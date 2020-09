75 134 zakażeń, 2 227 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. We wtorek 15 września poinformowano o 605 nowych przypadkach zakażenia i 24 zgonach. Na całym świecie natomiast liczba chorych na COVID-19 zbliża się do 29 mln. Z powodu koronawirusa zmarły już ponad 917 tysięcy ludzi - najwięcej w USA, Brazylii, Indiach i Meksyku. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

