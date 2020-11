Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że rząd nie wyklucza twardego lockdownu w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Podkreślił jednak, że robią wszystko, by tego uniknąć. W Stanach Zjednoczonych minionej doby zmarło 447 osób zakażonych koronawirusem. Z kolei w Chinach wykryto kolejne przypadki Covid-19, ale jak zapewnia władza - są to przypadki z zagranicy. Najnowsze informacje o epidemii znajdziecie u nas w naszej na bieżąco aktualizowanej relacji.

Zdj. ilustracyjne / Juan Ignacio Roncoroni / POOL / PAP/EPA

10:07 Węgry

W ciągu ostatniej doby na Węgrzech wykryto 3989 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku epidemii w tym kraju; zmarło też najwięcej chorych z Covid-19: aż 84 - wynika z danych opublikowanych we wtorek na rządowej stronie poświęconej epidemii.

Jak dotąd stwierdzono na Węgrzech prawie 87 tys. zakażeń koronawirusem. 1973 osoby chore na Covid-19 zmarły, a prawie 21 tys. zakażonych wyzdrowiało.

Stale rośnie liczba aktywnych infekcji, których jest obecnie prawie 64 tys. Opieki szpitalnej wymaga 4767 chorych na Covid-19, przy czym 348 oddycha przy pomocy respiratora.

09:58 Zakażenia w kopalniach

Przybywa zakażonych górników śląskich kopalniach. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej odnotowano dziś 23 nowe przypadki. W Polskiej Grupie Górniczej infekcję przechodzi obecnie ponad 340 pracowników, a kwarantanną objętych jest ok. 670 osób.

Kopalnie pracują jednak normalnie. PGG poinformowała też, że nie ma na razie przesłanek do rozpoczęcia nowej akcji masowych badań przesiewowych górników.

09:39 Rosja

W Rosji w ciągu minionych 24 godzin wykryto 18 648 nowych przypadków koronawirusa - podał we wtorek sztab ds. walki z epidemią. Dobowy przyrost zakażeń piąty dzień z rzędu utrzymuje się powyżej 18 tysięcy. Od poniedziałku zmarło 355 osób z Covid-19.

Liczba nowych infekcji jest niższa niż 1 listopada, gdy odnotowano ich 18 665, najwięcej od początku pandemii.

Obecnie ogólna liczba zakażeń w Rosji wynosi 1 673 686, a liczba zgonów w związku z Covid-19 - 28 828.

09:17 Zamknięty punkt paszportowy w Kętrzynie

Z powodu pandemii punkt paszportowy w Kętrzynie został zamknięty, a jego zadania przejął punkt paszportowy w Giżycku - poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Punkt paszportowy w Kętrzynie będzie zamknięty do końca tygodnia. Osoby, które muszą skorzystać z takiego punktu, muszą udać się do Giżycka - powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.

Guzek przyznał, że punkt został zamknięty ponieważ w Kętrzynie odnotowano dużo przypadków zakażenia koronawirusem, urzędnicy są chorzy lub na kwarantannach.

09:12 Dworczyk: Rozważamy lockdown

Rząd robi wszystko, żeby uniknąć wprowadzenia twardego lockdownu w Polsce - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Przyznał przy tym, że taki scenariusz nie jest jednak wykluczony, a wprowadzanie kolejnych ograniczeń będzie zależało od dynamiki zachorowań.

Szef KPRM był pytany we wtorek w TVN24, czy w związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem rząd rozważa wprowadzenie w najbliższych dniach lockdownu. Nie wykluczamy żadnego scenariusza oczywiście. Natomiast ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby tego scenariusza uniknąć. Dlatego, że wiemy, jakie będzie to miało konsekwencje dla gospodarki - zaznaczył.

09:05 Problemy w Giżycku

Sprawy dotyczące wydawania aktów zgonu czy rejestracji urodzeń z terenu gminy Ryn do 8 listopada przejął Urząd Stanu Cywilnego w Giżycku. Powodem jest zamknięcie USC w Rynie z powodu pandemii - poinformował PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.

Zadania USC w Rynie przekazał do Giżycka wojewoda warmińsko-mazurski w oparciu o przepisy ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Decyzją wojewody zadania USC w Rynie urząd w Giżycku będzie wykonywał do 8 listopada. Według Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest to pierwsza tego typu decyzja w regionie.

Powodem tej decyzji jest fakt, że w urzędzie w Rynie wiele osób jest chorych i na kwarantannach. W efekcie wszyscy pracownicy USC są wyłączeni z pracy, dlatego pomagamy sąsiadom - powiedział PAP burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.

Wśród osób chorych jest m.in. burmistrz Rynu, który trafił do szpitala.

07:52 Czechy

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało we wtorek, że testy potwierdziły w poniedziałek 9241 nowych przypadków SARS-CoV-2. To o tysiąc mniej niż przed tygodniem. Wysoka jest z kolei liczba zgonów - w poniedziałek zmarło 108 osób z Covid-19.

Od początku marca, gdy w kraju zanotowano pierwsze przypadki nowego koronawirusa, zakaziło się ponad 350 tys. osób, a 1153 zakażone osoby zmarły.

Aktywnych przypadków jest obecnie 176 634. Większość zainfekowanych osób nie wykazuje wyraźnych objawów Covid-19. Według ostatnich danych w szpitalach jest 7486 pacjentów z tą chorobą, u 1163 ma ona ciężki przebieg.

07:40 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 15 352, do 560 379 - wynika z danych opublikowanych we wtorek przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło kolejne 131 osób z Covid-19.

Tym samym od wybuchu pandemii liczba ofiar śmiertelnych tej choroby w kraju wzrosła do 10 661.

W sobotę odnotowano w RFN najwyższy dotąd dobowy przyrost infekcji - ponad 19 tys. przypadków SARS-CoV-2. W niedzielę informowano o ponad 14 tys., a w poniedziałek o ponad 12 tys. nowych infekcji.

Ok. 8300 zakażonych wyzdrowiało w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że łączna liczba osób w Niemczech, które pokonały infekcję, wzrosła do ok. 371 500 - informuje RKI.



07:19 Naukowcy obliczyli, o ile może wzrosnąć liczba zakażeń po protestach

Trwające protesty mogą zwiększyć zachorowania na COVID-19 o 5 tys. dziennie - wynika z modelu epidemii przygotowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak informuje "DGP", Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało prognozę pokazującą, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna po trwających obecnie manifestacjach.

Przy założonej tzw. niższej transmisyjności publicznej - 26 listopada może być nawet 26,2 tys. wykrytych nowych zakażeń koronawirusa. To wariant, w którym nie dochodziłoby do protestów. Przy wyższej transmisyjności ta liczba może dojść do 31 tys. Autorzy przyznali, że z braku dokładnych danych - na ile zmniejszy się dystans społeczny - przyjęli jedynie pewne założenia przy konstrukcji modelu - czytamy. Jak dodano, nie weryfikowali ich np. o dane z mobilności społecznej uzyskiwane na podstawie obserwacji ruchu telefonów komórkowych.

06:54 Tysiąc lekarzy z zagranicy do walki z Covid-19

Jesteśmy otwarci na wszystkich lekarzy, realnie szanse są na lekarzy zza wschodniej granicy, głównie Białoruś i Ukraina, ze względu na mniejszą barierę językową - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazeta Prawna" wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Jak dodaje, może chodzić o ponad tysiąc osób.

Wiceminister zdrowia był pytany o to, jakie będą teraz koszty "zachęt" dla lekarzy, którzy mają walczyć z Covid-19.

Przy 15 tys. łóżek i odpowiedniej liczbie lekarzy, koszty ocenialiśmy na ok. 100 mln zł miesięcznie. Jednak liczba łóżek stale rośnie, dodatkowo uruchamiane są szpitale tymczasowe, coraz więcej łóżek dla pacjentów z Covid-19 jest tworzona przy szpitalach pierwszego poziomu, więc i koszty wzrosną. Dziś za wcześnie na takie szacowanie - powiedział Gadomski w opublikowanej we wtorek rozmowie z "DGP".

06:37 Pojedyncze respiratory w niektórych regionach

W szpitalach w kilku regionach kraju zostały pojedyncze sztuki wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP. Dotyczy to województw: mazowieckiego, gdzie w poniedziałek było ich 6, pomorskiego - 9, oraz Dolnego Śląska, gdzie liczba ta wyniosła 7.



06:00 Firmy tną wydatki

Z powodu pandemii dwie trzecie firm musiało ograniczyć lub odłożyć wydatki bądź inwestycje - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Ok. 27 proc. przedsiębiorców wstrzymało się z zatrudnianiem nowych pracowników, a w co piątej firmie rezygnowano z inwestycji w innowacje.

Autorzy badania "Jak pandemia zmieniła biznes" wskazali, że 66 proc. firm musiało w czasie Covid-19 ograniczyć lub odłożyć swoje wydatki bądź inwestycje. W ramach tych decyzji prawie 27 proc. wstrzymało się z zatrudnianiem nowych pracowników. W blisko co piątej firmie rezygnowano z inwestycji w innowacje. Podobny odsetek oszczędności szukał w zawieszeniu wydatków na szkolenia oraz na reklamę i marketing.

Co drugi przedsiębiorca ocenił, że koronawirus spowodował pogorszenie się stabilności finansowej firmy. Dla 16 proc. sytuacja jest "zdecydowanie gorsza" niż przed pandemią, a brak zmian zadeklarowało 37 proc. firm. Z kolei 13 proc. przedsiębiorstw wskazało, że ich sytuacja finansowa poprawiła się.

05:55 Nowe przypadki w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 447 ofiar śmiertelnych koronawirusa. Potwierdzono 81 493 nowe przypadki infekcji Covid-19.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od początku pandemii w USA zdiagnozowano łącznie 9 284 261 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga obecnie 231 507.

Johns Hopkins poinformował także, że na całym świecie od wybuchu kryzysu Covid-19 odnotowano 46 878 189 zakażeń. Zmarło z powodu wirusa 1 205 048 osób.

05:41 Nowe przypadki w Chinach

Ludowa komisja zdrowia poinformowała we wtorek o 49 nowych przypadkach Covid-19 zarejestrowanych podczas ostatniej doby, dobę wcześniej było ich 24.

Ludowa komisja zdrowia stwierdziła w oświadczeniu, że 44 nowe przypadki to infekcje importowane z zagranicy.

Komisja zgłosiła również 61 nowych bezobjawowych przypadków w porównaniu z 30 zgłoszonymi dzień wcześniej. Chiny nie klasyfikują pacjentów bezobjawowych jako potwierdzonych przypadków Covid-19.

Całkowita oficjalna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach wynosi obecnie 86 070, podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych pozostaje na niezmienionym poziomie 4634.

05:30 Walia myśli o wyjściu z lockdownu, Szkocja o jego wprowadzeniu

W Walii 17-dniowy lockdown w celu spowolnienia epidemii koronawirusa - nazwany zaporą ogniową - zaczął się 23 października. Szef walijskiego rządu Mark Drakeford przyznał, że zapowiedziany w sobotę przez brytyjski rząd czterotygodniowy lockdown w Anglii wpłynie na sytuację w Walii, ale sama data zakończenia restrykcji nie zostanie zmieniona.

Szef walijskiego rządu ogłosił, że od przyszłego poniedziałku nie będzie restrykcji w poruszaniu się po kraju, ale jego opuszczanie w czasie lockdownu w Anglii możliwe będzie tylko z ważnych powodów, takich jak praca. Działalność będą mogły wznowić szkoły, a także wszystkie firmy, które musiały ją przerwać, choć na razie nie sprecyzowano jeszcze na jakich mają funkcjonować puby i restauracje.

W Walii na razie lockdown nie przekłada się na spadek liczby zakażeń, co widoczne jest już w Irlandii Północnej, która na taki krok zdecydowała się tydzień wcześniej. W miniony piątek w Walii zanotowano rekordową liczbę zakażeń w ciągu doby - 1737, zaś w poniedziałek - drugą najwyższą: 1646. Dotychczasowy bilans epidemii to 53 337 infekcji i 1 891 ofiar śmiertelnych.

Tymczasem szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon przyznała w poniedziałek, że krótki lockdown jest rozważaną opcją, choć przed podjęciem tej decyzji chce ona uzyskać zapewnienia brytyjskiego rządu w kwestii przedłużenia programu wypłacania z budżetu pensji tym pracownikom, którzy z powodu epidemii zostali wysłani na urlopy. Szkocja była to tej pory tą częścią Zjednoczonego Królestwa, w której najszybciej wprowadzano restrykcje w związku z koronawirusem, ale w czwartek stanie się jedyną bez ogólnokrajowego lockdownu. W poniedziałek rano weszła w życie pięciostopniowa skala restrykcji, choć na najwyższym poziomie nie znalazła się żadna z jednostek administracyjnych Szkocji.