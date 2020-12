W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Stanach Zjednoczonych blisko 169 tysięcy zakażeń koronawirusem, a całkowita liczba infekcji SARS-CoV-2 wykrytych w tym kraju od początku pandemii zbliża się do 20 milionów. Eksperci za Oceanem alarmują o bardzo trudnej sytuacji tamtejszej służby zdrowia, wynikającej z najwyższej w historii liczby hospitalizacji oraz braku pielęgniarek i niezbędnej aparatury, m.in. respiratorów. Prezydent elekt Joe Biden przedstawił tymczasem swój plan walki z pandemią koronawirusa, nie szczędząc przy tym słów krytyki odchodzącemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wezwał również Trumpa, by ten publicznie zaszczepił się przeciw koronawirusowi. W Polsce Covid-19 zabił już niemal 27,5 tysiąca ludzi. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

