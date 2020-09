82 809 zakażenia, 2 369 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. W czwartek 24 września poinformowano o 1136 nowych przypadkach zakażenia i 25 zgonach. To absolutny rekord zakażeń od 4 marca, kiedy to wykryto pierwszy przypadek w Polsce. Na całym świecie natomiast liczba chorych na Covid-19 wynosi już ponad 31,6 mln. Z powodu koronawirusa zmarło już ponad 971 tysięcy ludzi - najwięcej w USA, Brazylii, Indiach i Meksyku. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

