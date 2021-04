W czwartek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 56-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Jak informuje z kolei portal BBC, Izrael może być bliski osiągnięcia odporności zbiorowej - stanu, w którym około 70 proc. populacji wytworzyło przeciwciała. Sytuacja pandemiczna źle wygląda w Niemczech - minionej doby wykryto tam najwięcej nowych zakażeń od 8 stycznia. Najważniejsze informacje dot. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

* W środę rząd zdecydował o otwarciu żłobków i przedszkoli od 19 kwietnia, dopuszczony zostaje również sport na otwartym powietrzu. Inne obostrzenia zostają przedłużone, zamknięcie hoteli - aż do 3 maja. [PRZECZYTAJ WIĘCEJ]



* W czwartek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 56 latków. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.









10:17 Spada liczba hospitalizacji

W szpitalach przebywa 33 253 chorych z COVID-19, czyli o 653 mniej niż w środę. Do respiratorów podłączono 3 443 pacjentów, czyli od środy zwolniło się 14 urządzeń - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 45 869 łóżek i 4 503 respiratory.

Tydzień wcześniej, 8 kwietnia, resort poinformował, że w szpitalach przebywa 34 864 pacjentów, w tym 3 362 pod respiratorem. Dwa tygodnie temu - 1 kwietnia - dane ministerstwa wskazywały, że hospitalizowanych było 31 811 chorych na COVID-19, z których 3 143 pod respiratorem.

09:27 Izrael bliski odporności zbiorowej

Izrael może być bliski osiągnięcia odporności zbiorowej przeciw Covid-19 - stanu, w którym ok. 70 proc. populacji wytworzyło przeciwciała, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się wirusa. W kraju znoszone są restrykcje, liczba zakażeń spada - informuje BBC.



09:05 Rośnie liczba zakażeń w Niemczech

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła w czwartek o 29 426, do 3,073 mln; jest to największy przyrost od 8 stycznia. Rząd RFN usiłuje przeforsować surowsze ograniczenia w całym kraju, aby spróbować powstrzymać trzecią falę Covid-19.

Liczba zgonów zakażonych osób wzrosła o 293 do 79 381, podczas gdy wskaźnik nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu dni wzrósł do 160,1 - wynika z danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI).

Niemcy zmagają się z bardziej zakaźnym wariantem koronawirusa na pięć miesięcy przed wyborami do Bundestagu, w których chadecy kanclerz Angeli Merkel mają ponieść duże straty. Merkel, sfrustrowana niepowodzeniem niektórych regionów we wprowadzaniu surowszych restrykcji pomimo rosnącej liczby zachorowań, chce, by parlament przyznał rządowi federalnemu tymczasowe uprawnienia do egzekwowania lockdownów związanych z koronawirusem na obszarach z dużą liczba zachorowań - pisze Reuters.

08:27 Ponad 200 tys. nowych zakażeń w Indiach

Indie zgłosiły w czwartek ponad 200 tys. nowych przypadków koronawirusa, tym samym liczba infekcji od początku epidemii Covid-19 w kraju przekroczyła 14 milionów. Nasilająca się epidemia obciąża słaby system opieki zdrowotnej.

Ten wzrost jest alarmujący - ocenił S.K. Sarin, rządowy ekspert ds. zdrowia w Delhi. Kilkanaście hoteli i sal bankietowych ma tam zostać przekształconych w centra covidowe wspomagające szpitale.

Bombaj, tętniące życiem największe miasto i stolica finansowa Indii, został zamknięty w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Wskutek restrykcji nałożonych w środę w nocy przez najbardziej dotknięty pandemią stan Maharasztra zamknięto większość branż, firm i miejsc publicznych; ograniczono też przemieszczanie się ludzi na 15 dni. Nie wstrzymano jednak podróży koleją ani lotów.

W ciągu kilku ostatnich dni migrujący pracownicy opuszczali Bombaj wypełnionymi po brzegi pociągami, wracając do swych rodzinnych miast.

Indyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1038 zgonów osób zakażonych Covid-19, co zwiększyło liczbę zmarłych od początku epidemii do 173 123.

07:21 Covid odbił się na zdrowiu psychicznym Polaków

Dane ZUS potwierdzają, że Covid-19 uderzył w Polaków. Zamknięcie w domach, niepewność o bliskich czy pracę odbiły się na naszym zdrowiu psychicznym - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

W zeszłym roku liczba zwolnień z powodu zaburzeń tego rodzaju wzrosła o ponad jedną czwartą w porównaniu z 2019 rokiem. Było ich półtora miliona.

Jeszcze więcej, bo aż o 37 proc., wzrosła liczba dni na zwolnieniu z tego powodu. Łącznie było ich 27 mln 700 tys. Dane ZUS pokazują także wzrost ogólnej liczby wystawionych zwolnień o 4,1 proc., a liczby dni na zwolnieniu o 7,2 proc.

Dziennik ustalił, że najczęściej braliśmy chorobowe w marcu i październiku, na początku lockdownu i w trakcie II fali pandemii.

07:08 Gut: Nie widzę szans, by otworzyć szkoły

Na tę chwilę nie widzę szans, aby otworzyć szkoły i pozwolić na swobodne uczęszczanie starszych dzieci do szkół - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut w wywiadzie dla czwartkowego "Super Expressu".

Pytany przez "SE" jak można rozwiązać problem rodziców narzekających, że nie mają z kim zostawić dzieci, które w normalnym trybie uczęszczałyby do podstawówki, prof. Gut zwrócił uwagę, że "w związku z tym, iż dzieci zostały w domach, to mobilność rodziców uległa ograniczeniu". Według niego, "to zjawisko korzystne".

Na tę chwilę nie widzę szans, aby otworzyć szkoły i pozwolić na swobodne uczęszczanie starszych dzieci do szkół. Zwłaszcza że obecnie nie chorują już osoby starsze, a pokolenie 40-50-latków - zaznaczył.

06:49 Brazylia przywraca zasiłki covidowe

Prawie 60 procent rodzin w Brazylii odczuwa niepewność jutra wywołaną pandemią koronawirusa. W związku z tym parlament tego kraju uchwalił przywrócenie nadzwyczajnych zasiłków dla rodzin, zagrożonych głodem i skrajnym ubóstwem. Będą one wypłacane od maja.

Zasiłki zostały uchwalone w zeszłym roku wobec pogłębiającego się zjawiska niedożywienia, które wskutek spadku zatrudnienia i dochodów ludności spowodowanego szalejącą pandemią koronawirusa dotknęło w różnym stopniu sześć na dziesięć rodzin. Wypłacano je do grudnia.

Obecne zasiłki stanowić będą połowę wysokości w porównaniu z zeszłorocznymi, co spowodowane jest znacznym spowolnieniem brazylijskiej gospodarki.

06:20 Blisko 8 mln szczepień

W Polsce wykonano blisko 8 mln szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką ok. 5,8 mln i ponad 2,1 mln - drugą. W środę dotarł do Polski pierwszy transport jednodawkowych szczepionek firmy Johnson & Johnson.

Z danych rządowego serwisu gov.pl wynika, że w Polsce wykonano dotąd 7 970 164 szczepień przeciw Covid-19, w tym pierwszą dawką 5 832 860 i 2 137 304 dawką drugą. Po szczepieniach zgłoszono 6051 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

We wtorek zaszczepiono 103,1 tys. osób, w środę 178,8 tys., a w ubiegły piątek dzienna skala szczepień była najwyższa i wyniosła ponad 254 tys.

06:08 Szczepienie ozdrowieńców nie wcześniej niż 3 miesiące od pozytywnego wyniku testu

Szczepienie przeciw Covid-19 ozdrowieńców powinno, w myśl przepisów, odbywać się nie wcześniej niż 3 miesiące od uzyskania pozytywnego wyniku testu. Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy mieli dodatni wynik badania na obecność SARS-CoV-2 już po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż trzy miesiące od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa.

Wskazanie to - jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia - dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W tym przypadku drugą dawkę szczepionki również otrzymują w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu.

06:00 Ruszyły kolejne zapisy na szczepienia

W czwartek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 56-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W czwartek może zapisywać się rocznik 1965 (56 lat). W piątek zrobi to rocznik 1966 (55 lat).

Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.