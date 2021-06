Na środowej konferencji minister poinformował, że do każdego z obowiązujących w różnych miejscach limitów osób nie będą wliczane osoby zaszczepione. Niedzielski został potem zapytany o to, kto podczas zgromadzeń i imprez będzie weryfikował, ile z uczestniczących w nich osób jest zaszczepionych, a ile nie.

Jak zaznaczył minister zdrowia, osoby zaszczepione, które nie będą wliczane do limitów osób mogących uczestniczyć w imprezach, będą musiały okazać dowód szczepienia.



Generalnie organizator jest odpowiedzialny za weryfikowanie tego. Z drugiej strony osoba, która przychodzi i twierdzi, że ma taki przywilej, takie prawo, by nie być liczonym do limitów obowiązujących, musi to udowodnić i wykazać - odparł minister.



Oczywiście to zawsze jest odpowiedzialnością osoby, która deklaruje, że jest zaszczepiona. To po jej stronie jest możliwość czy koniczność udowodnienia, że jest zaszczepiona albo ma po prostu certyfikat (unijny certyfikat Covid-19 UCC) - stwierdził Niedzielski.

Niedzielski wyjaśnił, że to organizator imprezy będzie zobowiązany do sprawdzania, czy dany uczestnik posiada taki certyfikat, a uczestnik - do udowodnienia, że go posiada.

Co jest dowodem szczepienia?

Doprecyzował, że obecnie takim dowodem posiadania certyfikatu UCC jest wydruk pobrany z Internetowego Konta Pacjenta, jednak po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja mobilna, która pozwala na potwierdzenie posiadania certyfikatu.



Od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Certyfikaty mogą poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.

Z jakich limitów ilości osób zwolnieni są zaszczepieni?

Bardzo ważną informacją jest to, że konsekwentnie w ramach każdego limitu, o którym mówiliśmy do tej pory, do tych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione. To jest kluczowa informacja, bo jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia - powiedział na konferencji prasowej Niedzielski.



Wcześniej minister informował m.in., że od 6 czerwca zwiększa się limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób oraz zostaje przywrócona możliwość organizowania tradycyjnych targów, konferencji, wystaw z limitem 1 osoba na 15 m kw.



Dodał, że zdecydowano o tym na podstawie wyników badań, które wskazują, że szczepienie zabezpiecza w bardzo dużym stopniu - nawet w 90 proc. - przed rozprzestrzenianiem się zakażenia Covid-19. Zaznaczył, że ma to też być zachętą do szczepienia się, bo ono będzie "pewnego rodzaju przepustką" do tego, by uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach publicznych.