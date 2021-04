W Polsce ruszyły dziś zapisy na szczepienia dla 55-latków. Na początku przyszłego tygodnia dowiemy się, kiedy o wyznaczenie daty szczepienia będą mogły się kolejne – po 1973 – roczniki. Najważniejsze informacje dotyczące walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Pracownik szpitala czytający listy od rodziny chorym na Covid-19 / Antonio Lacerda / PAP/EPA

- Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 130 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 682 osoby.

- Od wczoraj Polacy mogą się szczepić preparatem firmy Johnson & Johson. Ministerstwo Zdrowia zapewnia o jej bezpieczeństwie.

- Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 55-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.



-Norwegia powinna zaprzestać stosowania szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19 - zalecił w czwartek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień wcześniej Dania jako pierwszy kraj w Europie zrezygnowała z niej z powodu występowania zakrzepów krwi.



- W brazylijskich szpitalach zaczyna brakować leków dla pacjentów. Rząd szuka ich na rynku, a w mediach pojawiają się informacje, że ze względu na brak środków uspokajających, a media informują o przypadkach związywania pacjentów i intubowania ich bez leków.

- W trakcie pandemii w Niemczech wzrosła liczba przypadków przemocy domowej, oszustw w internecie i przypadków udostępniania dziecięcej pornografii. Mniej było za to włamań i kradzieży aut.

- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 138,4 mln ludzi na świecie, a ponad 2,97 mln zakażonych zmarło.













05:36 Lekarze oskarżają brazylijskich polityków



W brazylijskich szpitalach brakuje lekarstw, nie ma ich też dla podłączanych do respiratorów - alarmuje organizacja Lekarze bez Granic (MsF). "Nieadekwatna odpowiedź rządu na epidemię doprowadziła do tysięcy zgonów, których można było uniknąć" - oceniła MsF.



Nieodpowiedzialna polityka rządu Brazylii "doprowadziła do katastrofy humanitarnej, a sytuacja będzie się tylko pogarszać" - wskazał przewodniczący organizacji Lekarzy bez Granic, dr Christos Christou podczas czwartkowej konferencji prasowej.



"Każdy tydzień przynosi ponurą statystykę zakażeń i zgonów. Szpitale są na granicy swej wydolności, a wciąż nie widać, by władze były gotowe do skoordynowanej centralnie odpowiedzi" - powiedział.



Dyrektor generalna MsF Meinie Nicolai podkreśliła, że dramatyczna sytuacja epidemiczna w Brazylii nie wynika jedynie z tego, że szerzy się tam wyjątkowo zaraźliwy wariant koronawirusa. "Brazylijska odmiana znana jako P.1 stanowi oczywiście poważny problem, ale nie wyjaśnia to bynajmniej trudności, jakich doświadcza obecnie Brazylia" - podkreśliła





05:30 Norwegia

Norwegia powinna zaprzestać stosowania szczepionki AstraZeneca przeciwko Covid-19 - zalecił w czwartek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień wcześniej Dania jako pierwszy kraj w Europie zrezygnowała z niej z powodu występowania zakrzepów krwi.



Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak i Europejska Agencja Leków (EMA) oceniły, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna i korzyści wynikające z jej zastosowania przewyższają ryzyko.



"Obecnie dysponujemy już obszerniejszą wiedzą na temat związku między szczepionką AstraZeneca a rzadkimi i poważnymi przypadkami zakrzepów krwi, krwawień i niskiego poziomu płytek krwi niż wtedy, gdy Norwegia zdecydowała się w marcu wstrzymać dalsze stosowanie szczepionki AstraZeneca" - powiedział Geir Bukholm, dyrektor ds. kontroli zakażeń w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.



"Biorąc pod uwagę tę wiedzę zalecamy, aby szczepionka AstraZeneca została usunięta z programu szczepień w Norwegii" - dodał.