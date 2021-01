Meksyk wyprzedził Indie i jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Komitet ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) ma dziś wydać opinię w sprawie ewentualnego dopuszczenia do obrotu w krajach UE szczepionki przeciwko Covid-19, opracowanej przez AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Decyzję o dopuszczeniu od obrotu podejmuje Komisja Europejska.

Resort zdrowia poinformował, że minionej doby w Polsce wykryto 6 144 nowych zakażeń koronawirusem. Po zachorowaniu na Covid-19 zmarło 336 osób.

Nie będzie litości dla przedsiębiorców, którzy od poniedziałku spróbują wznowić działalność wbrew rządowym zakazom. Rząd szykuje zmasowane kontrole. Ustalono to podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Komitet ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) ma dziś wydać opinię w sprawie ewentualnego dopuszczenia do obrotu w krajach UE szczepionki przeciwko Covid-19, opracowanej przez AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Decyzję o dopuszczeniu od obrotu podejmuje Komisja Europejska.





13:19 Nowe restrykcje w Portugalii

Rząd Portugalii, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ogłosił w piątek zakaz opuszczania podczas weekendu terenu powiatów. W tym samym czasie pod kilkoma szpitalami kraju ustawiają się długie kolejki karetek pogotowia z pacjentami.

W piątek rano rząd wprowadził tzw. samoizolację obywateli, zakazując im opuszczania bez ważnego powodu terytorium kraju drogą lądową, morską i powietrzną. Jednym z wyjątków jest konieczność podjęcia pracy.

Przed południem socjalistyczny gabinet Antonia Costy zapowiedział, że w piątek o 20:00 w Portugalii wprowadzony zostanie zakaz opuszczania przez obywateli terenu swoich powiatów. Nowa restrykcja ma obowiązywać do poniedziałku.

13:02 Szczepienia w Poznaniu

12:54 KE: Kontrakt zakłada, że AstraZeneca musi dostarczyć szczepionki

Komisja Europejska przekonywała w piątek, że nie ma żadnych wątpliwości, iż kontrakt z AstraZeneca ws. zakupu szczepionek przeciw Covid-19 zobowiązuje tę firmę farmaceutyczną do dostarczenia dawek preparatu w liczbie zapisanej w umowie.

Jak na konferencji prasowej podkreślił rzecznik KE Eric Mamer, Komisja oczekuje, iż firma dostarczy dawki szczepionki do UE zgodnie z kontraktem. Naszym zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że mamy mocne zobowiązanie ze strony firmy, tak jak i innych, aby dostarczyć dawki zgodnie z konkretnym harmonogramem - podkreślił.

Kontrakt został opublikowany na stronie internetowej KE.

Cytat AstraZeneca zobowiązała się dołożyć wszelkich starań, aby (...) zbudować zdolności dla wyprodukowania 300 milionów dawek szczepionki, bez zysku i straty dla AstraZeneca, (...) do dystrybucji w UE (..) z możliwością zamówienia przez Komisję, działającą w imieniu uczestniczących państw członkowskich, dodatkowych 100 milionów dawek. czytamy w opublikowanym kontrakcie.

W opublikowanej umowie zamazano jednak te fragmenty, w których znajdują się informacje o cenach i harmonogramie dostaw.





12:48 Najnowsze doniesienia w leczeniu Covid-19

12:42 Włochy: Moderna też zapowiedziała ograniczenie dostaw szczepionki

Koncern farmaceutyczny Moderna zawiadomił Włochy o tym, że w lutym zmniejszy o 20 procent dostawy swojej szczepionki- ogłosił w piątek nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri. Zaapelował do wszystkich firm o wywiązanie się z kontraktów.



Na konferencji prasowej Arcuri powiedział, że to już trzeci koncern, który zmniejszy dostawy szczepionek, po firmach Pfizer i AstraZeneca.

12:28 Sprawa kradzieży szczepionek

12:15 Hiszpańskie media: Błędy KE w szczepieniach grożą przyszłości UE

Hiszpańskie media, komentując w piątek trudności w dostarczaniu szczepionek przeciwko Covid-19, winią Komisję Europejską za chaos i opóźnienia ze strony producentów. Wskazują, że przedłużanie się tych problemów stanowi poważne zagrożenie dla przyszłego funkcjonowania UE.



Dziennik “El Mundo" informuje, że w jednym z dokumentów przedstawionych przez rząd Pedra Sancheza podczas czwartkowego spotkania z regionalnymi władzami sanitarnymi władze Hiszpanii oskarżyły Brukselę o chaos i złe zarządzanie dystrybucją szczepionek. To nie władze Hiszpanii (...), ale Komisja negocjuje, podpisuje umowy, zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także do ich wykonania - napisały w tonie oskarżycielskim władze Hiszpanii.



Z kolei dziennik “El Pais" wskazuje, że chaos, opóźnienia i brak dostaw szczepionek do państw członkowskich Unii może prowadzić nie tylko do pogłębienia się kryzysu epidemicznego w Europie, ale stanowi “śmiertelne zagrożenie dla przyszłości UE".



11:50 Niemcy: Burmistrz Brandenburgii proponuje dostosowanie niemieckich fabryk do produkcji szczepionek

Z inicjatywy premiera Brandenburgii Dietmara Woidke na zapowiedzianej na 1 lutego wideokonferencji z udziałem rządu federalnego i krajów związkowych poruszone zostaną problemy z dostawami szczepionki przeciwko koronawirusowi - informuje portal rbb24. Woidke chce przedstawić pomysł dostosowania niemieckich zakładów do produkcji szczepionki.



Odroczenie terminów szczepień i przesunięcie w czasie podawania drugiej dawki szczepionki spowodowało wielką niepewność - napisał Woidke w liście do obecnego przewodniczącego Konferencji Premierów, burmistrza Berlina Michaela Muellera (SPD).

Inicjatywę premiera Brandenburgii poparł prezydent Berlina Miachael Mueller, który podkreślił: "W Berlinie od ponad miesiąca dostępne są centra szczepień, których nie można wykorzystać, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości szczepionki. Moglibyśmy zaszczepić znacznie więcej, gdybyśmy mieli więcej dawek".





11:33 "Spiegel": Od soboty możliwy zakaz wjazdu z W. Brytanii, Irlandii, RPA, Portugalii i Brazylii

Według informacji tygodnika "Der Spiegel" rząd Niemiec zgodził się na daleko idące ograniczenia wjazdu dla podróżnych z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, RPA i Brazylii. W krajach tych szeroko rozpowszechnione są nowe, bardziej zaraźliwe warianty koronawirusa.



W rządzie szczególnie urząd kanclerski i ministerstwo spraw wewnętrznych ostrzegają, że nowe warianty mogą przedostać się do Niemiec za pośrednictwem już i tak o wiele rzadszych połączeń lotniczych ze wskazanych krajów.



Kanclerz Merkel nie chce popełnić tego samego błędu, co wiosną 2020 r., kiedy Berlin zbyt długo zwlekał z zakazem ruchu lotniczego z Chin - pisze "Spiegel".



Według gazety zakaz będzie obowiązywał od 30 stycznia do 17 lutego.



Obywatele niemieccy i osoby posiadające zezwolenie na pobyt w Niemczech będą wyłączone z tego rozporządzenia - nadal mogą wrócić do ojczyzny, podobnie jak dyplomaci, ruch towarowy oraz loty humanitarne i medyczne.



11:28 Rzecznik MZ: W I kwartale 2021 r. 1,5 mln dawek szczepionek AstraZeneca

Około godziny 15.00 będziemy mieli konferencję Europejskiej Agencji Leków (EMA) w zakresie dopuszczenia szczepionki AstraZeneca, szczepionki, której mamy obecnie zamówionych 16 mln dawek, z czego w I kwartale możemy liczyć na około 1,5 mln - poinformował w piątek na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Zaznaczył, że taka pula pozwoli zaszczepić w I kwartale około 750 tys. osób. Szczepionka podawana jest pacjentowi, podobnie jak pozostałe dwie szczepionki dopuszczone w tej chwili do obrotu - firm Pfizera/BioNTech i Moderny, w dwóch dawkach.

11:22 EMA: Zgony osób starszych bez związku ze szczepieniem przeciw Covid-19

Zgony osób starszych po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw Covid-19 nie miały związku ze szczepieniem - podała w Europejska Agencja Leków (EMA) w opublikowanym w piątek raporcie. Dokument potwierdził bezpieczeństwo tego preparatu.



Jak napisano, komitet ds. bezpieczeństwa EMA zbadał przypadki śmierci osób w zaawansowanym wieku i o słabym zdrowiu, lecz nie znalazł danych sugerujących związek zgonów ze szczepieniem preparatem Comirnaty. Pierwsze takie doniesienia pojawiły się w Norwegii i dotyczyły osób powyżej 80. roku życia.



Dokonany przez EMA przegląd nowych danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki nie ujawnił nowych efektów ubocznych poza tymi już znanymi. Najpoważniejszym jest anafilaksja, czyli gwałtowna reakcja alergiczna, która - jak wynika z danych z USA - zdarzała się w 11 przypadkach na milion.

11:15 Szefowa KE: Chcemy opublikować w piątek kontrakt z AstraZeneca

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że strona unijna chce tego dnia opublikować kontrakt na dostawy szczepionek przeciw Covid-19, podpisany z koncernem farmaceutycznym AstraZeneca.



Cytat Chcemy go dziś opublikować, prowadzimy rozmowy z firmą, które części (kontraktu) powinny zostać zamazane ze względu na poufność. powiedziała szefowa KE w piątek na antenie publicznego niemieckiego radia Deutschlandfunk.

11:05 Kolejny lockdown z zaskoczenia w Hongkongu; nie wykryto ani jednej infekcji

Władze Hongkongu bez uprzedzenia zamknęły w nocy z czwartku na piątek budynek mieszkalny w dzielnicy North Point i przebadały na koronawirusa 475 jego mieszkańców. W ramach najnowszej "operacji w stylu zasadzki" nie wykryto jednak ani jednego zakażenia.



W rozmowie z publiczną stacją RTHK mieszkająca w budynku kobieta, przedstawiona tylko jako pani Ng, pozytywnie oceniła te działania. "Dobrze jest badać ludzi, nawet jeśli tylko nieliczni się zakazili" - powiedziała.



Operację skrytykował natomiast radca dzielnicy Lee Yue-shun. "Łącznie mieszka tam ponad 1000 osób, więc 475 to mniej niż 50 proc. Nie znaleziono też ani jednej infekcji. Nie widzę sensu ani skuteczności w tym działaniu" - wytknął.



Władze przekazały, że urzędnicy nie zastali nikogo w 190 mieszkaniach i zamierzają odnaleźć i przebadać zajmujące je osoby w innym trybie.

10:58 Źródło: AstraZeneca oferuje UE więcej szczepionek w I kw., UE odrzuca ofertę jako niewystarczającą

AstraZeneca zaoferowała UE dodatkowe 8 mln dawek swojej szczepionki przeciw Covid-19 w tym kwartale w porównaniu do planowanych cięć w dostawach, UE uznała jednak, że różnica wobec pierwotnego zobowiązania koncernu byłaby nadal zbyt duża - podał w piątek Reuters za źródłem unijnym.





10:47 Najnowszy raport o zachorowaniach w Polsce

10:18 Zmasowane kontrole przedsiębiorców

Nie będzie litości dla przedsiębiorców, którzy od poniedziałku spróbują wznowić działalność wbrew rządowym zakazom. Rząd szykuje zmasowane kontrole. Ustalono to podczas specjalnej narady w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.



Ma to być pełne sprawdzanie wszystkich firm, które wbrew zakazom wznowią swoją działalność. Sanepid nie tylko będzie sprawdzał przestrzeganie obostrzeń, ale także i czystość.

Dodatkowo - jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM - nakaz szczegółowego sprawdzania najbardziej opornych dostała skarbówka.

W kontrole włączą się także strażacy.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>

10:09 Koronawirus w Polsce

09:46 Von der Leyen: Umowa z AstraZeneca wiążąca i "kryształowo jasna"

09:20 Francja: Większość Francuzów popiera zapowiadany lockdown, ale nie chce obostrzeń

Według ogłoszonych w czwartek wieczorem wyników sondażu zamówionego przez dziennik "le Figaro" prawie dwie trzecie Francuzów jest skłonnych zaakceptować kolejny lockdown. Za tym przyzwoleniem kryje się jednak niezgoda na społeczne ograniczenia.



Większość badanych sprzeciwia się zakazowi przyjmowania gości, zamknięciu placówek handlowych "nie pierwszej potrzeby", jak i szkół podstawowych i średnich. 54% wypowiada się przeciw przedłużeniu zamknięcia bistr i placówek kulturalnych, a ponad 40% zapowiada, że nie zamierza przestrzegać zakazów.



Komentator radia "France Info" nazwał to "zgodą na lockdown light", a prowadzący debatę w telewizji "C-News" uznał, że "Francuzi zgadzają się na lockdown bez lockdownu".

09:03 POHiD: Otwarcie galerii handlowych umożliwi funkcjonowanie firm i stopniowe odrabianie strat

Otwarcie od 1 lutego sklepów w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym, to bardzo dobra decyzja, która możliwi przedsiębiorcom, zarówno najemcom, jak i właścicielom galerii handlowych, dalsze funkcjonowanie na rynku, stopniowe odrabianie strat spowodowanych trzema lockdownami oraz utrzymanie miejsc pracy - powiedziała PAP prezes POHiD Renata Juszkiewicz.



Jak wskazała, wiele małych butików i restauracji stoi na krawędzi bankructwa. Przez cały okres pandemii branża handlowa udowodniła, iż sklepy są bezpiecznym miejscem zarówno dla pracowników, jak i konsumentów - dodała.



POHiD również pozytywnie ocenia decyzję rządu o zniesieniu od 1 lutego "godzin dla seniorów".

08:45 Chiny: Eksperci WHO ds. genezy Covid-19 spotkali się w Wuhanie z chińskimi naukowcami

Członkowie zespołu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który przybył do Chin, by poszukiwać odpowiedzi w sprawie genezy koronawirusa, rozpoczęli w piątek spotkania z chińskimi naukowcami. Według WHO w planie są wizyty na targach, w laboratoriach i szpitalach.



Pierwsze spotkania twarzą w twarz z kolegami. Korekta: maseczka w maseczkę, biorąc pod uwagę restrykcje medyczne. Dyskutujemy o programie naszej wizyty - napisała na Twitterze członkini zespołu, wirusolog z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie Marion Koopmans.



Oczekuje się, że naukowcy spędzą w Chinach co najmniej dwa tygodnie i odwiedzą w tym czasie wuhański targ owoców morza Huanan, z którym wiązano wiele spośród pierwszych wykrytych przypadków Covid-19. Mają również złożyć wizytę w Wuhańskim Instytucie Wirusologii, z którego wedle jednej z krążących teorii miał się wydostać koronawirus. Chińskie władze stanowczo odrzucały te spekulacje.



Sprawa pochodzenia wirusa stała się kwestią polityczną. WHO zapewniała, że misja w Chinach nie ma na celu szukania winnych wybuchu pandemii i studziła oczekiwania związane z odnalezieniem przez zespół jasnych dowodów na pochodzenie koronawirusa.

08:34 Restrykcje w Europie

08:22 Singapur: Trzy nagłe reakcje alergiczne na 113 tys. zaszczepionych na Covid-19

W Singapurze na ponad 113 tys. podanych dotąd dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer/BioNTech odnotowano trzy przypadki anafilaksji, nagłej reakcji alergicznej; objawy uczulenia zostały szybko wykryte i opanowane - podało w czwartek ministerstwo zdrowia.



U tych osób w wielu 20-40 lat pojawiły się liczne objawy, takie jak wysypka, zadyszka, obrzęk ust, ściśnięcie gardła, zawroty głowy - przekazał resort, cytowany przez miejscową stację CNA.



Jak dodano, wszystkie te trzy osoby miały wcześniej alergie, w tym uczuleniowy nieżyt nosa i uczulenie na produkty spożywcze, takie jak owoce morza. Żadna z nich nie miała historii anafilaksji, która wykluczyłaby je z przydziału szczepionki.

08:15 Prof. Zembala: Podejście „Hulaj dusza, piekła nie ma” to element lęku osób odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną

"Podejście "Hulaj dusza, piekła nie ma" to element lęku osób odpowiedzialnych za sytuację epidemiologiczną" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Marian Zembala.



Cytat Rozumiem, że każdy młody człowiek, i nie tylko, potrzebuje wyjścia, ale kiedy widzimy nienormalnie zatłoczone dyskoteki w Radomiu czy Gdańsku to przyznajmy, że jednak zabrakło rozwagi. dodał dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ>>>

08:07 Koronawirus tematem Porannej rozmowy w RMF FM

07:45 Kanadyjskie prognozy dla brytyjskiego wariantu koronawirusa

Brytyjski wariant SARS-CoV-2 jest znacznie bardziej zaraźliwy i w Kanadzie, przy stosowanej obecnie ochronie, szybko może dojść do "eksplozji" zakażeń - ostrzegają eksperci z Simon Fraser University. Opracowali oni symulację tego, co stanie się, jeśli wspomniany wariant zacznie szerzyć się w tym państwie.



Koronawirus może szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli zacznie się rozprzestrzeniać jego nowa, roznosząca się już m.in. w Wielkiej Brytanii postać - ostrzegają specjaliści z kanadyjskiego Simon Fraser University.



Zwracają jednocześnie uwagę na wcześniejsze badanie, według którego ten wariant wirusa jest od 40 do 80 proc. bardziej zaraźliwy. Zdaniem badaczy to gorsze niż wyższa śmiertelność, ponieważ zachorować może dużo więcej osób.



Naukowcy zwracają uwagę, że np. w Kanadzie, w dużej mierze dzisiejsze warianty SARS-CoV-2 udaje się kontrolować z pomocą takich narzędzi jak dystans społeczny i inne obostrzenia. Jednak zmutowany wirus, który rozprzestrzenia się o 40 proc. szybciej, najprawdopodobniej wymknie się spod kontroli przy obecnych metodach zapobiegawczych.



Swoje wnioski badacze wyciągnęli na podstawie stworzonego modelu. Uwzględnia on różnorodne czynniki wpływające na rozwój epidemii, choć siłą rzeczy zawiera też sporo uproszczeń.



07:32 UE: Europejska Agencja Leków ma wydać opinię o szczepionce AstraZeneca

Komitet ds. Produktów Leczniczych dla Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) ma w piątek wydać opinię w sprawie ewentualnego dopuszczenia do obrotu w krajach UE szczepionki przeciwko COVID-19, opracowanej przez AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Decyzję o dopuszczeniu od obrotu podejmuje Komisja Europejska.



Jeśli KE w następstwie opinii EMA wyda zgodę na dopuszczenie do obrotu, będzie to trzecia szczepionka przeciwko Covid-19 dopuszczona na rynek UE. Wcześniej zgodę otrzymały szczepionki firm Pifizer/BioNtech i Moderna.

07:16 Ekspert: Nie ma znaczenia, którym preparatem - ważne, żeby się zaszczepić przeciw Covid-19

Oczywiście, że występują różnice pomiędzy szczepionką Pfizera, Moderny czy Astry Zeneca, ale najważniejsze jest, żeby przeciw COVID-19 w ogóle się zaszczepić, bez znaczenia, którym preparatem - powiedział PAP dr hab. Piotr Rzymski z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.



Ekspert wskazał, że z punktu widzenia osoby szczepionej, ważna jest m.in. kwestia podania drugiej dawki. Jak wskazał, w przypadku szczepionki Pfizera drugą dawkę podaje się po upływie 3 tygodni, zaś w przypadku Moderny po 4 tygodniach, czyli tydzień później.

07:10 Sutkowski: Decyzje w sprawie luzowania obostrzeń w handlu słuszne; potrzebny aneks dla turystyki

Zakomunikowane w czwartek decyzje o luzowaniu obostrzeń od 1 lutego uważam za słuszne. Handel, muzea i galerie sztuki można przy obecnych statystykach epidemicznych otworzyć. Dokładnie takiej, jak podjęta, decyzji spodziewałem się także wobec szkół. Rząd chce jeszcze poczekać i sprawdzić efekty powrotu do szkół uczniów z klas I-III - powiedział PAP dr Michał Sutkowski. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych



Podczas czwartkowej konferencji szefa MZ zdaniem eksperta zabrakło perspektywy dla wielu branż. Wymienił m.in. branżę turystyczną, gastronomiczną i hotelarską.



Cytat Mam obawy, czy brak zarysowanej perspektywy dla tych branż nie spowoduje niekontrolowanego buntu. Więcej - niestety spodziewam się, że spowoduje. To byłby dramat. Takie niekontrolowane otwarcie bije w powagę państwa i samych branż. Przede wszystkim jest bardzo groźne z epidemiologicznego punktu widzenia. wskazał Sutkowski.

Lekarz rodzinny - uwzględniając swoje kontakty w resortach rządowych - ma przekonanie, że nastąpi pewne doprecyzowanie w tym zakresie w krótkim czasie.



Cytat Sądzę, że taki jasny komunikat jest potrzebny i będzie. Można pokazać perspektywę po 14 lutego. Można powiedzieć, co się stanie wówczas i już wypracować reżim sanitarny, który musi towarzyszyć takim otwarciom. Można zwołać przedsiębiorców na różnego rodzaju spotkania. Dialog, dialog, dialog. To konieczne, bo ten granat, jaki będzie poluzowanie bez zasad, trzeba jakoś rozbroić. dodał Sutkowski.

Ocenił, że do tej pory nie widać negatywnych skutków powrotu dzieci z klas I-III do szkół.



Oby tak pozostało. Wówczas będą możliwe bardziej śmiałe ruchy. Wszyscy znamy już zasady reżimu sanitarnego. Te można nawet zaostrzyć w kinach, teatrach czy restauracjach. Zmęczenie prowadzących takie miejsca musimy zrozumieć i wyjść mu naprzeciw - dodał.

06:55 Włochy: Spór o festiwal w San Remo: z widownią czy bez

We Włoszech trwa spór o festiwal piosenki w San Remo, który ma odbyć się na początku marca. Do polemiki doszło, gdy minister kultury Dario Franceschini nie zgodził się na obecność widzów w festiwalowym teatrze. Wytłumaczył to przepisami z dekretu rządu.



Festiwal w dobie pandemii planowano zorganizować w nadzwyczajnych warunkach sanitarnych, wymuszających oryginalne rozwiązania. Pierwszym pomysłem było zakwaterowanie widzów na statku, gdzie byliby całkowicie odizolowani, testowani i autokarami przywożeni do teatru Ariston.



Następnie organizatorzy święta piosenki, transmitowanego przez telewizję RAI, postanowili starannie dobrać widzów, gotowych spędzić w teatrze pięć wieczorów. Miały to być wyłącznie pary mieszkające ze sobą, co należałoby potwierdzić w specjalnym oświadczeniu. Siadałyby w fotelach obok siebie, ale oddalonych od innych osób.



Dyrekcja 71. edycji festiwalu przystąpiła do poszukiwań chętnych, których wprost nazwano "figurantami". Pomysł ten wywołał protesty pracowników zamkniętych od listopada teatrów, oburzonych tym, że tylko ten jeden władze chcą otworzyć dla publiczności, by zorganizować festiwal.



Plany specjalnej rekrutacji widzów przekreślił na razie minister kultury Dario Franceschini, który oświadczył: Teatr Ariston w San Remo jest teatrem, jak każdy inny , a zatem widzowie kupujący bilety, zaproszeni za darmo czy figuranci będą mogli wrócić tylko wtedy, gdy przepisy umożliwią to w przypadku wszystkich teatrów i kin. Wyraził nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.



Także minister zdrowia Roberto Speranza przypomniał, że na mocy obowiązujących przepisów możliwa jest organizacja spektakli i innych wydarzeń, ale bez publiczności.



06:49 USA: Program szczepień przyspiesza; średnio ponad milion zastrzyków dziennie

W USA przyspiesza program szczepień. Łącznie wykonano już ponad 26 milionów zastrzyków, a w drugiej połowie stycznia średnio ponad milion dziennie - wynika z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC).



Od 20 stycznia w Stanach Zjednoczonych podaje się średnio około 1,2 mln dawek jednej z dwóch dopuszczonych do użytku szczepionek. W czwartek przekroczono 1,6 mln. Łącznie od połowy grudnia prawie 21,7 mln osób otrzymało w USA co najmniej jeden zastrzyk, a około 4,3 mln już dwa.



Biden zapowiedział w poniedziałek, że USA mogą wkrótce zwiększyć tempo szczepień do 1,5 mln dziennie i osiągnąć odporność zbiorową do końca lata.



Władze wiążą nadzieję na zwiększenie tempa szczepień z poszerzeniem zezwoleń na wykonywanie zastrzyków. W związku z pandemią nowa administracja wprowadziła prawo zgodnie z którym każda osoba która jest licencjonowana do przeprowadzenia szczepień w swoim stanie nie potrzebuje wyrabiać kolejnych dokumentów jeśli chce szczepić w innym. Natomiast emerytowani lekarze i pielęgniarki, których licencje wygasły w ciągu ostatnich pięciu lat, również mogą ponownie szczepić.

06:40 Czechy: Rząd wprowadza w związku z Covid-19 nowe ograniczenia dotyczące podróży

Czeski rząd ogłosił w czwartek nowe restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące podróżowania. Od soboty osoby będące w podróżach służbowych muszą posiadać zaświadczenie od pracodawców. Nowe ograniczenia związane z Covid-19 wprowadzono także w kurortach narciarskich.





06:32 Trwa spór o szczepionki

Spór Europy z firmą AstraZeneca pogarsza się po tym, jak Niemcy odmawiają zalecenia szczepionki tej firmy na koronawirusa osobom starszym.



06:26 Najwięcej szczepień przeciw Covid-19 na Mazowszu; najmniej - w Lubuskiem

Najwięcej szczepień przeciw COVID-19 przeprowadzono do tej pory w województwie mazowieckim - ogółem wykonano ich już 157 tys. 546. Najmniej szczepień wykonano w Lubuskiem - 23 tys. 973. W całym kraju zaszczepiono dotąd ponad milion osób.



Według rządowych danych w Polsce wykonano dotąd 1 008 253 szczepienia przeciw COVID-19. Średnia dzienna liczba wykonanych zastrzyków wynosi 128,455 tys. Zanotowano do tej pory 588 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Zutylizowano 2486 dawek.



Na kolejnych miejscach znajdują się województwa:

małopolskie (ogółem 79 tys. 756 szczepień, dziennie - 8 732);

dolnośląskie (ogółem 87 tys. 575 szczepień; dziennie - 7 669);

łódzkie (ogółem 72 tys. 215, dziennie - 6 702);

lubelskie (ogółem 56 tys. 716; dziennie - 5 685);

pomorskie (ogółem 66 tys. 488, dziennie - 5 504);

podkarpackie (ogółem 42 tys. 782, dziennie 5 303);

kujawsko-pomorskie (ogółem 51 tys. 071; dziennie - 4 742);

zachodniopomorskie (ogółem 42 tys. 723, dziennie - 4 080);

opolskie (ogółem 28 tys. 644; dziennie - 3 355);

podlaskie (ogółem 31 tys. 719, dziennie - 3 237);

świętokrzyskie (ogółem 28 tys. 820, dziennie - 3 136);

warmińsko-mazurskie (ogółem 34 tys. 389, dziennie 3 116);

lubuskie (ogółem 23 tys. 973, dziennie 2 725).

06:14 W. Brytania: Podróżni z 33 państw objęci zakazem wjazdu z powodu mutacji koronawirusa

Wielka Brytania rozszerzyła w czwartek "czerwoną listę" państw, z których zakazany jest wjazd na jej terytorium o trzy kolejne - Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rwandę i Burundi - co oznacza, że od piątkowego popołudnia będzie obejmować ona 33 terytoria.



Zakaz wjazdu nie dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów brytyjskich, ale oni będą kierowani po przyjeździe na 10-dniową, obowiązkową kwarantannę w miejscach zakwaterowania zapewnianych przez rząd, takich jak hotele. Szczegóły takiej kwarantanny, którą w środę zapowiedział premier Boris Johnson, zostaną ogłoszone dopiero w przyszłym tygodniu.



To oznacza, że ci przyjeżdżający z krajów z "czerwonej listy", których nie dotyczy zakaz wjazdu, muszą przez 10 dni odbywać ją w domu, wraz z całym swoim gospodarstwem domowym. Ale w odróżnieniu od przyjeżdżających z innych krajów, nie mogą oni skorzystać z możliwości skrócenia kwarantanny w przypadku wykonania odpłatnego testu na obecność koronawirusa nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe.



Na brytyjskiej "czerwonej liście" będą od piątku - 33 państwa i terytoria: 13 z Ameryki Południowej, 17 z Afryki, głównie południowej i wschodniej, a ponadto Portugalia, Panama i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zakazy te wprowadzono w celu zminimalizowania przedostania się do Wielkiej Brytanii brazylijskiego i południowoafrykańskiego wariantu koronawirusa.

06:10 Szczepionka Novavax ma ponad 89 proc. skuteczności w testach w Wielkiej Brytanii

Amerykańska firma Novavax poinformowała w czwartek, że jej szczepionka miała 89,3 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19 w badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i była prawie tak samo skuteczna w ochronie przed bardziej zakaźnym wariantem brytyjskim.



Firma dodała, że w połowie badań prowadzonych w RPA, gdzie odkryto inny, nowy wariant wirusa, wśród osób, które nie są nosicielami wirusa HIV, szczepionka wykazuje 60 proc. skuteczności.



Novavax poinformował, że brytyjskie badania, które objęły 15 tys. osób w wieku od 18 do 84 lat, ma być wykorzystana do złożenia wniosku o ocenę dopuszczenie szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i innych krajach. Około 27 proc. osób biorących udział w badaniu jest w wieku powyżej 65 lat.



Według wstępnych wyników szczepionka osiągnęła 85,6 proc. skuteczności w zapobieganiu brytyjskiemu wariantowi koronawirusa.

06:06 Brazylia: Już ponad 9 mln zakażeń koronawirusem od początku pandemii

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 9 milionów - poinformowało w czwartek brazylijskie ministerstwo zdrowia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano tam blisko 62 tys. nowych infekcji i prawie 1400 kolejnych zgonów.



Według oficjalnych danych od początku pandemii zarejestrowano w Brazylii 9 058 687 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 221 547 osób.



Pod względem łącznej liczby infekcji Brazylia zajmuje trzecie miejsce na świecie, po USA i Indiach. Natomiast pod względem liczby zgonów jest drugim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych.

05:58 Prokuratura: Władze Nowego Jorku zaniżały liczbę ofiar koronawirusa

Departament zdrowia stanu Nowy Jork zaniżał nawet o 50 proc. liczbę zgonów z powodu Covid-19 w domach seniora - poinformowała w czwartek prokurator generalna stanu Letitia James. Republikańscy politycy z Nowego Jorku wzywają gubernatora Andrew Cuomo do ustąpienia.



Pandemia i nasze dochodzenia trwają. Konieczne jest wyjaśnienie, dlaczego w aż tak alarmującej mierze dotykało to pensjonariuszy domów opieki w Nowym Jorku - stwierdziła, cytowana przez NBC News, James w nawiązaniu do raportu jej biura.



Prokuratura wszczęła dochodzenie na wiosnę minionego roku w następstwie sygnałów, że rezydenci domów seniora z pozytywnym wynikiem testu na obecność Covid-19 nie byli izolowani od osób zdrowych. Ponieważ także personelu nie poddawano odpowiednim badaniom chorym pracownikom nakazywano kontynuowanie opieki nad rezydentami, a w przypadku odmowy grożono im działaniami odwetowymi lub zwolnieniem.



Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo był często chwalony za sposób prowadzenia batalii z pandemią. Poddany został jednak zarazem krytyce, że dopiero w maju zmienił przepisy stanowe wymagające wcześniej, aby instytucje opieki długoterminowej przyjmowały z przepełnionych szpitali wracających do zdrowia pacjentów, którzy wciąż mogli mieć pozytywny wynik testu na obecność Covid-19.



Władze stanowe obwiniały w lipcu pracowników domów seniora, którzy nieświadomie zakażali swych podopiecznych, o śmierć ponad 8500 osób. Cuomo argumentował, że jeśli instytucje te nie były przygotowane do zajęcia się zakażonymi pensjonariuszami, to powinny były ostrzegać o tym stanowych urzędników służby zdrowia.

05:43 Program szczepień w Meksyku

Meksyk jest pierwszym państwem w Ameryce Łacińskiej, które rozpoczęło kampanię szczepień przeciwko Covid-19. Jednak do tej pory kraj ten otrzymał zaledwie 650 tysięcy dawek szczepionki Pfizera.



Wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell poinformował w czwartek, że prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador, który w niedzielę ujawnił, że jest zakażony koronawirusem, "praktycznie nie ma żadnych objawów choroby i jest niezwykle aktywny". Pracuje jednak w izolacji.

05:35 Meksyk trzecim krajem z największą liczbą zgonów z powodu Covid-19

Meksyk wyprzedził Indie i jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów z powodu koronawirusa. Jak podało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1506 kolejnych zgonów.



Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Meksyku wzrosła do 155 145. Indie, które do tej pory były na trzecim miejscu (za USA i Brazylią) na liście krajów najbardziej dotkniętych Covid-19, jeśli chodzi o liczbę przypadków śmiertelnych, zarejestrowały 153 847 zgonów.



Pod względem liczby zakażeń od początku pandemii Meksyk nadal znajduje się na 13. miejscu na świecie - z 1 825 519 potwierdzonymi przypadkami infekcji. Władze przyznają jednak, że zakażeń może być znacznie więcej, głównie ze względu na niewystarczającą liczbę testów.

05:31 Koronawirus w Polsce i na świecie