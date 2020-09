Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało dziś listę powiatów objętych zaostrzonymi restrykcjami: po raz pierwszy w czerwonej strefie nie znalazł się ani jeden rejon Polski! Resort poinformował również o 506 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 12 chorych. W Bytomiu potwierdzono natomiast pierwszy w Polsce przypadek ponownego zakażenia SARS-CoV-2: u kobiety uznanej kilka tygodni wcześniej za ozdrowieńca. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa - w Polsce i na świecie - zbieramy dla Was w naszej specjalnej relacji na żywo!

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 506 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i śmierci 12 chorych.

Resort zaktualizował również listę powiatów, w których będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Po raz pierwszy żaden powiat nie pojawił się w strefie czerwonej. W strefie żółtej znalazły się trzy powiaty.

W Bytomiu potwierdzono pierwszy w Polsce przypadek ponownego zakażenia SARS-CoV-2: u kobiety uznanej kilka tygodni wcześniej za ozdrowieńca. Co najważniejsze, kobieta pokonała koronawirusa po raz drugi.

Rząd Mateusza Morawieckiego chce zakazać lotów do Francji: kraj ten znalazł się we wstępnym projekcie nowej listy zakazów lotów międzynarodowych. Generalnie jednak liczba krajów objętych tymi zakazami zmniejszyła się o 14.

Z powodu COVID-19 na całym świecie zmarło już 900 tysięcy ludzi - poinformowała agencja AFP, powołując się na własne wyliczenia. O takiej samej liczbie informuje także Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore.

Krajem o największej liczbie ofiar śmiertelnych COVID-19 od wielu już tygodni są Stany Zjednoczone: do tej pory zmarło tak ponad 190 tys. chorych. Druga na tej tragicznej liście jest Brazylia (ponad 127 tys. ofiar śmiertelnych), trzecie Indie (prawie 74 tys.), a czwarty Meksyk (ponad 68 tys.). W Afryce koronawirus największe śmiertelne żniwo zbiera w RPA, gdzie do tej pory zmarło ponad 15 tys. ludzi, a w Europie, która w kwietniu była epicentrum pandemii, najwięcej ludzi - ponad 41 tys. - zmarło w Wielkiej Brytanii.

17:01 NOWA LISTA ZAKAZÓW LOTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd Mateusza Morawieckiego chce zakazać lotów do Francji.

Opublikowano właśnie wstępny projekt rozporządzenia wprowadzającego nową listę zakazów lotów międzynarodowych. Liczba krajów objętych tymi zakazami zmniejszyła się do 31.

16:31 PIERWSZY w POLSCE PRZYPADEK POWTÓRNEGO ZAKAŻENIA

W Bytomiu potwierdzono przypadek ponownego zakażenia koronawirusem u osoby uznanej kilka tygodni wcześniej za ozdrowieńca.

Kobietę zbadano powtórnie pod kątem SARS-CoV-2 na początku sierpnia, gdy zgłosiła się do szpitala na planowy zabieg. Obecnie jest już zdrowa.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Pierwsze powtórne zakażenie koronawirusem w Polsce

15:55 SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19

Opracowywana przez koncern AstraZeneca szczepionka na Covid-19 może być gotowa jeszcze w tym roku, o ile badania kliniczne zostaną wznowione wkrótce - zadeklarował w czwartek dyrektor generalny firmy Pascal Soriot w rozmowie z brytyjskimi mediami.



Badania kliniczne nad szczepionką rozwijaną przez AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim zostały wstrzymane we wtorek, gdy u jednej z osób uczestniczących w testach stwierdzono objawy związane z poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego - przypomina agencja Reutera.

15:50 STREFY ŻÓŁTE I CZERWONE

Więcej o aktualizacji zasad bezpieczeństwa w powiatach przeczytacie w naszym artykule.



15:45 ZAKAZ LOTÓW

Na nową listę z zakazem lotów ma zostać wpisanych 31 państw, w tym Francja - poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Zastrzegł, że to projekt; w czasie konsultacji liczba państw oraz destynacji może ulec zmianie.

Horała wyjaśnił na konferencji prasowej, że w czwartek ma zostać opublikowany projekt rozporządzenia zawierającego nową listę państw z zakazem lotów. Będzie ona obowiązywać między 16 a 29 września.





15:36 POLSKA



Podczas konferencji prasowej wiceminister Waldemar Kraska był pytany o to, ile szczepionek przeciwko grypie i w jakich transzach trafi do Polski. Kraska wyjaśnił, że transze, które obecnie trafiają do Polski, zostały zaplanowane wcześniej. Wskazał, że najwięcej osób szczepi się zawsze na przełomie września i października.



W pierwszym tygodniu września do Polski trafiła pierwsza transza, to było 200 tys. szczepionek. W tym tygodniu kolejne 200 tys. W ostatnim tygodniu września do Polski trafi 400 tys. szczepionek. Na przełomie września i października trafi ponad 500 tys. Kolejne sukcesywnie także w październiku - przekazał Kraska.



Cieszę się, że taka jest chęć szczepienia się Polaków i mam nadzieję, że nie jest to słomiany ogień.(...) Także w trzecim tygodniu września będzie w Polsce szczepionka donosowa dla dzieci od 3. do 5. roku życia. Na początku października będą też szczepionki dla personelu medycznego, ponad 114 tys. - poinformował.





15:32 PORTUGALIA

Rząd Portugalii zdecydował w czwartek o przywróceniu tzw. teleszkoły, czyli programów oświatowych emitowanych w telewizji publicznej dla uczniów na kwarantannie. Decyzja ma związek z notowanym od września wzrostem dynamiki zakażeń koronawirusem w tym kraju.





15:21 POLSKA

Wiceszef MEN pytany był w czwartek na konferencji prasowej o sygnały od lekarzy, którzy zgłaszali, że nie mogą wypisywać skierowań na test na koronawirusa chorych podejrzanych o zachorowanie na COVID-19 przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przez specjalną zakładkę w aplikacji gabinet.gov.pl.



Ostatniej doby przez zakładkę na gabinet.gov.pl 1700 testów zostało zleconych. Wiemy, że są w niektórych miejscach jeszcze problemy techniczne. Dlatego staramy się, żeby to na bieżąco uzupełnić, zlikwidować te problemy, bo to jest jedna z szybszych metod do zlecenia testu - odpowiedział Kraska.



Pacjent, który trafia po takim zleceniu elektronicznym, w punkcie drive-thru będzie pokazywał tylko dowód osobisty, nie potrzeba żadnego, czy papierowego, czy innego, skierowania na wykonanie tego testu - dodał.





14:41 POLSKA





14:34 POLSKA

Rozpoczęliśmy wysyłkę testów antygenowych do szpitalnych oddziałów ratunkowych i do największych izb przyjęć. W tym tygodniu trafi tam w sumie 500 tys. testów pozwalających na szybką diagnostykę w kierunku koronawirusa - poinformował podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.







14:34 POLSKA

Powiaty zagrożone wprowadzeniem obostrzeń to: kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki, myślenicki.







14:33 POLSKA

Resort zdrowia poinformował, że w strefie żółtej znalazły się powiaty: limanowski, tatrzański, gostyński.





14:31 POLSKA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że aktualnie żaden powiat w Polsce nie znajduje się w strefie czerwonej.





14:11 JAPONIA

Japoński Związek Sumo poinformował, że aż 19 miejscowych zawodników zostało zakażonych koronawirusem. Dwunastu z nich trafiło do szpitala, a pozostali bezobjawowo przechodzą chorobę i są na kwarantannie.



W centrum treningowym sumo w Tokio wykonano testy po tym, jak w ubiegłym tygodniu jeden z zawodników przekazał, że ma objawy Covid-19. Kontakt z nim miały 32 osoby i im przeprowadzono badania.





14:02 BADANIA

Nie odkładajcie zalecanego badania spirometrycznego - apeluje Stowarzyszenie Chorych na Astmę i Choroby Płuc. Obecnie - przez epidemię koronawirusa oraz przez obawy wielu pacjentów - takich badań wykonuje się aż pięć razy mniej niż przed rokiem.





13:24 JAROCIN

350 osób trafiło na kwarantannę po tym, jak jedna z nauczycielek Zespołu Szkół nr 5 Jarocinie zakaziła się koronawirusem. Izolować mus się 120 uczniów i 13 nauczycieli.



Wszyscy uczniowie zostaną objęci zdalnym nauczaniem. Pomoc zapewnia też jarociński urząd.



"Osoby pozostające w domowej izolacji, mogą liczyć na wsparcie gminy Jarocin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie przy współpracy z jednostkami OSP, dla osób które zgłoszą takie zapotrzebowanie, będzie dostarczał do domów paczki żywnościowe. Pracownicy socjalni będą także w stałym kontakcie z rodzinami, potrzebującymi wsparcia" - poinformowano na stronie urzędu miasta.





13:05 POLSKA

Z powodu recesji wywołanej koronawirusem, tegoroczna luka VAT w Polsce może wzrosnąć o około 4,9 pp. w stosunku do 2019 r., czyli do 14,5 proc. wartości teoretycznych zobowiązań - uważa Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).







12:57 CO Z KWARANTANNĄ DLA CUDZOZIEMCÓW?

Rzecznik MŚP wystąpił do minister rozwoju z prośbą o wsparcie postulatu zniesienia obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową - podało biuro rzecznika. Byłoby to ułatwienie dla przedsiębiorców zatrudniających np. pracowników z Białorusi.



Jak wyjaśniono w czwartkowym komunikacie, chodzi o wsparcie postulatu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie "ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poprzez zniesienie obowiązku odbycia kwarantanny przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę państwową".

12:50 BUŁGARIA

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 122 nowe zakażenia koronawirusem, a 10 kolejnych osób zmarło na Covid-19 - wynika z danych ministerstwa zdrowia w Sofii.



Liczba osób zakażonych w Bułgarii od wybuchu epidemii wzrosła do 17 435, zmarły w sumie 702 osoby.



Najnowsze dobowe wyniki o zakażeniach uzyskano po przeprowadzeniu 5145 testów. Za wyleczone uznano w sumie 12 474 osoby.

12:45 HISZPANIA

Środki skierowane z budżetu przez rząd premiera Pedra Sancheza na walkę z epidemią Covid-19 wyniosły w tym roku już ponad 100 mld euro - wynika z danych wicepremier Hiszpanii Nadii Calvino.



W wywiadzie dla radia Cope, odpowiedzialna w centrolewicowym rządzie za sprawy gospodarcze Calvino wyjaśniła, że w związku z potrzebą kolejnych wydatków gabinet Sancheza skłania się do redukcji kosztów administracji publicznej.

12:30 WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Wśród osób, u których w czwartek warmińsko-mazurski sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem, jest personel medyczny i pacjenci kilku szpitali w regionie.



Zakażenie koronawirusem wykryto u pacjenta oddziału chirurgicznego szpitala w Nowym Mieście Lubawskim, u pacjenta oddziału kardiologicznego w szpitalu miejskim w Olsztynie i u pielęgniarki szpitala w Ostródzie.



Służby sanitarne potwierdziły także zakażenie u kolejnych uczniów i przedszkolaków, m.in. w przedszkolu i szkole w Ostródzie oraz w Rozogach.



Zakażenie potwierdzono także u pracownika "Biedronki" w Olsztynie.



W czwartek w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano 13 nowych zakażeń, w sumie zachorowało dotąd 1027 osób, dziewięć z nich zmarło.



12:10 NAJNOWSZE DANE MEN

46 szkół pracuje w trybie zdalnym, 92 - w trybie mieszanym - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że w dalszym ciągu prawie 100 proc. szkół pracuje w trybie stacjonarnym.





12:00 WROCŁAW

14 pacjentów i dwie osoby z personelu medycznego mają potwierdzone zakażenie koronawirusem. Z tego powodu wstrzymano przyjęcia na oddział Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.



"Zakażenie potwierdzono również u dwóch osób z personelu medycznego. Łącznie zakażonych jest 16 osób. Na oddziale internistycznym hospitalizowanych jest 25 pacjentów, którzy mają zapewnioną pełną opiekę medyczną. Część pacjentów oddziału została przetransportowana do szpitala zakaźnego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu" - poinformowano.



Na kwarantannę skierowano 46 osób z personelu medycznego, w tym kilkunastu lekarzy.





11:40 MAZOWSZE

U jednego z pracowników Szpitala Miejskiego Świętej Trójcy w Płocku (Mazowieckie) potwierdzono zakażenie koronawirusem. Osoba ta przebywa w izolacji domowej. Trzy inne osoby, które miały z nią kontakt, skierowano na kwarantannę. Szpital pracuje normalnie. Obowiązuje tam zakaz odwiedzin.





11:30 CZECHY

Czeskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że już drugi dzień, liczba dobowych zakażeń koronawirusem przekroczyła w kraju 1000. W środę zakaziło się 1161 osób, dzień wcześniej 1164.



Do tej pory zanotowano w Czechach 31 036 przypadków SARS-CoV-2. Obecnie zainfekowanych jest 10 218 osób.





11:04 DANIA

Policja w Kopenhadze ogłosiła w czwartek zakaz wstępu do trzech parków w godzinach wieczornych. Obostrzenie ma związek ze znacznym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem, a jego celem jest umożliwienie nocnych imprez.



Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której duże grupy młodych ludzi gromadzą się, a w tym samym czasie władze walczą, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii - powiedziała Anne Tonnes z kopenhaskiej policji.



Zakaz wstępu do wyznaczonych stref obowiązywać będzie od czwartku do niedzieli od godz. 18 do godz. 6 rano. Za złamanie przepisów grozić będzie grzywna w wysokości 2,5 tys. koron (ok. 340 euro).





11:00 PROBLEMY SAMORZĄDÓW

Maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, przyłbice, kombinezony ochronne - to wszystko znowu trzeba kupować w długotrwałej procedurze przetargowej. Wszystko dlatego, że wygasł przepis z ustawy antycovidowej.

10:00 POLSKA

W aktualnej sytuacji zdrowotnej co czwarty Polak nie przyjąłby zaproszenia na ślub i wesele; prawie 30 proc. pojawiłoby się tylko na ślubie - wynika z ankiety Santander Consumer Banku. Największym wyzwaniem na weselu jest zapewnienie bezpieczeństwa gości - dodano.

09:00 UKRAINA

Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 145 tys., zmarło już ponad 3 tys. osób - wynika z danych ogłoszonych w czwartek przez ukraiński resort zdrowia. Minionej doby wykryto 2582 infekcje, 44 chorych na Covid-19 zmarło, a 1174 wyzdrowiało.



W środę przeprowadzono 55,5 tys. testów, a najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie charkowskim (339), w Kijowie (298) i obwodzie tarnopolskim (251). Hospitalizowano 400 osób.

08:00 WĘGRY

Do ponad 10 tysięcy wzrosła na Węgrzech liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby wykryto 476 nowych infekcji - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



W sumie na Węgrzech wykryto 10 191 zakażeń SARS-CoV-2, a 3990 osób już wyzdrowiało.



W ciągu ostatniej doby zmarło dwoje chorych na Covid-19, podnosząc liczbę ofiar śmiertelnych tej choroby na Węgrzech do 630.





07:30 MAZOWSZE

Zakażenie koronawirusem wykryto w kolejnej szkole na Mazowszu. Dodatni wynik testu ma jeden z nauczycieli szkoły podstawowej numer 204 w warszawskim Wawrze.



Miał kontakt tylko z jedną klasą. Wszystkie dzieci z tej klasy zostaną poddane kwarantannie.



Przez zakażenia koronawirusem 45 szkół w całej Polsce prowadzi teraz lekcje tylko przez internet - wynika z najnowszych danych resortu edukacji.



W 87 placówkach wprowadzono tryb mieszany, gdzie część uczniów jest w szkole, a część uczy się w trybie zdalnym.





07:00 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano rekordową liczbę 95 735 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa ogólny bilans infekcji od początku pandemii w kraju do ponad 4,4 mln - poinformowało indyjskie ministerstwo zdrowia.



Minionej doby stwierdzono 1172 zgony i jest to największy przyrost ofiar śmiertelnych w ciągu 24 godzin w Indiach od ponad miesiąca. Łącznie od wybuchu pandemii w związku z Covid-19 zmarło w tym kraju ponad 75 tys. osób.





06:40 NIEMCY

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 1892 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarły trzy kolejne osoby.



Najwięcej infekcji w ciągu doby diagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.



Według RKI łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi 255 366, a zgonów - 9 341.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.





06:17 USA

1170 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W minionych 24 godzinach stwierdzono 33 205 zakażeń wirusem SARS CoV-2.



Najnowszy raport pokazuje, że potwierdzają się już obawy amerykańskich epidemiologów, którzy we wtorek przewidywali na najbliższe dni przyrost wykrywanych przypadkach SARS-CoV-2. W trakcie długiego weekendu ze Świętem Pracy (Labor Day) przypadającym w miniony poniedziałek, Amerykanie często nie przestrzegali zaleceń i nie zachowywali dystansu w barach i restauracjach.

06:00 BRAZYLIA

W ciągu minionej doby w Brazylii zmarło 1075 osób zakażonych koronawirusem - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Dzień wcześniej raport mówił o 504 przypadkach śmiertelnych.



W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 35 816 zakażeń koronawirusem. W sumie w Brazylii SARS-CoV-2 zakaziło się 4,2 mln osób, zmarło 128 539 osób.





05:45 MEKSYK

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w środę wieczorem czasu lokalnego o 4647 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o 611 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażeń wzrosła do 647 507 a przypadków śmiertelnych do 69 095.



Są to jedynie przypadki potwierdzone ale jak przyznają same władze liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.