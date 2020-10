18 820 nowych zakażeń i 236 zgonów. To najnowsze i niestety dotychczas najbardziej dramatyczne dane z resortu zdrowia. Aktualny bilans pandemii to niemal 300 tys. przypadków SARS-CoV-2 i ponad 4,8 tys. zgonów. Jak informuje nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, we wszystkich szpitalach covidowych na Mazowszu, do których trafiają pacjenci zostało tylko 12 respiratorów. Brytyjski rząd poinformował natomiast, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem prawdopodobnie możliwe będzie zaszczepienie w Wielkiej Brytanii pierwszych osób przeciwko Covid-19. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

-18 820 wykrytych zakażeń i 236 zgonów. To najnowsze dane o koronawirusie z Ministerstwa Zdrowia,



-Aktualny bilans pandemii w Polsce to niemal 300 tysięcy infekcji i 4 851 ofiar śmiertelnych,



-Zajętych jest niemal 14 tys. łóżek covidowych (przybyło 640 pacjentów) i 1150 respiratorów (uruchomiono kolejne 72 urządzenia),



-Od dziś zakaz lotów do 34 krajów. Na liście m.in. USA, Izrael, Czarnogóra,



-Niemcy szykują poważne zaostrzenie restrykcji - podaje agencja dpa. Dziś odnotowano rekordowy przyrost zakażeń,



-W Czechach odnotowano minionej doby rekordową ilość zakażeń - ponad 15 600 przypadków.



-Kate Bingham, przedstawicielka brytyjskiego rządu poinformowała, że "jeszcze przed Bożym Narodzeniem prawdopodobnie możliwe będzie zaszczepienie w Wielkiej Brytanii pierwszych osób".

14:50 Świętokrzyskie

W szpitalach woj. świętokrzyskiego dostępnych jest około 130 wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Łącznie dla wszystkich tych chorych przygotowano blisko 900 miejsc.



Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 873, z czego 742 są zajęte.

Z kolei ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem w Świętokrzyskiem to 87, z czego 52 są zajęte.

14:36 Pomorskie

Sytuacja jest bardzo poważna. Dwa dni temu odnotowaliśmy 1499 zakażeń, a dzisiaj 1215. To bardzo dużo jak na nasz region. Jest to odczuwalne w szpitalach, coraz więcej chorych potrzebuje wsparcia tlenowego. Obecnie 23 szpitale na podstawie moich decyzji są zobowiązane do leczenie koronawirusa, faktycznie 15 z nich realizuje te decyzje i oczekujemy na pozostałe - mówił na konferencji prasowej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

14:31 Wielka Brytania

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem prawdopodobnie możliwe będzie zaszczepienie w Wielkiej Brytanii pierwszych osób przeciwko Covid-19 - poinformowała Kate Bingham, odpowiedzialna z ramienia rządy brytyjskiego za te szczepienia.



Specjalistka kierująca UK Vaccine Taskforce nie określiła, jaka szczepionka może zostać wykorzystana. W relacji Reutersa przyznaje tylko, że szczepienia zostaną przeprowadzone, jeśli pierwsze dwa preparaty - lub choćby jeden z nich - okażą się bezpieczne i skuteczne.

14:29 Hiszpania

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaproponował podczas debaty w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu, skrócenie do czterech miesięcy stanu zagrożenia epidemicznego. Miał on zgodnie z niedzielną zapowiedzią szefa rządu obowiązywać przez pół roku.

14:27 Rzeszów

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że nowy budynek szpitala MSWiA w Rzeszowie będzie pełnił rolę szpitala tymczasowego w regionie.



W placówce powstanie docelowo 160 łóżek, w tym 40 respiratorowych - przekazała Leniart na konferencji prasowej.



14:26 Łódzkie

W woj. łódzkim wolnych jest 279 łóżek covidowych. Gotowych do użycia jest też 81 respiratorów - powiedziała rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.



14:03 Płock

W Płocku (Mazowieckie) potrzebny jest szpital polowy, najlepiej modułowy, z własnym personelem medycznym - ocenił dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ) w tym mieście Stanisław Kwiatkowski. Dodał, że placówka ta może współpracować ze szpitalem polowym.



Podczas środowej telekonferencji dyrektor przekazał, że hospitalizowanych było tam - według danych z rana - 84 pacjentów z dodatnim wynikiem badań w kierunku koronawirusa, przy czym 59 to liczba łóżek dla nich przeznaczonych.

13:32 Dr Serdenicki o pracach nad szpitalem tymczasowym w hali EXPO Kraków

Dr Wojciech Serednicki pełnomocnik wojewody Małopolskiego ds. intensywnej terapii Józef Polewka / RMF FM

13:03 UE: Komisja Europejska proponuje strategię, w tym testowanie na Covid-19

Komisja Europejska przedstawiła w środę rekomendację w sprawie europejskiej strategii szczepień przeciwko nowemu koronawirusowi, której elementem ma być m.in. wykorzystanie szybkich testów antygenowych - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen.



Plan określa kluczowe elementy, które miałby być brane pod uwagę przy krajowych, regionalnych lub lokalnych strategiach testowania. Chodzi o ustalenie ich zakresu, grup priorytetowych i kluczowych punktów, związanych z możliwościami i zasobami testowania.





12:33 Prof. Antczak: Potrzebny jest krótki, ale całkowity lockdown

Pulmonolog, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Adam Antczak powiedział w środę PAP, że wobec rosnącej liczby zakażeń, w Polsce potrzeby jest teraz krótki, ale całkowity lockdown. Zdaniem profesora, zakażeń SARS-CoV-2 może być jeszcze więcej.



Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 18 tys. 820 osób - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że zmarło dalsze 236 osób. To najwyższe notowane dotąd dane dzienne.

12:26 Szczecin: Ponad połowa łóżek covidowych zajęta

Z informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 960, z czego 539 jest już zajętych (stan na wtorek).



Ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem na Pomorzu Zachodnim to 74, z czego 52 są zajęte.

12:11 Aquaparki i pływalnie apelują o pomoc

Przedstawiciele działających w różnych częściach Polski aquaparków i pływalni zaapelowali o pomoc oraz regulacje, które pozwolą im kontynuować działalność, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.



Oczekujemy dedykowanej dla naszej branży pomocy finansowej państwa, która umożliwi nam zachowanie płynności finansowej, spłatę zobowiązań i ochronę miejsc pracy dla naszych zespołów - napisano w stanowisku podmiotów zarządzających aquaparkami i pływalniami, przesłanym w środę PAP przez przedstawicieli parku wodnego w Tychach.



W swoim apelu zwrócili uwagę, że Polska jest jednym z 7 na 27 krajów UE, które zamknęły baseny.





11:20 Mazowsze: Zostało 12 respiratorów w całym regionie

Jak informuje nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, we wszystkich szpitalach covidowych na Mazowszu, do których trafiają pacjenci zostało 12 respiratorów. To przyznają nawet służby wojewody.



W największym regionie, gdzie liczba zakażeń od kilku dni przekracza już 2 tysiące dziennie - system intensywnej terapii z respiratorami doszedł do krawędzi. Służby wojewody przekonują, że już wczoraj wojewoda wydał 3 decyzje o przekształceniu kolejnych oddziałów w covidowe i że dziś będa następne decyzje, a to spowoduje, że w tych placówkach pojawią się nowe miejsca z respiratorami.





11:00 Ponad 60,6 tys. testów ostatniej doby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 60,6 tys. testów w kierunku Covid-19. Łącznie przebadano już ponad 4,5 mln próbek. Prawie 300 tys. dało wynik pozytywny.



10:40 Niemal 19 tys. zakażeń i ponad 230 zgonów [NOWE DANE]

Mamy 18 820 nowych potwierdzonych przypadków. Zmarło 236 osób z powodu Covid-19. 29 z nich nie miało chorób współistniejących.





10:18 Koronawirus w Bułgarii

2569 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Bułgarii w ciągu ostatniej doby, jest to o ponad 300 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował resort zdrowia. Pozytywny wynik tekstu uzyskał szef banku centralnego Dimityr Radew.



Ostatniej doby przeprowadzono 11 226 testów, z których pozytywnych było 22,9 proc.



Liczba zakażonych od początku pandemii osiągnęła 42 701, w tym 22 597 aktywnych. Hospitalizowanych pacjentów przybywa, obecnie jest ich 2217, w tym 145 na oddziałach intensywnej terapii.

10:00 Dzienny raport o koronawirusie

Niemal 14 tys. zajętych łóżek covidowych (przybyło 640 pacjentów), 1150 zajętych respiratorów (uruchomiono kolejne 72 "sztuczne płuca") - wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.





09:45 Węgry: Niemal 2,3 tys. nowych przypadków

43 osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 2291 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 na Węgrzech wzrosła w ten sposób do 1578, a wszystkich stwierdzonych zakażeń od początku pandemii - do prawie 66 tys. Wyzdrowiało ponad 17 tys. osób.

09:33 Niemcy i rekord zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 14 964 nowe zakażenia SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 85 chorych - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha. To największy dobowy przyrost infekcji w tym kraju od początku epidemii. Rząd planuje nowe restrykcje.



Koronawirusem w Niemczech zakaziło się łącznie 464 239 osób - wynika z zestawienia RKI. Nowego bilansu zgonów RKI nie podał, we wtorek informował, że wynosi on 10 098.

Koronawirus w Niemczech / RMF24





08:55 Zakaz lotów do 34 krajów

Weszło dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym do wtorku, 10 listopada br. obowiązuje zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych do 34 państw. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Czarnogórę, Izrael.

Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy.



Pełna lista krajów: Zakaz lotów do 34 krajów. Na liście między innymi USA i Izrael

08:27 Ukraina: Dramatyczny bilans

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 7474 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych przekazanych w środę przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. 165 zainfekowanych zmarło, a 3306 pacjentów wyzdrowiało - to najwyższe bilanse od początku pandemii.



Najwięcej zakażeń potwierdzono we wtorek w obwodzie charkowskim (635) i odeskim (567) oraz w Kijowie (563).

Koronawirus na Ukrainie / RMF24

08:22 Czechy: Ponowny rekord zakażeń

Dzienny wzrost zakażeń SARS-CoV-2 po weekendzie powrócił do wartości powyżej 15 tys. We wtorek potwierdzono rekordowych 15 663 przypadków - podało ministerstwo zdrowia w środę. Obecnie zakażonych jest 170 043. Od początku pandemii zarejestrowano 284 033 infekcje.



Większość zakażonych nie ma objawów lub choroba Covid-19 ma łagodny przebieg. Według ostatnich danych pochodzących z poniedziałku hospitalizowanych było 6191 pacjentów, a 893 było w stanie ciężkim. Łącznie zmarło 2547 osób. Według danych ministerstwa we wtorek przybyło 98 zgonów, ale najprawdopodobniej ta liczba może wzrosnąć.

Koronawirus w Czechach / RMF24

07:34 NIEMCY SZYKUJĄ ZAOSTRZENIE RESTRYKCJI

Władze Niemiec planują wprowadzenie w listopadzie kolejnych koronawirusowych obostrzeń: jak podała w nocy agencja dpa, zamknięte mają być m.in. kina, teatry czy restauracje.

Według ustaleń dpa, od 4 listopada do końca miesiąca zamknięte mają zostać wszystkie lokale gastronomiczne, a jedzenie będzie można zamawiać wyłącznie na wynos. Nieczynne mają być również kluby, dyskoteki, kina i teatry, a także prywatne i publiczne obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym kluby fitness, siłownie i baseny, jak również gabinety kosmetyczne i masażu oraz parki rozrywki.

Zakazane mają być imprezy towarzyskie w miejscach publicznych, ale także w prywatnych mieszkaniach i obiektach.

Otwarte pozostać mają natomiast szkoły i przedszkola, działać ma także handel detaliczny, ale w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

07:18 BRAZYLIA: PRAWIE 30 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W Brazylii zarejestrowano w ciągu ostatniej doby niemal 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, a 549 chorych zmarło.

Od początku pandemii wykryto tam ponad 5,4 miliona przypadków SARS-CoV-2, a zmarło niemal 158 tysięcy chorych na Covid-19.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje wciąż drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń pozostaje trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

07:04 USTAWA COVIDOWA WRÓCIŁA do SEJMU

Pomysł Senatu, by utworzyć odrębny fundusz na zakup testów na koronawirusa m.in. dla pracowników medycznych i ludzi po 60. roku życia, został odrzucony w Sejmie. Posłowie poparli natomiast inną propozycję: by dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwał wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19.

Senat zgłosił te poprawki do ustawy covidowej, która przewiduje m.in. właśnie przyznanie dodatków do wynagrodzeń lekarzom pracującym przy zwalczaniu epidemii i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy, a także grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń - np. nienoszenie maseczek.

07:01 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 300 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 132 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

16 300 wykrytych w ciągu doby zakażeń to absolutny rekord pandemii w Polsce: poprzedni - z piątku 23 października, kiedy poinformowano o 13 632 nowych infekcjach - pobiliśmy o ponad 2 600 przypadków.

W całym kraju zajętych było wczoraj blisko 13,3 tysiąca łóżek dla pacjentów z Covid-19, co oznacza, że w ciągu doby przybyło w szpitalach ponad 1000 takich pacjentów. Liczba zajętych respiratorów przekroczyła natomiast tysiąc.

Aktualny bilans pandemii w Polsce to 280 229 potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 i 4 615 ofiar śmiertelnych.