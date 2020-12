Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna. Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. O poranku dotarła do naszego kraju druga dostawa szczepionek przeciw Covid-19, obejmująca 300 tysięcy dawek, które pozwolą zaszczepić 150 tysięcy ludzi. Operacja szczepień ruszyła natomiast w Polsce - jak w większości krajów Unii Europejskiej - już wczoraj. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* O 3 678 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 57 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia. Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 1 257 799 wykrytych zakażeń i 27 118 ofiar śmiertelnych.

10:13 PONAD 17 TYSIĘCY PACJENTÓW z COVID-19 w POLSKICH SZPITALACH

W polskich szpitalach przebywa w tej chwili ponad 17 tysięcy pacjentów z Covid-19, a niemal 1 600 z nich potrzebuje respiratora: takie dane podaje w najnowszym raporcie resort zdrowia.

09:58 RZECZNIK RZĄDU o ZAKAZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ w SYLWESTRA

Nie ma godziny policyjnej w noc sylwestrową: mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami i te przepisy pozostaną w rozporządzeniu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

Przypomnijmy, że już kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędu ws. zakazu wychodzenia z domów w noc sylwestrową. Rząd wprowadził ten zakaz rozporządzeniem - a powinien ustawą.

09:53 WIĘZIENIE za RELACJONOWANIE POCZĄTKÓW EPIDEMII w WUHANIE

Sąd w Szanghaju skazał chińską dziennikarkę obywatelską Zhang Zhan na cztery lata więzienia za opisywanie sytuacji w Wuhanie na początku pandemii koronawirusa - podał dziennik "South China Morning Post", powołując się na jednego z prawników skazanej.

37-letnia Zhang została uznana za winną "wszczynania kłótni i wywoływania kłopotów".

09:39 MUTACJA KORONAWIRUSA DOTARŁA do KOREI POŁUDNIOWEJ

W Korei Południowej wykryto pierwsze przypadki zakażenia nową, bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, odkrytą w Wielkiej Brytanii.

Według Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA), mutację wykryto u trojga mieszkańców Londynu, którzy kilka dni temu przylecieli do Korei Południowej właśnie z brytyjskiej stolicy.

Jak podała ponadto KDCA, ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 808 nowych zakażeń koronawirusem, zaś od początku pandemii: 57 680. Zmarło do tej pory 819 chorych na Covid-19.

Nowy typ koronawirusa, który niedawno pojawił się w Wielkiej Brytanii, został zdiagnozowany również w kilku innych krajach europejskich, a także na innych kontynentach, m.in. w Kanadzie, Jordanii i Japonii.

09:25 MORAWIECKI APELUJE, by ZAUFAĆ MEDYCYNIE

Informując o dotarciu do Polski drugiej transzy szczepionek przeciw Covid-19, Mateusz Morawiecki zaapelował, by zaufać nauce i medycynie.

Cytat Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków: państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka. Mateusz Morawiecki

08:34 ODEBRALIŚMY DRUGĄ DOSTAWĘ SZCZEPIONEK. TRAFIĄ do PONAD 250 SZPITALI

"Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tysięcy dawek i rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali" - poinformował na stołecznym lotnisku Chopina premier Mateusz Morawiecki.

08:01 DRUGA TRANSZA SZCZEPIONEK DOTARŁA do POLSKI

Do Polski dotarło 300 tysięcy kolejnych dawek szczepionek przeciw Covid-19. To pełna pula, jaka miała trafić do naszego kraju do końca roku.

07:58 BYŁY SZEF POLSKIEJ POLICJI NAMAWIA do SZCZEPIEŃ

"Dobrze byłoby, żeby ludzie rozumieli obowiązek zaszczepienia się (przeciw Covid-19), a nie żyli w świecie mitów, bajek i głupoty" - podkreśla Marek Działoszyński, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Gorzowie Wielkopolskim i były Komendant Główny Policji.

Cytat Namawiam do szczepienia, bo jako szef szpitala codziennie stykam się z tragediami ludzkimi. Przeżyłem też uczucia bólu związane ze stratą znajomych mi ludzi, którym nie udało się pokonać koronawirusa. (...) Proszę zrobić retrospekcję i zobaczyć na swoim ramieniu bliznę po szczepionce ospy, przypomnieć sobie, jak chodziło się z mamą na obowiązkowe szczepienia, i przyznać, że dzięki temu żyje się zdrowo. Dobrze byłoby, żeby ludzie rozumieli obowiązek zaszczepienia się, a nie żyli w świecie mitów, bajek i głupoty. Marek Działoszyński

07:49 KASYNA ZAMKNIĘTE do 17 STYCZNIA

Rozporządzenie zakazujące pracy kasyn od dzisiaj do 17 stycznia opublikowane zostało w niedzielę w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz działalności kasyn z wyłączeniem kasyn internetowych.

07:47 NIEMCY: JUŻ PONAD 30 TYSIĘCY OFIAR KORONAWIRUSA

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła w Niemczech 30 tysięcy.

Jak podał Instytut im. Roberta Kocha, ostatniej doby zarejestrowano w tym kraju 348 zgonów z powodu Covid-19 i niemal 11 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

07:34 USA: PONAD 226 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych ponad 226 200 nowych zakażeń koronawirusem i 1 663 zgony chorych na Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii odnotowano w USA w sumie ponad 19,1 mln przypadków zakażenia, a liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 333 tysiące.

W niedzielę dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci ostrzegł, że w batalii z koronawirusem to, co najgorsze, może dopiero nastąpić.

Cytat Powodem, dla którego ja i moi koledzy z sektora zdrowia publicznego niepokoimy się, jest fakt, że możemy być świadkami sezonowego nasilenia (pandemii) po Bożym Narodzeniu i Nowym Roku. (...) Znajdujemy się naprawdę w bardzo krytycznym momencie. Dr Anthony Fauci na antenie CNN

07:01 OD DZISIAJ NARODOWA KWARANTANNA: CO TO OZNACZA?

Od dzisiaj do 17 stycznia obowiązuje w Polsce tzw. narodowa kwarantanna.

Oznacza to serię nowych obostrzeń, m.in. zamknięcie hoteli - również dla podróżujących służbowo - i stoków narciarskich oraz galerii handlowych z wyjątkiem określonych sklepów, a także 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużone zostały już obowiązujące obostrzenia, m.in. zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 czy limit 5 gości spoza grona domowników na imprezach organizowanych w domu (do limitu tego nie będzie się wliczało zaszczepionych przeciwko Covid-19).

06:25 CO PRZEKONAŁOBY POLAKÓW do ZASZCZEPIENIA SIĘ PRZECIW COVID-19? ZAPYTALIŚMY

26,9 procent Polaków twierdzi, że do zaszczepienia się przeciwko Covid-19 przekonałoby ich rozpraszanie obaw co do skutków ubocznych i skuteczności szczepionki: takie wskazanie przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

11,4 procent badanych przyznało, że zmobilizować ich mogłyby utrudnienia w dostępie do usług publicznych dla tych, którzy się nie zaszczepią.

30,4 procent odpowiedziało natomiast, że nie trzeba ich przekonywać, bo zaszczepią się przeciwko Covid-19.

05:34 BELGIA ROZPOCZNIE DZISIAJ SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

W Belgii operacja szczepień przeciwko Covid-19 wystartuje dzisiaj przed południem. Jako pierwsi dawki preparatu Comirnaty otrzymają mieszkańcy i personel domów opieki i hospicjów.

Właśnie oni będą mieli - jak donosi "Brussels Times" - pierwszeństwo w początkowej fazie kampanii, która może trwać do końca lutego.

Od marca szczepieni będą pracownicy służby zdrowia, szczepienia będą wówczas prowadzone również w placówkach dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej fazie szczepionkę otrzymają ludzie z grupy wysokiego ryzyka: przewlekle chorzy i po 65. roku życia. Ta faza powinna zakończyć się w maju.

05:31 EUROPA SZCZEPI SIĘ PRZECIW COVID-19

Szczepienia przeciwko Covid-19 trwają od weekendu w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej.

"To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię. Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce" - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie i jedna z pierwszych osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 na Litwie.

05:26 ROZPOCZĘLIŚMY OPERACJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Wczoraj o godzinie 08:31 wystartowała w Polsce operacja szczepień przeciwko Covid-19.

Jako pierwsi dawkę preparatu Comirnaty, opracowanego przez firmy Pfizer i BioNTech, otrzymali w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zatrudnieni w tej placówce Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska i dyrektor prof. Waldemar Wierzba.

05:25 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 3 678 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 57 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia. Co istotne, niższy bilans nowych zakażeń jest efektem przeprowadzania w święta znacznie mniejszej niż zazwyczaj liczby testów na koronawirusa.

Całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 wykrytych w naszym kraju od początku pandemii zbliża się do 1,26 mln, a całkowita liczba ofiar śmiertelnych sięga już 27 118.