Blisko 125 tysięcy ludzi zaszczepionych zostało wczoraj w całym kraju przeciwko Covid-19: to dobowy rekord kampanii szczepień w Polsce. Środa jest w naszym kraju trzecim dniem szczepień populacyjnych: w ramach tzw. etapu pierwszego szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia. Głośno jest o zaszczepieniu przeciw Covid-19 posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego. Minister zdrowia zapowiedział już kontrolę szczepień na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słowacja tymczasem zaostrza od dzisiaj koronawirusowe restrykcje: bez negatywnego wyniku testu nie można pójść nawet do pracy. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ LYNN BO BO / PAP/EPA

* O 6 789 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 389 chorych na Covid-19 poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 489 512 wykrytych zakażeń i 36 054 ofiary śmiertelne. WIĘCEJ przeczytacie TUTAJ >>>>

* Blisko 125 tysięcy ludzi zaszczepionych zostało wczoraj w całym kraju przeciw Covid-19: to dobowy rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w Polsce. W sumie zaś wykonaliśmy już ponad 905 tysięcy szczepień.

* Środa jest trzecim dniem szczepień populacyjnych w naszym kraju: w ramach tzw. etapu pierwszego szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia.

* Nie milkną komentarze po zaszczepieniu przeciw Covid-19 posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego. Minister zdrowia zapowiedział już kontrolę szczepień na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. WIĘCEJ przeczytacie TUTAJ! >>>>

* W Polsce wykryty został drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa: zakażona nią została nauczycielka z Wrocławia. WIĘCEJ piszemy TUTAJ! >>>>

* Prawie połowa Polaków popiera przedsiębiorców, którzy wbrew obostrzeniom otwierają swoje biznesy: taki wniosek płynie z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ankietowanych zapytaliśmy również o to, w jakiej kolejności rząd powinien znosić koronawirusowe restrykcje. PEŁNE WYNIKI sondażu znajdziecie TUTAJ! >>>>

* Słowacja zaostrza od dzisiaj koronawirusowe restrykcje: bez negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 nie można pójść nawet do pracy. WIĘCEJ przeczytacie TUTAJ! >>>>

* Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował, że na całym świecie koronawirusem zaraziło się od początku pandemii już ponad 100 milionów ludzi.

Wideo youtube

13:58 NAJSTARSZY ZASZCZEPIONY PRZECIW COVID POLAK MA... 111 LAT!

111-letni pan Stanisław z dolnośląskiej Świdnicy jest najstarszym Polakiem zaszczepionym przeciwko Covid-19!

13:26 MAMY DRUGI PRZYPADEK BRYTYJSKIEJ MUTACJI KORONAWIRUSA

W Polsce wykryty został drugi przypadek brytyjskiej mutacji koronawirusa.

Jak poinformował szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, brytyjską odmianę koronawirusa wykryto w ramach badania przesiewowego nauczycieli u nauczycielki we Wrocławiu.

13:18 IZOLACJA LUDZI STARSZYCH MA NEGATYWNE KONSEKWENCJE

Masowy program szczepień daje w tej chwili największą szansę na opanowanie pandemii i zniesienie nakazów dla osób starszych, by w miarę możliwości nie opuszczały domów. Taki przymus z jednej strony, owszem, zmniejsza ryzyko zakażenia, z drugiej strony ma jednak konkretne, niekorzystne skutki dla ich stanu zdrowia: tak fizycznego, jak i psychicznego. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "Quarterly Journal of Medicine" naukowcy Trinity College Dublin i St James's Hospital.

13:01 BĘDZIE KONTROLA po SZCZEPIENIU POSŁA PiS ZBIGNIEWA GIRZYŃSKIEGO

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział kontrolę NFZ i MEN ws. szczepień na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. To pokłosie zaszczepienia przeciw Covid-19 posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Girzyńskiego.

12:58 COVID-19 na LATA ZWIĘKSZY PROBLEMY z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA

Choroby serca pozostają na świecie czołową przyczyną śmierci. Pandemia Covid-19 prawdopodobnie jeszcze problemy z chorobami układu krążenia zwiększy i to na lata - informują w raporcie na łamach czasopisma "Circulation" eksperci Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Ich zdaniem, problemy będą wiązać się nie tylko z utrudnionym dostępem chorych do specjalistów czy opóźnioną diagnostyką, ale też niekorzystnymi zmianami diety i trybu życia.

12:47 MAMY REKORD KAMPANII SZCZEPIEŃ

124 714 ludzi zaszczepionych zostało minionej doby w Polsce przeciwko Covid-19: to rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w naszym kraju.

W sumie zaś wykonaliśmy już niemal 905,5 tysiąca szczepień.

11:45 OSTATNIEJ DOBY ZROBILIŚMY PONAD 47 TYSIĘCY TESTÓW

W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 47 400 testów na obecność koronawirusa.

11:31 NIEMAL POŁOWA POLAKÓW POPIERA PRZEDSIĘBIORCÓW OTWIERAJĄCYCH BIZNESY WBREW ZAKAZOM

Ponad 46 procent Polaków popiera przedsiębiorców otwierających swoje biznesy wbrew koronawirusowym obostrzeniom: taki wniosek płynie z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Równocześnie jednak 40 procent z nas jest takim działaniom przeciwnych.

Jeśli wziąć pod uwagę preferencje polityczne, "zdecydowane" poparcie dla wznawiających działalność przedsiębiorców wyraziło 60 procent badanych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu zagłosowali na Konfederację, oraz jedynie 4 procent tych, którzy oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość.

11:26 ECHA SZCZEPIENIA POSŁA PiS ZBIGNIEWA GIRZYŃSKIEGO

"Zbigniew Girzyński powinien pomyśleć o oddaniu mandatu posła" - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, komentując fakt, że poseł PiS zaszczepił się przeciw Covid-19 jako wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. "Powinien odmówić. Trzeba być przyzwoitym" - stwierdza natomiast posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

11:25 KRADZIEŻ SZCZEPIONEK z PRZYCHODNI NIEDALEKO DZIAŁDOWA

W nocy z Niepublicznego Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w miejscowości Iłowo-Osada koło Działdowa w województwie warmińsko-mazurskim skradziono szczepionki przeciw Covid-19 - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.

11:18 NAJWIĘCEJ NOWYCH ZAKAŻEŃ: ZNÓW na MAZOWSZU

Najwyższy bilans nowych zakażeń koronawirusem odnotowało minionej doby Mazowsze (934).

Na kolejnych pozycjach są w tym zestawieniu województwa: wielkopolskie (656), pomorskie (636), kujawsko-pomorskie (634) i śląskie (623).

W pozostałych regionach bilanse nowych zakażeń nie przekraczają pół tysiąca przypadków.

11:11 PREMIER O SZCZEPIONKACH

Kolejne fake news, które dementujemy; Polska kupiła 85 milionów dawek szczepionki przeciw Covid-19 w ramach unijnych mechanizmów; teraz czekamy na dostawę - podkreślił premier Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych.



Szef rządu do wpisu, który zamieścił na Facebooku, dołączył grafikę, na której podkreślono, że "Polska zakupiła 85 mln dawek - zakontraktowana liczba pozwoli zaszczepić nawet 50 mln pacjentów. Tempo szczepień zależy od dostaw kolejnych dawek".

11:06 LOCKDOWN Z ZASKOCZENIA W HONGKONGU

W nocy z wtorku na środę władze Hongkongu bez uprzedzenia zamknęły część dzielnicy Yau Ma Tei i przebadały 330 mieszkające tam osoby na Covid-19. Szefowa lokalnej administracji Carrie Lam zapowiedziała kolejne takie "operacje w stylu zasadzki".

Lam wyraziła w środę zadowolenie z wyników nocnej akcji w Yau Ma Tei. Osiągnięto wytyczone cele w postaci utrzymania planu w tajemnicy, skupienia na określonym obszarze i skrócenia czasu lockdownu - oceniła.

Wcześniej szefowa władz chwaliła również pierwszą niezapowiadaną akcję, którą przeprowadzono w weekend w robotniczej dzielnicy Jordan. Oceniła przy tym, że konieczna jest "bardziej agresywna" strategia testowania mieszkańców i zapowiedziała, że w mieście nastąpi więcej "operacji w stylu zasadzki" - podała publiczna stacja RTHK.

10:34 NOWY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 6 789 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 389 chorych na Covid-19 poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 489 512 wykrytych zakażeń i 36 054 ofiary śmiertelne.

/ Grafika RMF FM /

10:19 W POLSKICH SZPITALACH PRZEBYWA PONAD 14 TYSIĘCY PACJENTÓW z COVID-19

W polskich szpitalach przebywa obecnie ponad 14 100 chorych na Covid-19, a ponad 1 400 z nich potrzebuje respiratorów - podało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie.

Od początku pandemii koronawirusa pokonało już w naszym kraju ponad 1,24 mln ludzi, a tylko minionej doby przybyło nam niemal 2 700 ozdrowieńców.

09:18 NA SŁOWACJI SUROWSZE OBOSTRZENIA

Na Słowacji obowiązują od dzisiaj nowe, surowe restrykcje. Bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie można pójść m.in. do pracy, do banku i na pocztę, do pralni, warsztatu samochodowego czy do szewca.

09:08 DWIE GODZINY i 153 ZŁ: HANDEL NEGATYWNYMI WYNIKAMI TESTÓW na KORONAWIRUSA w POLSCE

Dziennikarz norweskiej stacji NRK twierdzi, że w Polsce bez problemu można kupić negatywny wynik testu na koronawirusa. Zajmuje to dwie godziny i kosztuje 350 koron norweskich, czyli w przeliczeniu około 153 złotych. Za test trzeba zapłacić w bitcoinach.

09:04 NIEMCY: BLISKO TYSIĄC OFIAR COVID-19 w CIĄGU DOBY

W ciągu ostatniej doby wykryto w Niemczech ponad 13 200 zakażeń koronawirusem, a całkowita ich liczba przekroczyła 2,16 mln - wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha.

Ponadto minionej doby zmarło w tym kraju 982 chorych na Covid-19. Tym samym niemiecki bilans ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrósł do 53 972.

/ Grafika RMF FM /

08:34 SZEF POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU o ZWALCZANIU PANDEMII: TO TEMAT KULTUROWY

"Z pokonaniem pandemii jest jak ze zdobyciem szczytu K2 zimą. Wymaga to olbrzymiej dyscypliny, wytrwałości i współpracy. Nie udało się to żadnym himalaistom z Europy, Stanów Zjednoczonych, a udało się to 10 Szerpom, Nepalczykom" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Jak stwierdził: "Jest to więc temat kulturowy. Pandemii w Azji już praktycznie nie ma, a Europa i USA sobie z nią nie radzą".

Gość Roberta Mazurka podkreślił, że aby pokonać koronawirusa, musimy być solidarni.

"W Azji jest bardziej kolektywizm, my jesteśmy indywidualistami. Druga strona medalu jest taka, że to wszystko odbywa się kosztem prywatności" - komentował Paweł Borys.

07:58 O POMOCY RZĄDU dla PRZEDSIĘBIORCÓW w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

O rządowej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa w Porannej rozmowie w RMF FM: gościem Roberta Mazurka będzie szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys .

Startujemy o 08:02!

Wideo youtube



07:25 W JAKIEJ KOLEJNOŚCI ZNOSIĆ OBOSTRZENIA? ZAPYTALIŚMY POLAKÓW

W pierwszej kolejności rząd Mateusza Morawieckiego powinien zdecydować o powrocie do szkół dzieci z klas IV-VIII - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazeta Prawnej", w którym zapytaliśmy Polaków o to, jak powinna wyglądać kolejność znoszenia koronawirusowych obostrzeń.

Z badania wynika również, że prawie połowa Polaków popiera przedsiębiorców, którzy otwierają swoje biznesy wbrew restrykcjom.

06:47 MAMY REKORD KAMPANII SZCZEPIEŃ w POLSCE

W całym kraju zaszczepionych zostało wczoraj przeciw Covid-19 niemal 119 tysięcy ludzi: to dobowy rekord rozpoczętej 27 grudnia kampanii szczepień w Polsce.

Środa jest trzecim dniem szczepień populacyjnych w naszym kraju: w ramach tzw. etapu pierwszego szczepionkę otrzymują seniorzy powyżej 70. roku życia.

Przedstawiciele grupy "0" dostają natomiast drugą dawkę preparatu.

Wczoraj wieczorem szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował na Twitterze o rekordzie kampanii: "Dziś we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono 118 915 pacjentów. To dobowy rekord od początku procesu szczepień w Polsce. Łącznie zaszczepiliśmy już pierwszą dawką przeszło 775 000 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy udowadniają, że Narodowy Program Szczepień działa".

06:35 JUŻ PONAD 100 MLN ZAKAŻONYCH na ŚWIECIE

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się na całym świecie już ponad 100 milionów ludzi - poinformował amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

Krajem najbardziej dotkniętym pandemią są Stany Zjednoczone: tam wirusem SARS-CoV-2 zaraziło się do tej pory niemal 25,5 mln ludzi.

W Indiach stwierdzono dotąd ponad 10,6 mln infekcji, a w Brazylii: blisko 9 mln.

W państwach europejskich (z wyłączeniem Rosji) najwięcej zakażeń wykryto w Wielkiej Brytanii: 3,7 mln.

Co więcej, kraj ten - także jako pierwszy w Europie - zanotował wczoraj ponad 100 tysięcy zgonów z powodu Covid-19. Niemal jedna czwarta ofiar zmarła w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Najwyższy bilans zgonów na świecie notują natomiast Stany Zjednoczone: na Covid-19 zmarło tam ponad 420 tysięcy ludzi.

W Brazylii: niemal 219 tysięcy, w Indiach: ponad 153 tysiące.

Według Uniwersytetu Hopkinsa, w sumie na całym świecie koronawirus zabił do tej pory 2 153 477 ludzi.

06:34 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 4 604 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 264 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 1 482 722 wykryte zakażenia i 35 665 ofiar śmiertelnych.

27 STYCZNIA 2021 w RELACJI na ŻYWO: ZAPRASZAMY!