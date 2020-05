15 651 zakażeń i 785 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce. 9 maja resort zdrowia poinformował o 288 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i 9 osobach, które zmarły. Na całym świecie natomiast liczba chorych na COVID-19 przekroczyła już 3,9 miliona. Z powodu koronawirusa zmarło już ponad 270 tysięcy ludzi - najwięcej w USA, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju? Ile osób jest zakażonych, ile udało się wyleczyć, a ile niestety przegrało walkę z koronawirusem? Na RMF24.pl na bieżąco aktualizujemy mapę zakażeń.

9 maja resort zdrowia poinformował, że w szpitalach przebywa 2 768 chorych na COVID-19, a niespełna 103 tys. osób objętych jest kwarantanną.

Z koronawirusa wyleczonych dotąd w naszym kraju zostało 5437 osób.

Potwierdzono 15 651 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 785 pacjentów zmarło.

dolnośląskie: 1903 zakażonych, 67 zgonów

kujawsko-pomorskie: 572 zakażonych, 32 zgony

lubelskie: 386 zakażonych, 14 zgonów

lubuskie: 92 zakażonych, brak ofiar śmiertelnych

łódzkie: 1166 zakażonych, 40 zgonów

małopolskie: 1043 zakażonych, 34 zgony

mazowieckie: 2765 zakażonych , 222 zgonów

opolskie: 478 zakażonych, 33 zgony

podkarpackie: 370 zakażonych, 27 zgonów

podlaskie: 383 zakażonych, 7 zgonów

pomorskie: 478 zakażonych, 23 zgony

śląskie: 3395 zakażonych, 146 zgonów

świętokrzyskie: 321 zakażonych, 11 zgonów

warmińsko-mazurskie: 160 zakażonych, 1 zgon

wielkopolskie: 1670 zakażonych, 111 zgonów

zachodniopomorskie: 469 zakażonych, 16 zgonów



Więcej zachorowań na COVID-19 wśród kobiet

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował dane dotyczące zapadalności na COVID-19 (choroby wywołanej zakażeniem koronawirusem). Wynika z nich, że na 100 tys. osób najwyższa zapadalność występuje w woj. mazowieckim - 30,7. Najniższe wskaźniki odnotowywane są w woj. pomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Średnia dla całego kraju wynosi 17,4.

Dane GiS opublikowane 13 kwietnia 2020 r. / gis.gov.pl / Zrzut ekranu

Ze statystyk wynika, że z powodu koronawirusa w Polsce częściej umierają mężczyźni (57,9 proc. przypadków) niż kobiety (42,1 proc.). Z kolei na COVID-19 częściej chorują kobiety (55,2 proc.) niż mężczyźni (44,8 proc.).

Z danych opublikowanych przez GIS wynika, że średnia wieku osoby zmarłej z powodu COVID-19 w Polsce wynosi 72,9. Najmłodsza zmarła osoba miała 32 lata, najstarsza 98.

Tempo przyrostu zakażonych koronawirusem w Polsce

Zobacz, w jakim tempie przybywa nowych (potwierdzonych) przypadków koronawirusa w Polsce:

Ile testów na koronawirusa wykonujemy w Polsce?

Eksperci są zgodni - w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa szczególnie istotna jest jego diagnostyka. Liczba przeprowadzonych testów znacząco wpływa nie tylko na wykrywalność, ale również pozwala skutecznie izolować zakażonych i ograniczyć liczbę nowych zachorowań. Obecnie w diagnostyce koronawirusa wykorzystywane są testy antygenowe, molekularne i serologiczne.





Obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych

Od czwartku 16 kwietnia w Polsce obowiązuje zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych. Noszenie maseczek nie zwalnia nas z obowiązku zachowania co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy ludźmi w przestrzeni publicznej.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również zakładów pracy, kościołów, a także samochodów prywatnych - jeżeli podróżują nim niemieszkające ze sobą osoby.



Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione zostały między innymi dzieci do 4. roku życia i osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust oraz nosa. Dokładne wytyczne dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek znajdziesz w naszym tekście.

Stan epidemii

20 marca został w Polsce wprowadzony stan epidemii. Wtedy też kary za złamanie kwarantanny wzrosły z 5 do aż 30 tys. zł. Przywrócono też pełne kontrole na granicach, a każda osoba powracająca do Polski musi się poddać 14-dniowej kwarantannie.

9 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu obwiązujących dotychczas obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Do 26 kwietnia pozostaną zamknięte szkoły, również do tego dnia przedłużone zostało zawieszenie ruchu lotniczego. Granice państwa pozostaną zamknięte do 3 maja.

Plan zdejmowania obostrzeń

16 kwietnia rząd przedstawił czteroetapowy plan łagodzenia restrykcji. Od 20 kwietnia zostały otwarte lasy. Więcej osób może też wejść do sklepów i kościołów. O pozostałych kwestiach szerzej piszemy tutaj>>>



Wprowadzanie kolejnych kroków będzie uzależnione od analizy przyrostu zachorowań na Covid-19, wydajności służby zdrowia i realizacji wytycznych sanitarnych przez odpowiedzialne podmioty.

Koronawirus na świecie [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY]

Epidemia koronawirusa postępuje w szybkim tempie. Do 5 maja potwierdzono ponad 3,6 mln zarażonych osób. Najwięcej zachorowań potwierdzono w USA, Hiszpanii, Włoszech i we Francji.





Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19

Koronawirus SARS-Cov-2 to wirus należący do rodziny koronawirusów (coronaviridae). Koronawirusy występują u zwierząt i powodują u nich różne choroby (układu oddechowego, układu pokarmowego, wątroby, układu nerwowego), wiele zakażeń przebiega też bezobjawowo. Wirusy te często mutują i mają dużą zdolność do zakażania nowych gatunków.



Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze strony innych układów i narządów. Możliwe, że oprócz zakażenia układu oddechowego u dzieci do 12. miesiąca życia mogą wywoływać biegunkę.



Do 2019 roku poznano 6 wirusów powodujących zakażenia u ludzi. Cztery z nich (229E, OC43, NL63, HKU1) są przyczyną przeziębienia o łagodnym przebiegu. Dwa pozostałe (wirusy SARS i MERS) mogą prowadzić do zagrażającej życiu ostrej niewydolności oddechowej.



SARS-Cov-2 jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w Wuhan, w Chinach i tam po raz pierwszy został zidentyfikowany w grudniu 2019 roku.



Jak przenosi się koronawirus?

Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.



Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.



