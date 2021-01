Meksyk wyprzedził Indie i jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Czeski rząd ogłosił w czwartek nowe restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące podróżowania. Od soboty osoby będące w podróżach służbowych muszą posiadać zaświadczenie od pracodawców. Tymczasem w Polsce 1 lutego otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki i muzea, zniesione zostaną godziny dla seniorów – takie decyzje ws. obostrzeń w kraju przedstawił minister zdrowia podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Zdjęcie ilustracyjne / MARIO CRUZ / PAP/EPA

06:49 USA: Program szczepień przyspiesza; średnio ponad milion zastrzyków dziennie

W USA przyspiesza program szczepień. Łącznie wykonano już ponad 26 milionów zastrzyków, a w drugiej połowie stycznia średnio ponad milion dziennie - wynika z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).



Od 20 stycznia w Stanach Zjednoczonych podaje się średnio około 1,2 mln dawek jednej z dwóch dopuszczonych do użytku szczepionek. W czwartek przekroczono 1,6 mln. Łącznie od połowy grudnia prawie 21,7 mln osób otrzymało w USA co najmniej jeden zastrzyk, a około 4,3 mln już dwa.



Biden zapowiedział w poniedziałek, że USA mogą wkrótce zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata.



Władze wiążą nadzieję na zwiększenie tempa szczepień z poszerzeniem zezwoleń na wykonywanie zastrzyków. W związku z pandemią nowa administracja wprowadziła prawo zgodnie z którym każda osoba która jest licencjonowana do przeprowadzenia szczepień w swoim stanie nie potrzebuje wyrabiać kolejnych dokumentów jeśli chce szczepić w innym. Natomiast emerytowani lekarze i pielęgniarki, których licencje wygasły w ciągu ostatnich pięciu lat, również mogą ponownie szczepić.

06:40 Czechy: Rząd wprowadza w związku z Covid-19 nowe ograniczenia dotyczące podróży

Czeski rząd ogłosił w czwartek nowe restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące podróżowania. Od soboty osoby będące w podróżach służbowych muszą posiadać zaświadczenie od pracodawców. Nowe ograniczenia związane z Covid-19 wprowadzono także w kurortach narciarskich.





06:32 Trwa spór o szczepionki

Spór Europy z firmą AstraZeneca pogarsza się po tym, jak Niemcy odmawiają zalecenia szczepionki tej firmy na koronawirusa osobom starszym.



06:26 Najwięcej szczepień przeciw Covid-19 na Mazowszu; najmniej - w Lubuskiem

Najwięcej szczepień przeciw COVID-19 przeprowadzono do tej pory w województwie mazowieckim - ogółem wykonano ich już 157 tys. 546. Najmniej szczepień wykonano w Lubuskiem - 23 tys. 973. W całym kraju zaszczepiono dotąd ponad milion osób.



Według rządowych danych w Polsce wykonano dotąd 1 008 253 szczepienia przeciw COVID-19. Średnia dzienna liczba wykonanych zastrzyków wynosi 128,455 tys. Zanotowano do tej pory 588 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 2486 dawek.



Na kolejnych miejscach znajdują się województwa:

małopolskie (ogółem 79 tys. 756 szczepień, dziennie - 8 732);

dolnośląskie (ogółem 87 tys. 575 szczepień; dziennie - 7 669);

łódzkie (ogółem 72 tys. 215, dziennie - 6 702);

lubelskie (ogółem 56 tys. 716; dziennie - 5 685);

pomorskie (ogółem 66 tys. 488, dziennie - 5 504);

podkarpackie (ogółem 42 tys. 782, dziennie 5 303);

kujawsko-pomorskie (ogółem 51 tys. 071; dziennie - 4 742);

zachodniopomorskie (ogółem 42 tys. 723, dziennie - 4 080);

opolskie (ogółem 28 tys. 644; dziennie - 3 355);

podlaskie (ogółem 31 tys. 719, dziennie - 3 237);

świętokrzyskie (ogółem 28 tys. 820, dziennie - 3 136);

warmińsko-mazurskie (ogółem 34 tys. 389, dziennie 3 116);

lubuskie (ogółem 23 tys. 973, dziennie 2 725).

06:14 W. Brytania: Podróżni z 33 państw objęci zakazem wjazdu z powodu mutacji koronawirusa

Wielka Brytania rozszerzyła w czwartek "czerwoną listę" państw, z których zakazany jest wjazd na jej terytorium o trzy kolejne - Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rwandę i Burundi - co oznacza, że od piątkowego popołudnia będzie obejmować ona 33 terytoria.



Zakaz wjazdu nie dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów brytyjskich, ale oni będą kierowani po przyjeździe na 10-dniową, obowiązkową kwarantannę w miejscach zakwaterowania zapewnianych przez rząd, takich jak hotele. Szczegóły takiej kwarantanny, którą w środę zapowiedział premier Boris Johnson, zostaną ogłoszone dopiero w przyszłym tygodniu.



To oznacza, że ci przyjeżdżający z krajów z "czerwonej listy", których nie dotyczy zakaz wjazdu, muszą przez 10 dni odbywać ją w domu, wraz z całym swoim gospodarstwem domowym. Ale w odróżnieniu od przyjeżdżających z innych krajów, nie mogą oni skorzystać z możliwości skrócenia kwarantanny w przypadku wykonania odpłatnego testu na obecność koronawirusa nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe.



Na brytyjskiej "czerwonej liście" będą od piątku - 33 państwa i terytoria: 13 z Ameryki Południowej, 17 z Afryki, głównie południowej i wschodniej, a ponadto Portugalia, Panama i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zakazy te wprowadzono w celu zminimalizowania przedostania się do Wielkiej Brytanii brazylijskiego i południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa.

06:10 Szczepionka Novavax ma ponad 89 proc. skuteczności w testach w Wielkiej Brytanii

Amerykańska firma Novavax poinformowała w czwartek, że jej szczepionka miała 89,3 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19 w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i była prawie tak samo skuteczna w ochronie przed bardziej zakaźnym wariantem brytyjskim.



Firma dodała, że w połowie badań prowadzonych w RPA, gdzie odkryto inny, nowy wariant wirusa, wśród osób, które nie są nosicielami wirusa HIV, szczepionka wykazuje 60 proc. skuteczności.



Novavax poinformował, że brytyjskie badania, które objęły 15 tys. osób w wieku od 18 do 84 lat, ma być wykorzystana do złożenia wniosku o ocenę dopuszczenie szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajach. Około 27 proc. osób biorących udział w badaniu jest w wieku powyżej 65 lat.



Według wstępnych wyników szczepionka osiągnęła 85,6 proc. skuteczności w zapobieganiu brytyjskiemu wariantowi koronawirusa.

06:06 Brazylia: Już ponad 9 mln zakażeń koronawirusem od początku pandemii

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 9 milionów - poinformowało w czwartek brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tam blisko 62 tys. nowych infekcji i prawie 1400 kolejnych zgonów.



Według oficjalnych danych od początku pandemii zarejestrowano w Brazylii 9 058 687 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 221 547 osób.



Pod względem łącznej liczby infekcji Brazylia zajmuje trzecie miejsce na świecie, po USA i Indiach. Natomiast pod względem liczby zgonów jest drugim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych.

05:58 Prokuratura: Władze Nowego Jorku zaniżały liczbę ofiar koronawirusa

Departament zdrowia stanu Nowy Jork zaniżał nawet o 50 proc. liczbę zgonów z powodu Covid-19 w domach seniora - poinformowała w czwartek prokurator generalna stanu Letitia James. Republikańscy politycy z Nowego Jorku wzywają gubernatora Andrew Cuomo do ustąpienia.



Pandemia i nasze dochodzenia trwają. Konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego w aż tak alarmującej mierze dotykało to pensjonariuszy domów opieki w Nowym Jorku - stwierdziła, cytowana przez NBC News, James w nawiązaniu do raportu jej biura.



Prokuratura wszczęła dochodzenie na wiosnę minionego roku w następstwie sygnałów, że rezydenci domów seniora z pozytywnym wynikiem testu na obecność Covid-19 nie byli izolowani od osób zdrowych. Ponieważ także personelu nie poddawano odpowiednim badaniom chorym pracownikom nakazywano kontynuowanie opieki nad rezydentami, a w przypadku odmowy grożono im działaniami odwetowymi lub zwolnieniem.



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo był często chwalony za sposób prowadzenia batalii z pandemią. Poddany został jednak zarazem krytyce, że dopiero w maju zmienił przepisy stanowe wymagające wcześniej, aby instytucje opieki długoterminowej przyjmowały z przepełnionych szpitali wracających do zdrowia pacjentów, którzy wciąż mogli mieć pozytywny wynik testu na obecność Covid-19.



Władze stanowe obwiniały w lipcu pracowników domów seniora, którzy nieświadomie zakażali swych podopiecznych, o śmierć ponad 8500 osób. Cuomo argumentował, że jeśli instytucje te nie były przygotowane do zajęcia się zakażonymi pensjonariuszami, to powinny były ostrzegać o tym stanowych urzędników służby zdrowia.

05:43 Program szczepień w Meksyku

Meksyk jest pierwszym państwem w Ameryce Łacińskiej, które rozpoczęło kampanię szczepień przeciwko Covid-19. Jednak do tej pory kraj ten otrzymał zaledwie 650 tysięcy dawek szczepionki Pfizera.



Wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell poinformował w czwartek, że prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który w niedzielę ujawnił, że jest zakażony koronawirusem, "praktycznie nie ma żadnych objawów choroby i jest niezwykle aktywny". Pracuje jednak w izolacji.

05:35 Meksyk trzecim krajem z największą liczbą zgonów z powodu Covid-19

Meksyk wyprzedził Indie i jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1506 kolejnych zgonów.



Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku wzrosła do 155 145. Indie, które do tej pory były na trzecim miejscu (za USA i Brazylią) na liście krajów najbardziej dotkniętych Covid-19, jeśli chodzi o liczbę przypadków śmiertelnych, zarejestrowały 153 847 zgonów.



Pod względem liczby zakażeń od początku pandemii Meksyk nadal znajduje się na 13. miejscu na świecie - z 1 825 519 potwierdzonymi przypadkami infekcji. Władze przyznają jednak, że zakażeń może być znacznie więcej, głównie ze względu na niewystarczającą liczbę testów.

05:31 Koronawirus w Polsce i na świecie