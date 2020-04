12 218 przypadków zakażenia koronawirusem, 596 ofiar śmiertelnych i 2655 wyzdrowień – to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Według danych Agencji Reutera na świecie na Covid-19 zmarło do tej pory 200 tys. osób, a ponad 3 mln ludzi zostały zakażone. W Stanach Zjednoczonych odnotowano już ponad milion zakażeń.

05:35 USA: Koronawirus bardziej zabójczy niż wojna

Po dwóch dniach spadków, w USA w ciągu ostatnich 24-godzin odnotowano wzrost dobowej liczby zgonów na Covid-19 do 2207. Na skutek epidemii zmarło już więcej Amerykanów niż zginęło ich podczas wojny w Wietnamie - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.









05:22 Polacy wrócili z Maroka

Lotem ewakuacyjny z Marrakeszu w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wróciło do kraju 30 Polaków - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na pokładzie było też 110 obywateli UE, którzy opuścili samolot podczas międzylądowania w Berlinie.



"Decyzja o locie do Maroka w formule UCPM została podjęta wspólnie przez KPRM i MSZ" - czytamy. Obecnie, jak podkreślono, nie ma możliwości opuszczenia tego kraju na zasadach komercyjnych. Resort spraw zagranicznych zaznaczył, że loty repatriacyjne organizowane przez inne państwa są sporadyczne i "nie gwarantują dostatecznej liczby miejsc dla obywateli innych krajów".





05:15 USA: Koronawirus na niszczycielu

Do 64 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z amerykańskiego niszczyciela USS Kidd. Jak poinformowała marynarka wojenna USA, by zapewnić odpowiednią opiekę medyczną załodze, okręt powrócił do portu w San Diego w Kalifornii.



W ostatnich dniach liczba zakażonych koronawirusem marynarzy z 350-osobowej załogi USS Kidd bardzo szybko rosła. Już wcześniej dwóch zainfekowanych marynarzy ewakuowano na ląd, a kolejnych 15 na inne statki.



Niszczyciel uczestniczył w operacji przeciwko przemytnikom narkotyków na wschodnim Pacyfiku.

05:07 Brazylia epicentrum pandemii w Ameryce Łacińskiej

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Brazylii przekroczyła pięć tysięcy. Jak podało ministerstwo zdrowia tego kraju, w ostatnich 24 godzinach zarejestrowano rekordową dobową liczbę zgonów - 474.



Od początku epidemii w Brazylii na Covid-19 zmarło już 5017 osób - najwięcej w Ameryce Południowej. Władze podkreślają, że ofiar śmiertelnych koronawirusa może być więcej, gdyż nadal badane są przyczyny zgonów ponad tysiąca osób.



Do tej pory brazylijskie służby medyczne potwierdziły 71 886 przypadków zakażenia koronawirusem. Niektórzy eksperci uważają jednak, że rzeczywista liczba zakażonych może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Brazylia należy do tych krajów, które przeprowadzają najmniej testów na obecność koronawirusa.

05:00 Burmistrz Nowego Jorku: To będzie wspaniały rok szkolny

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapewnił, że następny rok szkolny będzie najwspanialszy w historii miasta. Obecnie, w związku z epidemią koronawirusa, wszystkie szkoły w Nowym Jorku są zamknięte, a kształcenie odbywa się online.



"Następny rok będzie najwspanialszym rokiem szkolnym w historii Nowego Jorku. Chcę teraz ustawić tak wysoko poprzeczkę" - powiedział de Blasio na konferencji prasowej. Obiecał pomoc każdemu potrzebującemu tego uczniowi, a za priorytet uznał, aby wszyscy ci, którzy kończą szkoły, mogli tego dokonać.



Nowojorski system szkolnictwa publicznego w mieście jest największy w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ponad 1,1 mln uczniów i ok. 1700 szkół. Zostały one zamknięte z powodu koronawirusa. Kształcenie odbywa się na odległość.