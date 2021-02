Poniedziałek jest pierwszym dniem obowiązywania minimalnego poluzowania obostrzeń w Polsce - otwarte mogą być wszystkie sklepy w galeriach handlowych, zniknęły godziny dla seniorów. Swoją działalność mogą wznowić galerie sztuki i muzea. W ciągu ostatniej doby odnotowano 2503 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 42 pacjentów z Covid-19. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z kolei w niemieckiej telewizj ZDF oświadczyła, że celem UE jest zaszczepienie do końca lata przeciwko Covid-19 70 proc. dorosłych w krajach wspólnoty. Ponadto zadeklarowała, że Firmy BioNTech i Pfizer dostarczą 75 milionów dodatkowych dawek preparatu w drugim kwartale roku, czyli łącznie do 600 milionów w 2021 roku. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

We włoskim Turynie muzea także otwarte. Na zdjęciu uczniowie przy Sfinksie / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

13:40 Wisła

Otworzyło się ok. 30 proc. branży turystycznej w Wiśle - oceniła Karolina Wantulok z Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. Chodzi zarówno o gastronomię, jak i miejsca noclegowe. Działają także trzy stoki narciarskie: Nowa Osada, Klepki i Skolnity.





13:28 Niemcy

Problemy w kampanii szczepień przeciw Covid-19 skłoniły kanclerz Angelę Merkel i premierów krajów związkowych do zwołania na poniedziałkowe popołudnie szczytu kryzysowego. Przed posiedzeniem pojawiają się postulaty "sporządzenia narodowego planu szczepień" i krytyka pod adresem firm farmaceutycznych.

13:24 Włochy

Ponad 620 tysięcy osób we Włoszech otrzymało już dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi; "jesteśmy na pierwszym miejscu w UE" - ogłosił minister do spraw regionów Francesco Boccia. Dotąd we Włoszech szczepionkę podano 2 milionom osób.

Uczniowie wchodzący do szkoły w Neapolu / CIRO FUSCO / PAP/EPA

13:23 Apel

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP apeluje o włączenie do pierwszego etapu szczepień pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, gdyż - jak wskazuje - bez tego nie będzie można uruchomić nauki stacjonarnej na uczelniach.



13:12 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 1 176 904 szczepienia przeciw Covid-19, w tym 200 536 osobom podano już drugą dawkę - wynika z zestawienia zaktualizowanego w poniedziałek na rządowej stronie gov.pl. Jednocześnie podano, że od początku zastrzyków zanotowano 871 niepożądanych odczynów. Zutylizowano też 2979 dawek preparatu.



13:04 Unia Europejska

Współpracujemy z firmami farmaceutycznymi, aby zapewnić dostawy szczepionek Europejczykom. Firmy BioNTech i Pfizer dostarczą 75 milionów dodatkowych dawek w drugim kwartale roku, czyli łącznie do 600 milionów w 2021 roku - napisała na Twitterze szefowa KE Ursula von der Leyen.



12:55 Morawiecki o pomocy dla gastronomii i pozwach

W czasie wizyty w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki pytany był, czy nie obawia się, że przedsiębiorcy, szczególnie z branży gastronomicznej, będą pozywali Skarb Państwa w związku z obowiązującymi obostrzenia.

Akurat w przypadku branży gastronomicznej mamy do czynienia z tą branżą, która rzeczywiście jest najdłużej zamknięta. Wiąże się to m.in. z tymi analizami, które do nas dochodzą. W restauracjach siedzimy z osobą dłuższy czas w małych, zamkniętych pomieszczeniach i w stosunkowo łatwy sposób dochodzi do przenoszenia wirusa - tłumaczył szef rządu. Podkreślił, że do przedsiębiorców z branży gastronomicznej należy podejść "z pełną empatią i zrozumieniem". Tutaj też płynie proporcjonalnie największa pomoc - zaznaczył premier.

Co do pozwów (...) mam nadzieję, że - jeśli nawet do nich dojdzie - to będzie można pokazać w proporcji do innych krajów, jak państwo polskie pomogło i czy zrobiło wszystko, co w naszej mocy kosztem dzisiaj już kwoty bliskiej 200 miliardów złotych - powiedział Morawiecki. Jak dodał, "200 mld zł to blisko połowa polskiego budżetu państwa i taka pomoc została w szybki sposób skierowana do przedsiębiorców".

Mam nadzieję, że jak chociaż trochę opadnie kurz, kiedy ten system szczepienia już będzie przynosił swoje pozytywne owoce, to i te emocje opadną. A my będziemy starali się poprzez "Nowy Polski Ład" doprowadzić do szybkiego, bardzo szybkiego odbicia gospodarczego - zadeklarował szef rządu.

12:29 Szczepionka AstraZeneca nie dla polskich seniorów

Polscy seniorzy nie będą szczepieni przeciwko koronawirusowi produktem firmy AstraZeneca - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Szczepionka została w piątek dopuszczona przez Europejską Agencję Leków dla wszystkich, ale przetestowano ją na niewielkiej grupie osób starszych.

11:53 Morawiecki o dalszym luzowaniu obostrzeń

Chcę powiedzieć, że obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. To jest też dobry sygnał i oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na - mam nadzieję - nadchodzący lepszy czas - mówił w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki.



10:55 Koronawirus w Polsce - nowe dane

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 2503 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 42 pacjentów z Covid-19 - 33 z nich miało choroby współistniejące.

10:15 Najmniej zgonów na Covid-19 na Węgrzech od końca października

Najmniej zgonów na Covid-19 od końca października ubiegłego roku zanotowano w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; zmarło 54 chorych - poinformowano na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 1124 nowych infekcji koronawirusem. W sumie liczba zakażeń na Węgrzech od początku pandemii zbliża się do 369 tysięcy. Do tej pory na Węgrzech zmarło 12 578 chorych na Covid-19, a ponad 264 tys. osób wyzdrowiało.

10:11 Kiedy szczepionki dotrą na Ukrainę?

Na Ukrainę za dwa tygodnie dotrze pierwsza partia szczepionek przeciw Covid-19 produkcji Pfizer/BioNTech - zapowiedział wiceminister ochrony zdrowia tego kraju Ihor Iwaszczenko. Preparaty będą dostarczone w ramach inicjatywy COVAX.

Ukraina rozpocznie szczepienia w lutym, za dwa tygodnie dotrą szczepionki - zapewnił wiceminister. Zaznaczył, że Ukraina znalazła się wśród krajów, do których preparaty od COVAX trafią w pierwszej kolejności.

COVAX to uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia program mający zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom.

09:50 Francuski minister finansów wylicza koszty obostrzeń

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire powiedział, że decyzja o kolejnym lockdownie w kraju zostanie podjęta tylko w ostateczności. Jak dodał, miesiąc ostrych ograniczeń kosztowałby gospodarkę 15 mld euro.



Jak oświadczył minister w wywiadzie dla RTL, obowiązujące restrykcje - godzina policyjna od 18 do 6 rano - to koszt ok. 6 mld euro miesięcznie. Według Le Maire'a, obecne środki przeciwepidemiczne spełniają swoją rolę, wobec czego dalsze ich zaostrzanie nie jest konieczne.

09:27 Nieoficjalnie: Przedłużenie stanu wyjątkowego w części Japonii

Premier Japonii Yoshihide Suga ogłosi we wtorek przedłużenie stanu wyjątkowego ze względu na pandemię koronawirusa w części kraju, ponieważ wciąż wykrywanych jest wiele nowych infekcji - podała agencja Kyodo, powołując się na źródła rządowe.

Rząd Sugi stara się opanować pandemię Covid-19 z myślą o organizacji przełożonych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Mierzy się jednak ze spadającym poparciem społecznym.

Minister ds. rewitalizacji gospodarczej Yasutoshi Nishimura, który nadzoruje rządową odpowiedź na pandemię, oświadczył, że decyzja w sprawie stanu wyjątkowego zostanie podjęta po posiedzeniu panelu ekspertów.

Stan wyjątkowy obowiązuje obecnie w 11 prefekturach Japonii, zamieszkanych przez ponad połowę ludności kraju. Zgodnie z pierwotnym planem, ma obowiązywać do 7 lutego.

Według źródeł Kyodo stan wyjątkowy zostanie prawdopodobnie przedłużony w Tokio i okolicznych prefekturach Kangawa, Chiba i Saitama, a także w Osace, Kioto, Hyogo i Fukuoka. Może natomiast zakończyć się w prefekturze Tochigi.

08:13 Wzrost cen frustrował bardziej niż koronawirus

Wzrost cen produktów i usług był najczęstszym powodem frustracji Polaków w 2020 roku - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Na ten czynnik wskazało 36 proc. respondentów, a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się kwestie bezpośrednio związane z pandemią koronawirusa.

07:30 Pandemia uderzyła w taksówkarzy

Na skutek pandemii jedna piąta taksówkarzy odeszła z zawodu - pisze "Gazeta Wyborcza". Spośród tych, którzy pozostali za kółkiem, co drugi ma problemy z płaceniem składek ZUS lub opłat korporacyjnych.



"Wyborcza" podkreśla, że przed ubiegłorocznym lockdownem polska branża taksówkarska rozwijała się najszybciej w Europie, a roczny wzrost przychodów wynosił nawet 30 proc.



Dyrektor handlowy warszawskiego Eko Taxi Jan Nagiel powiedział "GW", że liczba przewozów spadła aż o 80-85 proc. W jego ocenie, gdyby jakaś część gospodarki została odblokowana, byłaby szansa na to, żeby taksówkarze zaczęli zarabiać.

07:09 Szczepionka firmy AstraZeneca nie dla polskich seniorów?

Rada medyczna przy premierze rozważa, czy szczepić polskich seniorów przeciwko Covid-19 szczepionką firmy AstraZeneca - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Brakuje fanych o skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

06:15 Kolejni włoscy uczniowie wracają do szkół

Kolejnych 600 tysięcy uczniów w siedmiu regionach Włoch powraca do szkół średnich. W lekcjach w klasach uczestniczyć już będzie 7 z 8,5 miliona uczniów. To rezultat złagodzenia restrykcji na większości terytorium kraju. Zdalne nauczanie będą kontynuować jeszcze przez tydzień gimnazjaliści i licealiści na Sycylii, o czym zdecydowały władze tego regionu.

Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia Roberto Speranzy większość regionów jest objętych od 1 lutego żółtą strefą z najmniejszą liczbą restrykcji, a pomarańczową - Apulia, Sardynia, Sycylia, Umbria i prowincja Bolzano. Żaden region nie znalazł się w czerwonej strefie częściowego lockdownu.



Wznowienie normalnych lekcji w gimnazjach, liceach i technikach jest stopniowe i rotacyjne, bo w klasach może być połowa uczniów. Będą oni się zmieniać.



Kolejnym oczekiwanym krokiem jest decyzja resortu oświaty w sprawie tegorocznej matury. Nie wiadomo, czy powtórzone będzie rozwiązanie z pierwszego roku pandemii, gdy maturę zredukowano do obszernego egzaminu ustnego z większości przedmiotów nauczania oraz ze znajomości Konstytucji.



06:06 Nowy pakiet osłonowy dla firm

W poniedziałek weszły w życie przepisy, które pozwalają na nowe formy wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię. Chodzi o m.in. do 5 tys. zł dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.



Wsparcie jest skierowane m.in. do hoteli, restauracji, obiektów kulturalnych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także sprzedawców detalicznych żywności na straganach i targowiskach.

05:32 Protest w Wiedniu i starcia z policją

Około 10 tys. osób protestowało w niedzielę wieczorem w Wiedniu przeciwko restrykcjom epidemicznym. Doszło do starć demonstrantów z policją, podczas których rannych zostało co najmniej czterech funkcjonariuszy.

Wielu demonstrantów nie miało masek ochronnych i nie zachowywało zgodnego z przepisami dystansu. W tej sytuacji policja ogłosiła rozwiązanie zgromadzenia i wezwała jego uczestników do rozejścia się. Gdy tłum podzielił się na mniejsze grupy, doszło do starć z siłami porządkowymi.

Policja zatrzymała co najmniej dziesięć osób i spisała dane ponad 800, którym grożą kary za złamanie przepisów związanych restrykcjami epidemicznymi.

W zgromadzeniu uczestniczyli chuligani, osoby związane z radykalną prawicą, ale także rodziny. Policjanci wykonali dobrą pracę - powiedział minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer.

05:20 Von der Leyen o planach dot. szczepień

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w niemieckiej telewizj ZDF zadeklarowała, że celem UE jest zaszczepienie do końca lata przeciwko Covid-19 70 proc. dorosłych w krajach wspólnoty.



Jeśli uda nam się to zrobić, będzie to wielkie osiągnięcie - oceniła. Jej zdaniem, mimo problemów z dostawami, Unia Europejska "poczyniła duże postępy" w szczepieniach przeciwko Covid-19 i znajduje się "na właściwej drodze". Do tej pory w UE zaszczepiono 12 mln ludzi. To okazała liczba - podkreśliła.



Szefowa KE powiedziała, że jeszcze luty i marzec będą trudnymi miesiącami, jeśli chodzi o zaopatrzenie w szczepionki. W drugim kwartale należy jednak oczekiwać znacznie więcej dawek szczepionek, gdyż przezwyciężone zostaną początkowe trudności i zatwierdzone kolejne preparaty.

05:10 Pierwszy dzień obowiązywania minimalnych zmian obostrzeń w Polsce

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z epidemią, od 1 lutego w galeriach mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.





Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z epidemią, od 1 lutego w galeriach mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych.

W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W centrach handlowych wciąż nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz. Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.