73 nowe zakażenia koronawirusem potwierdziło w sobotę po południu Ministerstwo Zdrowia. 3 osoby zmarły. Oznacza to, że aktualny bilans pandemii w Polsce to 18 257 wykrytych przypadków oraz 915 zgonów. Niemiecki minister spraw zagranicznych apeluje do Polski o otwarcie granic w celu ułatwienia przepływu ludzi i towarów. Polska jednak chce przeprowadzać ścisłe kontrole przynajmniej do 12 czerwca. Na świecie wykryto ponad 4,6 mln zakażeń. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii oraz Rosji.

- 18 257 potwierdzonych zakażeń i 915 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

- Resort zdrowia poinformował w sobotę o 241 nowych zakażeniach i śmierci 8 chorych, ale także o 257 nowych ozdrowieńcach.



- Podano, że spośród 168 nowych zakażeń, 138 stwierdzono w województwie śląskim.



- Rosja stała się drugim najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie.



- Włosi 3 czerwca chcą otworzyć granice dla przybyszów z UE.



- Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Katowicach, że sytuacja na Śląsku jest opanowana i nie ma planów izolacji regionu od reszty kraju.





18:11 Włochy

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarły 153 osoby, zakażone koronawirusem - podała w sobotę Obrona Cywilna w codziennym komunikacie. Łączny bilans wzrósł tym samym do 31763. Liczba zgonów jest znacznie niższa niż dzień wcześniej, gdy było ich 242.

Obecnie według danych OC zakażonych w całym kraju jest około 70 tys. osób. Ich liczba stale spada; w ciągu ostatniego dnia o ponad 1800.

Już 84 proc. zainfekowanych, czyli znów więcej niż dotąd, przebywa w domowej izolacji bez objawów bądź tylko z lekkimi.

17:47 Hiszpania wydłuża stan zagrożenia

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił zamiar wydłużenia stanu zagrożenia epidemicznego o kolejny miesiąc. Zgodę na wdrożenie w życie tego planu musi wydać do 24 maja Kongres Deputowanych, niższa izba hiszpańskiego parlamentu.

Sanchez wyjaśnił, że wdrażany od 4 maja plan przywracania normalności w Hiszpanii musi być realizowany stopniowo i uwzględniać istniejące różnice w rozwoju epidemii. Zauważył, że część wspólnot autonomicznych kraju nie wkroczyła jeszcze w pierwszą fazę programu, ale zaapelował o “zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad eliminowania restrykcji".

Znoszenie obostrzeń w poszczególnych regionach kraju to nie wyścig - podkreślił premier, wyjaśniając, że likwidacja restrykcji w ważnym dla kraju sektorze, jakim jest turystyka “musi odbywać się w sposób bezpieczny".

17:33 Nowy bilans w Polsce

Resort zdrowia poinformował o 73 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Trzy osoby zmarły.



Łącznie w kraju wykryto 18 257 zakażeń. 915 chorujących zmarło.





16:55 Francuski ekonomista: Kryzys okazją do zmiany

Wielkie kryzysy są okazją do wielkich zmian gospodarczych i społecznych, a kryzys Covid-19 wzmocni istniejące już wcześniej trendy: protekcjonizm ekonomiczny czy odejście od hiperglobalizacji do myślenia w kategorii państw narodowych - uważa ekonomista prof. Dani Rodrik.

Nierównomierny rozwój krajów; dualizm gospodarczy, a co za tym idzie eksport industrializacji (do krajów mniej rozwiniętych), z którym mieliśmy do czynienia od lat 80. prowadzi do zachwiania łańcuchów dostaw produktów oraz zmniejszenia aktywności gospodarczej w Europie czy USA - mówił prof. Rodrik w piątek w Paryżu, podczas konferencji Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na temat strategii gospodarczych wobec kryzysu Covid-19.

16:26 Wielka Brytania

O 468 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii liczba zmarłych na Covid-19, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych w tym kraju wzrosła do 34466 - poinformowało w sobotę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Dobowa liczba zmarłych jest zauważalnie wyższa niż w piątek, gdy wynosiła 384. Oznacza ona zarazem zatrzymanie trwającego od czterech dni wyraźnego trendu spadkowego

16:03 WHO walczy o bezpieczne igrzyska

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uważa, że nie będzie łatwo sprawić, by przyszłoroczne igrzyska w Tokio były bezpiecznym globalnym spotkaniem ze względu na pandemię. Według niego - by była na to szansa - potrzeba powszechnej jedności.

Etiopczyk wziął w sobotę udział we wspólnej z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim zdalnej konferencji. Jego zdaniem, by zwalczyć pandemię przed igrzyskami, potrzeba jedności w wymiarze państwowym i światowym. W zmaganiach olimpijskich w Tokio z powodu koronawirusa w marcu zostały przełożone o rok. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 23 lipca 2021 roku.

Mamy nadzieję, że Tokio będzie miejscem, w którym ludzkość spotka się po zwycięstwie nad COVID-19. To znajduje się w naszych rękach, ale nie jest to łatwe. Jeśli damy z siebie wszystko, zwłaszcza przy krajowej jedności i globalnej solidarności, to myślę, że jest to możliwe - ocenił szef WHO.

15:39 Węgry łagodzą restrykcje także w Budapeszcie

Zniesienie ograniczeń w wychodzeniu na ulicę w Budapeszcie zapowiedział w sobotę premier Węgier Viktor Orban. Nagranie, w którym o tym informuje, zamieścił na swoim profilu na Facebooku.

Orban zapowiedział, że Budapeszt będzie zawsze o dwa tygodnie później od reszty kraju obejmowany znoszeniem kolejnych restrykcji.

Pierwszą bitwę, o zahamowanie epidemii, wygraliśmy, i to w pięknym stylu(...) Udało się, ponieważ wszystkie decyzje podejmowaliśmy w porę i ponieważ, co chciałbym szczególnie podkreślić, wszyscy - mieszkańcy prowincji i Budapesztu, osoby niezależne i mające rodzinę, starsi i młodzi - zachowywaliśmy się odpowiedzialnie - oznajmił premier po sobotnich konsultacjach z wirusologami i innymi naukowcami, a także sztabem operacyjnym ds. walki z koronawirusem.

15:30 Fryzjer na kwarantannie

Fryzjer na Sycylii, który strzygł nielegalnie klientów w obecnej fazie zakazu świadczenia takich usług, jest zakażony koronawirusem. Teraz wszyscy jego klienci, około 40 osób, trafili na kwarantannę.

Włoska agencja ADNKronos podała w sobotę, że fryzjer z miejscowości Campofranco koło miasta Caltanissetta chodził do domów klientów i tam nielegalnie strzygł oraz nakładał farbę w okresie przymusowego zamknięcia salonów z powodu pandemii.

14:49 Psy wywęszą koronawirusa?

14:34 Morawiecki o koronawirusie

Uratowaliśmy setki, tysiące miejsc pracy - na Śląsku, w Zagłębiu, w całym województwie śląskim - poprzez tarczę finansową, antykryzysową. Ta pomoc dociera w ciągu kilku godzin, w ciągu kliku dni"- mówił Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu wojewódzkiego sztaby kryzysowego w Katowicach. Podkreslił, że pomoc w ratowaniu miejsc pracy, nie dotyczy tylko górnictwa, ale setek tysięcy miejsc pracy poza górnictwem. Micro firmy, małe firmy, średnie firmy - to tam idzie pomoc państwa. Miliardy złotych codziennie na ratowanie miejsc pracy - powiedział.



14:17 Psy węchem wykryją koronawirusa?

Brytyjscy naukowcy rozpoczną testy mające sprawdzić, czy psy są w stanie węchem wykryć osoby zakażone koronawirusem, jeszcze zanim zaczną one wykazywać symptomy choroby.



Brytyjski rząd poinformował w sobotę, że przekazał 500 tys. funtów na badania prowadzone przez Londyńską Szkołę Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM), uniwersytet w Durham oraz organizację charytatywną Medical Detection Dogs.

14:13 Morawiecki o Śląsku

"Sytuacja na Śląsku jest opanowana, jest pod kontrolą" - przekonywał w sobotę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Zapewniał również, że nie ma mowy o izolacji województwa śląskiego.

13:31 Ponad 25 tysięcy testów w ciągu doby

W ciągu doby w Polsce wykonano ponad 25,1 tys. testów na obecność koronawirusa.



12:59 Koronawirus w Azji

W Singapurze odnotowano 465 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał w sobotę resort zdrowia tego miasta państwa. W Indonezji potwierdzono ponad 500 infekcji, a na Filipinach 214; ponadto 4 osoby zginęły w wyniku tajfunu na wschodzie kraju.



12:54 Podróże we Włoszech

Od 18 maja we Włoszech będzie można podróżować po regionie bez autocertfikatu, a od 3 czerwca między regionami - to postanowienia z dekretu przyjętego przez rząd. Od 3 czerwca otwarte będą granice Włoch; kto przyjedzie nie będzie musiał przechodzić kwarantanny.



11:21 Koronawirus w JSW

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) potwierdzono dotychczas 428 przypadków zakażenia koronawirusem, na kwarantannie przebywa 377 pracowników - poinformowała spółka w sobotnim komunikacie.



10:40 103-latka wyzdrowiała z COVID-19

Po pierwszym, negatywnym wyniku testu, najstarsza w Polsce, 103-letnia pacjentka szpitala monoprofilowego w Kędzierzynie-Koźlu, u której stwierdzono obecność koronawirusa, przygotowuje się na opuszczenie szpitala.



10:30 Koronawirus w Rosji

Liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 wzrosła w Rosji w ciągu ostatniej doby o 119, do 2537 - poinformował w sobotę sztab rządowy. To najwyższa dotąd liczba zgonów w ciągu doby. Zarejestrowano 9200 nowych zakażeń - najmniej od 2 maja br.



Tym samym, łączna liczba infekcji w Rosji wzrosła do 272043.



10:24 Turystyka w Europie

Kraje Europy stopniowo znoszą ograniczenia wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa i starają się przywrócić działalność branży turystycznej. Na Wyspach Kanaryjskich potrzebny będzie tzw. cyfrowy profil medyczny, a Grecja chce uruchomić korytarze turystyczne z krajami najmniej dotkniętymi pandemią.

10:20 Nowe dane dot. koronawirusa

10:20 Nowe dane dot. koronawirusa

Obecnie w Polsce poinformowano o 18 184 przypadkach koronawirusa. Zmarło do tej pory 912 osób.



10:08 5 kolejnych zgonów w Polsce

Ministerstwo podało też informację o 5 kolejnych zgonach spowodowanych koronawirusem. W Krakowie zmarli 68 i 67-letni mężczyzna, w Zgierzu zmarł 92-letni mężczyzna, w Tychach 71-letnia kobieta, a w Kędzierzynie-Koźlu 81-letni mężczyzna. Większość osób miała choroby współistniejące.



10:02 Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 168 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Chodzi o osoby z województw: śląskiego (138), dolnośląskiego (10), opolskiego (6), wielkopolskiego (5), małopolskiego (4), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), kujawsko-pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1) i zachodniopomorskiego (1).

09:48 Pchli targ w Olsztynie zamknięty

Miasto Olsztyn zamknęło do odwołania pchli targ, który odbywał się na stadionie "Warmii" w dzielnicy Zatorze. Administrator stadionu poinformował, że powodem zamknięcia targowiska jest brak niezbędnych zabezpieczeń sanitarnych.



09:45 Mniej wypadków w czasie kwarantanny

Ze statystyk warmińsko-mazurskiej policji wynika, że w czasie kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa odnotowano mniej kolizji, pijanych kierowców, spadła też liczba kradzieży z włamaniem.



09:42 Koronawirus na Węgrzech

Sześć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 56 nowych zakażeń, nieco więcej niż w ostatnich dniach - wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.



09:20 Ukraina

09:09 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 528 zakażeń koronawirusem, 21 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 433 pacjentów wyzdrowiało - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 17858, a zgonów do 497.



Koronawirus na Ukrainie / RMF FM / RMF FM

To czwarty dzień z rzędu ze wzrastającą liczbą zakażonych. Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow podkreślił jednocześnie, że minionej doby odnotowano największą do tej pory dobową liczbę wyzdrowień - 433. Ogółem od początku epidemii koronawirusa wyzdrowiało 4906 osób.

09:04 Dzienny raport o koronawirusie

257 osób zakażonych koronawirusem wyzdrowiało ostatniej doby - tak podają służby sanitarne.

Liczba tak zwanych ozdrowieńców w całej Polsce to już 7175 osób.

09:01 Korki na przejściach granicznych

Korki na przejściach granicznych.

Od rana słuchacze RMF FM informują nas o korkach na przejściach granicznych z Niemcami. Chodzi o Zgorzelec, Jędrzychowice i Kołbaskowo.

08:42 Zielona Góra

W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze przed wejściem została zainstalowana kamera termowizyjna. Służy nie tylko do pomiaru temperatury wchodzących, ale i sprawdzania czy pacjenci i pracownicy mają na twarzy maseczkę - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.



07:58 Włochy

07:28 Kanada

Miasta na całym świecie dyskutują o zmianach w czasach po pandemii koronawirusa. Jedno z najważniejszych pytań w dużych miastach w Kanadzie dotyczy transportu miejskiego i zaufania pasażerów.



Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Toronto, 69 proc. osób, które korzystały z transportu miejskiego w Toronto (TTC) do połowy marca, obecnie omija TTC. Z tej grupy 63 proc. zamierza wrócić do miejskich przejazdów, gdy wszystkie ograniczenia zostaną zniesione, ale 25 proc. chce czekać na szczepionkę przeciwko koronawirusowi. 82 proc. ankietowanych chce, by ograniczenia liczby podróżujących były egzekwowane, a 72 proc. czułoby się lepiej, gdyby współpasażerowie wkładali maski ochronne.

07:10 Mosbacher o Dudzie

Uważam, że sojusze jeszcze się umocnią. Nie jesteśmy w tym kryzysie osamotnieni. Jesteśmy razem - powiedziała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher w rozmowie z "Faktem". Oceniła, że Polska wychodzi z kryzysu spowodowanego pandemią szybciej niż większość krajów.



W rozmowie z weekendowym wydaniem "Faktu" Mosbacher zapewniła, że czuje się w Polsce bardzo bezpieczna.



Myślę, że w Polsce dokonaliście czegoś niezwykłego. Jestem pełna uznania dla prezydenta (Andrzeja) Dudy za to, co zdołał zrobić. Polska wychodzi z tego kryzysu szybciej niż większość (krajów), zastosowała skuteczne środki ochrony. Szczerze mówiąc, czuję się tu bezpieczniej niż w Nowym Jorku - powiedziała.

06:56 NIEMCY

57 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do 7881.



Odnotowano 620 nowych zakażeń koronawirusem. To o ok. 300 mniej, niż dzień wcześniej. W sumie w Niemczech są 173 772 osoby zainfekowane wirusem SARS-CoV-2.



Zmalała także liczba zgonów - poprzedniej doby w Niemczech zmarło 101 osób.







06:44 USA

Kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów USA przegłosowała w piątek warty ok. 3 bln dolarów pakiet dla pogrążonej w kryzysie amerykańskiej gospodarki. Szanse, że wejdzie on w życie, są minimalne z uwagi na spodziewany sprzeciw mających większość w Senacie Republikanów.



Pakiet nosi nazwę "Heroes Act", by uhonorować personel zwalczający epidemię koronawirusa. Przewiduje m.in. ok. miliard dolarów wsparcia dla władz stanowych i lokalnych, kolejną transzę bezpośrednich transferów pieniężnych dla Amerykanów oraz zapisy o promowaniu głosowania korespondencyjnego.





06:42 NIEMCY

Oczy całego sportowego świata będą w ten weekend zwrócone na Niemcy, gdzie mimo pandemii koronawirusa wznowiona zostanie rywalizacja w piłkarskiej Bundelsidze. Jeśli okaże się, że rozgrywki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, to inni mogą ruszyć za niemieckim przykładem.



Niemal cały sportowy świat od marca praktycznie stoi w miejscu. Koronawirus doprowadził m.in. do przełożenia na przyszły rok igrzysk olimpijskich oraz piłkarskich mistrzostw Europy i Ameryki Południowej.





06:27 WŁOCHY

W czasie ponad dwóch miesięcy przymusowej kwarantanny we Włoszech 98 procent pediatrów odnotowało wzrost zaburzeń zachowań u dzieci. Najczęściej występują ataki złości, płaczliwość i zaburzenia snu - informują lekarze.



Takie wyniki przedstawiło włoskie towarzystwo lekarzy pediatrów na podstawie ankiet wśród dwóch tysięcy swych członków. Niemal wszyscy potwierdzili, że otrzymali niepokojące sygnały od rodziców dzieci.





06:24 MEKSYK

290 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Łącznie w Meksyku na Covid-19 zmarło 4767 osób.



W ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordowy przyrost nowych zakażeń - 2437. W sumie w Meksyku zainfekowanych koronawirusem jest 45 032 osoby. Po raz drugi z rzędu liczba nowych zachorowań w ciągu jednej doby wyniosła ponad 2000.







06:20 USA

O 1680 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA; łącznie śmierć z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych poniosły 87 493 osoby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 26 tys. Na ponad 10,7 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 442 tys. dało wynik pozytywny.





06:16 WŁOCHY

Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14- dniowej kwarantannie. O takich planach informują media.



Jak podaje nieoficjalnie prasa w sobotę, data 3 czerwca zostanie zapisana w najnowszym dekrecie rządu, który ma być gotowy w najbliższym czasie.



Do Włoch będzie można przyjechać z krajów Unii Europejskiej, a także ze Szwajcarii i Monako.





06:13 USA



W mieście Nowy Jork liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła w piątek 15 tys. Jednocześnie u dzieci odnotowano łącznie 110 przypadków choroby tzw. pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego (PMIS).



Podczas codziennej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio cytował dane, z których wynika, że w ciągu ostatniej doby szpitale przyjęły o niemal 20 nowych pacjentów z SARS-Cov-2 więcej aniżeli w poprzednich 24 godzinach; w sumie 78. Mniej było natomiast osób na oddziałach intensywnej terapii.





Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w piątek 4,5 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 1,5 mln. Na USA i Europę przypada prawie trzy czwarte wszystkich zakażeń.

Do tej pory w sześciu krajach zanotowano ponad 200 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - 1 432 045, kolejne kraje na tej liście to: Rosja (ponad 262 tys.), Wielka Brytania (ponad 238 tys.), Hiszpania (ponad 230 tys.), Włochy (ponad 223 tys.) i Brazylia (ponad 212 tys.)