05:50 Wstrzymanie egzekucji skazańców chorych na Covid-19

Sędzia federalny nakazał Departamentowi Sprawiedliwości USA opóźnienie co najmniej do 16 marca egzekucji dwóch mężczyzn skazanych za morderstwa, aby umożliwić im powrót do zdrowia po Covid-19. Wyroki miały być wykonane w tym tygodniu

Jak informuje Reuters, Cory Johnson i Dustin Higgs mieli zostać straceni odpowiednio w czwartek i piątek. Egzekucje zaplanowano w więzieniu federalnym w Terre Haute w stanie Indiana.



Johnson został skazany w 1993 roku za siedmem morderstw związanych z handlem narkotykami. Higgs otrzymał wyrok za zabójstwo trzech kobiet w Maryland w 1996 roku.



Obaj mężczyźni argumentowali, że uszkodzenie płuc spowodowane przez Covid-19 może zwiększyć ich cierpienia podczas dożylnego podania śmiertelnej dawki trucizny.



"Cytowali wyniki badań dotyczące obrzęku płuc, kiedy dostają się tam płyny. Osoba jest wówczas wciąż świadoma, a odczucie jak przy duszeniu lub tonięciu może zostać zaostrzone z powodu koronawirusa. Potencjalnie może to pogwałcić gwarantowaną przez konstytucję ochronę przed okrutną i niezwykłą karą" - pisze "Newsweek".





05:40 Ponad 300 tys. zaszczepionych w Polsce

W Polsce przeciwko Covid-19 zaszczepiło się już ponad 300 tys. osób - poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w tzw. szpitalach węzłowych, pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.





05:30 Brytyjska policja ma rygorystycznie egzekwować obostrzenia

Obecne restrykcje koronawirusowe w Wielkiej Brytanii są wystarczająco twarde, ale policja będzie je bardziej rygorystycznie egzekwować - zapowiedziała minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Poinformowała, że jak dotychczas policja nałożyła prawie 45 tys. kar grzywny za łamanie obowiązujących przepisów.



Patel na konferencji prasowej na Downing Street oceniła, że większość społeczeństwa to robi, ale "mniejszość ludzi naraża zdrowie narodu, nie przestrzegając zasad". Moje dzisiejsze przesłanie dla każdego, kto odmawia właściwego postępowania, jest proste: jeśli nie odegrasz swojej roli, nasi ofiarni policjanci, którzy codziennie ryzykują własnym życiem, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, będą egzekwować przepisy - powiedziała.



Towarzyszący jej na konferencji przewodniczący Krajowej Rady Szefów Policji Martin Hewitt powiedział, że nie zamierza przepraszać za to, że policja wydaje mandaty. Przywołał on kilka drastycznych przypadków naruszeń przepisów w ostatnich dniach, np. imprezę na łodzi w hrabstwie Hertfordshire, na której był bar i stanowisko DJ-skie, a ponad 40 osób zapłaciło po 30 funtów za bilet, minibus pełen ludzi z różnych gospodarstw domowych, którzy przejechali się z Cheltenham do Walii na spacer czy grzywnę w wysokości 10 tys. funtów dla organizatora imprezy w Surrey, który próbował twierdzić, że była to impreza biznesowa.



W Wielkiej Brytanii od kilku dni trwa debata na temat ewentualnego dalszego zaostrzenia restrykcji w związku ze stale rosnącą liczbą zakażeń. Jak na razie rząd stoi za stanowisku, że zamiast nakładać kolejne restrykcje, ważniejsze jest, by przestrzegać istniejących i bardziej rygorystycznie to egzekwować, ale nie wyklucza dalszego zaostrzenia, jeśli ludzie nie będą się stosować.





05:20 Do Ameryki tylko z negatywnym wynikiem testu

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom zatwierdziły wymóg przedstawienia testu na obecność koronawirusa z wynikiem negatywnym przez prawie wszystkich pasażerów linii lotniczych przybywających do USA. Będzie on obowiązywał od 26 stycznia.



Jak poinformował Reuters, nowe przepisy dotyczą wszystkich pasażerów podróżujących do USA w wieku od 2 lat. Przed wejściem na pokład samolotu będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego w ciągu trzech dni przed rozpoczęciem podróży. Podróżni z zagranicy mogą też przedstawić dokument potwierdzający wyzdrowienie z koronanawirusa.



Magazyn "US News & World Report" przypomniał, że przepis wchodzi w życie w ślad za tym, jak administracja Trumpa w ubiegłym miesiącu wprowadziła wymóg testów od osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Miało to na celu powstrzymanie przenoszenia wykrytego tam nowego wariantu koronawirusa.