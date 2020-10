10 241 nowych zakażeń i 45 zgony, w tym 7 osób nie miało chorób współistniejących. To najnowszy raport o koronawirusie przekazany przez Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu, w Małopolsce i w woj. śląskim. "Mamy nadzieję, że w najbliższą środę zakończą się wszystkie prace związane z oddaniem I etapu, czyli 300 łóżek do terapii tlenowej, w tym kilkunastu łóżek OIOM-owych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk pytany o to, kiedy gotowy będzie szpital tymczasowy na Narodowym. Dodał, że w piątek szpital ma mieć gotowość do przyjęcia pacjentów.

- Mamy 10 241 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19. Zmarło 45 osób, w tym 7 bezpośrednio z powodu koronawirusa,



- Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu - 1654, w Małopolsce - 1144 i w woj. śląskim - 1002,



- Minionej doby wykonano ponad 50,4 tys. testów,



- Według zapowiedzi szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie ma być gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów w piątek,



- Od soboty cała Polska jest w tzw. strefie czerwonej,



- Obowiązują nowe obostrzenia i restrykcje w walce z koronawirusem. Co musisz wiedzieć?





Ponad 50 tys. testów minionej doby

Ostatniej doby wykonano ponad 50,4 tys. testów na obecność koronawirusa, o ponad 3 tys. mniej niż dzień wcześniej - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Lekarze rodzinni ostatniej doby wypisali 676 skierowań na badanie.

10:55 Testy szczepionki opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki

Wczesne wyniki testów szczepionki przeciwko COVID-19 opracowywanej przez Uniwersytet Oksfordzki we współpracy z firmą AstraZeneca Plc wykazały, że wywołuje ona silną odpowiedź immunologiczną u osób starszych, będących grupą najbardziej zagrożoną.



Wiek stał się głównym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Ponieważ jednak układ odpornościowy słabnie z wiekiem - zachodzą obawy, że w grupie, która najbardziej potrzebuje ochrony szczepionki, może być ona najmniej skuteczna.

10:44 Dzienny raport o koronawirusie

Ponad 12 tys. zajętych łóżek z niemal 20 tys. dostępnych. Dokładnie 999 respiratorów jest obecnie w użyciu. Oznacza to, że w ciągu doby trzeba było uruchomić kolejne 52 urządzenia wspomagające oddychanie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport o koronawirusie.





10:34 Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 241 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zmarło 45 osób, w tym 7 nie miało chorób współistniejących.



10:09 Francja: Sytuacja jest krytyczna

Przewodniczący Rady Naukowej doradzającej rządowi Francji w walce z epidemią koronawirusa Jean-Francois Delfraissy oświadczył w środę, że sytuacja sanitarna we Francji jest krytyczna.



Sytuacja jest trudna, wręcz krytyczna - ocenił Delfraissy w poniedziałek w wywiadzie dla radia RTL.



Przewodniczący Rady Naukowej szacuje, że dziennie dochodzi realnie do około 100 tys. zakażeń koronawirusem, licząc również przypadki niezdiagnozowane i bezobjawowe.

09:29 Żadnych nowych zakażeń w Melbourne

Od wtorku rozpocznie się znoszenie kwarantanny w australijskiej Wiktorii - zapowiedział premier stanu Daniel Andrews w poniedziałek. W ciągu ostatniej doby nie zarejestrowano tam żadnej nowej infekcji koronawirusem. Region był epicentrum epidemii w Australii.



Udało nam się to opanować, dzień bez (nowych) przypadków, to wspaniałe osiągnięcie - ogłosił Andrews.

09:12 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w niedzielę potwierdzono 5426 zakażeń koronawirusem, 73 zainfekowanych zmarło, 1029 pacjentów wyzdrowiało, a 736 osób hospitalizowano - podał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. W kraju jest prawie 200 tys. aktywnych zakażeń.



Dotychczas najwyższą dobową liczbę infekcji odnotowano w czwartek i było to 7517 przypadków.

09:10 Koronawirus w Rosji

W Rosji wykryto w ciągu minionej doby 17 347 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. To maksymalny wskaźnik od początku epidemii, o siedem przypadków wyższy niż 23 października, gdy wykryto 17 340 infekcji.



Ogółem liczba zakażonych wynosi teraz 1 531 224. Zmarło w ciągu minionej doby 219 pacjentów i liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii sięgnęła 26 269.

08:43 Koronawirus w Indiach

W ciągu ostatniej doby w Indiach odnotowano 45 148 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło liczbę infekcji od wybuchu pandemii do 7,91 mln. Według resortu zdrowia w poniedziałek stwierdzono 480 zgonów w związku z Covid-19 - najmniej od 4 miesięcy.



Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w związku z Covid-19 wzrosła do 119 014.

08:35 Dworczyk o ewentualnym zamknięciu cmentarzy 1 listopada

Na razie takiej decyzji nie ma (...) my apelujemy, żeby rozłożyć wizyty na grobach naszych najbliższych w czasie, aby nie dochodziło do dużych zgromadzeń osób i kontaktu w środkach komunikacji - mówił Michał Dworczyk w Porannej rozmowie w RMF FM zapytany o to, czy cmentarze 1 listopada mogą zostać zamknięte.

08:29 Dworczyk bez kwarantanny mimo kontaktu z zakażonym prezydentem

Zostało przeprowadzone przez sanepid dochodzenie epidemiologiczne, wszyscy, którzy mieli kontakt z prezydentem zostali przepytani i w wyniku tego dochodzenia w sobotę wieczorem otrzymaliśmy informację, że nie zostaniemy objęci kwarantanną - powiedział Michał Dworczyk, który jest gościem Porannej rozmowy w RMF FM.



08:15 Michał Dworczyk o szpitalu polowym na Stadionie Narodowym

Mamy nadzieję, że w najbliższą środę zakończą się wszystkie prace związane z oddaniem I etapu, czyli 300 łóżek do terapii tlenowej, w tym kilkunastu łóżek OIOM-owych, natomiast w czwartek wejdą zespoły pracowników medycznych, żeby rozpocząć szkolenia na miejscu tak, aby w piątek po południu szpital miał gotowość do przyjęcia pacjentów - powiedział podczas Porannej rozmowy





08:10 Michał Dworczyk gościem Porannej rozmowy w RMF FM

Trwa Poranna rozmowa Roberta Mazurka. Jego gościem jest szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.



07:49 Niedzielski o świętach

Na pewno nie będzie takiej poprawy, byśmy o świętach Bożego Narodzenia mogli myśleć w sposób tradycyjny - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w "Fakcie".





07:37 Czechy

W Czechach przybyło w niedzielę 7301 nowych przypadków SARS-CoV-2 - podało ministerstwo zdrowia w poniedziałek. Po raz pierwszy od pięciu dni wzrost zakażeń spadł poniżej 10 tys., ale niedziela jest dniem, w którym wykonuje się najmniej testów.

Był to najwyższy niedzielny wzrost liczby zakażonych od początku pandemii. Dane dotyczące wykonanych w niedzielę testów resort zdrowia przedstawi po południu. W ubiegłym tygodniu wykonywano około 45 tys. dziennie. W sobotę - 36 tys.

Najprawdopodobniej mogą zmienić się także dane dotyczące niedzielnych zgonów, których według aktualnych danych przybyło 71. Łącznie zmarło 2201 osób. W Czechach w statystyce zgonów ujmowani są zmarli, u których testy wykazywały obecność koronawirusa, a nie tylko zgony bezpośrednio wynikające z Covid-19.

Łącznie od 1 marca, gdy zanotowano pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem zainfekowało się w 258 097 osób. Obecnie aktywnych przypadków jest 158 515.

07:16 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 8685 do 437 866 - wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 24 kolejnych osób z Covid-19 zmarło.

Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych w związku z tą chorobą wzrosła do 10 056.

Około 4500 zakażonych wyzdrowiało, co oznacza, że łączna liczba osób w RFN, które wyszły z Covid-19, wzrosła do ok. 321 600 - informuje RKI.

Z kolei z najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że od wybuchu epidemii w RFN stwierdzono 443 189 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a 10 062 osoby zmarły na Covid-19. Ogółem od początku pandemii na świecie zdiagnozowano ponad 43 mln zakażeń i ponad 1,15 mln zgonów.

07:08 Szpitale polowe na trzeci etap epidemii

Szpitale polowe są budowane na trzeci etap epidemii. Nie było powodu, by to robić wcześniej - powiedział główny doradca premiera ds. Covid-19 prof. Andrzej Horban w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w "Do Rzeczy".



06:19 Zmiany w szkołach

Od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w całym kraju będą się uczyć zdalnie. Tryb ten będzie obowiązywał przez dwa tygodnie. W przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych zajęcia nadal będą odbywać się stacjonarnie.

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Od poniedziałku w całym kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV-VIII, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Uczniowie i słuchacze przechodzą na naukę zdalną. Będzie to obowiązywało do niedzieli 8 listopada.

05:32 Meksyk

Meksykańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę o 4 360 nowych przypadkach koronawirusa i o 181 kolejnych zgonach. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 891 160 a ofiar śmiertelnych do 88 924. Są to tylko przypadki oficjalnie potwierdzone.



Resort rutynowo zastrzega, że rzeczywista liczba zakażonych i zmarłych jest najprawdopodobniej znacznie wyższa. Nie wszyscy chorzy zgłaszają się bowiem do przychodni i szpitali, a w kraju przeprowadza się niewiele testów w porównaniu z innymi państwami.

05:30 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 914 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 83 718 nowych przypadków infekcji Covid-19. W poprzednich 24 godzinach było ich 88 973.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 8 631 158 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 225 211.

Szef personelu Białego Domu, Mark Meadows powiedział w niedzielę w telewizji CNN, że Stany Zjednoczone "nie będą kontrolować" pandemii koronawirusa, ponieważ liczba przypadków w całym kraju rośnie.

Nie zamierzamy kontrolować pandemii. Będziemy kontrolować otrzymywanie szczepionek, środków leczniczych i innych metod łagodzenia skutków - powiedział Meadows w programie CNN "State of the Union."