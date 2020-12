Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna. Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Wczoraj natomiast ruszyły w Polsce - jak w większości krajów Unii Europejskiej - szczepienia przeciwko Covid-19. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

