Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki". Odnotowano już ponad 81 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem: 78 tysięcy w Chinach, ponad 1200 w Korei Południowej i ponad 400 we Włoszech, gdzie zmarło już 12 osób. W Polsce do tej pory nie wykryto koronawirusa. Przewodniczący władz włoskiej Lombardii zdecydował o samoizolacji. Swoją decyzję motywuje pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa u swojej bliskiej współpracownicy. Korea Południowa i USA odwołały wspólne manewry wojskowe, po tym, jak w Korei gwałtownie wzrosła liczba zarażonych osób. Mekka i Medyna - święte miejsca muzułmanów - zostały zamknięte dla pielgrzymów. Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem potwierdzono dzisiaj w Danii.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :





Koronawirus uwięził turystów na hiszpańskiej Teneryfie i w austriackim Innsbrucku. Na Wyspach Kanaryjskich 1000 osób, w tym sześciu turystów z Polski, przebywa na przymusowej kwarantannie w hotelu Adeje. W hotelu w austriackich Alpach uwięzione są 62 osoby. W obu przypadkach budynki są odcięte i obstawione przez ochronę i w obu przypadkach źródłem niepokojów są przebywający w hotelach Włosi, u których stwierdzono zarażenie koronawirusem. Na Teneryfie to włoski lekarz i jego żona, a w Innsbrucku - recepcjonistka. Wszyscy trafili już do szpitali. Pozostali goście są na bieżąco badani.

06:42

W Danii potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem.





06:41

Liczba zarażonych koronawirusem wzrosła w środę w Chinach kontynentalnych o 433 przypadki, a liczba ofiar śmiertelnych zwiększyła się tego dnia o 29 - poinformowała w czwartek rano w Pekinie chińska Narodowa Komisja Zdrowia.



Tym samym łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do 78 497, a liczba ofiar śmiertelnych - do 2744.



Większość nowych infekcji (409) i kolejnych zgonów (26) zarejestrowano w prowincji Hubei, gdzie znajduje się główne ognisko epidemii.







06:34

Prezydent Donald Trump oświadczył, że ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest "bardzo niskie". Wyraził też zadowolenie z dotychczasowych działań swego rządu w walce z tym patogenem.



"Dzięki temu, co zrobiliśmy, ryzyko dla Amerykanów pozostaje bardzo niskie" - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu i przestrzegł rodaków przed paniką.



Zapewnił, że Stany Zjednoczone są "bardzo dobrze przygotowane na wszystko, co niesie ze sobą zagrożenie związane z koronawirusem". Donald Trump poinformował, że zamierza przeznaczyć na walkę z nim "odpowiednie" środki i że działania rządu nadzorować będzie wiceprezydent Mike Pence.





06:31



W związku z zagrożeniem koronawirusem Arabia Saudyjska zamknęła tymczasowo swoje granice dla zagranicznych pielgrzymów odwiedzających święte dla muzułmanów miasta Mekka i Medyna - ogłosiło w środę późnym wieczorem saudyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.



Co roku do świętych dla muzułmanów miejsc w Arabii Saudyjskiej przybywa blisko dwa miliony pielgrzymów z całego świata.



Arabia Saudyjska zawiesiła również przyjazdy na podstawie wiz turystycznych z krajów, w których rozprzestrzenia się nowy koronawirus. Władze w Rijadzie nie sprecyzowały jednak, o jakie kraje chodzi.



Do tej pory w Arabii Saudyjskiej nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia nowym koronawirusem, który może powodować groźne dla życia zapalenie płuc.





06:28

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa Korea Południowa i USA odłożyły na inny, ale nie ustalony jeszcze termin wspólne wiosenne manewry wojskowe - poinformowało w Seulu wspólne dowództwo obu armii.



Manewry miały zostać przeprowadzone w marcu, ale bardzo szybko rozprzestrzeniający się w Korei Południowej koronawirus zmusił wojskowych do ich odłożenia. "To nie była łatwa decyzja" - oświadczyli amerykańscy i południowokoreańscy dowódcy. W Korei Południowej stacjonuje 28 500 żołnierzy USA.



Władze w Seulu podały w czwartek rano, że w ciągu ostatniej doby liczba potwierdzonych przypadków infekcji w Korei Południowej wzrosła o 334 do 1595. Wbrew wcześniejszym informacjom liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 12.







06:22

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się z apelem, by sytuacja związana z koronawirusem nie stała się "kolejnym przedmiotem politycznych targów i rozgrywek". "Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki. Jedynym celem działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom" - podkreślił.



Zalecił, by polegać na sprawdzonych informacjach, w szczególności na komunikatach instytucji monitorujących sytuację - Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia.



Prezes NRL zaleca by obserwować swój stan zdrowia, w szczególności po pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub po kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Zalecił, by jeżeli to możliwe, nie planować wyjazdów do krajów, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa.

06:20

Włoskie gazety piszą o konsekwencjach koronawirusa dla życia metropolii, gospodarki, turystyki oraz kultury i coraz silniejszym pragnieniu powrotu do normalności.



"Otwórzmy z powrotem Mediolan" - taki apel burmistrza Giuseppe Sali widnieje na pierwszej stronie dziennika "La Repubblica" nad fotografiami z całkowicie pustych miejsc - symboli metropolii.

06:14

Przewodniczący władz włoskiego regionu Lombardia Attilio Fontana ogłosił, że przez dwa najbliższe tygodnie będzie w samoizolacji, ponieważ u jego bliskiej współpracownicy stwierdzono zarażenie koronawirusem.



W oświadczeniu złożonym w mediach społecznościowych gubernator regionu zakładając maseczkę ochronną powiedział: "Wybieram samoizolację, by bronić wszystkich mieszkańców Lombardii". Zaznaczył, że robi to wyłącznie w ramach prewencji, bo jego test jest negatywny.