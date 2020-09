Główny Inspektor Sanitarny prognozuje: "Przez najbliższe kilkanaście dni, myślimy że do 15 października, będziemy mieli podobną liczbę zakażonych, później spodziewamy się subtelnego spadku, potem będziemy mieli znowu niewielki wzrost w okolicach Bożego Narodzenia". W Polsce liczba potwierdzonych od początku epidemii zakażeń zbliża się już do 90 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych Covid-19: do 2,5 tysiąca. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym na bieżąco aktualizowanym raporcie dnia!

zdjęcie ilustracyjne /Pixabay

