O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia. Tym samym odnotowaliśmy tragiczny rekord pandemii: jeszcze nigdy w ciągu 24 godzin nie zmarło w Polsce tylu chorych na Covid-19. Do 3 stycznia 2021 przedłużona została - z pewnymi wyjątkami - nauka zdalna w szkołach. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Pobranie próbki do testu na obecność koronawirusa. Dhaka, Bangladesz / MONIRUL ALAM / PAP/EPA

= O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował dzisiaj resort zdrowia.

= Aktualny bilans pandemii w Polsce to 924 422 potwierdzone zakażenia i 14 988 ofiar śmiertelnych.

= W polskich szpitalach zmniejszyła się liczba zajętych przez pacjentów z Covid-19 łóżek i respiratorów. W tej chwili zajętych jest 22 119 łóżek covidowych, a więc o 286 mniej niż dzień wcześniej, oraz 2 073 respiratory, a więc o 22 mniej niż dobę wcześniej.

= Do 3 stycznia 2021 przedłużona została - z pewnymi wyjątkami - nauka zdalna w szkołach.

= W Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu Covid-19 już niemal 260 tysięcy ludzi, w Brazylii ponad 170 tysięcy.

= Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła przed zbyt szybkim łagodzeniem koronawirusowych restrykcji: wskazała na ryzyko trzeciej fali pandemii po świętach Bożego Narodzenia.

16:10 MZ O TRZECIEJ FALI PANDEMII ZACHOROWAŃ NA COVID-19

16:03 KORONAWIRUS W POLSCE. STOLICA SZUKA OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE

Tegoroczna iluminacja z powodu pandemii rozbłyśnie w znacznie mniejszym zakresie niż w poprzednich latach - przekazał w środę stołeczny ratusz. Miasto w tym roku zrezygnowało z kilku lokalizacji, w których do tej pory była iluminacja.



Jednak, jak poinformował magistrat, w miejscach reprezentacyjnych, na głównych traktach iluminacja w tym roku rozbłyśnie. Chcemy dać mieszkańcom Warszawy w tym trudnym czasie epidemii choć odrobinę świątecznej atmosfery i normalności - podkreślono.

Tegoroczne dekoracje zostały zaplanowane tak, żeby przez swoje rozproszenie oraz rozmiar umożliwiały bezpieczne zimowe spacery, przy utrzymaniu odpowiedniej odległości od innych. Będą też ekologiczne - dzięki zastosowaniu energooszczędnych diod, które pobierają nawet 8-10 razy mniej energii niż tradycyjne żarówki. Iluminacja została wyposażona w system zarządzania dekoracją z uwzględnieniem redukcji jej mocy w godzinach nocnych oraz uzbrojenie wszystkich elementów w urządzenia eco-saver, co obniży koszty eksploatacji o blisko 30 proc.



Iluminacja w stolicy jest planowana w tym sezonie także na Tarchominie i Nowodworach. To projekt z budżetu obywatelskiego.





15:58 PREMIER ZACHĘCA DO ODDAWANIA OSOCZA

15:52 KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM

Ponad 20 proc. z ponad 5 tys. dotychczas przebadanych w kierunku koronawirusa pracowników systemu pomocy społecznej w woj. śląskim nie zdawało sobie sprawy, że są zakażeni SARS-CoV-2 - wynika z prowadzonych w regionie testów.



Wykrywanie bezobjawowych zakażeń jest kluczowe w walce z pandemią - wskazują specjaliści.



Akcją masowego testowania pracowników opieki społecznej, prowadzoną przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu objętych zostało ponad 6 tys. osób, z czego dotychczas przebadano ponad 5 tys. Są wśród nich asystenci rodzin, opiekunowie osób starszych, pracownicy noclegowni, domów pomocy społecznej i innych instytucji.



Pieniądze na badania, 1,5 mln zł, przekazał samorząd woj. śląskiego.

15:45 PREMIER O WZROŚCIE LICZBY OZDROWIEŃCÓW

Wzrasta liczba ozdrowieńców, w ostatnim czasie to 15 tys. osób - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił uwagę, że najważniejszym wskaźnikiem stabilności systemu zdrowia jest obecnie liczba zajętych łóżek i respiratorów przez pacjentów zakażonych koronawirusem.



Z jednej strony cały czas w ostatnich tygodniach przyrasta liczba dostępnych łóżek, ale na szczęście też coraz mniej pacjentów potrzebuje łóżek i łózek respiratorowych - zaznaczył.

15:42 KONFERENCJA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

15:15 ZMIANA W WYDAWANIU ŚRODKÓW DLA ARTYSTÓW

15:02 256 LABOLATORIÓW WYKONUJE W KRAJU TESTY NA KORONAWIRUSA

Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało w środę wykaz laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania wykrywające zakażenie SARS-CoV-2. Na liście jest 256 laboratoriów, najwięcej w woj. mazowieckim - 40, a najmniej w woj. lubuskim i opolskim - po pięć.



PełnĄ listĘ laboratoriów - z rozbiciem na poszczególne województwa - ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

14:48 W KIELCACH CAŁODOBOWY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW

Całodobowy punkt pobierania wymazów, pierwszy w woj. świętokrzyskim, działa od środy w Kielcach.



Mieści się przy al. Legionów obok stadionu Korony. W woj. świętokrzyskim funkcjonuje już 35 punktów pobrań wymazów, z tego siedem w stolicy regionu.

14:32 PANDEMIA KORONAWIRUSA. SYTUACJA W SZWAJCARII

W ciągu doby do środy rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano urzędowo 4876 kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem, co podwyższyło do 309 469 ich łączną liczbę od uznanego za początek pandemii 24 lutego - podał szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).



Ponad połowę tych infekcji - a dokładnie 165 134 - odnotowano na przestrzeni ostatnich czterech tygodni. Ogólny wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 3579,84 na 100 tys. mieszkańców.



W ciągu ubiegłej doby zarejestrowano urzędowo kolejnych 100 zgonów osób zainfekowanych koronawirusem, co zwiększyło ich łączną liczbę do 4030. W ciągu ubiegłych czterech tygodni zmarło 1963 zakażonych.

14:25 SZPITAL NARODOWY ZMIENIA KRYTERIA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Szpital tymczasowy na Stadione Narodowym zmienia kryteria przyjęć pacjentów z innych placówek. "Spróbujemy odczarować nasz szpital. Liczymy na więcej zgłoszeń z innych szpitali, bo kontakt niemal zamrał" - mówią w rozmowie z RMF FM ludzie związani z placówką na Narodowym.



Więcej na ten temat piszemy tutaj>>>





14:13 KONFERENCJA MINISTRA ZDROWIA ADAMA NIEDZIELSKIEGO

14:01 NOWELA USTAWY COVIDOWEJ W SENACIE

Spodziewam się, że Sejm będzie musiał się zebrać w poniedziałek lub wtorek - zapowiedział marszałek Senatu.



Tomasz Grodzki przyznał, że głosowania w Senacie zaplanowane są na piątkowe popołudnie. Wśród nich nowelizacja ustawy covidowej, zawężająca grupę medyków, którym będzie przysługiwał dodatek finansowy.



Politycy PiS-u twierdzą, że to złośliwość senackiej większości, bo Sejm zbiera się w piątek i wtedy mógłby odnieść się do uchwał Senatu - relacjonował dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

13:45 KORONAWIRUSOWE OGRANICZENIA. W TOKIO BARY I RESTAURACJE BĘDĄ ZAMYKANE WCZEŚNIEJ

Od soboty władze Tokio będą znów prosić bary i restauracje, aby kończyły pracę o godz. 22 - powiedziała w środę gubernator stolicy Japonii Yuriko Koike. Ma to zatrzymać wzrost liczby zakażeń koronawirusem, określany w tym kraju jako trzecia fala pandemii.



We wtorek liczba zainfekowanych pacjentów w ciężkim stanie wzrosła w Japonii do 345, co jest najwyższą wartością od początku pandemii i dwa razy wyższą niż przed miesiącem. Eksperci obawiają się, że dalszy wzrost zakażeń może przeciążyć służbę zdrowia.



Zalecenie wcześniejszego zamykania lokali gastronomicznych w Tokio będzie obowiązywało do 17 grudnia. Bary i restauracje, które mu się podporządkują, będą się mogły ubiegać o rządowe wsparcie finansowe - powiedziała Koike, wzywając mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostawali w domach.

13:38 PROTEST TAKSÓWKARZY. CHCĄ POMOCY OD RZĄDU

W wielu polskich miastach protestują taksówkarze. Domagają się rządowej pomocy w związku z pandemią. Przede wszystkim - chcą wpisania ich do kolejnej tarczy antykryzysowej.



Tutaj piszemy więcej o proteście>>>





13:19 PRZEMYSŁAW CZARNEK ODDAŁ OSOCZE

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oddał osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - i zachęca do tego innych, którzy przebyli Covid-19.

13:11 SZKOŁY NADAL w TRYBIE ZDALNYM

Nauka zdalna w szkołach zostaje - z pewnymi wyjątkami - przedłużona do 3 stycznia 2021 roku: rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Według dotychczasowych przepisów, lekcje online miały obowiązywać do 29 listopada.

Przedłużając ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, resort edukacji przewiduje pewne wyjątki: już od 30 listopada będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

O SZCZEGÓŁACH PRZECZYTACIE TUTAJ >>>>

13:04 KORONAWIRUS w AUSTRIACKIEJ KADRZE SKOCZKÓW

Koronawirus zatrzymuje w domach austriackich skoczków narciarskich: najlepszych zawodników z tego kraju zabraknie w fińskim Kuusamo.

Po zawodach w Wiśle, gdzie Austriacy wygrali konkurs drużynowy, pozytywne wyniki testów uzyskali trener Andreas Widhoelzl i dwaj zawodnicy: Gregor Schlierenzauer i Philipp Aschenwald.

Do Finlandii nie pojadą także pozostali skoczkowie kadry A.

12:05 UKRAINA: BLISKO 14 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

Na Ukrainie wykryto we wtorek ponad 13 800 nowych infekcji koronawirusem, a 229 zakażonych zmarło - przekazał ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

W sumie od początku pandemii potwierdzono w tym kraju ponad 660 tysięcy zakażeń, a zmarło 11 492 chorych na Covid-19.

/ Grafika RMF FM /

11:57 SZEFOWA KE OSTRZEGA PRZED ZBYT SZYBKIM ŁAGODZENIEM RESTRYKCJI

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła w Parlamencie Europejskim przed zbyt szybkim złagodzeniem koronawirusowych restrykcji: wskazała na ryzyko trzeciej fali pandemii po świętach.

Cytat Wiem, że właściciele sklepów, restauracji nie chcą restrykcji, ale musimy wyciągnąć wnioski z lata i nie powtarzać tych samych błędów. Jeżeli wszystko będzie zbyt szybko poluzowane, to niestety dojdzie do trzeciej fali po świętach Bożego Narodzenia. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

11:38 PONAD 48 400 TESTÓW w CIĄGU OSTATNIEJ DOBY

W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 48 400 testów na koronawirusa, a od początku pandemii: już 6 053 741.









11:09 NOWE DANE dot. PANDEMII w POLSCE

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło ostatniej doby w Polsce 152 chorych, zaś z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami: 522.

Takie tragiczne dane podało Ministerstwo Zdrowia.

Z raportu wynika również, że najwięcej z ponad 15 300 nowych zakażeń wykryto w Śląskiem.

10:31 TRAGICZNY REKORD PANDEMII w POLSCE

O 15 362 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 674 chorych na Covid-19 poinformował resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 924 422 potwierdzone zakażenia i 14 988 ofiar śmiertelnych.



/ RMF FM /

10:18 MNIEJ ZAJĘTYCH ŁÓŻEK i RESPIRATORÓW

W polskich szpitalach zmniejszyła się liczba zajętych przez pacjentów z Covid-19 łóżek i respiratorów.

W tej chwili zajętych jest 22 119 łóżek covidowych, a więc o 286 mniej niż dzień wcześniej, oraz 2 073 respiratory, a więc o 22 urządzenia mniej niż dobę wcześniej.

10:01 DZIENNY RAPORT RESORTU ZDROWIA

09:57 ROSJA z NOWYM TRAGICZNYM REKORDEM PANDEMII

507 chorych na Covid-19 zmarło w Rosji w ciągu minionej doby: to najwyższy dotąd dobowy przyrost zgonów w tym kraju. Ogółem od początku pandemii zmarło w Rosji 37 538 zakażonych koronawirusem.

Rosyjski sztab ds. walki z pandemią przekazał ponadto, że w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono w tym kraju blisko 23,7 tysiąca nowych zakażeń SARS-CoV-2, a tym samym całkowita liczba wykrytych w Rosji infekcji przekroczyła 2,16 mln.

09:43 CZECHY: JUŻ PONAD PÓŁ MILIONA ZAKAŻEŃ

Już ponad pół miliona ludzi zaraziło się w Czechach koronawirusem - wynika z danych tamtejszego resortu zdrowia. Tylko we wtorek wykryto w tym kraju ponad 5 800 nowych infekcji.

Zmarło tego dnia co najmniej 59 chorych na Covid-19 - te dane będą jednak jeszcze aktualizowane w ciągu dnia.

Od początku pandemii natomiast zmarło w Czechach 7 499 zakażonych SARS-CoV-2.

/ Grafika RMF FM /

09:31 TYSIĄCE PIELĘGNIAREK BEZ PRACY, PERSONELU w SZPITALACH BRAKUJE

Szkoły pielęgniarskie opuściło w tym roku 5100 absolwentek i absolwentów - a tylko 1100 z nich zostało zatrudnionych w szpitalach: to dane pielęgniarskich związków zawodowych. Tymczasem rąk do pracy przy łóżkach pacjentów - zwłaszcza w czasie pandemii - dramatycznie brakuje.

Pielęgniarki zapowiadają strajk generalny, jeśli warunki ich pracy nie poprawią się, a płace nie wzrosną.

08:13 INDIE: 44 TYSIĄCE NOWYCH ZAKAŻEŃ

44 tysiące nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Indiach w ciągu ostatniej doby; zmarło 481 zakażonych - wynika z danych tamtejszego ministerstwa zdrowia.

Od dwóch tygodni liczba zakażeń w Indiach utrzymuje się na poziomie mniej więcej 45 tysięcy dziennie.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w tym kraju to 9,22 mln potwierdzonych zakażeń i 134 699 ofiar śmiertelnych.

07:58 NIEMCY: PONAD 18 600 NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech ponad 18 600 nowych zakażeń koronawirusem i 410 kolejnych zgonów chorych na Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Od początku pandemii zdiagnozowano w Niemczech ponad 960 tysięcy przypadków koronawirusa, a zmarło 14 771 zakażonych.

/ Grafika RMF FM /

07:49 GRZYWNA za ŚLUB z UDZIAŁEM KILKU TYSIĘCY GOŚCI

Synagoga Yetev Lev w nowojorskim Williamsburgu ukarana została grzywną w wysokości 15 tysięcy dolarów za zorganizowanie w czasie pandemii ślubu z udziałem kilku tysięcy ludzi.

Według dziennika "New York Post", ślub wnuka przywódcy chasydzkiej sekty Satmar, Aarona Teitelbauma, miał miejsce 8 listopada, a zaplanowany został potajemnie, by nie przyciągnąć uwagi mediów i władz. Na wydarzenie przybyło podobno 7 tysięcy ludzi.

06:34 OD DZISIAJ ZAKAZ LOTÓW do 9 KRAJÓW

Od dzisiaj do 8 grudnia obowiązuje zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw. Na liście nie ma krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Zakaz obejmuje: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Armenię, Kosowo, Macedonię, Serbię i Stany Zjednoczone z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork.

06:08 USA: NIEMAL 260 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 169 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 889 kolejnych zgonów z powodu Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według szacunków amerykańskiej uczelni, od wybuchu pandemii potwierdzono w USA w sumie ponad 12,5 mln zakażeń, a zmarło 259 874 ludzi.

Stany Zjednoczone są krajem z najwyższymi na świecie liczbami wykrytych zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych Covid-19.

06:07 BRAZYLIA: PONAD 170 TYSIĘCY OFIAR COVID-19

Od początku pandemii z powodu koronawirusa zmarło w Brazylii 170 115 ludzi: takie dane przekazało brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Resort poinformował także, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w tym kraju ponad 31 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 630 kolejnych zgonów.

W sumie od początku pandemii zdiagnozowano w Brazylii ponad 6,1 mln infekcji SARS-CoV-2.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie - po USA i Indiach - w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń.

Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:01 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 10 139 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 540 chorych na Covid-19 poinformował we wtorek resort zdrowia.

Do statystyk dodano ponadto niewpisane wcześniej dane dot. liczby zakażeń: chodzi o mniej więcej 22 tysiące przypadków z kilku tygodni.

Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi więc o 909 066 wykrytych zakażeniach SARS-CoV-2 i 14 314 ofiarach śmiertelnych.