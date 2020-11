Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 221 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i 430 kolejnych zgonach. Nowe obostrzenia epidemiczne, takie jak dłuższa godzina policyjna czy generalny nakaz noszenia masek ochronnych, weszły w życie na Węgrzech. Będą obowiązywać przez miesiąc. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 18 487 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 261 kolejnych zgonów. Premier Kanady Justin Trudeau wezwał prowincje i miasta do zaostrzenia restrykcji. Podkreślił, że tylko pokonanie Covid-19 pozwoli ochronić gospodarkę. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

11:20 Prawie 4 tys. nowych zakażeń na Węgrzech

3945 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Na Covid-19 zmarło 101 chorych - poinformowano w środę na rządowej stronie, poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba infekcji wykrytych od początku pandemii na Węgrzech wzrosła do prawe 123 tys. Zmarło prawie 2700 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało niemal 29 tys.





11:06 Ile testów wykonano w Polsce?

W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 53,2 tys. testów na koronawirusa.









10:39 Nowy bilans zakażeń i zgonów w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 221 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Z powodu Covid-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 355 osób.



Od początku epidemii odnotowano w Polsce 618 813 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 805 pacjentów. 242 875 osób wyzdrowiało.

10:20 Poważne kłopoty firm doważących dzieci do szkół

Rząd zapomniał o pomocy dla firm oferujących dowóz dzieci do szkół - alarmuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Podstawówki od tego tygodnia całkowicie nie działają. W związku z tym sens działania tracą prywatni przewoźnicy, którzy dzieci do tych szkół transportowali.





10:19 Problemy z rosyjską szczepionką?

W Kraju Ałtajskim w Rosji u trzech medyków, którzy przyjęli rosyjską szczepionkę Sputnik V przeciw koronawirusowi, późniejsze testy na obecność Sars-CoV-2 okazały się pozytywne. Władze lokalne przypuszczają, że medycy zakazili się przed szczepieniem.





10:07 Wolne łóżka i respiratory dla pacjentów z Covid-19 w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dostępności 12 082 wolnych łóżek dla pacjentów z Covid-19. Wolne są także 594 respiratory.





09:55 Nowy obostrzenia na Węgrzech

Nowe obostrzenia epidemiczne, takie jak dłuższa godzina policyjna czy generalny nakaz noszenia masek ochronnych, weszły w życie na Węgrzech. Będą obowiązywać przez miesiąc.



Odtąd nie można będzie przebywać poza domem lub miejscem zamieszkania od godz. 20 wieczorem do 5 rano. Wyjątkiem będzie tylko wykonywanie pracy, sytuacja stanowiąca zagrożenie dla zdrowia lub życia, imprezy sportowe dla sportowców wyczynowych oraz spacer z psem w promieniu 500 m od domu.



Obowiązkowe stało się także noszenie maseczek ochronnych przez wszystkich powyżej 7. roku życia nie tylko w środkach transportu publicznego i sklepach, ale także w miejscach publicznych miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, w tym w parkach.



Restauracje nie mogą przyjmować gości, a jedynie szykować zamówienia na wynos. Wyjątkiem są stołówki zakładowe, stołówki w placówkach oświatowych, restauracje w hotelach oraz bufety w placówkach służby zdrowia.



Wszystkie sklepy, z wyjątkiem aptek i stacji benzynowych, a także zakłady fryzjerskie oraz inne małe punkty usługowe, muszą być zamykane najpóźniej o godz. 19.



Hotele nie mogą przyjmować turystów, a tylko gości przybywających w celach biznesowych lub edukacyjnych.



Zakazane jest organizowanie jakichkolwiek imprez, w tym koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych, imprez prywatnych oraz jarmarków świątecznych. Koncert transmitowany na żywo online nie będzie uznawany za imprezę, jeśli w jego trakcie w jednym miejscu będą przebywać wyłącznie wykonawcy i obsługa techniczna. Decyzję co do nabożeństw pozostawiono instytucjom religijnym.



Zamknięte będą kluby fitness, kryte baseny, muzea, biblioteki, kina, ogrody zoologiczne i lodowiska.



09:53 Ponad 9 tys. nowych zakażeń w Czechach

W Czechach potwierdzono 9016 nowych zakażeń koronawirusem. To o około 3 tys. mniej niż przed tygodniem - wynika z danych resortu zdrowia opublikowanych w środę. Stabilizuje się liczba hospitalizowanych.



Resort podał, że w szpitalach jest 8059 chorych, z czego 1191 jest w ciężkim stanie.



Według danych ministerstwa zdrowia w kraju jest 25-procentowa rezerwa miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Do dyspozycji jest 50 proc. łóżek z aparaturą do pozaustrojowego oddychania (ECMO).



Rośnie liczba zgonów. We wtorek zmarło 109 osób, ale te dane będą jeszcze uaktualniane.

09:30 Ponad 10 tys. nowych zakażeń na Ukrainie



Na Ukrainie wykryto 10 611 nowych zakażeń koronawirusem. Hospitalizowano 1453 osoby, 191 chorych zmarło, a 6802 wyzdrowiało - poinformował ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Od początku pandemii zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 489 808 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 8947 chorych, a 221 459 osób uznano za wyleczone.





08:37 Tomas Pekhart zakażony koronawirusem

Lider klasyfikacji strzelców piłkarskiej ekstraklasy Tomas Pekhart (Legia Warszawa) miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Badanie przeprowadzono podczas zgrupowania reprezentacji Czech - poinformował stołeczny klub.

"Przed rozpoczęciem treningów z kadrą narodową czeska federacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, koordynowała badania zawodników pod kątem wirusa SARS-CoV-2. Wynik testu Tomasa Pekharta był ujemny i pozwolił na jego treningi z reprezentacją. Kolejne badanie przeprowadzone zostało przed meczem z drużyną Niemiec i w tym wypadku wynik okazał się pozytywny. Zawodnik czuje się dobrze i pozostaje pod stałą obserwacją sztabu medycznego" - przekazała w komunikacie Legia Warszawa.

31-letni Pekhart zdobył w tym sezonie ekstraklasy osiem goli i prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników.





08:22 Międzypokoleniowa wymiana listów w Kanadzie

W Kanadzie testowane są różne pomysły utrzymywania aktywności w czasach pandemii koronawirusa. Jednym z nich są programy wymiany ręcznie pisanych listów między mieszkańcami domów dla seniorów i dziećmi.



Miejscowość Penticton w Kolumbii Brytyjskiej chce być uznana przez władze prowincji za "społeczność przyjazną starszym", co ma oznaczać dążenie do tego, by wszyscy mieszkańcy dobrze się czuli, żyli aktywnie, angażowali się w działania podejmowane przez lokalną społeczność i prowadzili niezależne życie. W czasach pandemii stąd wziął się m.in. pomysł powrotu do idei "pen pals", listownych przyjaciół z czasów sprzed internetu. W tym przedsięwzięciu uczestniczą starsi mieszkańcy miasta i kilkudziesięciu uczniów miejscowej szkoły średniej.



Jak zwracali uwagę przedstawiciele władz Penticton, seniorzy sygnalizują swoje obawy związane z zimą, kiedy możliwości kontaktowania się ze światem zewnętrznym, i tak już ograniczone przez pandemię dla osób mieszkające w domach opieki i innych placówkach dla seniorów, jeszcze się zmniejszą.



Także w innych kanadyjskich miastach powraca się do tradycyjnych form pielęgnowania kontaktów. Podobny program jest realizowany od kilku miesięcy w mieście Regina w prowincji Saskatchewan, gdzie listy do siebie piszą mieszkańcy ośrodka Qu’Appelle House i dzieci ze szkół podstawowych.

07:54 Sezon grypowy w czasach pandemii. Jakie będą koszty?

Sezon grypowy będzie kosztować polską gospodarkę w szczycie pandemii 3,11 mld zł - wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci oceniają, że grypę w tym sezonie złapie nawet 2,31 mln Polaków.

06:32 Prof. Gut: To nie czas na zabawę

Mamy obecnie w Polsce wiele rozproszonych zakażeń, więc sytuacja jest trudniejsza do opanowania. Siłą rzeczy wirus SARS-CoV-2 będzie trafiał do zakładów pracy. Ci, którzy się w tym środowisku przygotowali lepiej, odczują to mniej, a ci, którzy nie zaostrzyli rygorów sanitarnych - mocniej - ocenił w rozmowie z PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Wtorkowy raport o liczbie zakażeń pokazywał spadek w porównaniu z rekordowymi dniami, ale był jednak wzrostem, gdybyśmy popatrzyli w perspektywie tydzień do tygodnia. Dlatego w mojej ocenie bardzo istotny będzie raport w piątek rano - stwierdził.



Gut przewiduje, że jeżeli podana w piątek rano liczba zakażeń będzie podobna jak w piątek w ubiegłym tygodniu, czyli na poziomie nieco ponad 27 tysięcy - będzie to oznaczało stabilizację i wyhamowanie wzrostu epidemii, a także działanie obostrzeń wprowadzonych dwa i trzy tygodnie temu.



Jeżeli będzie to więcej np. ok. 30 tysięcy, to sytuacja robi się dramatyczna, bo moim zdaniem to oznaczałoby, że nie ma społecznej, powszechnej akceptacji dla obostrzeń i po prostu nie są one przestrzegane. Wtedy wprowadzanie kolejnych - jeszcze mocniejszych restrykcji - obarczone jest ryzykiem, że i one nic nie dadzą. Na szczęście moim zdaniem raczej można zaobserwować przekonywanie się większości niedowiarków do istnienia wirusa - zauważył ekspert.

Muszą opanować się ci, którzy nadal się bawią. Dla dzieci ze szkoły podstawowej nauka zdalna oznacza przywiązanie do komputera, bo dla nich ważny jest kontakt z nauczycielem. Dla studentów często nauka zdalna oznacza przedłużenie wakacji. Te osoby muszą zrozumieć, że to nie czas na swoje interesy i zabawę. Wtedy opanujemy sytuację - podsumował prof. Gut.

06:25 Ponad 18 tys. nowych zakażeń w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 18 487 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 261 kolejnych zgonów - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha.



Od początku pandemii w Niemczech zdiagnozowano 705 687 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 11 767 osób.

06:16 Apel włoskiego MSW o wzmocnienie kontroli

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało do policji i lokalnych władz o wzmocnienie kontroli i skuteczne interwencje, by nie dopuszczać do tworzenia się skupisk ludzi. To reakcja na zdarzenia z weekendu, gdy mimo pandemii tłumy opanowały plaże, place, parki i centra miast.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło pilne zwołanie posiedzeń działających przy lokalnych władzach w kraju komitetów do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego, by uzgodniły z burmistrzami metody działań.



"W miniony weekend w różnych miejscach w kraju zanotowano szczególnie duże zgromadzenia, przy okazji których można było stwierdzić zjawisko nieprzestrzegania nakazu noszenia maseczek" - to fragment okólnika, jaki otrzymały komendy policji i prefektury w całych Włoszech. Zaapelowano w nim o podjęcie interwencji, by sytuacje te nie powtórzyły się w kolejnych tygodniach.



Jednym z rozwiązań ma być prewencyjne zamknięcie placów i ulic, na których istnieje ryzyko tworzenia się zgromadzeń.



We wtorek na Covid-19 zmarło we Włoszech 580 osób, najwięcej od kwietnia. Zanotowano ponad 35 tysięcy nowych zakażeń.

05:50 USA: Bezobjawowo zakażeni medycy będą nadal opiekować się pacjentami

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń i brakiem personelu medycznego gubernator Dakoty Północnej w USA Doug Burgum ogłosił, że pracownicy służby zdrowia, którzy są zakażeni koronawirusem, ale nie moją objawów, mogą nadal opiekować się chorymi na Covid-19. Podkreślił, że pracownicy służby zdrowia z pozytywnymi wynikami testów będą pracować tylko z pacjentami z Covid-19, więc ryzyko dalszego zakażania jest ograniczone.



Gubernator Doug Burgum poinformował również, że wkrótce do szpitali, domów opieki i szkół trafią nowe, szybkie testy na obecność koronawirusa, które mają w ciągu 15 minut dać wynik badania.

05:29 Ponad 25 tys. nowych zakażeń w Brazylii



W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 25 012 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 201 kolejnych zgonów. Według oficjalnych danych od początku epidemii w Brazylii zdiagnozowano 5 mln 700 044 przypadki zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 162 829.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.





05:24 W Europie odnotowano już ponad 300 tys. ofiar Covid-19

W Europie odnotowano już ponad 300 tys. ofiar Covid-19 - informuje Reuters. Na zamieszkanym przez 10 proc. światowej populacji kontynencie stwierdzono prawie jedną czwartą wszystkich zgonów na Covid-19 na świecie.



W Europie wykryto ponad 12,8 mln infekcji koronawirusem. W ciągu ostatniego tygodnia notuje się średnio 280 tys. nowych zakażeń dziennie (10 proc. więcej niż tydzień wcześniej). To stanowi nieco ponad połowę wszystkich nowych infekcji na świecie.







05:17 Trudeau: Jesteśmy w fazie nawrotu Covid-19

Premier Kanady Justin Trudeau wezwał prowincje i miasta do zaostrzenia restrykcji ze względu na rosnącą falę nowych zachorowań. Podkreślił, że tylko pokonanie Covid-19 pozwoli ochronić gospodarkę.



Jesteśmy w fazie nawrotu Covid-19, i są rzeczy, których różne regiony mogą zrobić więcej - powiedział Trudeau.



Trudeau podkreślił, że ma nadzieję "iż żaden z liderów w naszym kraju nie osłabia czujności służby zdrowia ze względu na presję, by nie zamykać firm i nie spowalniać gospodarki. Rozumiem to zmartwienie, ale (...) właśnie w ten sposób dojdziemy do zamykania firm i jeszcze bardziej poszkodowanej gospodarki kraju; pokonanie Covid to jedyny sposób ochrony gospodarki - tłumaczył.



Premier, przypominając o miliardach dolarów już przekazanych prowincjom w ramach pomocy, zwrócił się jednocześnie do ich władz, by przedstawiały swoje dodatkowe potrzeby.



Toronto, największe miasto Kanady, które od soboty miało przejść do lżejszych ograniczeń, przechodzi zamiast tego na "czerwony" poziomu alertu. Główna lekarz miasta dr Eileen de Villa zarekomendowała większe obostrzenia niż przewidywane na poziomie "czerwonym".



Jeszcze miesiąc temu de Villa mówiła po konsultacjach z prawnikami, że samodzielne decyzje naraziłyby ją na odpowiedzialność prawną. Teraz przyznała, że prawnicy nie zmienili zdania, ale sytuacja się zmieniła. Jesteśmy w sytuacji wysokiego ryzyka. Nie jest to czas na panikę, czas na działania - dodała.



Premier Manitoby Brian Pallister zapowiedział, że cała prowincja staje się "czerwoną strefą". Główny lekarz prowincji dr Brent Roussin powiedział, że Manitoba "jest na rozdrożu w walce z pandemią". Od czwartku nie będą dopuszczalne żadne spotkania z osobami spoza własnego domu. Zamknięte zostają siłownie, kina i kościoły, sklepy mogą jednorazowo wpuszczać tylko 25 proc. zwyczajowej liczby klientów. Otwarte pozostają szkoły, ponieważ jak twierdzą władze prowincji, z nimi związanych jest mało przypadków zarażeń.



W Quebec premier prowincji Francois Legault wykluczył łagodzenie restrykcji będących obecnie na poziomie "czerwonym". Podkreślił, że dane wskazują na konieczność jeszcze większej ostrożności.



W Kolumbii Brytyjskiej, gdzie w rejonie Vancouver notuje się szybki wzrost zachorowań, władze wprowadziły ponowne restrykcje, a premier John Horgan ostrzegł w poniedziałek, że jeśli sytuacja się pogorszy, możliwy jest powrót do lockdownu takiego jak w marcu.



Natomiast w Albercie grupa 70 lekarzy skierowała do rządu prowincji list ostrzegający, że wkrótce szpitale nie będą w stanie poradzić sobie z liczbą ostrych przypadków. Zaapelowała o przynajmniej dwutygodniowe ostre restrykcje. Jeszcze w piątek rząd prowincji zamieszczał w mediach społecznościowych apel, by w Edmonton i Calgary nie urządzać spotkań towarzyskich w domach, a spotkania przyjaciół - nie więcej niż 15 osób - powinny się odbywać "w ustrukturyzowanych warunkach gdzie łatwiej jest ograniczyć ryzyko ekspozycji".



Według danych federalnego resortu zdrowia, w Kanadzie zanotowano 273 037 przypadków Covid-19, z czego liczba aktywnych przypadków to 41 126, zmarły 10 632 osoby.

Naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam poinformowała we wtorek, że w minionym tygodniu testowano dziennie średnio 54 667 osób, u 5,8 proc. z nich wykrywano obecność koronawirusa.





05:11 Nowe dane z Irlandii

W Irlandii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 16 kolejnych zgonów z powodu Covid-19. To najwięcej od połowy maja. Wykryto 270 nowych zakażeń koronawirusem - podało ministerstwo zdrowia tego kraju.



Duża jak na Irlandię liczba nowych zgonów jest dość zaskakująca w kontekście widocznych postępów w ograniczaniu zachorowań. W czasie całej drugiej fali epidemii dobowy bilans zgonów wcześniej tylko dwa razy był dwucyfrowy - poprzedni taki przypadek miał miejsce w połowie października.



Dotychczasowy bilans epidemii w Irlandii to 65 889 zakażeń koronawirusem i 1963 ofiary śmiertelne.