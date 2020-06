Pandemia przyspiesza – ostrzegała w ostatnim komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. 31 931 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 366 osób, a wyzdrowiało 16 683 - to bilans pandemii w Polsce. Niebezpieczeństwo, jakie niesie koronawirus widać w Brazylii, gdzie z powodu COVID-19 zmarło już 50 tys. osób. Efekty znoszenia obostrzeń widać za to w Europie. Instytut im. Roberta Kocha ostrzega, że w Niemczech współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do niepożądanego poziomu.

31 931 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 1 366 osób, a wyzdrowiało 16 683 - to bilans pandemii w Polsce.

Ostatniej doby wykonano ponad 21,4 tys. testów.

Na świecie patogen wykryto u 8,7 mln osób. Zmarło ponad 460 tys. z nich.

Najbardziej dotknięte pandemią są Stany Zjednoczone. Nowe przypadki zakażenia wykryto m.in. wśród sztabowców organizujących wiec Donalda Trumpa.

Koronawirus sieje spustoszenie w Brazylii - tam z powodu COVID-19 zmarło już prawie 50 tys. osób.

Alarmujące dane przyszły z Niemiec. U naszych sąsiadów, po zniesieniu obostrzeń, współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do poziomu 1,79.

W Hiszpanii przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego

14:32 Kolejne zakażenia w Pekinie

W Pekinie, gdzie od kilku dni notowany jest wzrost liczby zakażeń, potwierdzono w ciągu ostatniej doby 22 przypadki. To o 10 mniej niż w sobotę, gdy była mowa o 32 zakażeniach. W Pekinie przeprowadzono w ostatnich dniach 2,3 mln testów.

Łącznie w Chinach odnotowano w ciągu ostatniej doby 26 zakażeń. Trzy z nich dotyczyły prowincji Hubei, gdzie w grudniu rozpoczęła się epidemia.

W Pekinie, po krótkim okresie powrotu do normalności, władze zarządziły blokadę niektórych rejonów i obowiązkowe badania całych grup ludności. W mieście uruchomiono 2000 punktów, gdzie można przeprowadzić testy na obecność SARS-CoV-2.





14:01 Włochy: Miliony skonfiskowanych maseczek

W miesiącach epidemii we Włoszech Gwardia Finansowa skonfiskowała ponad 26 milionów maseczek ochronnych, które nie spełniały norm bezpieczeństwa - podała w niedzielę ta formacja. Przyczyną konfiskaty miliona sztuk było podniesienie cen nawet o 6 tysięcy proc.

W ogłoszonym raporcie Gwardia Finansowa poinformowała, że ponad 800 osobom w kraju postawiono zarzuty oszustw w handlu i sprzedaży podrobionych artykułów.

Ponadto - jak ogłoszono - funkcjonariusze podczas pięciu pierwszych miesięcy roku skonfiskowali 724 tysiące opakowań i 85 tysięcy litrów płynów sprzedawanych jako dezynfekujące.





13:38 Szpital zawiesza przyjęcia

W szpitalu im. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie) wstrzymano przyjęcia na laryngologię, urologię, chirurgię, ortopedię, gastrologię i OIOM. Na oddziałach tych pracował lekarz anestezjolog, u którego podczas badań przesiewowych wykryto obecność koronawirusa.

"Lekarz, który wrócił do pracy po tygodniowej przerwie, nie prezentował żadnych objawów chorobowych wskazujących na zakażenie - podkreślił w specjalnym oświadczeniu Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Dyrekcja dowiedziała się o dodatnim wyniku testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w czwartek po południu. W związku z sytuacją natychmiast wstrzymano przyjęcia pacjentów na oddziały, w których anestezjolog udzielał świadczeń. Były to laryngologia, urologia, chirurgia, ortopedia, gastrologia i OIOM.





13:09 Koronawirus na weselu

Trzech mieszkańców powiatu sejneńskiego (Podlaskie) zaraziło się koronawirusem na weselu, które odbyło się w miejscowości Giby. Zarażeni to m.in. radna gminy Giby oraz urzędnik powiatowy.

Wesele, na którym bawiło się ponad 100 osób odbyło się 6 czerwca w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Gibach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Edpidemiologiczna w Sejnach potwierdziła w niedzielę informację o trzech chorych w tym powiecie. To pierwsze przypadki zachorowania na Sejneńszczyźnie.





12:48 Wyjątkowy koncert

W Rzymie z okazji przesilenia letniego odbył się niezwykły koncert - miało to być pozytywne przesłanie dla Włochów zmagających się z epidemią koronawirusa - z monumentalnego Pałacu Kultury Włoskiej popłynęły dźwięki "Lata" z "Czterech Pór Roku" Antonio Vivaldiego.









12:33 Koronawirus w kopalniach

58 kolejnych przypadków koronawirusa zdiagnozowano minionej doby w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Borynia. Powoli wzrasta liczba ozdrowieńców, od soboty w niedzielę przybyło osiem takich osób.



Według zebranych w niedzielę przez PAP danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii potwierdzono zakażenie koronawirusem u 6186 górników z kilkunastu kopalń, wobec 6128 dobę wcześniej.





12:09 Indonezja

W ciągu ostatniej doby w Indonezji potwierdzono obecność koronawirusa w organizmie 862 osób. Jest to spadek o jedną trzecią w porównaniu do sytuacji w sobotę, gdy informowano o 1226 nowych zakażeniach - podał w niedzielę rzecznik resortu zdrowia Achmad Yurianto.



Również dobowa liczba ofiar śmiertelnych była mniejsza niż w przeddzień. W niedziele poinformowano o 36 zgonach w porównaniu do 56, o jakich mówiono w sobotę.



Całkowita liczba wszystkich zakażeń zwiększyła się w Indonezji do 45 891; Z powodu Covid-19 zmarło dotąd 2465 osób.





11:53 Francja

We Francji rozgorzała dyskusja wokół szybkiego znoszenia restrykcji. Rząd podjął taką decyzję mimo powstawania nowych ognisk koronawirusa.

Francuski rząd zapowiedział, że od jutra wszystkie dzieci mają wrócić do szkół podstawowych, mimo że rok szkolny już w zasadzie się kończy. Otwarte mają też zostać kina i kasyna, a 11 lipca stadiony, które będą mogły przyjmować do 5 tys. widzów.

Prezydent Macron sugeruje, że jest to niezbędne dla ożywienia gospodarki i życia kulturalnego. Przeciwnicy tej decyzji alarmują jednak, że mnożenie się nowych ognisk koronawirusa w różnych regionach kraju grozi nagłym zaostrzeniem się pandemii, która we Francji doprowadziła już do śmierci blisko 30 tys. osób.





11:35 Testy

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 1 mln 341 tys. 842 próbki, pobrane od 1 mln 208 tys. 632 osób - podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 21,4 tys. testów.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 31 tys. 931 osób, z których 1 tys. 356 zmarło, a 16 tys. 683 wyzdrowiało.





11:13 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 735 przypadków zakażenia koronawirusem, 8 pacjentów zmarło, a 103 wyzdrowiało - poinformował w niedzielę ukraiński resort ochrony zdrowia. Od początku pandemii zmarło 1002 chorych na Covid-19.



To najniższa dobowa liczba zakażeń od czterech dni; w piątek poinformowano o najwyższym dobowym bilansie zakażeń - 921.



Bilans wszystkich zakażonych wzrósł tym samym do 36 570, a wyzdrowiało ponad 16,5 tys. osób. Zakażenie potwierdzono łącznie u 2690 dzieci i 5998 pracowników służby zdrowia.





10:52 Rosja

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 7728 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 109 pacjentów z Covid-19 - poinformował w niedzielę sztab operacyjny. Tym samym łączna liczba zakażeń w Rosji wzrosła do 584 680, a liczba przypadków śmiertelnych do 8111.

Nowe zakażenia wykryto w ponad 80 regionach Federacji Rosyjskiej, a więc praktycznie w całym kraju.

W Moskwie po raz pierwszy od 9 kwietnia br. dobowy przyrost zakażeń nie przekroczył tysiąca: od soboty wykryto 968 nowych przypadków.

Wzrosła w Rosji liczba ozdrowieńców. Ze szpitali wypisano w ciągu minionej doby 5119 pacjentów, a ogółem wyzdrowiało po zakażeniu 339 711 osób.

10:34 NOWE PRZYPADKI

Nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (128), łódzkiego (43), mazowieckiego (39), małopolskiego (16), podlaskiego (15), opolskiego (14), podkarpackiego (13), lubelskiego (11), wielkopolskiego (7), świętokrzyskiego (6), kujawsko-pomorskiego (3), dolnośląskiego (2), lubuskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).











10:14 Dzienny raport

Z powodu COVID-19 w szpitalach zajętych jest 1 877 łóżek, a z respiratorów korzysta 71 pacjentów - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii wyzdrowiało 16 683 chorych.



Ponadto resort przekazał, że kwarantanną objętych jest 94 585 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 18 619 osób.





10:02 Kryzys przewartościował nasze podejście do oszczędzania

Wiceprezes PFR wskazał, że o ile w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu PPK w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników część osób zrezygnowała z powszechnego systemu oszczędzania na emerytury, to obecnie trend ten się odwrócił. "Od marca do maja tego roku do PPK przystąpiło kilkadziesiąt tysięcy nowych osób" - powiedział Marczuk.

Dodał, że obecnie liczba uczestników PPK przekroczyła 1,1 mln i jest taka jak pod koniec 2019 roku. "Wydaje mi się, że kryzys w jakiś sposób przewartościował podejście Polaków do oszczędności" - powiedział. Wyjaśnił, że przez ostanie 20-30 lat wielu Polaków żyło w przekonaniu, że wzrost gospodarczy będzie zjawiskiem trwałym, że właściwie nic złego nie może się w tej materii stać. Tymczasem - jak powiedział - pandemia pokazała, że w życiu gospodarki, w naszym życiu mogą być ostre zakręty, i żeby je pokonać, trzeba mieć pieniądze na tzw. czarną godzinę.

09:34 Wsparcie dla weteranów

W dobie kryzysu Covid-19 społeczność polonijna w stanie Connecticut przychodzi w sukurs weteranom i seniorom. Służy temu m.in. rozdawanie paczek z maseczkami, środkami do dezynfekcji itp. Jedna z nich trafiła do 99-letniego uczestnika bitwy pod Monte Cassino.

Akcję zasiliła finansowo nowojorska Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU). Zainicjowała ją w Connecticut tamtejsza aktywistka społeczna Anna Kobylarz. Zwerbowała do pomocy wolontariuszy, dzięki czemu udało się dotrzeć do setek ludzi będących w potrzebie.

Unia Kredytowa uruchomiła specjalny fundusz wspierający polonijną pomoc dla tych, którzy szczególnie ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa. Inicjatywa objęła Amerykanów polskiego pochodzenia w kilku stanach.







09:05 Pandemiczna kampania prezydencka

Jakie tematy są dla Polaków najważniejsze w trwającej kampanii prezydenckiej? Na zlecenie Onetu sprawdziła to pracownia IBRIS. Najwięcej ankietowanych wskazało na odpowiedzi związane z sytuacją gospodarczą i bezpieczeństwem zdrowotnym w związku z pandemią koronawirusa.









08:24 Wielka Brytania

Domy opieki w W. Brytanii po wybuchu epidemii zostały pozostawione same sobie, a władze przez długi czas nie interesowały się panującą w nich sytuacją, co zapewne przyczyniło się do dużej liczby zgonów - mówi PAP pracownica polskiego domu opieki w Londynie.

Antokol to najstarszy polski dom opieki w Londynie. Założony został w 1951 r. z myślą o emigrantach i uchodźcach, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej nie mogąc wrócić do Polski. Do dziś część jego pensjonariuszy stanowią weterani wojenni.

08:08 Jak radzić sobie z izolacją społeczną?









07:56 Meksyk

Meksyk jest drugim po Brazylii krajem w Ameryce Łacińskiej pod względem śmiertelności i ilości zakażeń koronawirusem. Na całym świecie więcej ofiar śmiertelnych koronawirus zebrał w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii.

07:22 Włochy: Maseczka pokryta złotem

Szewc z Turynu na północy Włoch, który zasłynął jako twórca złotego obuwia dla szejków, uszył maseczkę ochronną z satyny pokrytej warstwą złota. Zapowiedział, że wystawi ją na aukcję, a pieniądze z jej sprzedaży przekaże fundacji turyńskiego szpitala.

Złota maseczka, którą uszył Antonio Vietri, ma wartość, jak sam mówi, około tysiąca euro.

Szewc ma nadzieję, że na dobroczynnej aukcji zostanie wylicytowana za nią wysoka suma, która zasili konto fundacji szpitala dziecięcego Regina Margherita. Na maseczce widnieje rysunek architektonicznego symbolu miasta, czyli budynku Mole Antonelliana i napis: "Turyn 2020".

07:09 Pomocna szczepionka na gruźlicę

Nowe badania pomagają wyjaśnić nieswoisty wzrost odporności na infekcje po podaniu szczepionki BCG przeciwko gruźlicy. Efekt ten może mieć znaczenie również w przypadku COVID-19 - informuje pismo "Cell Host & Microbe".

Szczepionka BCG (skrót od Bacillus Calmette-Guérin) została opracowana we Francji przez Alberta Calmette’a oraz Camille’a Guerina. Naukowcy ci wyizolowali szczep bakterii wywołujący gruźlicę bydła (Mycobacterium bovis) i stworzyli żywą szczepionkę zawierającą osłabione zarazki.

BCG jako jedyna skutecznie chroni przed zakażeniem bakteriami powodującymi gruźlicę. Po raz pierwszy została zastosowana w praktyce w roku 1921 i od tego czasu podano miliardy dawek (w Polsce produkcję szczepionki BCG rozpoczęto w 1924 roku w Państwowym Zakładzie Higieny).

06:38 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 687 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w niedzielę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii w Niemczech zakażenie koronawirusem potwierdzono u 189 822 osób.



W ciągu ostatniej doby łączna liczba zmarłych na Covid-19 spadła, po korekcie, o jedną do 8882.



Współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł do 1,79 i jest znacznie wyższy niż poziom retransmisji pożądany do opanowania epidemii. Dzień wcześniej wynosił 1,06.



Współczynnik wynoszący 1,79 oznacza, że 100 osób zainfekowanych koronawirusem zakaża średnio 179 ludzi.







06:30 Meksyk

387 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w sobotę wieczorem czasu miejscowego ministerstwo zdrowia tego kraju. W sumie od początku pandemii na Covid-19 zmarło w Meksyku 20 781 osób.



Ministerstwo podało też, że zdiagnozowano 4717 nowych przypadków zakażenia. Tym samym łączna liczba infekcji wzrosła do 175 202.





06:25 Brazylia

Już prawie 50 tysięcy osób zmarło w Brazylii z powodu koronawirusa od początku epidemii - podało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby stwierdzono w Brazylii 1022 nowe przypadki śmiertelne Covid-19.



Według danych resortu w Brazylii na Covid-19 zmarło 49 976 osób. W sumie od początku epidemii koronawirusem w tym kraju zostało zakażonych 1 067 579 osób.



Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.





06:20 Brazylia

Burmistrz Rio de Janeiro Marcelo Crivella zawiesił w sobotę organizowanie wszystkich profesjonalnych meczów piłkarskich w tym mieście. Zaledwie trzy dni wcześniej wrócono do gry po przerwie związanej z pandemią, wznawiając rywalizację o mistrzostwo stanu.



Crivella argumentował w sobotę, że potrzeba więcej czasu, by wszystkie drużyny dostosowały się do wprowadzonych z powodu koronawirusa zasad bezpieczeństwa. Zawieszenie meczów obowiązywać będzie pięć dni.





06:17 Hiszpania

Od północy z soboty na niedzielę przestał obowiązywać w Hiszpanii stan zagrożenia epidemicznego, który został wprowadzony w tym kraju w połowie marca w związku z epidemią koronawirusa.



Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego, po 14 tygodniach jego obowiązywania, ogłosił w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.



Szef rządu ostrzegł, że wciąż istnieje zagrożenie nawrotu epidemii. Wezwał też obywateli do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, wśród których jest m.in. konieczność zachowania dystansu społecznego i obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych.





06:10 USA

Sześć osób z zespołu przygotowującego wiec wyborczy Donalda Trumpa w Tulsie w stanie Oklahoma miało pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa - potwierdził w sobotę Tim Murtaugh, dyrektor ds. komunikacji sztabu wyborczego prezydenta.



Wszystkie te osoby brały udział w początkowej fazie przygotowań wiecu w Tulsie i obecnie przebywają na kwarantannie - poinformował Murtaugh. Zapewnił, że żadna z tych osób, ani nikt, kto miał z nimi jakikolwiek kontakt, nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem.