18016 potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 907 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Na świecie patogen wykryto u 4,5 mln ludzi. Najgorsza sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, pandemia wciąż rozwija się również w Rosji. Nieco lepiej jest krajach Unii Europejskiej. Słowenia ogłosiła, że uporała się z epidemią. Włosi planują otworzyć granice dla przybyszy z UE 3 czerwca.

- 18 016 potwierdzonych zakażeń i 907 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

- Resort zdrowia poinformował w piątek o 401 nowych zakażeniach i śmierci 24 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach.



- Rosja stała się drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie



- W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Artykuł o dr. Bogdanie Lekanie znajdziecie tutaj >>>>

- Liczba dobowych zgonów spowodowanych koronawirusem w Brazylii ciągle rośnie. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarły 824 osoby.



- Słowenia ogłosiła koniec epidemii SARS-CoV-2.

- Włosi 3 czerwca chcą otworzyć granice dla przybyszów z UE



- Mateusz Morawiecki poinformował, że zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do 1200 zł.

06:27 WŁOCHY

W czasie ponad dwóch miesięcy przymusowej kwarantanny we Włoszech 98 procent pediatrów odnotowało wzrost zaburzeń zachowań u dzieci. Najczęściej występują ataki złości, płaczliwość i zaburzenia snu - informują lekarze.



Takie wyniki przedstawiło włoskie towarzystwo lekarzy pediatrów na podstawie ankiet wśród dwóch tysięcy swych członków. Niemal wszyscy potwierdzili, że otrzymali niepokojące sygnały od rodziców dzieci.





06:24 MEKSYK

290 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łącznie w Meksyku na Covid-19 zmarło 4767 osób.



W ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordowy przyrost nowych zakażeń - 2437. W sumie w Meksyku zainfekowanych koronawirusem jest 45 032 osoby. Po raz drugi z rzędu liczba nowych zachorowań w ciągu jednej doby wyniosła ponad 2000.







06:20 USA

O 1680 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA; łącznie śmierć z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych poniosły 87 493 osoby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 26 tys. Na ponad 10,7 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 442 tys. dało wynik pozytywny.





06:16 WŁOCHY

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14- dniowej kwarantannie. O takich planach informują media.



Jak podaje nieoficjalnie prasa w sobotę, data 3 czerwca zostanie zapisana w najnowszym dekrecie rządu, który ma być gotowy w najbliższym czasie.



Do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako.





06:13 USA



W mieście Nowy Jork liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w piątek 15 tys. Jednocześnie u dzieci odnotowano łącznie 110 przypadków choroby tzw. pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego (PMIS).



Podczas codziennej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio cytował dane, z których wynika, że w ciągu ostatniej doby szpitale przyjęły o niemal 20 nowych pacjentów z SARS-Cov-2 więcej aniżeli w poprzednich 24 godzinach; w sumie 78. Mniej było natomiast osób na oddziałach intensywnej terapii.





06:10

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w piątek 4,5 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 1,5 mln. Na USA i Europę przypada prawie trzy czwarte wszystkich zakażeń.

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 200 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 1 432 045, kolejne kraje na tej liście to: Rosja (ponad 262 tys.), Wielka Brytania (ponad 238 tys.), Hiszpania (ponad 230 tys.), Włochy (ponad 223 tys.) i Brazylia (ponad 212 tys.)