu w kraju konsorcjum grup naukowych, które będą prowadzić badania genetyczne nad koronawirusem.



Według dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia zanotowano w ciągu doby 467 zgonów na Covid-19 i 15204 następne zakażenia. Dzień wcześniej stwierdzono 10,5 tys. nowych przypadków koronawirusa.



Wykonano rekordową dzienną liczbę testów molekularnych i antygenowych - ponad 293 tys. Wzrost tej liczby wynika z coraz większej powszechności błyskawicznych badań, które są wykonywane w puntach przy aptekach. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 20 minut.



Łączny bilans zmarłych na Covid-19 wzrósł do 86889.





18:28 Pandemia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1725 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 25 308 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w środę po południu brytyjski rząd. Liczba zaszczepionych osób przekracza 7,16 mln.





18:00 JOHNSON SUGERUJE, ŻE LOCKDOWN POTRWA PRZYNAJMNIEJ DO 8 MARCA

Lockdown w Anglii potrwa przynajmniej do 8 marca - zasugerował w środę Boris Johnson. Brytyjski premier wyraził nadzieję, że tego dnia będą mogły zostać otwarte szkoły, a wcześniej zapowiadał, iż będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji.

Wydaje się, że nasze wysiłki zmniejszyły wskaźnik R (określający rozprzestrzenianie się epidemii - PAP), ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby wiedzieć dokładnie, jak szybko będzie można bezpiecznie ponownie otworzyć nasze społeczeństwo i gospodarkę - mówił Johnson w Izbie Gmin.



Zapowiedział, że rząd zamierza przedstawić plan wychodzenia z lockdownu w tygodniu rozpoczynającym się 22 lutego. Zastrzegł, że plan jest uzależniony od postępu w programie szczepień, możliwości publicznej służby zdrowia oraz od tego, czy spadać będzie liczba osób umierających z powodu Covid-19.



Ponowne otwarcie szkół musi być naszym narodowym priorytetem, a pierwszą oznaką powrotu do normalności powinien być powrót uczniów do klas - powiedział brytyjski premier, powtarzając wcześniejszą zapowiedź, że będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji. Ale oświadczył, że nie nastąpi to, tak jak do tej pory liczono, tuż po przerwie międzysemestralnej, czyli od 15 lutego.



Jeżeli osiągniemy nasz cel, jakim jest zaszczepienie pierwszą dawką wszystkich osób z czterech najbardziej narażonych grup do 15 lutego (...), to grupy te uzyskają odporność na wirusa około trzy tygodnie później, czyli do 8 marca. Mamy zatem nadzieję, że można będzie bezpiecznie rozpocząć ponowne otwieranie szkół od poniedziałku 8 marca, a następnie - wtedy lub później - znieść inne ograniczenia gospodarcze i społeczne, jeśli pozwolą na to dane - oświadczył brytyjski premier.





17:42 W CZECHACH MOŻLIWE WSTRZYMANIE NA 14 DNI PODAWANIA PIERWSZEJ DAWKI SZCZEPIONKI PRZECIWKO COVID-19

Rzeczniczka ministerstwo zdrowia Czech Barbora Peterova poinformowała w środę o zaleceniu resortu wstrzymania na 14 dni podawania pierwszej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

Powodem jest brak szczepionki i konieczność podania drugiej dawki osobom, które już otrzymały pierwszą.

Wstrzymano także rejestrację nowych osób zainteresowanych szczepieniami. Dotyczy to zarówno grupy seniorów 80+, jak i pracowników służby zdrowia. Według Peterovej ostateczne decyzje w swoich krajach (województwach) podejmują tamtejsi koordynatorzy. Wstrzymana ma być także rejestracja nowych chętnych na szczepienia.

Po opublikowaniu wypowiedzi swojej rzeczniczki szef resortu zdrowia Jan Blatny zaprzeczył w czeskiej telewizji publicznej, że ministerstwo zaleca wstrzymanie szczepień pierwszymi dawkami. Jego zdaniem w Czechach nie ma aż tak wielkiego niedoboru szczepionek, żeby trzeba było wstrzymywać podawanie preparatu.





17:36 POSŁOWIE LEWICY PRZEDSTAWILI "PLAN RATUNKOWY" DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH KRYZYSEM

Objęcie rządową pomocą wszystkich gmin w kraju, uporządkowanie klasyfikacji działalności gospodarczych i ujęcie w tarczy finansowej m.in. przedsiębiorców produkujących żywność, prowadzących firmy sprzątające, sprzedaż hurtową i detaliczną - proponują posłowie Lewicy w ramach "planu ratunkowego" dla polskiej gospodarki.

Posłowie Lewicy - Joanna Senyszyn i Marek Rutka - zwołali w środę w Gdyni konferencję prasową, podczas której przedstawili "plan ratunkowy" dla branż dotkniętych kryzysem spowodowanym przez pandemię Covid-19.

Przygotowaliśmy projekt ustawy, której celem jest zwiększenie pomocy dla przedsiębiorców, w tym również przedsiębiorców z Pomorza, którzy nie zostali do tej pory ujęci w tarczach antykryzysowych- oświadczył Marek Rutka.

Poinformował, że Lewica proponuje rozszerzenie listy działalności gospodarczych wspieranych w ramach tarcz finansowych m.in. o sprzedaż hurtową i detaliczną, usługi taksówkarskie, produkcję żywności, firmy sprzątające, działalność kulturalną.





17:26 PUNKT SZYBKICH TESTÓW ANTYGENOWYCH DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO HOLANDII

Pasażerowie podróżujący z portu lotniczego Katowice do Holandii od środy mają możliwość wykonania na lotnisku szybkich komercyjnych testów antygenowych pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19.

To odpowiedź na wprowadzenie przez Holandię wymogu posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od czterech godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich samolotów do Holandii. Z Katowice Airport połączenie takie - do Eindhoven - realizuje linia lotnicza Wizz Air.

Punkt badań zlokalizowany jest w kontenerze przed terminalem pasażerskim A. Na lotnisku informację dotyczącą miejsca wykonywania testów antygenowych można uzyskać przy wejściu do terminalu A (w punkcie pomiaru temperatury) oraz w punkcie informacji lotniskowej.

Badanie, którego koszt to 120 zł, realizuje Laboratorium Medyczne Lab-Med. Preferowana jest płatność kartą. Pasażer otrzymuje zaświadczenie w języku polskim lub angielskim potwierdzające uzyskany wynik testu. Dokument jest przekazywany drogą elektroniczną w ciągu 40 minut od pobrania materiału.





17:17 MEDIA: JAPOŃSKA FIRMA WYPRODUKUJE 90 MLN DAWEK SZCZEPIONKI ASTRAZENECA

Japońska firma JCR Pharmaceuticals wyprodukuje na użytek krajowy 90 mln dawek szczepionki opracowanej przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki, co ma zmniejszyć ryzyko opóźnień w dostawach - podał w środę tygodnik "Nikkei Asian Review".

W związku z doniesieniami o opóźnieniach dostaw szczepionek na świecie władze Japonii są "coraz bardziej zdesperowane", by na czas zdobyć dawki dla 126 mln mieszkańców kraju - podała japońska gazeta.

Premier Yoshihide Suga zapowiadał wcześniej, że Japonia dostanie szczepionki dla wszystkich mieszkańców przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które zostały już przełożone o rok z powodu pandemii.

Przygotowania do produkcji szczepionek przeciw Covid-19 w Japonii trwają już od około roku, a japońskie urzędy nadzorcze pracują nad zatwierdzeniem zakładów produkcyjnych i samych preparatów. Wytworzona w kraju szczepionka nie trafi prawdopodobnie do dystrybucji przed majem - podał "Nikkei Asian Review".





17:00 BISKUP PRZEPRASZA ZA ZASZCZEPIENIE SIĘ POZA KOLEJNOŚCIĄ



Biskup Sebastian Taltavull, odpowiedzialny za hiszpańską diecezję Majorka, przeprosił za zaszczepienie się przeciw Covid-19 poza kolejnością. Hierarcha powiedział, że nie przypuszczał, iż jego działanie jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi szczepień.

Sprawa duchownego, którą nagłośniły lokalne media, znalazła swój finał w środę przed południem, kiedy bp Taltavull otrzymał drugą dawkę szczepionki.

W poniedziałek ordynariusz diecezji Majorka przeprosił za “swoje postępowanie oraz spowodowane zamieszanie", ale regionalne media wskazują, że wina hiszpańskiego biskupa nie jest jednoznaczna.





16:50 WĘGRY JAKO PIERWSZE PAŃSTWO W UE OTRZYMAŁY LEKARSTWO NA COVID-19 BAMLANIVIMAB

Węgry jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej otrzymały w środę partię 2400 dawek leku bamlanivimab, stosowanego do leczenia chorych na Covid-19 - poinformowała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller na konferencji prasowej online.



Mueller powiedziała, że bamlanivimab, który jest produkowany przez amerykańską firmę farmaceutyczną Eli Lilly, stosuje się w początkowej fazie choroby Covid-19.



Dyrektor szpitala w południowym Peszcie Istvan Valyi-Nagy oznajmił, że lek ten zawiera antyciała z osocza osób, które wyzdrowiały po przebyciu Covid-19, i może być zażywany 7-10 dni po zakażeniu, nawet przez pacjentów objętych opieką ambulatoryjną.





16:45 KWARANTANNA W HOTELACH PO PRZYJEŹDZIE Z KRAJÓW WYSOKIEGO RYZYKA

Brytyjscy obywatele i rezydenci powracający z krajów z "czerwonej listy" będą kierowani na 10-dniową, obowiązkową kwarantannę w miejscach zakwaterowania zapewnianych przez rząd, takich jak hotele - ogłosił w środę brytyjski premier Boris Johnson.

Obowiązkowa kwarantanna będzie dotyczyć przyjazdów z 22 krajów - m.in. wszystkich państw Ameryki Południowej, a także Portugalii i RPA - z których obowiązuje już zakaz podróży. Nie dotyczy on jednak przyjazdów obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii, którzy w nich obecnie przebywają.







16:40 MEDYCY CZEKAJĄ NA PIERWSZĄ DAWKĘ SZCZEPIONKI

W woj. warmińsko-mazurskim jest spora grupa medyków, którzy nie dostali pierwszego zastrzyku przeciwko COVID-19. W szpitalu wojewódzkim w Elblągu na pierwsza dawkę czeka 500 chętnych, a w Olsztynie w szpitalu wojewódzkim - 300 osób.



W woj. warmińsko-mazurskim trwają szczepienia medyków. Niektórzy przyjmują drugą dawkę, ale nie brakuje takich, którzy ciągle czekają na pierwszą.



W naszym szpitalu takich medyków jest 500 - poinformowała PAP dyrektor szpitala wojewódzkiego w Elblągu Elżbieta Gelert. Dodała, że jeśli tak jak obecnie szpital będzie otrzymywał 180 szczepionek tygodniowo, szczepienia medyków winny się zakończyć za dwa - trzy tygodnie.





16:38 PACJENCI Z KALISZA USUNIĘCI Z KOLEJKI DO SZCZEPIEŃ

Kaliszanie, którzy mieli być zaszczepieni przeciw COVID-19 w ośrodku zdrowia w wielkopolskich Jastrzębnikach zostali usunięci z kolejki. Rzecznik prasowy wielkopolskiego oddziału NFZ poinformowała PAP, że w tej sprawie podjęto interwencję. Zdaniem właściciela ośrodka winę za zamieszanie ponosi Fundusz.



Wielkopolski oddział NFZ w Poznaniu wszczął we wtorek procedurę wyjaśniającą w związku ze skargą kaliszan na ośrodek zdrowia w Jastrzębnikach w gm. Blizanów. Pacjenci poinformowali oddział, że zostali wykreśleni z kolejki do zaszczepienia przeciwko COVID-19, choć wcześniej otrzymali SMS-a potwierdzającego datę i godzinę zabiegu.



Dariusz Woźniak, prowadzący ośrodek zdrowia w wielkopolskich Jastrzębnikach, powiedział w rozmowie z PAP, że winę za zamieszanie ponosi NFZ. Jako mała przychodnia uruchomiliśmy punkt szczepień dla naszych pacjentów i wewnętrzną rejestrację dla pacjentów 70 plus, zgodnie z wytycznymi funduszu, rozpoczęliśmy 22 stycznia - powiedział.



Problem zaczął się od komunikatu NFZ, który tego samego dnia w godzinach popołudniowych - jak twierdzi Woźniak - nakazał przychodni uruchomić system zewnętrzny, przeznaczony dla pacjentów rejestrujących się przez infolinię lub Internet.



Poinformowano nas, że jeżeli tego nie zrobimy, nie dostaniemy szczepionek - oświadczył Woźniak. W efekcie ośrodek w Jastrzębnikach miał po dwóch pacjentów do szczepionki - jeden pacjent był zapisany przez przychodnię na tzw. zeszyt, a drugi przez infolinię. Tym sposobem z kolejki usunęliśmy pacjentów z Kalisza, bo nam zależy na zaszczepieniu naszych pacjentów. Jestem bardzo rozgoryczony zaistniałą sytuacją - powiedział.





16:00 Zajęcia w klasach I-III częściowo zawieszone w 7 szkołach na Śląsku

Wznowiona po feriach nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych została częściowo zawieszona w 7 placówkach na Śląsku.

To w związku z potwierdzonymi zakażeniami koronawirusem. Dzieci uczą się tam zdalnie.



Kuratorium Oświaty w Katowicach poinformowało w środę, że dodatkowo jedna szkoła podstawowa specjalna zawiesiła zajęcia w części. Częściowe zawieszenie zajęć oznacza, że zdalnie pracuje tylko jeden lub kilka oddziałów, pozostałe dzieci nadal przychodzą do szkoły.



Według danych kuratorium zajęcia zdalne odbywają się obecnie w 0,6 proc. szkół podstawowych w regionie.

15:01 BILL GATES: KOLEJNE PANDEMIE SĄ NIEUCHRONNE

Świat musi być przygotowany na kolejne pandemie, które mogą być znacznie groźniejsze od obecnej - powiedział w wywiadzie dla czwartkowego wydania niemieckiego dziennika "Sueddeutsche Zeitung", szef firmy Microsoft Bill Gates:





Cytat Pandemie należą do nowej normalności na tej samej zasadzie jak trzęsienia ziemi, tornada czy zmiany klimatyczne. (...) Musimy odrobić naszą lekcję, na następną pandemię nie jesteśmy przygotowani - ocenił Gates.

Wyraził jednocześnie swój podziw dla postępu naukowego w dziedzinie opracowywania szczepionek. Wskazał jednocześnie na konieczność zadbania przez szefów państw i rządów o sprawiedliwe rozdzielanie szczepionek, bowiem żadnego kraju nie wolno pozostawić samotnym w walce z koronawirusem.

14:31 DO JUTRA MAMY POZNAĆ DECYZJĘ RZĄDU ws. POWROTU STARSZYCH UCZNIÓW do SZKÓŁ

Decyzja rządu Mateusza Morawieckiego ws. ewentualnego dalszego otwierania szkół ogłoszona zostanie "na pewno do jutra" - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

18 stycznia, przypomnijmy, do szkół wrócili najmłodsi uczniowie: z klas 1-3 podstawówek. Starsi wciąż uczą się zdalnie.

Cytat Na pewno nie chcemy robić w ten sposób, żeby tydzień po tygodniu czy po dwóch tygodniach podejmować kolejne decyzje. Chcemy bardzo dokładnie zrozumieć i zobaczyć, jakie są efekty wprowadzonych rozwiązań w postaci puszczenia uczniów z klas 1-3 do szkół. Minister zdrowia Adam Niedzielski

13:58 NAJSTARSZY ZASZCZEPIONY PRZECIW COVID POLAK MA... 111 LAT!

111-letni pan Stanisław z dolnośląskiej Świdnicy jest najstarszym Polakiem zaszczepionym przeciwko Covid-19!

13:26 MAMY DRUGI PRZYPADEK BRYTYJSKIEJ MUTACJI KORONAWIRUSA

W Polsce wykryty został drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa.

Jak poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, brytyjską odmianę koronawirusa wykryto w ramach badania przesiewowego nauczycieli u nauczycielki we Wrocławiu.

13:18 IZOLACJA LUDZI STARSZYCH MA NEGATYWNE KONSEKWENCJE

Masowy program szczepień daje w tej chwili największą szansę na opanowanie pandemii i zniesienie nakazów dla osób starszych, by w miarę możliwości nie opuszczały domów. Taki przymus z jednej strony, owszem, zmniejsza ryzyko zakażenia, z drugiej strony ma jednak konkretne, niekorzystne skutki dla ich stanu zdrowia: tak fizycznego, jak i psychicznego. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "Quarterly Journal of Medicine" naukowcy Trinity College Dublin i St James's Hospital.

13:01 BĘDZIE KONTROLA PO SZCZEPIENIU POSŁA PiS ZBIGNIEWA GIRZYŃSKIEGO

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział kontrolę NFZ i MEN ws. szczepień na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. To pokłosie zaszczepienia przeciw Covid-19 posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Girzyńskiego.

12:58 COVID-19 na LATA ZWIĘKSZY PROBLEMY z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby serca pozostają na świecie czołową przyczyną śmierci. Pandemia Covid-19 prawdopodobnie jeszcze problemy z chorobami układu krążenia zwiększy i to na lata - informują w raporcie na łamach czasopisma "Circulation" eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ich zdaniem, problemy będą wiązać się nie tylko z utrudnionym dostępem chorych do specjalistów czy opóźnioną diagnostyką, ale też niekorzystnymi zmianami diety i trybu życia.

12:47 MAMY REKORD KAMPANII SZCZEPIEŃ

124 714 ludzi zaszczepionych zostało minionej doby w Polsce przeciwko Covid-19: to rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w naszym kraju.

W sumie zaś wykonaliśmy już niemal 905,5 tysiąca szczepień.

11:45 OSTATNIEJ DOBY ZROBILIŚMY PONAD 47 TYSIĘCY TESTÓW

W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 47 400 testów na obecność koronawirusa.

11:31 NIEMAL POŁOWA POLAKÓW POPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW OTWIERAJĄCYCH BIZNESY WBREW ZAKAZOM

Ponad 46 procent Polaków popiera przedsiębiorców otwierających swoje biznesy wbrew koronawirusowym obostrzeniom: taki wniosek płynie z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Równocześnie jednak 40 procent z nas jest takim działaniom przeciwnych.

Jeśli wziąć pod uwagę preferencje polityczne, "zdecydowane" poparcie dla wznawiających działalność przedsiębiorców wyraziło 60 procent badanych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu zagłosowali na Konfederację, oraz jedynie 4 procent tych, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość.

11:26 ECHA SZCZEPIENIA POSŁA PiS ZBIGNIEWA GIRZYŃSKIEGO

"Zbigniew Girzyński powinien pomyśleć o oddaniu mandatu posła" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, komentując fakt, że poseł PiS zaszczepił się przeciw Covid-19 jako wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. "Powinien odmówić. Trzeba być przyzwoitym" - stwierdza natomiast posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

11:25 KRADZIEŻ SZCZEPIONEK z PRZYCHODNI NIEDALEKO DZIAŁDOWA

W nocy z Niepublicznego Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w miejscowości Iłowo-Osada koło Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim skradziono szczepionki przeciw Covid-19 - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

11:18 NAJWIĘCEJ NOWYCH ZAKAŻEŃ: ZNÓW na MAZOWSZU

Najwyższy bilans nowych zakażeń koronawirusem odnotowało minionej doby Mazowsze (934).

Na kolejnych pozycjach są w tym zestawieniu województwa: wielkopolskie (656), pomorskie (636), kujawsko-pomorskie (634) i śląskie (623). W pozostałych regionach bilanse nowych zakażeń nie przekraczają pół tysiąca przypadków.

11:11 PREMIER O SZCZEPIONKACH

Kolejne fake news, które dementujemy; Polska kupiła 85 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19 w ramach unijnych mechanizmów; teraz czekamy na dostawę - podkreślił premier Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych.

Szef rządu do wpisu, który zamieścił na Facebooku, dołączył grafikę, na której podkreślono, że "Polska zakupiła 85 mln dawek - zakontraktowana liczba pozwoli zaszczepić nawet 50 mln pacjentów. Tempo szczepień zależy od dostaw kolejnych dawek".

11:06 LOCKDOWN Z ZASKOCZENIA W HONGKONGU

W nocy z wtorku na środę władze Hongkongu bez uprzedzenia zamknęły część dzielnicy Yau Ma Tei i przebadały 330 mieszkające tam osoby na Covid-19. Szefowa lokalnej administracji Carrie Lam zapowiedziała kolejne takie "operacje w stylu zasadzki".

Lam wyraziła w środę zadowolenie z wyników nocnej akcji w Yau Ma Tei. Osiągnięto wytyczone cele w postaci utrzymania planu w tajemnicy, skupienia na określonym obszarze i skrócenia czasu lockdownu - oceniła.

Wcześniej szefowa władz chwaliła również pierwszą niezapowiadaną akcję, którą przeprowadzono w weekend w robotniczej dzielnicy Jordan. Oceniła przy tym, że konieczna jest "bardziej agresywna" strategia testowania mieszkańców i zapowiedziała, że w mieście nastąpi więcej "operacji w stylu zasadzki" - podała publiczna stacja RTHK.

10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 6 789 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 389 chorych na Covid-19 poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 489 512 wykrytych zakażeń i 36 054 ofiary śmiertelne.

10:19 W POLSKICH SZPITALACH PRZEBYWA PONAD 14 TYSIĘCY PACJENTÓW z COVID-19

W polskich szpitalach przebywa obecnie ponad 14 100 chorych na Covid-19, a ponad 1 400 z nich potrzebuje respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie. Od początku pandemii koronawirusa pokonało już w naszym kraju ponad 1,24 mln ludzi, a tylko minionej doby przybyło nam niemal 2 700 ozdrowieńców.

09:18 NA SŁOWACJI SUROWSZE OBOSTRZENIA

Na Słowacji obowiązują od dzisiaj nowe, surowe restrykcje. Bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie można pójść m.in. do pracy, do banku i na pocztę, do pralni, warsztatu samochodowego czy do szewca.

09:08 DWIE GODZINY i 153 ZŁ: HANDEL NEGATYWNYMI WYNIKAMI TESTÓW na KORONAWIRUSA w POLSCE

Dziennikarz norweskiej stacji NRK twierdzi, że w Polsce bez problemu można kupić negatywny wynik testu na koronawirusa. Zajmuje to dwie godziny i kosztuje 350 koron norweskich, czyli w przeliczeniu około 153 złotych. Za test trzeba zapłacić w bitcoinach.

09:04 NIEMCY: BLISKO TYSIĄC OFIAR COVID-19 w CIĄGU DOBY

W ciągu ostatniej doby wykryto w Niemczech ponad 13 200 zakażeń koronawirusem, a całkowita ich liczba przekroczyła 2,16 mln - wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha. Ponadto minionej doby zmarło w tym kraju 982 chorych na Covid-19. Tym samym niemiecki bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 53 972.

08:34 SZEF POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU o ZWALCZANIU PANDEMII: TO TEMAT KULTUROWY

"Z pokonaniem pandemii jest jak ze zdobyciem szczytu K2 zimą. Wymaga to olbrzymiej dyscypliny, wytrwałości i współpracy. Nie udało się to żadnym himalaistom z Europy, Stanów Zjednoczonych, a udało się to 10 Szerpom, Nepalczykom" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak stwierdził: "Jest to więc temat kulturowy. Pandemii w Azji już praktycznie nie ma, a Europa i USA sobie z nią nie radzą". Gość Roberta Mazurka podkreślił, że aby pokonać koronawirusa, musimy być solidarni.

"W Azji jest bardziej kolektywizm, my jesteśmy indywidualistami. Druga strona medalu jest taka, że to wszystko odbywa się kosztem prywatności" - komentował Paweł Borys.

07:58 O POMOCY RZĄDU dla PRZEDSIĘBIORCÓW w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

O rządowej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa w Porannej rozmowie w RMF FM: gościem Roberta Mazurka będzie szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys .

Startujemy o 08:02!

07:25 W JAKIEJ KOLEJNOŚCI ZNOSIĆ OBOSTRZENIA? ZAPYTALIŚMY POLAKÓW

W pierwszej kolejności rząd Mateusza Morawieckiego powinien zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV-VIII - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazeta Prawnej", w którym zapytaliśmy Polaków o to, jak powinna wyglądać kolejność znoszenia koronawirusowych obostrzeń.

Z badania wynika również, że prawie połowa Polaków popiera przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy wbrew restrykcjom.

06:47 MAMY REKORD KAMPANII SZCZEPIEŃ w POLSCE

W całym kraju zaszczepionych zostało wczoraj przeciw Covid-19 niemal 119 tysięcy ludzi: to dobowy rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w Polsce.

Środa jest trzecim dniem szczepień populacyjnych w naszym kraju: w ramach tzw. etapu pierwszego szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia. Przedstawiciele grupy "0" dostają natomiast drugą dawkę preparatu.

Wczoraj wieczorem szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował na Twitterze o rekordzie kampanii: "Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już pierwszą dawką przeszło 775 000 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy udowadniają, że Narodowy Program Szczepień działa".

06:35 JUŻ PONAD 100 MLN ZAKAŻONYCH na ŚWIECIE

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się na całym świecie już ponad 100 milionów ludzi - poinformował amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Krajem najbardziej dotkniętym pandemią są Stany Zjednoczone: tam wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się do tej pory niemal 25,5 mln ludzi.

W Indiach stwierdzono dotąd ponad 10,6 mln infekcji, a w Brazylii: blisko 9 mln.

W państwach europejskich (z wyłączeniem Rosji) najwięcej zakażeń wykryto w Wielkiej Brytanii: 3,7 mln.

Co więcej, kraj ten - także jako pierwszy w Europie - zanotował wczoraj ponad 100 tysięcy zgonów z powodu Covid-19. Niemal jedna czwarta ofiar zmarła w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Najwyższy bilans zgonów na świecie notują natomiast Stany Zjednoczone: na Covid-19 zmarło tam ponad 420 tysięcy ludzi.

W Brazylii: niemal 219 tysięcy, w Indiach: ponad 153 tysiące.

Według Uniwersytetu Hopkinsa, w sumie na całym świecie koronawirus zabił do tej pory 2 153 477 ludzi.

06:34 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 4 604 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 264 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 1 482 722 wykryte zakażenia i 35 665 ofiar śmiertelnych.