Od północy obowiązuje brytyjsko-francuskie porozumienie. Dzięki temu możliwe jest przejechanie przez kanał La Manche, co wcześniej było niemożliwe przez nagłą decyzję Paryża. Władze we Francji - w obawie przed nowym szczepem koronawirusa - postanowiły zamknąć granicę z Wielką Brytanią. Prezydent elekt Joe Biden zastrzegł we wtorek, że mimo rozpoczętego w USA procesu szczepień nie lekceważyć epidemii koronawirusa. "Prawda jest taka, że najciemniejsze dni w walce przeciwko Covid-19 są przed nami, a nie za nami" - stwierdził Biden. W Polsce najnowszy bilans koronawirusa, to 1 214 525 zakażonych osób. Zmarło 25 783 z nich.

REKLAMA