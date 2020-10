18 820 nowych zakażeń i 236 zgonów. To najnowsze i niestety dotychczas najbardziej dramatyczne dane z resortu zdrowia. Aktualny bilans pandemii to niemal 300 tys. przypadków SARS-CoV-2 i ponad 4,8 tys. zgonów. Wszyscy pracownicy służby zdrowia walczący z pandemią Covid-19 mają otrzymywać dodatek do pensji w wysokości 100 procent wynagrodzenia, nie będzie natomiast osobnego funduszu, z którego finansowane byłyby testy na koronawirusa m.in. dla pracowników medycznych i ludzi po 60. roku życia: Sejm odrzucił w nocnych głosowaniach część poprawek Senatu do ustawy covidowej. Od dziś obowiązuje zakaz lotów do 34 krajów. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

-18 820 wykrytych zakażeń i 236 zgonów. To najnowsze dane o koronawirusie z Ministerstwa Zdrowia,



-Aktualny bilans pandemii w Polsce to niemal 300 tysięcy infekcji i 4 851 ofiar śmiertelnych,



-Zajętych jest niemal 14 tys. łóżek covidowych (przybyło 640 pacjentów) i 1150 respiratorów (uruchomiono kolejne 72 urządzenia),



-Od dziś zakaz lotów do 34 krajów. Na liście m.in. USA, Izrael, Czarnogóra,



-Niemcy szykują poważne zaostrzenie restrykcji - podaje agencja dpa. Dziś odnotowano rekordowy przyrost zakażeń,



-W Czechach odnotowano minionej doby rekordową ilość zakażeń - ponad 15 600 przypadków.



11:20 Mazowsze: Zostało 12 respiratorów w całym regionie

Jak informuje nasz dziennikarz Mariusz Piekarski, we wszystkich szpitalach covidowych na Mazowszu, do których trafiają pacjenci zostało 12 respiratorów. To przyznają nawet służby wojewody.



W największym regionie, gdzie liczba zakażeń od kilku dni przekracza już 2 tysiące dziennie - system intensywnej terapii z respiratorami doszedł do krawędzi. Służby wojewody przekonują, że już wczoraj wojewoda wydał 3 decyzje o przekształceniu kolejnych oddziałów w covidowe i że dziś będa następne decyzje, a to spowoduje, że w tych placówkach pojawią się nowe miejsca z respiratorami.





11:00 Ponad 60,6 tys. testów ostatniej doby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 60,6 tys. testów w kierunku Covid-19. Łącznie przebadano już ponad 4,5 mln próbek. Prawie 300 tys. dało wynik pozytywny.



10:40 Niemal 19 tys. zakażeń i ponad 230 zgonów [NOWE DANE]

Mamy 18 820 nowych potwierdzonych przypadków. Zmarło 236 osób z powodu Covid-19. 29 z nich nie miało chorób współistniejących.





10:18 Koronawirus w Bułgarii

2569 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Bułgarii w ciągu ostatniej doby, jest to o ponad 300 więcej niż poprzedniego dnia - poinformował resort zdrowia. Pozytywny wynik tekstu uzyskał szef banku centralnego Dimityr Radew.



Ostatniej doby przeprowadzono 11 226 testów, z których pozytywnych było 22,9 proc.



Liczba zakażonych od początku pandemii osiągnęła 42 701, w tym 22 597 aktywnych. Hospitalizowanych pacjentów przybywa, obecnie jest ich 2217, w tym 145 na oddziałach intensywnej terapii.

10:00 Dzienny raport o koronawirusie

Niemal 14 tys. zajętych łóżek covidowych (przybyło 640 pacjentów), 1150 zajętych respiratorów (uruchomiono kolejne 72 "sztuczne płuca") - wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.





09:45 Węgry: Niemal 2,3 tys. nowych przypadków

43 osoby chore na Covid-19 zmarły w ciągu ostatniej doby na Węgrzech i wykryto 2291 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowano w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 na Węgrzech wzrosła w ten sposób do 1578, a wszystkich stwierdzonych zakażeń od początku pandemii - do prawie 66 tys. Wyzdrowiało ponad 17 tys. osób.

09:33 Niemcy i rekord zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 14 964 nowe zakażenia SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 85 chorych - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha. To największy dobowy przyrost infekcji w tym kraju od początku epidemii. Rząd planuje nowe restrykcje.



Koronawirusem w Niemczech zakaziło się łącznie 464 239 osób - wynika z zestawienia RKI. Nowego bilansu zgonów RKI nie podał, we wtorek informował, że wynosi on 10 098.

08:55 Zakaz lotów do 34 krajów

Weszło dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym do wtorku, 10 listopada br. obowiązuje zakaz wykonywania międzynarodowych lotów cywilnych do 34 państw. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Czarnogórę, Izrael.

Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, a także Rosji i Ukrainy.



Pełna lista krajów: Zakaz lotów do 34 krajów. Na liście między innymi USA i Izrael

08:27 Ukraina: Dramatyczny bilans

Na Ukrainie we wtorek potwierdzono 7474 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z danych przekazanych w środę przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. 165 zainfekowanych zmarło, a 3306 pacjentów wyzdrowiało - to najwyższe bilanse od początku pandemii.



Najwięcej zakażeń potwierdzono we wtorek w obwodzie charkowskim (635) i odeskim (567) oraz w Kijowie (563).

08:22 Czechy: Ponowny rekord zakażeń

Dzienny wzrost zakażeń SARS-CoV-2 po weekendzie powrócił do wartości powyżej 15 tys. We wtorek potwierdzono rekordowych 15 663 przypadków - podało ministerstwo zdrowia w środę. Obecnie zakażonych jest 170 043. Od początku pandemii zarejestrowano 284 033 infekcje.



Większość zakażonych nie ma objawów lub choroba Covid-19 ma łagodny przebieg. Według ostatnich danych pochodzących z poniedziałku hospitalizowanych było 6191 pacjentów, a 893 było w stanie ciężkim. Łącznie zmarło 2547 osób. Według danych ministerstwa we wtorek przybyło 98 zgonów, ale najprawdopodobniej ta liczba może wzrosnąć.

07:34 NIEMCY SZYKUJĄ ZAOSTRZENIE RESTRYKCJI

Władze Niemiec planują wprowadzenie w listopadzie kolejnych koronawirusowych obostrzeń: jak podała w nocy agencja dpa, zamknięte mają być m.in. kina, teatry czy restauracje.

Według ustaleń dpa, od 4 listopada do końca miesiąca zamknięte mają zostać wszystkie lokale gastronomiczne, a jedzenie będzie można zamawiać wyłącznie na wynos. Nieczynne mają być również kluby, dyskoteki, kina i teatry, a także prywatne i publiczne obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym kluby fitness, siłownie i baseny, jak również gabinety kosmetyczne i masażu oraz parki rozrywki.

Zakazane mają być imprezy towarzyskie w miejscach publicznych, ale także w prywatnych mieszkaniach i obiektach.

Otwarte pozostać mają natomiast szkoły i przedszkola, działać ma także handel detaliczny, ale w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

07:18 BRAZYLIA: PRAWIE 30 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W Brazylii zarejestrowano w ciągu ostatniej doby niemal 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, a 549 chorych zmarło.

Od początku pandemii wykryto tam ponad 5,4 miliona przypadków SARS-CoV-2, a zmarło niemal 158 tysięcy chorych na Covid-19.

Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje wciąż drugie miejsce na świecie: po Stanach Zjednoczonych, natomiast pod względem liczby zakażeń pozostaje trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata: po USA i Indiach.

07:04 USTAWA COVIDOWA WRÓCIŁA do SEJMU

Pomysł Senatu, by utworzyć odrębny fundusz na zakup testów na koronawirusa m.in. dla pracowników medycznych i ludzi po 60. roku życia, został odrzucony w Sejmie. Posłowie poparli natomiast inną propozycję: by dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia przysługiwał wszystkim - a nie tylko tym skierowanym do pracy - pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19.

Senat zgłosił te poprawki do ustawy covidowej, która przewiduje m.in. właśnie przyznanie dodatków do wynagrodzeń lekarzom pracującym przy zwalczaniu epidemii i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za nieumyślne błędy, a także grzywny za nieprzestrzeganie obostrzeń - np. nienoszenie maseczek.

07:01 AKTUALNY BILANS PANDEMII w POLSCE

O 16 300 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 132 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

16 300 wykrytych w ciągu doby zakażeń to absolutny rekord pandemii w Polsce: poprzedni - z piątku 23 października, kiedy poinformowano o 13 632 nowych infekcjach - pobiliśmy o ponad 2 600 przypadków.

W całym kraju zajętych było wczoraj blisko 13,3 tysiąca łóżek dla pacjentów z Covid-19, co oznacza, że w ciągu doby przybyło w szpitalach ponad 1000 takich pacjentów. Liczba zajętych respiratorów przekroczyła natomiast tysiąc.

Aktualny bilans pandemii w Polsce to 280 229 potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 i 4 615 ofiar śmiertelnych.